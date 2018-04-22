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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Тумба
16' Желтая карточкаMatias Castro II
0:1
16' ГолЕндришек Эрик
28' Желтая карточкаВарела Фернанду
30' Желтая карточкаДжуричкович Петар
45' Желтая карточкаСилла Салимо
|
16'
16'
0:1
28'
45'
Состав команд
88
Виейринья
15
Креспо
Хосе
87
Каньяс
Хосе
ПАОК 4-2-3-1
- Основной состав
- 31 Пасхалакис Александрос Вратарь
- 88 Виейринья Защитник
- 5 Варела Фернанду Защитник
- 15 Креспо Хосе Защитник
- 30 Азеведо Марсио Защитник
- 87 Каньяс Хосе Полузащитник
- 8 Маурисио Жозе Полузащитник
- 10 Кампуш Джалма Полузащитник
- 7 Эль-Каддури Омар Полузащитник
- 18 Лимниос Димитрис Полузащитник
- 9 Прийович Александар Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Рей Родриго Вратарь
- 41 Делияннидис Панайотис Защитник
- 13 Малезас Стелиос Защитник
- 28 Шахов Евгений Полузащитник
- 21 Бисесвар Диего Полузащитник
- 20 Кулурис Эфтимос Нападающий
- 46 Antonis Stathopoulos
- Главный тренер: Разван Луческу
Ксанти 4-2-3-1
- Основной состав
- 20 Живкович Живко Вратарь
- 5 Dimos Baxevanidis Защитник
- 4 Stratos Svarnas Защитник
- 21 Konstantinos Fliskas Защитник
- 27 Силла Салимо Защитник
- 11 Adrian Oscar Lucero Полузащитник
- 92 Камара Мохамед II Полузащитник
- 35 Vasilios Fasidis Полузащитник
- 10 Джуричкович Петар Полузащитник
- 26 Ендришек Эрик Полузащитник
- 18 Matias Castro II Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Касадо Хорхе Защитник
- 7 Panagiotis Triadis Полузащитник
- 12 Мехия Альфредо Полузащитник
- 77 Бриту Фуртаду Полузащитник
- 17 Konstantinos Thimianis
- 30 Dimitris Meliopoulos
- 1 Athanasios Garavelis
- Главный тренер: Milan Rastavac
Предыдущие игры
ПАОК (последние 20 матчей: +19 =0 -1)
- 17.04.2018 ПАОК 3:1 Паниониос К
- 14.04.2018 ПАОК 3:1 Паниониос С
- 31.03.2018 Атромитос 0:2 ПАОК С
- 04.03.2018 Астерас 3:2 ПАОК С
- 28.02.2018 Паниониос 1:3 ПАОК К
- 17.02.2018 Ламия 0:2 ПАОК С
- 12.02.2018 ПАОК 3:0 Лариса С
- 08.02.2018 Атромитос 1:3 ПАОК К
- 04.02.2018 ПАС Янина 1:3 ПАОК С
- 28.01.2018 Панаитоликос 0:1 ПАОК С
- 24.01.2018 ПАОК 2:0 Атромитос К
- 21.01.2018 ПАОК 3:0 Аполлон Смирнис С
- 14.01.2018 АОК Керкира 0:3 ПАОК С
- 09.01.2018 ПАОК 2:1 Трикала К
- 06.01.2018 ПАОК 5:0 Левадиакос С
- 19.12.2017 Трикала 1:5 ПАОК К
- 16.12.2017 Платаниас 0:1 ПАОК С
- 10.12.2017 ПАОК 4:0 Панатинаикос С
- 02.12.2017 Ксанти 0:3 ПАОК С
- 29.11.2017 Аигиниакос 0:5 ПАОК К
Ксанти (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 15.04.2018 Ксанти 3:0 ПАС Янина С
- 01.04.2018 Паниониос 0:0 Ксанти С
- 11.03.2018 Ксанти 1:0 Панаитоликос С
- 03.03.2018 Атромитос 1:0 Ксанти С
- 25.02.2018 Ксанти 2:0 Аполлон Смирнис С
