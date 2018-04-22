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Стадион: Бравида Арена Зрители: 4410
1:0
12' ГолПаулиньо II
1:1
33' ГолДжурджич Никола
1:2
34' ГолДжурджич Никола
2:2
54' ГолЭль-Кабир Мустафа
58' Желтая карточкаЛиндгрен Расмус
60' Желтая карточкаАндерсен Йеппе
67' Желтая карточкаМохаммед Насиру
79' Желтая карточкаBjoern Paulsen
83' Желтая карточкаАркивуо Кари
|
12'
1:0
33'
1:1
34'
1:2
54'
2:2
58'
60'
67'
79'
83'
Состав команд
15
Аркивуо
Кари
10
Паулиньо
II
Хеккен 4-3-3
- Основной состав
- 26 Абрахамссон Петер Вратарь
- 27 Андерссон Йоэль Защитник
- 5 Вальстрем Эмиль Защитник
- 21 Линдгрен Расмус Защитник
- 15 Аркивуо Кари Защитник
- 8 Фрайберг Эрик Полузащитник
- 19 Daleho Irandust Полузащитник
- 6 Alexander Faltsetas Полузащитник
- 11 Мохаммед Насиру Нападающий
- 88 Эль-Кабир Мустафа Нападающий
- 10 Паулиньо II Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Хаммар Юхан Защитник
- 17 Берггрен Густав Полузащитник
- 14 Бом Карл Полузащитник
- 23 Люндберг Виктор Нападающий
- 9 Камара Альхассан Нападающий
- 25 Alexander Angelin
- 29 Jonathan Rasheed
- Главный тренер: Andreas Alm
Хаммарбю 4-3-3
- Основной состав
- 1 Виланд Йохан Вратарь
- 2 Сандберг Симон Защитник
- 4 Bjoern Paulsen Защитник
- 5 Фельман Давид Защитник
- 3 Neto Borges Защитник
- 8 Андерсен Йеппе Полузащитник
- 22 Танкович Муамер Полузащитник
- 19 Мартинссон-Нгуали Серж Полузащитник
- 7 Имад Халили Нападающий
- 40 Джурджич Никола Нападающий
- 6 Хамад Илоан Нападающий
- Запасные игроки
- 77 Матс Солхеим Защитник
- 10 Бакирчиоглу Кеннеди Полузащитник
- 26 Зенгин Эркан Полузащитник
- 14 Дибба Па Нападающий
- 9 Свеннсен Сандер Нападающий
- 25 Davor Blazevic
- 23 Marcus Degerlund
- Главный тренер: Stefan Billborn
Предыдущие игры
Хеккен (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 18.04.2018 Сириус 0:0 Хеккен А
- 14.04.2018 Хеккен 3:0 Далкурд А
- 09.04.2018 Броммапойкарна 2:0 Хеккен А
- 01.04.2018 Хеккен 1:0 Кальмар А
- 24.03.2018 Хеккен 4:1 Фалькенберг ТМК
- 17.03.2018 Хеккен 1:1 Сириус ТМК
- 12.03.2018 Юргорден 1:0 Хеккен К
- 03.03.2018 Хеккен 1:1 Сундсвалль К
- 25.02.2018 Норрбю 0:4 Хеккен К
- 18.02.2018 Хеккен 2:0 Вернаму К
- 10.02.2018 Хеккен 3:0 Шаньдун Лунэн ТМК
- 04.02.2018 Хеккен 2:0 Астана ТМК
- 27.01.2018 Хеккен 3:0 Сарпсборг-08 ТМК
- 23.01.2018 Хеккен 5:0 Утсиктенс ТМК
- 05.11.2017 Мальмё 1:2 Хеккен А
- 29.10.2017 Хеккен 2:0 Кальмар А
- 22.10.2017 Юргорден 1:1 Хеккен А
- 14.10.2017 Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна А
- 01.10.2017 Эстерсунд 0:0 Хеккен А
- 24.09.2017 Хеккен 1:6 АИК А
Хаммарбю (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 19.04.2018 Хаммарбю 2:1 Норрчёпинг А
- 16.04.2018 Хаммарбю 4:0 Броммапойкарна А
- 10.04.2018 Гётеборг 1:2 Хаммарбю А
- 01.04.2018 Хаммарбю 3:1 Сириус А
- 25.03.2018 Хаммарбю 3:2 Норрчёпинг ТМК
- 18.03.2018 Хаммарбю 3:0 Мариехамн ТМК
- 04.03.2018 Эльфсборг 2:1 Хаммарбю К
- 25.02.2018 Хаммарбю 3:3 ГАИС К
- 18.02.2018 Васалунд 1:3 Хаммарбю К
- 10.02.2018 Фрей 4:1 Хаммарбю ТМК
