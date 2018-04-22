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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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2:0
Второй тайм: 80'
37' Желтая карточкаAmadeus Soegaard
41' Желтая карточкаTobias Englund
70' Желтая карточкаDusan Jajic
1:0
73' ГолКарлссон Пер I
2:0
75' ГолЭгбучунам Чисом
|
37'
41'
70'
73'
1:0
75'
2:0
Состав команд
21
Mahmut
Ozen
33
Юза
Тибор
23
Кваква
Энок
24
Веде
Антон
26
Dusan
Jajic
18
Яво
Амаду
19
Nsima
Peter
Фалькенберг 4-4-2
- Основной состав
- 16 Hampus Nilsson Вратарь
- 21 Mahmut Ozen Защитник
- 8 Карлссон Тобиас Защитник
- 33 Юза Тибор Защитник
- 25 Tobias Englund Защитник
- 10 Karl Soederstroem Полузащитник
- 12 Кристоффер Карлссон Полузащитник
- 23 Кваква Энок Полузащитник
- 11 Robin Oestlind Полузащитник
- 24 Веде Антон Нападающий
- 9 Erik Paersson Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Johan Brattberg Вратарь
- 14 Карлссон Пер I Защитник
- 6 Erik Zetterberg Полузащитник
- 26 Эгбучунам Чисом Нападающий
- 17 Edi Sylisufaj Нападающий
- 42 Zlatan Krizanovic
- 22 John Bjoerkengren
- Главный тренер: Ханс Эклунд
Фрей 4-4-2
- Основной состав
- 77 Marko Atanackovic Вратарь
- 21 Alfred Sigemo Защитник
- 6 Philip Wistroem Защитник
- 5 Alie Sesay Защитник
- 15 Amadeus Soegaard Защитник
- 8 Kostas Stafrothanasopoulos Полузащитник
- 17 Marcus Hansson Полузащитник
- 26 Dusan Jajic Полузащитник
- 10 Joakim Runnemo Полузащитник
- 18 Яво Амаду Нападающий
- 19 Nsima Peter Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Hampus Elgan Вратарь
- 23 Joseph Ceesay Полузащитник
- 9 Luca Gerbino Polo Нападающий
- 14 Mattias Bouvin
- 16 Victor Fors
Предыдущие игры
Фалькенберг (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 15.04.2018 ГАИС 0:2 Фалькенберг С
- 07.04.2018 Фалькенберг 2:0 АФК Эскильстуна С
- 01.04.2018 Ландскруна 2:3 Фалькенберг С
- 24.03.2018 Хеккен 4:1 Фалькенберг ТМК
- 20.01.2018 Хельсингёр 3:1 Фалькенберг ТМК
- 04.11.2017 Фалькенберг 3:1 Фрей С
- 29.10.2017 Сюрианска 1:2 Фалькенберг С
- 22.10.2017 Эстер 1:1 Фалькенберг С
- 15.10.2017 Фалькенберг 1:1 Треллеборг С
- 29.09.2017 Фалькенберг 1:4 Норрбю С
- 24.09.2017 Хельсинборг 0:0 Фалькенберг С
- 17.09.2017 Фалькенберг 1:1 Эргрюте С
- 09.09.2017 Далкурд 1:1 Фалькенберг С
- 02.09.2017 Фалькенберг 0:4 Гефле С
- 27.08.2017 Броммапойкарна 1:5 Фалькенберг С
- 24.08.2017 Оддевольд 2:1 Фалькенберг К
- 20.08.2017 Фалькенберг 2:0 Отвидаберг С
- 15.08.2017 Дегерфорс 1:1 Фалькенберг С
- 09.08.2017 Фалькенберг 2:0 Вернаму С
- 05.08.2017 ГАИС 1:1 Фалькенберг С
Фрей (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 14.04.2018 Фрей 1:5 Хельсинборг С
- 08.04.2018 Эргрюте 2:1 Фрей С
- 02.04.2018 Фрей 2:2 Норрбю С
- 03.03.2018 Дегерфорс 3:1 Фрей К
- 24.02.2018 Фрей 0:1 Юргорден К
- 18.02.2018 Йёнчёпинг 1:2 Фрей К
- 10.02.2018 Фрей 4:1 Хаммарбю ТМК
- 03.02.2018 Фрей 1:2 Броммапойкарна ТМК
- 25.01.2018 Фрей 1:2 Далкурд ТМК
- 20.01.2018 Фрей 0:1 АИК ТМК
- 11.11.2017 Фрей 0:0 Акрополис С
- 08.11.2017 Акрополис 1:1 Фрей С
- 04.11.2017 Фалькенберг 3:1 Фрей С
- 27.10.2017 Фрей 2:2 Треллеборг С
- 21.10.2017 Гефле 3:0 Фрей С
- 14.10.2017 Фрей 1:0 Варбергс Боис С
- 30.09.2017 Фрей 5:0 Вернаму С
- 23.09.2017 Дегерфорс 3:1 Фрей С
- 19.09.2017 ГАИС 1:0 Фрей С
- 09.09.2017 Фрей 1:0 Отвидаберг С
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фалькенберг
|2:0
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|2.
|Эргрюте
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Браге
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|4.
|Норрбю
|0:1
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|Дегерфорс
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|ГАИС
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|7.
|Хельсинборг
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|8.
|Гефле
|1:0
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|АФК Эскильстуна
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|10.
|Ландскруна
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|11.
|Эстер
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Варбергс Боис
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Хальмстад
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|14.
|Фрей
|0:2
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
|15.
|Вернаму
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|16.
|Йёнчёпинг
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
Второй тайм
73'
Г О О О О Л - Карлссон Пер I бьет в цель!
71'
ИК Фрей делает замену. Яво Амаду уходит с поля, а Лука Джербино Поло выходит на его замену.
70'
Dusan Jajic получил желтую карточку от судьи
62'
ИК Фрей делает замену. Kostas Stafrothanasopoulos уходит с поля, а Joseph Ceesay выходит на его замену.
61'
Фалькенберг делает замену. Веде Антон уходит с поля, а Эгбучунам Чисом выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
41'
Tobias Englund получил желтую карточку от судьи
37'
Amadeus Soegaard получил желтую карточку от судьи
36'
Фалькенберг делает замену. Карлссон Тобиас уходит с поля, а Карлссон Пер I выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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