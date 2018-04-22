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  5. Суперлига Дании
Стадион:
Ольборг
2:1
Второй тайм: 62'
Митьюлланд
0'
0:1
19' Гол
Bubacarr Sanneh
1:1
27' Гол
Лесняк Филип
2:1
34' Гол
Pavol Safranko
35' Желтая карточка
Святченко Эрик
36' Желтая карточка
Альманн Якоб
47' Желтая карточка
Oliver Abildgaard
62'
Второй тайм
61'
Хемид Билл взял и забрал мяч на выходе
Угловой
61'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой слева.
60'
Флорес Эдисон из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Удар от ворот произведет Ольборг
58'
Краев Божидар не смог попасть в створ ударом издали
58'
Поульсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Флорес Эдисон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Мунксгор Александер из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Альманн Якоб
57'
Отличные скиллы показывает Wessam Abou Ali, обводя своих соперников
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Wessam Abou Ali из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Bubacarr Sanneh
56'
Удар от ворот произведет Ольборг
56'
Frederik Boersting получил травму и заменен. Kristoffer Pallesen выходит на поле.
56'
Отличный пас сделал Поульсен Андреас из команды Митьюлланд. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
55'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
55'
Тактическая замена. Pavol Safranko уходит с поля и его заменяет Wessam Abou Ali
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Мунксгор Александер из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Альманн Якоб
54'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
54'
Ох, нехорошо это выглядит. Frederik Boersting получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
53'
Frederik Boersting на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Удар от ворот произведет Ольборг
52'
Краев Божидар из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
52'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Frederik Boersting из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Краев Божидар
51'
Игра в одни ворота сейчас. Митьюлланд доминирует и владеет мячом
51'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Поульсен Якоб выбил мяч подальше от ворот.
49'
Ринне Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Поульсен Андреас из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
49'
Удар от ворот произведет Ольборг
49'
ШАНС! Краев Божидар нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
49'
ШАНС! Это должен был быть гол. Bubacarr Sanneh упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!
48'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
48'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
47'
Oliver Abildgaard получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
47'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг играет слишком грубо. Викхейм Густав оказался на газоне.
47'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
46'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Довбик Артём уходит с поля и его заменяет Краев Божидар
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Офсайд
47'
Довбик Артём из команды Митьюлланд в офсайде
46'
Удар от ворот произведет Ольборг
46'
Мунксгор Александер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет Ольборг
45'
Хансен Киан выбил мяч подальше от ворот.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
45'
Pavol Safranko из команды Ольборг толкнул локтем оппонента. Это Спарв Тим заработал фол
43'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
43'
Поульсен Якоб выбил мяч подальше от ворот.
43'
Отличный пас сделал Рисгор Каспер из команды Ольборг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
42'
Frederik Boersting из команды Ольборг делает неудачный навес.
42'
Куск Каспер из команды Ольборг делает пас партнеру.
42'
Флорес Эдисон из команды Ольборг делает пас партнеру.
Фол, нарушение
40'
Pavol Safranko из команды Ольборг опасно и грубо сыграл. Bubacarr Sanneh пострадал.
40'
Удар от ворот произведет Ольборг
39'
Bubacarr Sanneh из команды Митьюлланд нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
39'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
39'
Дуэлунд Миккель нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
38'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
38'
Окоре Жорес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Bubacarr Sanneh из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
38'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Oliver Abildgaard из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Дуэлунд Миккель
Офсайд
37'
Довбик Артём из команды Митьюлланд в офсайде
37'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
Желтая карточка
36'
Альманн Якоб получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Альманн Якоб из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Хансен Киан
Желтая карточка
35'
Святченко Эрик получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
35'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд толкнул локтем оппонента. Это Окоре Жорес заработал фол
34'
Куск Каспер сделал результативную передачу.
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Pavol Safranko классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
34'
Куск Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
34'
Матч возобновится спорным мячом
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
33'
Frederik Boersting на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
33'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
32'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
30'
Поульсен Якоб нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Поульсен Андреас из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
29'
Куск Каспер из команды Ольборг навешивает в штрафную с рикошетом.
29'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Флорес Эдисон из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
29'
Игроки ФК "Ольборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
29'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
29'
Мунксгор Александер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
29'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
28'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
27'
Куск Каспер сделал результативную передачу.
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Лесняк Филип изменил счет на табло!
Угловой
27'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой слева.
Фол, нарушение
26'
Довбик Артём наказан за толчок Альманн Якоб
25'
Хемид Билл взял и забрал мяч на выходе
25'
Флорес Эдисон выбил мяч подальше от ворот.
25'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
23'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
22'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
21'
Блобьерг Якоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Хансен Киан сделал результативную передачу.
Описание гола
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Bubacarr Sanneh из клуба "Митьюлланд" отправил мяч головой в ворота.
19'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
19'
Поульсен Андреас нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
18'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
18'
Куск Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Лесняк Филип из команды Ольборг делает пас партнеру.
18'
Флорес Эдисон из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Куск Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Спарв Тим из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Флорес Эдисон
16'
Игра в одни ворота сейчас. Митьюлланд доминирует и владеет мячом
16'
Удар от ворот произведет Ольборг
15'
Шанс! Святченко Эрик из команды Митьюлланд пробил головой, но мимо
Угловой
15'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
15'
Блобьерг Якоб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Хансен Киан из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
15'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
Угловой
14'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд разыграл угловой с левого угла.
14'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
14'
Дуэлунд Миккель наказан за толчок Frederik Boersting
13'
Хорошую попытку сделал Довбик Артём. Удар в створ, но вратарь начеку
13'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
12'
Дуэлунд Миккель коснулся мяча рукой.
12'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Хансен Киан выбил мяч подальше от ворот.
11'
Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля
11'
Дуэлунд Миккель выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
10'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд в офсайде
9'
Oliver Abildgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
9'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
8'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Святченко Эрик выбил мяч подальше от ворот.
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
6'
Спарв Тим из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Альманн Якоб оказался на газоне.
6'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
5'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
5'
Отличные скиллы показывает Викхейм Густав, обводя своих соперников
3'
Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля
3'
Святченко Эрик выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
3'
Pavol Safranko коснулся мяча рукой.
2'
Лесняк Филип из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ольборг". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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