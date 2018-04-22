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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Кристиансунд
1:1
Перерыв
0:1
20' ГолОпсет Кристиан
1:1
42' ГолStian Semb Aasmundsen
|
20'
0:1
42'
1:1
Состав команд
17
Коли
Алиу
21
Диоп
Амиду
11
Daouda
Bamba
17
Исидоро
Хосе
27
Patrick
Berg
10
Хурадо
Хосе
20
Amor
Layoni
Кристиансунд 4-3-3
- Основной состав
- 1 Sean McDermott Вратарь
- 17 Коли Алиу Защитник
- 19 Andreas Hopmark Защитник
- 5 Dan Peter Ulvestad Защитник
- 3 Christoffer Aasbak Защитник
- 18 Stian Semb Aasmundsen Полузащитник
- 8 Paal Erik Ulvestad Полузащитник
- 21 Диоп Амиду Полузащитник
- 11 Daouda Bamba Нападающий
- 20 Benjamin Stokke Нападающий
- 9 Каллудра Лиридон Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Erlend Sivertsen Защитник
- 24 Sondre Soerli Полузащитник
- 22 Bent Soermo Полузащитник
- 6 Леписту Брент Полузащитник
- 13 Bendik Bye Нападающий
- 38 Roger Berntzen
- 14 Jesper Isaksen
- Главный тренер: Christian Michelsen
Будё-Глимт 4-3-3
- Основной состав
- 12 Попович Зоран Вратарь
- 17 Исидоро Хосе Защитник
- 4 Martin Bjoernbak Защитник
- 2 Marius Lode Защитник
- 5 Thomas Jacobsen I Защитник
- 27 Patrick Berg Полузащитник
- 10 Хурадо Хосе Полузащитник
- 14 Ulrik Saltnes Полузащитник
- 6 Vegard Leikvoll Moberg Нападающий
- 22 Опсет Кристиан Нападающий
- 20 Amor Layoni Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Рикардо II Вратарь
- 18 Brede Mathias Moe Защитник
- 7 Драге Томас Полузащитник
- 19 Philip Zinckernagel Полузащитник
- 21 Geir Andre Herrem Нападающий
- 11 Jens Hauge Нападающий
- 30 Trond Olsen II
- Главный тренер: Kjetil Knutsen
Предыдущие игры
Кристиансунд (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 18.04.2018 Сунндал 0:4 Кристиансунд К
- 15.04.2018 Саннефьёрд 3:3 Кристиансунд Т
- 08.04.2018 Бранн 1:0 Кристиансунд Т
- 02.04.2018 Кристиансунд 2:1 Лиллестрём Т
- 24.03.2018 Кристиансунд 1:0 Левангер ТМК
- 17.03.2018 Русенборг 2:2 Кристиансунд Т
- 12.03.2018 Кристиансунд 0:1 Волеренга Т
- 04.03.2018 Кристиансунд 2:3 Ранхейм ТМК
- 25.02.2018 Хёугесунн 1:0 Кристиансунд ТМК
- 20.02.2018 Кристиансунд 3:0 Краснодар ТМК
- 14.02.2018 Мольде 1:0 Кристиансунд ТМК
- 09.02.2018 Кристиансунд 1:1 Олесунн ТМК
- 02.02.2018 Волеренга 2:1 Кристиансунд ТМК
- 26.11.2017 Хёугесунн 2:3 Кристиансунд Т
- 19.11.2017 Кристиансунд 3:2 Саннефьёрд Т
- 04.11.2017 Мольде 0:1 Кристиансунд Т
- 29.10.2017 Кристиансунд 2:2 Одд Т
- 21.10.2017 Олесунн 1:1 Кристиансунд Т
- 15.10.2017 Кристиансунд 0:2 Викинг Т
- 29.09.2017 Бранн 0:4 Кристиансунд Т
Будё-Глимт (последние 20 матчей: +13 =0 -7)
- 19.04.2018 Мельбу 1:4 Будё-Глимт К
- 16.04.2018 Будё-Глимт 0:1 Русенборг Т
- 08.04.2018 Одд 1:0 Будё-Глимт Т
- 02.04.2018 Будё-Глимт 0:3 Хёугесунн Т
- 23.03.2018 Будё-Глимт 3:0 Олесунн ТМК
- 18.03.2018 Бранн 2:0 Будё-Глимт Т
- 11.03.2018 Будё-Глимт 3:1 Лиллестрём Т
- 04.03.2018 Будё-Глимт 4:1 Тромсё ТМК
- 25.02.2018 Старт 0:1 Будё-Глимт ТМК
- 21.02.2018 Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд ТМК
- 10.02.2018 Юргорден 3:1 Будё-Глимт ТМК
- 02.02.2018 Мольде 1:2 Будё-Глимт ТМК
- 26.01.2018 Стрёмсгодсет 2:1 Будё-Глимт ТМК
- 19.01.2018 Будё-Глимт 3:0 Мьёльнер ТМК
- 05.11.2017 Стрёммен 1:6 Будё-Глимт ПД
- 29.10.2017 Будё-Глимт 6:0 Осане ПД
- 22.10.2017 Ерв 1:4 Будё-Глимт ПД
- 15.10.2017 Будё-Глимт 1:3 Левангер ПД
- 01.10.2017 Будё-Глимт 4:1 Флурё ПД
- 26.09.2017 Улленсакер/Киса 2:5 Будё-Глимт ПД
Последние игры между собой
Кристиансунд
Будё-Глимт
-
3 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|Мольде
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|3.
|Ранхейм
|0:0
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|4.
|Тромсё
|4:1
|6
|3
|1
|2
|14 - 9
|10
|5.
|Хёугесунн
|1:0
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|Волеренга
|5
|3
|0
|2
|10 - 9
|9
|7.
|Русенборг
|0:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|8.
|Сарпсборг-08
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|9.
|Стрёмсгодсет
|0:1
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|10.
|Кристиансунд
|1:1
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|11.
|Лиллестрём
|0:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|12.
|Саннефьёрд
|1:4
|6
|1
|2
|3
|10 - 16
|5
|13.
|Одд
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Старт
|0:0
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|15.
|Будё-Глимт
|1:1
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|16.
|Стабек
|5
|0
|3
|2
|5 - 11
|3
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Г О О О О Л - Стиан Семб Аасмундсен бьет в цель!
20'
Г О О О О Л - Опсет Кристиан бьет в цель!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kristiansund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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