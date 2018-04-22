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0:1
60' ГолAdam Wiberg
71' Желтая карточкаNino Osmanagic
|
60'
0:1
71'
Состав команд
13
Kardo
Aso
13
Край
Антон
15
Йельте
Якоб
11
Adam
Wiberg
Норрбю 4-3-3
- Основной состав
- 1 Mergim Krasniqi Вратарь
- 11 Alen Krasnici Защитник
- 4 Mehmed Dresevic Защитник
- 3 Jonathan Azulay Защитник
- 13 Kardo Aso Защитник
- 14 Abdelrahman Saidi Полузащитник
- 28 Marcus Oeversjoe Полузащитник
- 16 Nino Osmanagic Полузащитник
- 9 Нильссон Лассе Нападающий
- 12 Richard Yarsuvat Нападающий
- 8 Nicklas Savolainen Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Robin Holmer Вратарь
- 18 Adam Ericsson Полузащитник
- 17 Shkelqim Krasniqi Нападающий
- 22 Hugo Svensson
- 21 Willhelm Aerlig
- 19 Patrik Pettersen
- 7 Kenan Mehovic
Гефле 3-5-2
- Основной состав
- 1 August Stroemberg Вратарь
- 7 Юханссон Петр Защитник
- 5 Бьоркман Йеспер Защитник
- 27 Netan Sansara Защитник
- 4 Stefan Zarkovic Полузащитник
- 13 Край Антон Полузащитник
- 8 Christian Ljungberg Полузащитник
- 17 Джонас Лантто Полузащитник
- 24 Leo Bengtsson Полузащитник
- 15 Йельте Якоб Нападающий
- 11 Adam Wiberg Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Viktor Frodig Вратарь
- 6 Флорен Йеспер Защитник
- 21 Жураховский Игорь Полузащитник
- 3 Albin Lohikangas Полузащитник
- 23 Yassin Housni
- 10 Erik Toernros
- 20 Sebastian Sandlund
- Главный тренер: Thomas Andersson
Предыдущие игры
Норрбю (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 16.04.2018 Хальмстад 0:2 Норрбю С
- 08.04.2018 Норрбю 2:1 Варбергс Боис С
- 02.04.2018 Фрей 2:2 Норрбю С
- 03.03.2018 Вернаму 1:0 Норрбю К
- 25.02.2018 Норрбю 0:4 Хеккен К
- 17.02.2018 Сундсвалль 4:2 Норрбю К
- 04.11.2017 Отвидаберг 0:1 Норрбю С
- 30.10.2017 Норрбю 2:3 Вернаму С
- 21.10.2017 ГАИС 2:1 Норрбю С
- 14.10.2017 Норрбю 2:0 Дегерфорс С
- 29.09.2017 Фалькенберг 1:4 Норрбю С
- 24.09.2017 Норрбю 0:2 Эстер С
- 17.09.2017 Норрбю 1:0 Броммапойкарна С
- 10.09.2017 Гефле 3:2 Норрбю С
- 04.09.2017 Норрбю 1:1 Варбергс Боис С
- 26.08.2017 Фрей 1:2 Норрбю С
- 23.08.2017 Лундс 0:2 Норрбю К
- 20.08.2017 Норрбю 0:3 Далкурд С
- 15.08.2017 Треллеборг 5:1 Норрбю С
- 08.08.2017 Сюрианска 3:4 Норрбю С
Гефле (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 14.04.2018 Гефле 0:1 Дегерфорс С
- 09.04.2018 Браге 4:2 Гефле С
- 02.04.2018 Гефле 2:1 Вернаму С
- 24.03.2018 Гефле 2:2 Сириус ТМК
- 17.03.2018 Сундсвалль 2:1 Гефле ТМК
- 04.03.2018 Далкурд 2:2 Гефле К
- 25.02.2018 Гефле 0:3 Мальмё К
- 18.02.2018 Броммапойкарна 2:0 Гефле К
- 04.11.2017 Броммапойкарна 4:1 Гефле С
- 29.10.2017 Гефле 1:1 Дегерфорс С
- 21.10.2017 Гефле 3:0 Фрей С
- 16.10.2017 Эргрюте 1:1 Гефле С
- 02.10.2017 Гефле 2:1 Хельсинборг С
- 24.09.2017 Сюрианска 1:2 Гефле С
- 16.09.2017 Гефле 0:1 Далкурд С
- 10.09.2017 Гефле 3:2 Норрбю С
- 02.09.2017 Фалькенберг 0:4 Гефле С
- 28.08.2017 Отвидаберг 0:2 Гефле С
- 24.08.2017 Энскеде 1:2 Гефле К
- 21.08.2017 Гефле 1:2 Треллеборг С
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фалькенберг
|2:0
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|2.
|Эргрюте
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Браге
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|4.
|Норрбю
|0:1
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|Дегерфорс
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|ГАИС
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|7.
|Хельсинборг
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|8.
|Гефле
|1:0
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|АФК Эскильстуна
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|10.
|Ландскруна
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|11.
|Эстер
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Варбергс Боис
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Хальмстад
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|14.
|Фрей
|0:2
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
|15.
|Вернаму
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|16.
|Йёнчёпинг
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
Второй тайм
71'
Nino Osmanagic получил желтую карточку от судьи
60'
Г О О О О Л - Adam Wiberg бьет в цель!
46'
Гефле делает замену. Stefan Zarkovic уходит с поля, а Флорен Йеспер выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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