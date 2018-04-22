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Стадион:
ПАОК
0:1
Перерыв
Ксанти
0'
16' Желтая карточка
Matias Castro II
0:1
16' Гол
Ендришек Эрик
28' Желтая карточка
Варела Фернанду
30' Желтая карточка
Джуричкович Петар
45' Желтая карточка
Силла Салимо
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Силла Салимо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
30'
Джуричкович Петар получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
28'
Варела Фернанду получил желтую карточку от судьи
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Ендришек Эрик бьет в цель!
Желтая карточка
16'
Matias Castro получил желтую карточку от судьи
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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