Стадион: BioNutria Park Randers
2:0
Второй тайм: 47'
1:0
21' ГолЛобжанидзе Саба
2:0
24' ГолЛобжанидзе Саба
37' Желтая карточкаЙонссон Эггерт
45' Желтая карточкаПедерсен Марк
Второй тайм
47'
47'
Кадри Башким решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
47'
Люикс Кес делает подножку сопернику.
46'
46'
Зимлинг Ники получил травму и заменен. Rasmus Vinderslev выходит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Раннерс играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Багер Йонас получает жёлтую карточку за толчок соперника.
45'
45'
Судья подбегает и показывает Педерсен Марк из команды Сённерйюск отложенную желтую карточку за фол.
45'
Педерсен Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
44'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
44'
44'
Каллесеэ Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Боман Микаэль из команды Раннерс в офсайде
43'
Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
43'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает пас партнеру.
42'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Кадри Башким оказался на газоне.
42'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
41'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
41'
Люикс Кес из команды Сённерйюск сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
40'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
40'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает пас партнеру.
39'
39'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Кадри Башким и попал в перекладину!
39'
Поульсен Николай II из команды Раннерс делает пас партнеру.
38'
38'
Лобжанидзе Саба решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
38'
Игрок команды Сённерйюск сделал подножку сопернику.
37'
Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
37'
Kasper Enghardt выбил мяч подальше от ворот.
37'
Йонссон Эггерт получил желтую карточку от судьи
36'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск тянет соперника за майку.
36'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Люикс Кес из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
36'
35'
Stefan Gartenmann выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Фу! Ромер Марсель из команды Сённерйюск очень опасно играет против соперника.
34'
34'
Nicholas Marfelt навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Судья сигнализирует, что Багер Йонас из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Уре Микаэль
33'
Nicholas Marfelt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
32'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает неудачный навес.
32'
Опасность предотвращена - Ромер Марсель из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
32'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
32'
Опасность предотвращена - Багер Йонас из команды Раннерс вступил в отбор удачно
32'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
31'
31'
31'
ШАНС! Каллесеэ Миккель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
31'
Отличные скиллы показывает Каллесеэ Миккель, обводя своих соперников
30'
О, нет. Из многообещающей позиции Поульсен Николай II из команды Раннерс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
30'
Милиц Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
29'
Поульсен Николай II мяч отрикошетил от ворот
29'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
29'
Милиц Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
29'
Stefan Gartenmann предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Боман Микаэль из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
28'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Хальдерссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе
28'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
27'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
26'
26'
Кадри Башким нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
26'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
26'
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Команда "Раннерс" забила мяч!
24'
Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
23'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Опасность! Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
23'
23'
Опасность предотвращена - Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
22'
22'
Кадри Башким из команды Раннерс делает пас партнеру.
21'
21'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
21'
Кадри Башким сделал результативную передачу.
21'
Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Г О О О О Л - Лобжанидзе Саба изменил счет на табло!
21'
Поульсен Николай II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
20'
Боман Микаэль из команды Раннерс в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
20'
Багер Йонас из команды Раннерс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
19'
19'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
18'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс в офсайде
17'
16'
Отличный пас сделал Кадри Башким из команды Раннерс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
14'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Хальдерссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе
14'
14'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Якобсен Кристиан II
14'
Tobias Damsgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
12'
Марксен Эрик получает жёлтую карточку за толчок соперника.
12'
12'
Stefan Gartenmann предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
11'
Опасность предотвращена - Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
11'
Отличные скиллы показывает Лобжанидзе Саба, обводя своих соперников
11'
Кадри Башким из команды Раннерс делает пас партнеру.
10'
10'
Шанс! Люикс Кес из команды Сённерйюск пробил головой, но мимо
10'
Nicholas Marfelt навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Судья сигнализирует, что Kasper Enghardt из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Уре Микаэль
9'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
9'
Опасность предотвращена - Поульсен Николай II из команды Раннерс вступил в отбор удачно
9'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
8'
8'
8'
7'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
7'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
6'
Поульсен Николай II из команды Раннерс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BioNutria Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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