- 06.02.2018 Стад де Ньон 1:2 Хаммарбю КА
- 03.02.2018 Хаммарбю 0:0 Шемрок Роверс КА
- 30.01.2018 Яблонец 2:1 Хаммарбю КА
- 13.01.2018 ХИК 3:4 Хаммарбю ТМК
- 05.11.2017 Хаммарбю 1:3 Хальмстад А
- 29.10.2017 Сундсвалль 1:4 Хаммарбю А
- 23.10.2017 Хаммарбю 3:3 Сириус А
- 16.10.2017 Кальмар 2:0 Хаммарбю А
- 01.10.2017 Хаммарбю 0:2 Норрчёпинг А
- 24.09.2017 Юргорден 1:1 Хаммарбю А
Последние игры между собой
Хеккен: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
Хаммарбю: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
- 06.08.2017 Хаммарбю 1:2 Хеккен Аллсвенскан
- 03.07.2017 Хеккен 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан
- 22.09.2016 Хаммарбю 2:3 Хеккен Аллсвенскан
- 09.07.2016 Хеккен 4:2 Хаммарбю Аллсвенскан
- 20.03.2016 Хаммарбю 2:3 Хеккен Кубок
- 20.07.2015 Хеккен 3:3 Хаммарбю Аллсвенскан
- 04.04.2015 Хаммарбю 2:0 Хеккен Аллсвенскан
- 01.11.2009 Хаммарбю 0:1 Хеккен Аллсвенскан
- 16.07.2009 Хеккен 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан
Хеккен
Хаммарбю
-
2 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|Эребру
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|3.
|АИК
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|4.
|Хеккен
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|5.
|Норрчёпинг
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Юргорден
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|Гётеборг
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8.
|Сундсвалль
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|9.
|Мальмё
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|10.
|Сириус
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Кальмар
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|12.
|Далкурд
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|13.
|Эстерсунд
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|14.
|Эльфсборг
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|15.
|Броммапойкарна
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|16.
|Треллеборг
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Хаккен делает замену. Мохаммед Насиру уходит с поля, а Бом Карл выходит на его замену.
83'
Аркивуо Кари получил желтую карточку от судьи
80'
Хаммарбю делает замену. Хамад Илоан уходит с поля, а Зенгин Эркан выходит на его замену.
79'
Бьёрн Паульсен получил желтую карточку от судьи
63'
Хаммарбю делает замену. Фельман Давид уходит с поля, а Marcus Degerlund выходит на его замену.
60'
Андерсен Йеппе получил желтую карточку от судьи
58'
Линдгрен Расмус получил желтую карточку от судьи
55'
Хаммарбю делает замену. Имад Халили уходит с поля, а Свеннсен Сандер выходит на его замену.
54'
Г О О О О Л - Эль-Кабир Мустафа бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
46'
Хаккен делает замену. Daleho Irandust уходит с поля, а Люндберг Виктор выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
34'
Г О О О О Л - Джурджич Никола бьет в цель!
33'
Г О О О О Л - Джурджич Никола бьет в цель!
12'
Г О О О О Л - Паулиньо II бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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