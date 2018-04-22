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0:1
Перерыв
0:1
11' ПенальтиНуну Мораиш
|
11'
0:1
Состав команд
АЕК Ларнака
- Основной состав
- 15 Пабло Хуан II Вратарь
- 32 Маркуш Нельсон Защитник
- 5 Мойсов Даниэль Защитник
- 4 Труйольс Хоан Защитник
- 35 Панков Радован Защитник
- 22 Малоку Элвир Полузащитник
- 10 Томас Жоан Полузащитник
- 20 Лабан Венсан Полузащитник
- 23 Толемесс Флориан Нападающий
- 80 Рушиас Онисифорос Нападающий
- 2 Carles Soria Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Антониадес Мариос Защитник
- 18 Мурильо Андер Защитник
- 6 Катала Давид Защитник
- 16 Касес Начо Полузащитник
- 12 Тричковски Иван Полузащитник
- 8 Акоран Баррера Полузащитник
- 7 Ларена Хорхе Полузащитник
- 11 Тете Альберто Полузащитник
- 99 Янну Апостолос Нападающий
- 50 Ioakeim Toumpas
- Главный тренер: Идьякес Иманоль
АПОЭЛ
- Основной состав
- 13 Наусет Сесилио Вратарь
- 50 Карлао Роберто Защитник
- 23 Поляков Денис Защитник
- 2 Нсуэ Эмилио Защитник
- 3 Лаго Роберто Защитник
- 29 Вурос Праксителис Защитник
- 26 Нуну Мораиш Полузащитник
- 20 Шаллаи Роланд Полузащитник
- 17 Захид Гайас Полузащитник
- 88 Соуза Лукас Полузащитник
- 8 Поте Микаэль Нападающий
- Запасные игроки
- 99 Ватерман Бой Вратарь
- 44 Иоанну Николас Защитник
- 30 Меркис Георге Защитник
- 11 Александру Нектариос Защитник
- 25 Фарьяс Агустин Полузащитник
- 49 Деллаторре Гильерме Нападающий
- 33 Макрис Андреас Нападающий
- 7 Эфрем Георгиос Нападающий
- 9 Де Камарго Игор Нападающий
- Главный тренер: Донис Йоргос
Предыдущие игры
АЕК Ларнака (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 18.04.2018 АЕК Ларнака 2:0 АПОЭЛ К
- 14.04.2018 Анортосис 1:1 АЕК Ларнака ПД
- 03.04.2018 АЕЛ Лимаcсол 3:2 АЕК Ларнака ПД
- 31.03.2018 АЕК Ларнака 3:0 Аполлон ПД
- 17.03.2018 Омония 1:3 АЕК Ларнака ПД
- 11.03.2018 АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака ПД
- 07.03.2018 ПАЕЕК 1:4 АЕК Ларнака К
- 03.03.2018 АЕК Ларнака 2:2 Анортосис ПД
- 28.02.2018 АЕК Ларнака 7:0 ПАЕЕК К
- 25.02.2018 Пафос 1:1 АЕК Ларнака ПД
- 17.02.2018 АЕК Ларнака 6:1 Этникос Ахна ПД
- 14.02.2018 Арис Лимассол 1:2 АЕК Ларнака К
- 11.02.2018 Аполлон 2:0 АЕК Ларнака ПД
- 06.02.2018 АЕК Ларнака 2:1 Алки Ороклинис ПД
- 31.01.2018 АЕК Ларнака 4:0 Докса Катокопия ПД
- 24.01.2018 АЕК Ларнака 4:0 Арис Лимассол К
- 21.01.2018 АПОЭЛ 3:1 АЕК Ларнака ПД
- 13.01.2018 АЕК Ларнака 4:1 Арис Лимассол ПД
- 07.01.2018 Анортосис 3:1 АЕК Ларнака ПД
- 03.01.2018 АЕК Ларнака 2:0 Неа Саламина ПД
АПОЭЛ (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 18.04.2018 АЕК Ларнака 2:0 АПОЭЛ К
- 15.04.2018 АПОЭЛ 4:1 Омония ПД
- 04.04.2018 Анортосис 0:0 АПОЭЛ ПД
- 31.03.2018 АПОЭЛ 3:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 18.03.2018 Аполлон 4:2 АПОЭЛ ПД
- 14.03.2018 АПОЭЛ 2:2 Неа Саламина К
- 11.03.2018 АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака ПД
- 07.03.2018 Неа Саламина 0:3 АПОЭЛ К
- 04.03.2018 Омония 0:2 АПОЭЛ ПД
- 24.02.2018 Олимпиакос Никосия 2:3 АПОЭЛ ПД
- 21.02.2018 АПОЭЛ 5:1 Эрмис Арадиппу К
- 17.02.2018 АПОЭЛ 2:1 Омония ПД
- 11.02.2018 Пафос 2:3 АПОЭЛ ПД
- 06.02.2018 АПОЭЛ 7:1 Этникос Ахна ПД
- 31.01.2018 Аполлон 1:2 АПОЭЛ ПД
- 24.01.2018 АПОЭЛ 0:4 Аполлон ПД
- 21.01.2018 АПОЭЛ 3:1 АЕК Ларнака ПД
- 17.01.2018 АПОЭЛ 2:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 14.01.2018 Докса Катокопия 0:8 АПОЭЛ ПД
- 10.01.2018 Эрмис Арадиппу 0:2 АПОЭЛ К
Последние игры между собой
АЕК Ларнака: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 5
АПОЭЛ: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 6
- 18.04.2018 АЕК Ларнака 2:0 АПОЭЛ Кубок
- 11.03.2018 АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 21.01.2018 АПОЭЛ 3:1 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 21.10.2017 АЕК Ларнака 3:1 АПОЭЛ Первый дивизион
- 07.05.2017 АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 01.04.2017 АЕК Ларнака 2:1 АПОЭЛ Первый дивизион
- 05.02.2017 АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 29.10.2016 АЕК Ларнака 1:1 АПОЭЛ Первый дивизион
- 28.04.2016 АПОЭЛ 2:0 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 20.03.2016 АЕК Ларнака 0:3 АПОЭЛ Первый дивизион
- 22.12.2015 АПОЭЛ 1:2 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 12.09.2015 АЕК Ларнака 2:2 АПОЭЛ Первый дивизион
- 16.05.2015 АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 04.04.2015 АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ Первый дивизион
- 15.12.2014 АПОЭЛ 4:4 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 31.08.2014 АЕК Ларнака 0:2 АПОЭЛ Первый дивизион
- 11.01.2014 АЕК Ларнака 1:1 АПОЭЛ Первый дивизион
- 23.09.2013 АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 27.04.2013 АПОЭЛ 0:1 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 21.04.2013 АЕК Ларнака 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
АЕК Ларнака делает замену. Мойсов Даниэль уходит с поля, а Катала Давид выходит на его замену.
11'
Г О О О О Л - Нуну Мораиш из команды АПОЭЛ забивает с точки!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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