- 18.02.2018 АЕК 4:0 Ксанти С
- 10.02.2018 Ксанти 1:1 АОК Керкира С
- 03.02.2018 Астерас 1:1 Ксанти С
- 28.01.2018 Ксанти 2:1 Левадиакос С
- 21.01.2018 Олимпиакос 3:0 Ксанти С
- 13.01.2018 Ксанти 3:2 Платаниас С
- 10.01.2018 Ксанти 2:0 Лариса К
- 07.01.2018 Ламия 0:1 Ксанти С
- 21.12.2017 Лариса 3:0 Ксанти К
- 17.12.2017 Ксанти 1:1 Панатинаикос С
- 09.12.2017 Лариса 1:0 Ксанти С
- 02.12.2017 Ксанти 0:3 ПАОК С
- 28.11.2017 Пансерраикос 1:2 Ксанти К
- 25.11.2017 ПАС Янина 1:1 Ксанти С
- 19.11.2017 Ксанти 2:0 Паниониос С
Последние игры между собой
ПАОК: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Ксанти: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
- 02.12.2017 Ксанти 0:3 ПАОК Суперлига
- 02.03.2017 ПАОК 0:1 Ксанти Кубок
- 12.02.2017 Ксанти 0:0 ПАОК Суперлига
- 09.02.2017 Ксанти 1:2 ПАОК Кубок
- 25.09.2016 ПАОК 0:0 Ксанти Суперлига
- 20.01.2016 Ксанти 1:1 ПАОК Суперлига
- 23.08.2015 ПАОК 0:0 Ксанти Суперлига
- 05.04.2015 ПАОК 2:1 Ксанти Суперлига
- 05.04.2015 ПАОК 2:1 Ксанти Суперлига
- 07.12.2014 Ксанти 4:2 ПАОК Суперлига
- 05.08.2014 ПАОК 1:0 Ксанти Товарищеские матчи. Сборные
- 05.01.2014 Ксанти 1:2 ПАОК Суперлига
- 17.08.2013 ПАОК 3:0 Ксанти Суперлига
- 27.01.2013 ПАОК 0:1 Ксанти Суперлига
- 22.09.2012 Ксанти 0:3 ПАОК Суперлига
- 14.08.2012 ПАОК 2:1 Ксанти Международные матчи (клубы)
- 08.01.2012 Ксанти 0:0 ПАОК Суперлига
- 28.08.2011 ПАОК 1:0 Ксанти Суперлига
- 22.01.2011 ПАОК 2:1 Ксанти Суперлига
- 26.09.2010 Ксанти 1:0 ПАОК Суперлига
ПАОК
Ксанти
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
71 Владение мячом, % 29
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|2:0
|27
|19
|6
|2
|46 - 12
|63
|2.
|ПАОК
|0:1
|26
|18
|4
|4
|51 - 13
|58
|3.
|Олимпиакос
|0:1
|27
|16
|6
|5
|56 - 25
|54
|4.
|Атромитос
|2:0
|28
|13
|11
|4
|36 - 20
|50
|5.
|Ксанти
|1:0
|28
|11
|9
|8
|28 - 27
|42
|6.
|Панатинаикос
|2:0
|28
|10
|10
|8
|28 - 25
|40
|7.
|Астерас
|1:0
|28
|10
|9
|9
|33 - 22
|39
|8.
|Паниониос
|0:2
|28
|8
|10
|10
|28 - 29
|34
|9.
|Левадиакос
|0:2
|28
|8
|10
|10
|23 - 31
|34
|10.
|Панаитоликос
|0:0
|28
|8
|9
|11
|30 - 34
|33
|11.
|ПАС Янина
|0:0
|28
|6
|13
|9
|27 - 32
|31
|12.
|Лариса
|0:0
|28
|7
|9
|12
|21 - 39
|30
|13.
|Аполлон Смирнис
|1:0
|28
|6
|11
|11
|22 - 33
|29
|14.
|Ламия
|0:0
|28
|5
|12
|11
|17 - 31
|27
|15.
|АОК Керкира
|0:1
|28
|4
|9
|15
|18 - 45
|21
|16.
|Платаниас
|0:2
|28
|2
|4
|22
|12 - 58
|10
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Силла Салимо получил желтую карточку от судьи
30'
Джуричкович Петар получил желтую карточку от судьи
28'
Варела Фернанду получил желтую карточку от судьи
16'
Г О О О О Л - Ендришек Эрик бьет в цель!
16'
Matias Castro получил желтую карточку от судьи
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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