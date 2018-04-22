  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Швеция
  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 4410
Хеккен
2:2
Конец матча
Хаммарбю
0'
1:0
12' Гол
Паулиньо II
1:1
33' Гол
Джурджич Никола
1:2
34' Гол
Джурджич Никола
2:2
54' Гол
Эль-Кабир Мустафа
58' Желтая карточка
Линдгрен Расмус
60' Желтая карточка
Андерсен Йеппе
67' Желтая карточка
Мохаммед Насиру
79' Желтая карточка
Bjoern Paulsen
83' Желтая карточка
Аркивуо Кари
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Хаккен делает замену. Мохаммед Насиру уходит с поля, а Бом Карл выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Аркивуо Кари получил желтую карточку от судьи
80'
Хаммарбю делает замену. Хамад Илоан уходит с поля, а Зенгин Эркан выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Бьёрн Паульсен получил желтую карточку от судьи
63'
Хаммарбю делает замену. Фельман Давид уходит с поля, а Marcus Degerlund выходит на его замену.

Желтая карточка
60'
Андерсен Йеппе получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
58'
Линдгрен Расмус получил желтую карточку от судьи
55'
Хаммарбю делает замену. Имад Халили уходит с поля, а Свеннсен Сандер выходит на его замену.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Эль-Кабир Мустафа бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Хаккен делает замену. Daleho Irandust уходит с поля, а Люндберг Виктор выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Джурджич Никола бьет в цель!
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Джурджич Никола бьет в цель!
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Паулиньо II бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация