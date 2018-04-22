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Стадион: Френдс Арена
18' Желтая карточкаCarl Starfelt
1:0
20' ГолСильва Стефан
2:0
50' ГолОльссон Кристоффер
|
18'
20'
1:0
50'
2:0
Состав команд
34
Линнер
Оскар
8
Аду
Энох
36
Гойтом
Хенок
19
Ясин
Ахмед
АИК 3-5-2
- Основной состав
- 34 Линнер Оскар Вратарь
- 6 Милошевич Александер Защитник
- 3 Карлссон Пер II Защитник
- 24 Robin Jansson Защитник
- 15 Лундстрём Роберт Полузащитник
- 16 Салетрос Антон Полузащитник
- 8 Аду Энох Полузащитник
- 7 Ольссон Кристоффер Полузащитник
- 9 Линдквист Расмус Полузащитник
- 36 Гойтом Хенок Нападающий
- 19 Ясин Ахмед Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Budimir Janosevic Вратарь
- 2 Хаукссон Хаукур Защитник
- 17 Бауи Набиль Полузащитник
- 11 Сильва Стефан Нападающий
- 10 Авдич Денни Нападающий
- 43 Albin Linner
- 18 Bilal Hussein
- Главный тренер: Норлинг Рикард
Гётеборг 3-4-3
- Основной состав
- 12 Дальберг Понтус Вратарь
- 4 Carl Starfelt Защитник
- 26 Andre Calisir Защитник
- 6 Эрикссон Себастьян I Защитник
- 2 Саломонссон Эмиль Полузащитник
- 42 Дискеруд Миккел Полузащитник
- 11 Аффан Амин Полузащитник
- 3 Нордстрём Билли Полузащитник
- 16 Энгвалль Густав Нападающий
- 7 Хюсен Тобиас Нападающий
- 24 Sebastian Ohlsson I Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Erik Dahlin Вратарь
- 23 Викландер Давид Защитник
- 20 Victor Wernersson Полузащитник
- 22 Хараишвили Георгий Полузащитник
- 19 August Erlingmark Полузащитник
- 8 Vajeba Sakor Полузащитник
- 9 Омарссон Элиас Нападающий
- Главный тренер: Poya Asbaghi
Предыдущие игры
АИК (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 18.04.2018 Эребру 1:1 АИК А
- 15.04.2018 АИК 2:0 Юргорден А
- 09.04.2018 Мальмё 1:1 АИК А
- 02.04.2018 АИК 2:0 Далкурд А
- 25.03.2018 АИК 1:3 Хельсинборг ТМК
- 18.03.2018 АИК 0:2 Юргорден К
- 13.03.2018 АИК 2:0 Эребру К
- 04.03.2018 АИК 3:1 Хальмстад К
- 24.02.2018 Оддевольд 1:2 АИК К
- 17.02.2018 АИК 2:1 Сюрианска К
- 07.02.2018 Шахтёр Дн 2:0 АИК ТМК
- 03.02.2018 Митьюлланд 3:1 АИК ТМК
- 27.01.2018 АИК 3:0 Интер Турку ТМК
- 20.01.2018 Фрей 0:1 АИК ТМК
- 24.11.2017 АИК 3:1 Соллентуна ТМК
- 17.11.2017 АИК 0:0 Браге ТМК
- 05.11.2017 Эребру 1:2 АИК А
- 30.10.2017 АИК 2:1 Гётеборг А
- 23.10.2017 Мальмё 0:0 АИК А
- 15.10.2017 АИК 2:0 Йёнчёпинг А
Гётеборг (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 19.04.2018 Гётеборг 1:0 Далкурд А
- 15.04.2018 Эстерсунд 2:1 Гётеборг А
- 10.04.2018 Гётеборг 1:2 Хаммарбю А
- 01.04.2018 Треллеборг 1:3 Гётеборг А
- 24.03.2018 Гётеборг 1:0 Эргрюте ТМК
- 16.03.2018 Гётеборг 3:0 Броммапойкарна ТМК
- 10.03.2018 Мальмё 1:0 Гётеборг К
- 04.03.2018 Сириус 2:2 Гётеборг К
- 24.02.2018 Гётеборг 1:1 Эстер К
- 17.02.2018 Гётеборг 1:0 Варбергс Боис К
- 09.02.2018 Гётеборг 3:1 Мэйчжу Мэйсянь ТМК
- 03.02.2018 Гётеборг 2:1 Оденсе ТМК
- 27.01.2018 Гётеборг 3:2 Стабек ТМК
- 20.01.2018 Гётеборг 1:3 Ольборг ТМК
- 05.11.2017 Гётеборг 0:3 Сундсвалль А
- 30.10.2017 АИК 2:1 Гётеборг А
- 22.10.2017 Гётеборг 0:1 Эстерсунд А
- 14.10.2017 Хальмстад 1:2 Гётеборг А
- 29.09.2017 Гётеборг 4:0 Сириус А
- 25.09.2017 АФК Эскильстуна 1:0 Гётеборг А
Последние игры между собой
АИК: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Гётеборг: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
- 30.10.2017 АИК 2:1 Гётеборг Аллсвенскан
- 10.08.2017 Гётеборг 2:1 АИК Аллсвенскан
- 11.02.2017 АИК 1:2 Гётеборг Товарищеские матчи. Клубы
- 24.10.2016 Гётеборг 1:0 АИК Аллсвенскан
- 11.04.2016 АИК 3:3 Гётеборг Аллсвенскан
- 26.10.2015 АИК 1:2 Гётеборг Аллсвенскан
- 21.05.2015 Гётеборг 3:0 АИК Аллсвенскан
- 04.08.2014 Гётеборг 0:2 АИК Аллсвенскан
- 31.03.2014 АИК 0:2 Гётеборг Аллсвенскан
- 23.09.2013 Гётеборг 3:1 АИК Аллсвенскан
- 06.05.2013 АИК 3:1 Гётеборг Аллсвенскан
- 21.10.2012 Гётеборг 0:1 АИК Аллсвенскан
- 12.04.2012 АИК 1:1 Гётеборг Аллсвенскан
- 04.08.2011 Гётеборг 3:1 АИК Аллсвенскан
- 21.04.2011 АИК 2:0 Гётеборг Аллсвенскан
- 29.08.2010 АИК 1:2 Гётеборг Аллсвенскан
- 06.05.2010 Гётеборг 4:0 АИК Аллсвенскан
- 06.03.2010 АИК 1:0 Гётеборг Суперкубок
- 07.11.2009 АИК 2:0 Гётеборг Шведский кубок
- 01.11.2009 Гётеборг 1:2 АИК Аллсвенскан
АИК
Гётеборг
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|АИК
|2:0
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|3.
|Эребру
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|4.
|Хеккен
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|5.
|Норрчёпинг
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Юргорден
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|Кальмар
|1:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|8.
|Сундсвалль
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|9.
|Гётеборг
|0:2
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|10.
|Мальмё
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|11.
|Сириус
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|Далкурд
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|13.
|Эстерсунд
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|14.
|Эльфсборг
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|15.
|Броммапойкарна
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|16.
|Треллеборг
|0:1
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
Второй тайм
64'
Гетеборг делает замену. Аффан Амин уходит с поля, а August Erlingmark выходит на его замену.
50'
Г О О О О Л - Ольссон Кристоффер бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
20'
Г О О О О Л - Сильва Стефан бьет в цель!
18'
Carl Starfelt получил желтую карточку от судьи
10'
АИК делает замену. Лундстрём Роберт уходит с поля, а Сильва Стефан выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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