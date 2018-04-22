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Стадион: Де Кёйп
0:1
Второй тайм: 47'
0:1
29' ГолЙоргенсен Николай
37' Желтая карточкаМидтше Фредрик
43' Желтая карточкаДжаханбакш Алиреза
43' Желтая карточкаВегхорст Ваут
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29'
0:1
37'
43'
Состав команд
15
Тил
Гуус
АЗ Алкмаар 5-3-2
- Основной состав
- 1 Бизот Марко Вратарь
- 2 Свенссон Юнас Защитник
- 23 Ван Рейн Рикардо Защитник
- 4 Влаар Рон Защитник
- 30 Вюйтенс Стейн Защитник
- 5 Оуведжан Томас Защитник
- 6 Мидтше Фредрик Полузащитник
- 15 Тил Гуус Полузащитник
- 14 Коопмейнерс Теун Полузащитник
- 7 Джаханбакш Алиреза Нападающий
- 9 Вегхорст Ваут Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Олай Ник Вратарь
- 16 Коутиньо Джино Вратарь
- 26 Вайндал Оуэн Защитник
- 20 Сёнтьенс Матс Защитник
- 12 Хацидиакос Пантелис Защитник
- 3 Ван Эйден Ренс Защитник
- 8 Ван Оверем Йорис Полузащитник
- 18 Бель-Хассани Иллиас Нападающий
- 22 Идрисси Уссама Нападающий
- 49 Mees Hoedemakers
- 24 Tijani Reijnders
- Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Травмы и дисквалификации
- Вейинович Марко Травмирован
- Хелмер Джереми Травмирован
- Стенгс Келвин Травмирован
- Мигалик Ондржей Травмирован
- Боаду Мирон Травмирован
Фейеноорд 4-2-1-3
- Основной состав
- 25 Джонс Брэд Вратарь
- 17 Дикс Кевин Защитник
- 3 Ван Бик Свен Защитник
- 6 Ван дер Хейден Ян-Ари Защитник
- 5 Хапс Ридгесиано Защитник
- 8 Эль-Ахмади Карим Полузащитник
- 10 Де Вильена Тонни Полузащитник
- 32 Ван Перси Робин Полузащитник
- 19 Бергёйс Стивен Нападающий
- 9 Йоргенсен Николай Нападающий
- 28 Тоорнстра Йенс Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Бейло Юстин Вратарь
- 30 Тен Хове Рамон Вратарь
- 33 Боттегин Эрик Защитник
- 2 Ниукоп Барт Защитник
- 36 Ханссон Эмиль Полузащитник
- 21 Амрабат Софьян Полузащитник
- 20 Тапия Ренато Полузащитник
- 34 Венте Дилан Нападающий
- 14 Басачикоглу Билал Нападающий
- 7 Бутьюс Жан-Поль Нападающий
- 35 Маласиа Тайрелл
- Главный тренер: Ван Бронкхорст Джованни
- Травмы и дисквалификации
- Юсте Йерри Травмирован
Предыдущие игры
АЗ Алкмаар (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 18.04.2018 АЗ Алкмаар 4:3 Витесс Э
- 13.04.2018 Хераклес 0:3 АЗ Алкмаар Э
- 07.04.2018 АЗ Алкмаар 2:3 ПСВ Э
- 31.03.2018 АДО Ден Хааг 0:3 АЗ Алкмаар Э
- 18.03.2018 АЗ Алкмаар 3:2 Гронинген Э
- 11.03.2018 Фейеноорд 2:1 АЗ Алкмаар Э
- 03.03.2018 Эксельсиор 1:2 АЗ Алкмаар Э
- 28.02.2018 АЗ Алкмаар 4:0 Твенте К
- 24.02.2018 АЗ Алкмаар 2:1 Спарта Роттердам Э
- 17.02.2018 НАК Бреда 1:3 АЗ Алкмаар Э
- 10.02.2018 АЗ Алкмаар 0:0 ВВВ-Венло Э
