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Фалькенберг
2:0
Второй тайм: 80'
Фрей
0'
37' Желтая карточка
Amadeus Soegaard
41' Желтая карточка
Tobias Englund
70' Желтая карточка
Dusan Jajic
1:0
73' Гол
Карлссон Пер I
2:0
75' Гол
Эгбучунам Чисом
80'
Второй тайм
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Карлссон Пер I бьет в цель!
71'
ИК Фрей делает замену. Яво Амаду уходит с поля, а Лука Джербино Поло выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Dusan Jajic получил желтую карточку от судьи
62'
ИК Фрей делает замену. Kostas Stafrothanasopoulos уходит с поля, а Joseph Ceesay выходит на его замену.
61'
Фалькенберг делает замену. Веде Антон уходит с поля, а Эгбучунам Чисом выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
41'
Tobias Englund получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
37'
Amadeus Soegaard получил желтую карточку от судьи
36'
Фалькенберг делает замену. Карлссон Тобиас уходит с поля, а Карлссон Пер I выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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