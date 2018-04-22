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Стадион:
Раннерс
2:0
Второй тайм: 47'
Сённерйюск
0'
1:0
21' Гол
Лобжанидзе Саба
2:0
24' Гол
Лобжанидзе Саба
37' Желтая карточка
Йонссон Эггерт
45' Желтая карточка
Педерсен Марк
47'
Второй тайм
47'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
47'
Кадри Башким решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
47'
Люикс Кес делает подножку сопернику.
46'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Зимлинг Ники получил травму и заменен. Rasmus Vinderslev выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Раннерс играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
45'
Багер Йонас получает жёлтую карточку за толчок соперника.
Угловой
45'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой слева.
Желтая карточка
45'
Судья подбегает и показывает Педерсен Марк из команды Сённерйюск отложенную желтую карточку за фол.
45'
Педерсен Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
44'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
44'
Удар от ворот произведет Раннерс
44'
Каллесеэ Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Офсайд
43'
Боман Микаэль из команды Раннерс в офсайде
43'
Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
43'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает пас партнеру.
Фол, нарушение
42'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Кадри Башким оказался на газоне.
42'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
41'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
41'
Люикс Кес из команды Сённерйюск сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
40'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
40'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает пас партнеру.
39'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
39'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Кадри Башким и попал в перекладину!
39'
Поульсен Николай II из команды Раннерс делает пас партнеру.
38'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
38'
Лобжанидзе Саба решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
38'
Игрок команды Сённерйюск сделал подножку сопернику.
37'
Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
37'
Kasper Enghardt выбил мяч подальше от ворот.
Желтая карточка
37'
Йонссон Эггерт получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
36'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск тянет соперника за майку.
36'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Люикс Кес из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
36'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
35'
Stefan Gartenmann выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
35'
Фу! Ромер Марсель из команды Сённерйюск очень опасно играет против соперника.
34'
Удар от ворот произведет Раннерс
34'
Nicholas Marfelt навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Багер Йонас из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Уре Микаэль
33'
Nicholas Marfelt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Удар от ворот произведет Раннерс
32'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает неудачный навес.
32'
Опасность предотвращена - Ромер Марсель из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
32'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
32'
Опасность предотвращена - Багер Йонас из команды Раннерс вступил в отбор удачно
32'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
31'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
31'
ШАНС! Каллесеэ Миккель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
31'
Отличные скиллы показывает Каллесеэ Миккель, обводя своих соперников
30'
О, нет. Из многообещающей позиции Поульсен Николай II из команды Раннерс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
30'
Милиц Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой слева.
29'
Поульсен Николай II мяч отрикошетил от ворот
29'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
29'
Милиц Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой слева.
29'
Stefan Gartenmann предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Боман Микаэль из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Хальдерссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе
28'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
27'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
26'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Кадри Башким нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Удар от ворот произведет Раннерс
26'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
26'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
Описание гола
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Команда "Раннерс" забила мяч!
24'
Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
23'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Опасность! Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
23'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
23'
Опасность предотвращена - Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
22'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
22'
Кадри Башким из команды Раннерс делает пас партнеру.
21'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
21'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
21'
Кадри Башким сделал результативную передачу.
21'
Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Лобжанидзе Саба изменил счет на табло!
21'
Поульсен Николай II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
20'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
Офсайд
20'
Боман Микаэль из команды Раннерс в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
20'
Багер Йонас из команды Раннерс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
19'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
19'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
Офсайд
18'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс в офсайде
17'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
16'
Отличный пас сделал Кадри Башким из команды Раннерс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
14'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Хальдерссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе
14'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Якобсен Кристиан II
14'
Tobias Damsgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
12'
Марксен Эрик получает жёлтую карточку за толчок соперника.
Угловой
12'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой слева.
12'
Stefan Gartenmann предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Опасность предотвращена - Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
11'
Отличные скиллы показывает Лобжанидзе Саба, обводя своих соперников
11'
Кадри Башким из команды Раннерс делает пас партнеру.
10'
Удар от ворот произведет Раннерс
10'
Шанс! Люикс Кес из команды Сённерйюск пробил головой, но мимо
10'
Nicholas Marfelt навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Kasper Enghardt из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Уре Микаэль
9'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
9'
Опасность предотвращена - Поульсен Николай II из команды Раннерс вступил в отбор удачно
9'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
8'
Удар от ворот произведет Раннерс
8'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
8'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
7'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
7'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
6'
Поульсен Николай II из команды Раннерс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BioNutria Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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