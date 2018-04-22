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Аполлон
3:1
Конец матча
Анортосис
0'
1:0
49' Гол
Маглица Антун
2:0
59' Гол
Маглица Антун
3:0
67' Гол
Маглица Антун
3:1
74' Гол
Носа Игьебор
90'+5
Второй тайм
77'
Аполлон делает замену. Маглица Антун уходит с поля, а Зелая Эмилио выходит на его замену.
77'
Анортосис делает замену. Carlitos уходит с поля, а Паланка Мигель выходит на его замену.
77'
Аполлон делает замену. Яколиш Антонио уходит с поля, а Сардинеро Адриан выходит на его замену.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Носа Игьебор бьет в цель!
69'
Аполлон делает замену. Папулис Фотис уходит с поля, а Алекс да Силва III выходит на его замену.
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Маглица Антун бьет в цель!

Описание гола
59'
Г О О О О Л - Маглица Антун бьет в цель!
58'
Анортосис делает замену. Сиссе Секу уходит с поля, а Коффи Эрвин выходит на его замену.
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Маглица Антун бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Анортосис делает замену. Шилденфельд Гордон уходит с поля, а Носа Игьебор выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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