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Норрбю
0:1
Второй тайм: 76'
Гефле
0'
0:1
60' Гол
Adam Wiberg
71' Желтая карточка
Nino Osmanagic
76'
Второй тайм
Желтая карточка
71'
Nino Osmanagic получил желтую карточку от судьи
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Adam Wiberg бьет в цель!
46'
Гефле делает замену. Stefan Zarkovic уходит с поля, а Флорен Йеспер выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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