- 07.02.2018 Твенте 0:4 АЗ Алкмаар Э
- 04.02.2018 АЗ Алкмаар 2:2 Рода Э
- 31.01.2018 АЗ Алкмаар 4:1 ПЕК Зволле К
- 28.01.2018 Виллем II 0:2 АЗ Алкмаар Э
- 19.01.2018 Утрехт 1:1 АЗ Алкмаар Э
- 12.01.2018 АЗ Алкмаар 2:2 Санкт-Галлен ТМК
- 23.12.2017 АЗ Алкмаар 3:1 Херенвен Э
- 20.12.2017 Фортуна Ситтард 2:4 АЗ Алкмаар К
- 17.12.2017 АЗ Алкмаар 1:2 Аякс Э
Фейеноорд (последние 20 матчей: +14 =1 -5)
- 18.04.2018 Виллем II 1:5 Фейеноорд Э
- 15.04.2018 Фейеноорд 3:1 Утрехт Э
- 08.04.2018 Твенте 1:3 Фейеноорд Э
- 01.04.2018 Фейеноорд 5:0 Эксельсиор Э
- 21.03.2018 Фейеноорд 4:0 АДО Ден Хааг ТМК
- 18.03.2018 ПЕК Зволле 3:4 Фейеноорд Э
- 11.03.2018 Фейеноорд 2:1 АЗ Алкмаар Э
- 03.03.2018 НАК Бреда 2:1 Фейеноорд Э
- 28.02.2018 Фейеноорд 3:0 Виллем II К
- 25.02.2018 Фейеноорд 1:3 ПСВ Э
- 18.02.2018 Фейеноорд 1:0 Хераклес Э
- 11.02.2018 Витесс 3:1 Фейеноорд Э
- 08.02.2018 Фейеноорд 3:0 Гронинген Э
- 04.02.2018 ВВВ-Венло 1:0 Фейеноорд Э
- 31.01.2018 Фейеноорд 2:0 ПСВ К
- 28.01.2018 Фейеноорд 3:1 АДО Ден Хааг Э
- 24.01.2018 Утрехт 1:1 Фейеноорд Э
- 21.01.2018 Аякс 2:0 Фейеноорд Э
- 13.01.2018 Фейеноорд 2:1 Люцерн ТМК
- 24.12.2017 Фейеноорд 5:1 Рода Э
Последние игры между собой
АЗ Алкмаар: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Фейеноорд: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
- 11.03.2018 Фейеноорд 2:1 АЗ Алкмаар Эредивизие
- 01.10.2017 АЗ Алкмаар 0:4 Фейеноорд Эредивизие
- 12.03.2017 Фейеноорд 5:2 АЗ Алкмаар Эредивизие
- 11.12.2016 АЗ Алкмаар 0:4 Фейеноорд Эредивизие
- 03.03.2016 Фейеноорд 3:1 АЗ Алкмаар Кубок
- 24.01.2016 АЗ Алкмаар 4:2 Фейеноорд Эредивизие
- 25.10.2015 Фейеноорд 3:1 АЗ Алкмаар Эредивизие
- 05.04.2015 АЗ Алкмаар 1:4 Фейеноорд Эредивизие
- 14.12.2014 Фейеноорд 2:2 АЗ Алкмаар Эредивизие
- 03.05.2014 АЗ Алкмаар 1:1 Фейеноорд Эредивизие
- 10.11.2013 Фейеноорд 2:2 АЗ Алкмаар Эредивизие
- 10.02.2013 Фейеноорд 3:1 АЗ Алкмаар Эредивизие
- 25.11.2012 АЗ Алкмаар 0:2 Фейеноорд Эредивизие
- 29.04.2012 Фейеноорд 1:0 АЗ Алкмаар Эредивизие
- 25.09.2011 АЗ Алкмаар 2:1 Фейеноорд Эредивизие
- 02.04.2011 Фейеноорд 0:1 АЗ Алкмаар Эредивизие
- 31.10.2010 АЗ Алкмаар 2:1 Фейеноорд Эредивизие
- 07.02.2010 Фейеноорд 1:2 АЗ Алкмаар Эредивизие
- 22.12.2009 Фейеноорд 1:0 АЗ Алкмаар Кубок
- 08.11.2009 АЗ Алкмаар 1:1 Фейеноорд Эредивизие
АЗ Алкмаар
Фейеноорд
-
0 Голы 1
-
1 Офсайды 4
-
7 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
8 Дистанция, км 8
-
52 Владение мячом, % 48
1/32 финала
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
Финал
0 АЗ Алкмаар
0 Фейеноорд
- 0:1 АЗ -ФЕЙ
Второй тайм
46'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар идет с мячом вперед на обострение...
