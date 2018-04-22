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АЕК Ларнака
0:1
Перерыв
АПОЭЛ
0'
0:1
11' Пенальти
Нуну Мораиш
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
АЕК Ларнака делает замену. Мойсов Даниэль уходит с поля, а Катала Давид выходит на его замену.
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Нуну Мораиш из команды АПОЭЛ забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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