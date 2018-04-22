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Стадион:
АИК
2:0
Второй тайм: 75'
Гётеборг
0'
18' Желтая карточка
Carl Starfelt
1:0
20' Гол
Сильва Стефан
2:0
50' Гол
Ольссон Кристоффер
75'
Второй тайм
64'
Гетеборг делает замену. Аффан Амин уходит с поля, а August Erlingmark выходит на его замену.
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Ольссон Кристоффер бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Сильва Стефан бьет в цель!
Желтая карточка
18'
Carl Starfelt получил желтую карточку от судьи
10'
АИК делает замену. Лундстрём Роберт уходит с поля, а Сильва Стефан выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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