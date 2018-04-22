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Стадион:
Кристиансунд
1:1
Перерыв
Будё-Глимт
0'
0:1
20' Гол
Опсет Кристиан
1:1
42' Гол
Stian Semb Aasmundsen
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Стиан Семб Аасмундсен бьет в цель!
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Опсет Кристиан бьет в цель!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kristiansund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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