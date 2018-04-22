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1:0
49' ГолМаглица Антун
2:0
59' ГолМаглица Антун
3:0
67' ГолМаглица Антун
3:1
74' ГолНоса Игьебор
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49'
1:0
59'
2:0
67'
3:0
74'
3:1
Состав команд
Аполлон
- Основной состав
- 83 Вале Бруну Вратарь
- 17 Педру Жоау Защитник
- 44 Юсте Эктор Защитник
- 22 Роберж Валентин Защитник
- 21 Жандер Рибейро Защитник
- 18 Маркович Саша Полузащитник
- 5 Сакетти Эстебан Полузащитник
- 92 Яколиш Антонио Полузащитник
- 99 Маглица Антун Нападающий
- 26 Папулис Фотис Нападающий
- 30 Шембри Андре Нападающий
- Запасные игроки
- 46 Киссас Тасос Вратарь
- 68 Пициан Андрей Защитник
- 88 Василиу Гиоргос Защитник
- 28 Стилиану Мариос Защитник
- 23 Шполярич Матья Полузащитник
- 9 Мартинес Николас II Полузащитник
- 10 Алекс да Силва III Полузащитник
- 77 Сардинеро Адриан Нападающий
- 52 Питтас Яннис Нападающий
- 11 Зелая Эмилио Нападающий
- 33 Хадьивасилис Иоаннис
- Главный тренер: Августи Софронис
Анортосис
- Основной состав
- 1 Харуш Ариэль Вратарь
- 88 Дуглас Феррейра Защитник
- 6 Струна Андраж Защитник
- 5 Шилденфельд Гордон Защитник
- 32 Праньич Даниэль Защитник
- 10 Райо Рубен Полузащитник
- 45 Гаджев Владимир Полузащитник
- 24 Сиссе Секу Нападающий
- 18 Дюриш Михал Нападающий
- 7 Carlitos IX
- 19 João Victor I
- Запасные игроки
- 2 Коффи Эрвин Защитник
- 23 Экономидес Гиоргос Полузащитник
- 17 Паланка Мигель Полузащитник
- 50 Носа Игьебор Полузащитник
- 21 Абдуллаев Араз Нападающий
- 40 Nikolas Mattheou
- 4 Panagiotis Artymatas
- 12 Kostas Pileas
- 91 Giorgos Papadopoulos
- Главный тренер: Рони Леви
Предыдущие игры
Аполлон (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 18.04.2018 Аполлон 4:0 Пафос К
- 14.04.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:2 Аполлон ПД
- 11.04.2018 Аполлон 2:1 Анортосис К
- 04.04.2018 Аполлон 3:0 Омония ПД
- 31.03.2018 АЕК Ларнака 3:0 Аполлон ПД
- 18.03.2018 Аполлон 4:2 АПОЭЛ ПД
- 14.03.2018 Анортосис 1:1 Аполлон К
- 11.03.2018 Анортосис 1:2 Аполлон ПД
- 03.03.2018 Аполлон 5:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 28.02.2018 Аполлон 2:0 Отеллос К
- 24.02.2018 Этникос Ахна 1:4 Аполлон ПД
- 17.02.2018 Аполлон 5:1 Алки Ороклинис ПД
- 14.02.2018 Отеллос 1:0 Аполлон К
- 11.02.2018 Аполлон 2:0 АЕК Ларнака ПД
- 07.02.2018 Докса Катокопия 0:2 Аполлон ПД
- 31.01.2018 Аполлон 1:2 АПОЭЛ ПД
- 24.01.2018 АПОЭЛ 0:4 Аполлон ПД
- 21.01.2018 Арис Лимассол 0:1 Аполлон ПД
- 17.01.2018 Аполлон 1:0 Омония ПД
- 14.01.2018 Аполлон 1:1 Анортосис ПД
Анортосис (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 14.04.2018 Анортосис 1:1 АЕК Ларнака ПД
- 11.04.2018 Аполлон 2:1 Анортосис К
- 04.04.2018 Анортосис 0:0 АПОЭЛ ПД
- 01.04.2018 Омония 1:2 Анортосис ПД
- 17.03.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:2 Анортосис ПД
- 14.03.2018 Анортосис 1:1 Аполлон К
- 11.03.2018 Анортосис 1:2 Аполлон ПД
- 03.03.2018 АЕК Ларнака 2:2 Анортосис ПД
- 25.02.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:1 Анортосис ПД
- 18.02.2018 Анортосис 4:0 Эрмис Арадиппу ПД
- 11.02.2018 Олимпиакос Никосия 0:3 Анортосис ПД
- 07.02.2018 Анортосис 1:2 Омония ПД
- 31.01.2018 Пафос 0:1 Анортосис ПД
- 20.01.2018 Анортосис 3:1 Этникос Ахна ПД
- 17.01.2018 Айя-Напа 1:1 Анортосис К
- 14.01.2018 Аполлон 1:1 Анортосис ПД
- 10.01.2018 Анортосис 3:2 Айя-Напа К
- 07.01.2018 Анортосис 3:1 АЕК Ларнака ПД
- 02.01.2018 Докса Катокопия 0:0 Анортосис ПД
- 20.12.2017 Анортосис 0:3 АПОЭЛ ПД
Последние игры между собой
Аполлон: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Анортосис: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
- 11.04.2018 Аполлон 2:1 Анортосис Кубок
- 14.03.2018 Анортосис 1:1 Аполлон Кубок
- 11.03.2018 Анортосис 1:2 Аполлон Первый дивизион
- 14.01.2018 Аполлон 1:1 Анортосис Первый дивизион
- 14.10.2017 Анортосис 1:1 Аполлон Первый дивизион
- 14.05.2017 Аполлон 1:1 Анортосис Первый дивизион
- 03.05.2017 Анортосис 1:0 Аполлон Кубок
- 26.04.2017 Аполлон 6:0 Анортосис Кубок
- 08.04.2017 Анортосис 3:1 Аполлон Первый дивизион
- 05.03.2017 Анортосис 0:0 Аполлон Первый дивизион
- 04.12.2016 Аполлон 1:1 Анортосис Первый дивизион
- 27.04.2016 Анортосис 1:1 Аполлон Первый дивизион
- 19.03.2016 Аполлон 4:1 Анортосис Первый дивизион
- 23.01.2016 Анортосис 3:2 Аполлон Первый дивизион
- 18.10.2015 Аполлон 3:0 Анортосис Первый дивизион
- 16.05.2015 Анортосис 3:1 Аполлон Первый дивизион
- 04.04.2015 Аполлон 1:3 Анортосис Первый дивизион
- 28.02.2015 Аполлон 2:0 Анортосис Первый дивизион
- 01.12.2014 Анортосис 0:1 Аполлон Первый дивизион
- 18.05.2014 Анортосис 2:2 Аполлон Первый дивизион
Второй тайм
77'
Аполлон делает замену. Маглица Антун уходит с поля, а Зелая Эмилио выходит на его замену.
77'
Анортосис делает замену. Carlitos уходит с поля, а Паланка Мигель выходит на его замену.
77'
Аполлон делает замену. Яколиш Антонио уходит с поля, а Сардинеро Адриан выходит на его замену.
74'
Г О О О О Л - Носа Игьебор бьет в цель!
69'
Аполлон делает замену. Папулис Фотис уходит с поля, а Алекс да Силва III выходит на его замену.
67'
59'
58'
Анортосис делает замену. Сиссе Секу уходит с поля, а Коффи Эрвин выходит на его замену.
49'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Анортосис делает замену. Шилденфельд Гордон уходит с поля, а Носа Игьебор выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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