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
47'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Ван Бик Свен наказан за толчок Оуведжан Томас
45'
Бизот Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой слева.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
45'
Хороший удар издали нанес Де Вильена Тонни, но отличный сейв сделал Бизот Марко. Угловой.
44'
Безумный фол. Свенссон Юнас грубо играет против соперника. Пострадал Хапс Ридгесиано
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Рефери не любит споров - именно за это Вегхорст Ваут сейчас получил желтую
43'
Джаханбакш Алиреза сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Безумный фол. Джаханбакш Алиреза грубо играет против соперника. Пострадал Ван Перси Робин
42'
Тил Гуус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Безумный фол. Бергёйс Стивен грубо играет против соперника. Пострадал Оуведжан Томас
42'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд в офсайде
41'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
40'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
39'
39'
Джаханбакш Алиреза не смог попасть в створ ударом издали
38'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Мидтше Фредрик сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
37'
Безумный фол. Мидтше Фредрик грубо играет против соперника. Пострадал Дикс Кевин
36'
36'
Эль-Ахмади Карим не смог попасть в створ ударом издали
36'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
35'
Йоргенсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
35'
Должен был быть гол! Вегхорст Ваут имел отличный шанс, но Джонс Брэд не дал голу состоятся!
35'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Отличные скиллы показывает Джаханбакш Алиреза, обводя своих соперников
34'
33'
33'
Ван Перси Робин нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
33'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
Судья сигнализирует, что Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Бергёйс Стивен
31'
Дикс Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Ван Рейн Рикардо выбил мяч подальше от ворот.
31'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд в офсайде
31'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Teun Koopmeiners наказан за толчок Бергёйс Стивен
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
29'
ГОЛ! Легко закончил атаку Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд, забив в пустые ворота!
29'
Почти гол! Бергёйс Стивен пробил головой по воротам, но Бизот Марко спас!
28'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
28'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
28'
ШАНС! Ван Перси Робин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
28'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой справа.
28'
Вюйтенс Стейн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Дикс Кевин выбил мяч подальше от ворот.
26'
26'
Джаханбакш Алиреза нанес удар, но промахнулся очень сильно.
25'
Ван Рейн Рикардо пробил со штрафного прямо в стенку
24'
Судья сигнализирует, что Ван Бик Свен из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Тил Гуус
23'
22'
Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Ван Рейн Рикардо из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
22'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
22'
Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
21'
20'
Teun Koopmeiners пробует нанести удар издали, но Джонс Брэд держит все под контролем
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
18'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Свенссон Юнас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
18'
Джонс Брэд не дал случится голу! Джаханбакш Алиреза должен был забивать, но Джонс Брэд сделал отличный сейв
17'
Плохо сыграл Ван дер Хейден Ян-Ари - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
15'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар отдал передачу, которая была заблокирована.
15'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
14'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Судья сигнализирует, что Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Мидтше Фредрик
13'
12'
Судья сигнализирует, что Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Ван Рейн Рикардо
10'
Судья сигнализирует, что Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Бергёйс Стивен
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
9'
Эль-Ахмади Карим наказан за толчок Джаханбакш Алиреза
8'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
8'
Бергёйс Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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