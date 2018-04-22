Стадион: Aalborg Portland Park
2:1
Второй тайм: 62'
0:1
19' ГолBubacarr Sanneh
1:1
27' ГолЛесняк Филип
2:1
34' ГолPavol Safranko
35' Желтая карточкаСвятченко Эрик
36' Желтая карточкаАльманн Якоб
47' Желтая карточкаOliver Abildgaard
Второй тайм
61'
Хемид Билл взял и забрал мяч на выходе
61'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой слева.
60'
Флорес Эдисон из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
59'
59'
58'
Краев Божидар не смог попасть в створ ударом издали
58'
Поульсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Флорес Эдисон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Судья сигнализирует, что Мунксгор Александер из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Альманн Якоб
57'
Отличные скиллы показывает Wessam Abou Ali, обводя своих соперников
57'
Судья сигнализирует, что Wessam Abou Ali из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Bubacarr Sanneh
56'
56'
Frederik Boersting получил травму и заменен. Kristoffer Pallesen выходит на поле.
56'
Отличный пас сделал Поульсен Андреас из команды Митьюлланд. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
55'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
55'
Тактическая замена. Pavol Safranko уходит с поля и его заменяет Wessam Abou Ali
55'
Судья сигнализирует, что Мунксгор Александер из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Альманн Якоб
54'
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
54'
Ох, нехорошо это выглядит. Frederik Boersting получил травму и медбригада забирает его с поля.
53'
Frederik Boersting на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
52'
Краев Божидар из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
52'
52'
Судья сигнализирует, что Frederik Boersting из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Краев Божидар
51'
Игра в одни ворота сейчас. Митьюлланд доминирует и владеет мячом
51'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
50'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Поульсен Якоб выбил мяч подальше от ворот.
49'
Ринне Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Поульсен Андреас из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
49'
49'
ШАНС! Краев Божидар нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
49'
ШАНС! Это должен был быть гол. Bubacarr Sanneh упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!
48'
48'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
47'
Oliver Abildgaard получил желтую карточку от судьи
47'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг играет слишком грубо. Викхейм Густав оказался на газоне.
47'
46'
46'
Тактическая замена. Довбик Артём уходит с поля и его заменяет Краев Божидар
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Довбик Артём из команды Митьюлланд в офсайде
46'
46'
Мунксгор Александер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
Хансен Киан выбил мяч подальше от ворот.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
45'
Pavol Safranko из команды Ольборг толкнул локтем оппонента. Это Спарв Тим заработал фол
43'
43'
Поульсен Якоб выбил мяч подальше от ворот.
43'
Отличный пас сделал Рисгор Каспер из команды Ольборг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
42'
Frederik Boersting из команды Ольборг делает неудачный навес.
42'
Куск Каспер из команды Ольборг делает пас партнеру.
42'
Флорес Эдисон из команды Ольборг делает пас партнеру.
40'
Pavol Safranko из команды Ольборг опасно и грубо сыграл. Bubacarr Sanneh пострадал.
40'
39'
Bubacarr Sanneh из команды Митьюлланд нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
39'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
39'
Дуэлунд Миккель нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
38'
Окоре Жорес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Bubacarr Sanneh из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
38'
37'
Судья сигнализирует, что Oliver Abildgaard из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Дуэлунд Миккель
37'
Довбик Артём из команды Митьюлланд в офсайде
37'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
36'
Альманн Якоб получил желтую карточку от судьи
36'
Судья сигнализирует, что Альманн Якоб из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Хансен Киан
35'
Святченко Эрик получил желтую карточку от судьи
35'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд толкнул локтем оппонента. Это Окоре Жорес заработал фол
34'
Куск Каспер сделал результативную передачу.
34'
Г О О О О Л - Pavol Safranko классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
34'
Куск Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
34'
Матч возобновится спорным мячом
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
33'
Frederik Boersting на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
33'
32'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
30'
Поульсен Якоб нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Поульсен Андреас из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
29'
Куск Каспер из команды Ольборг навешивает в штрафную с рикошетом.
29'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Флорес Эдисон из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
29'
Игроки ФК "Ольборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
29'
29'
Мунксгор Александер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
29'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
28'
27'
Куск Каспер сделал результативную передачу.
27'
Г О О О О Л - Лесняк Филип изменил счет на табло!
27'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой слева.
26'
Довбик Артём наказан за толчок Альманн Якоб
25'
Хемид Билл взял и забрал мяч на выходе
25'
Флорес Эдисон выбил мяч подальше от ворот.
25'
24'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
23'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
22'
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
21'
Блобьерг Якоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Хансен Киан сделал результативную передачу.
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Bubacarr Sanneh из клуба "Митьюлланд" отправил мяч головой в ворота.
19'
19'
Поульсен Андреас нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
18'
18'
Куск Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Лесняк Филип из команды Ольборг делает пас партнеру.
18'
Флорес Эдисон из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Куск Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Судья сигнализирует, что Спарв Тим из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Флорес Эдисон
16'
Игра в одни ворота сейчас. Митьюлланд доминирует и владеет мячом
16'
15'
Шанс! Святченко Эрик из команды Митьюлланд пробил головой, но мимо
15'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
15'
Блобьерг Якоб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Хансен Киан из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
15'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
14'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд разыграл угловой с левого угла.
14'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
14'
Дуэлунд Миккель наказан за толчок Frederik Boersting
13'
Хорошую попытку сделал Довбик Артём. Удар в створ, но вратарь начеку
13'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
12'
Дуэлунд Миккель коснулся мяча рукой.
12'
12'
Хансен Киан выбил мяч подальше от ворот.
11'
Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля
11'
Дуэлунд Миккель выбил мяч подальше от ворот.
10'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд в офсайде
9'
Oliver Abildgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
9'
8'
8'
Святченко Эрик выбил мяч подальше от ворот.
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
Спарв Тим из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Альманн Якоб оказался на газоне.
6'
5'
5'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
5'
Отличные скиллы показывает Викхейм Густав, обводя своих соперников
3'
Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля
3'
Святченко Эрик выбил мяч подальше от ворот.
3'
Pavol Safranko коснулся мяча рукой.
2'
Лесняк Филип из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ольборг". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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