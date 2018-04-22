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Стадион:
АЗ Алкмаар
0:1
Второй тайм: 47'
Фейеноорд
0'
0:1
29' Гол
Йоргенсен Николай
37' Желтая карточка
Мидтше Фредрик
43' Желтая карточка
Джаханбакш Алиреза
43' Желтая карточка
Вегхорст Ваут
47'
Второй тайм
46'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар идет с мячом вперед на обострение...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
47'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Ван Бик Свен наказан за толчок Оуведжан Томас
45'
Бизот Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой слева.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
45'
Хороший удар издали нанес Де Вильена Тонни, но отличный сейв сделал Бизот Марко. Угловой.
Фол, нарушение
44'
Безумный фол. Свенссон Юнас грубо играет против соперника. Пострадал Хапс Ридгесиано
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
43'
Рефери не любит споров - именно за это Вегхорст Ваут сейчас получил желтую
Желтая карточка
43'
Джаханбакш Алиреза сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
43'
Безумный фол. Джаханбакш Алиреза грубо играет против соперника. Пострадал Ван Перси Робин
42'
Тил Гуус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Безумный фол. Бергёйс Стивен грубо играет против соперника. Пострадал Оуведжан Томас
Офсайд
42'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд в офсайде
41'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
40'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
39'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
39'
Джаханбакш Алиреза не смог попасть в створ ударом издали
38'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Желтая карточка
37'
Мидтше Фредрик сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
37'
Безумный фол. Мидтше Фредрик грубо играет против соперника. Пострадал Дикс Кевин
36'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
36'
Эль-Ахмади Карим не смог попасть в створ ударом издали
36'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
35'
Йоргенсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
35'
Должен был быть гол! Вегхорст Ваут имел отличный шанс, но Джонс Брэд не дал голу состоятся!
35'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Отличные скиллы показывает Джаханбакш Алиреза, обводя своих соперников
34'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
33'
Ван Перси Робин нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
33'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Бергёйс Стивен
31'
Дикс Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Ван Рейн Рикардо выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
31'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд в офсайде
31'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
30'
Teun Koopmeiners наказан за толчок Бергёйс Стивен
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Описание гола
29'
ГОЛ! Легко закончил атаку Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд, забив в пустые ворота!
29'
Почти гол! Бергёйс Стивен пробил головой по воротам, но Бизот Марко спас!
28'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
28'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
28'
ШАНС! Ван Перси Робин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
28'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой справа.
28'
Вюйтенс Стейн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Дикс Кевин выбил мяч подальше от ворот.
26'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
26'
Джаханбакш Алиреза нанес удар, но промахнулся очень сильно.
25'
Ван Рейн Рикардо пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Ван Бик Свен из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Тил Гуус
23'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
22'
Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Ван Рейн Рикардо из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
22'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
22'
Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
21'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Teun Koopmeiners пробует нанести удар издали, но Джонс Брэд держит все под контролем
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
18'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Свенссон Юнас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
18'
Джонс Брэд не дал случится голу! Джаханбакш Алиреза должен был забивать, но Джонс Брэд сделал отличный сейв
17'
Плохо сыграл Ван дер Хейден Ян-Ари - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
15'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар отдал передачу, которая была заблокирована.
15'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
14'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Мидтше Фредрик
13'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Ван Рейн Рикардо
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Бергёйс Стивен
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
8'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
8'
Бергёйс Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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