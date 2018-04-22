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Стадион: Викинг
14' Желтая карточкаДаниэльсен Андре
30' Желтая карточкаЭрнеманн Стеффен
1:0
45' ГолТрипич Златко
|
14'
30'
45'
1:0
Состав команд
Викинг 4-3-3
- Основной состав
- 1 Эустбё Ивен Вратарь
- 22 Кронберг Клаес Защитник
- 4 Tord Johnsen Salte Защитник
- 5 Накким Маркус Защитник
- 3 Viljar Vevatne Защитник
- 18 Рюэрсон Юлиан Полузащитник
- 17 Эрнеманн Стеффен Полузащитник
- 28 Kristian Thorstvedt Полузащитник
- 14 Даниэльсен Андре Нападающий
- 10 Хёйланд Томми Нападающий
- 11 Трипич Златко Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Amund Wichne Вратарь
- 2 Rasmus Martinsen Защитник
- 25 Usmani Sale Полузащитник
- 30 Stian Rokaas Michalsen Полузащитник
- 9 Торстейнбё Фредерик Нападающий
- 7 Бютюки Зюмер Нападающий
- 21 Jordan Hallam
- Главный тренер: Бярне Бернтсен
Осане 5-3-2
- Основной состав
- 12 Боргер Томас Вратарь
- 4 Sondre Bjoershol Защитник
- 30 Michael Ogungbaro Защитник
- 25 Солли Александр Защитник
- 2 Martin Ueland Защитник
- 17 Nikolai Harris Защитник
- 8 Jonas Hestetun Полузащитник
- 6 Andreas Fantoft Полузащитник
- 7 Tomas Kristoffersen Полузащитник
- 33 Dennis Agyare Antwi Нападающий
- 18 Хусеклепп Эрик Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Биркеланн Вильяр Полузащитник
- 11 Joachim Hammersland Полузащитник
- 21 Haakon Lorentzen Нападающий
- 14 Ole Kolskogen
- 99 Andreas Soereide
- Главный тренер: Монс Ивар Мджелде
Предыдущие игры
Викинг (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 15.04.2018 Тромсдален 0:2 Викинг ПД
- 10.04.2018 Викинг 0:2 Мьёндален ПД
- 02.04.2018 Конгсвингер 0:2 Викинг ПД
- 24.03.2018 Старт 3:1 Викинг ТМК
- 16.02.2018 Хёугесунн 1:2 Викинг ТМК
- 08.02.2018 Бранн 3:2 Викинг ТМК
- 26.11.2017 Викинг 2:0 Стабек Т
- 19.11.2017 Русенборг 2:0 Викинг Т
- 05.11.2017 Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Т
- 29.10.2017 Тромсё 3:0 Викинг Т
- 22.10.2017 Викинг 1:7 Волеренга Т
- 15.10.2017 Кристиансунд 0:2 Викинг Т
- 01.10.2017 Викинг 0:1 Стрёмсгодсет Т
- 23.09.2017 Хёугесунн 2:1 Викинг Т
- 17.09.2017 Викинг 2:3 Мольде Т
- 10.09.2017 Саннефьёрд 3:1 Викинг Т
- 31.08.2017 Викинг 0:0 Согндаль ТМК
- 20.08.2017 Викинг 2:4 Бранн Т
- 13.08.2017 Олесунн 1:1 Викинг Т
- 06.08.2017 Викинг 2:2 Лиллестрём Т
Осане (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 15.04.2018 Осане 1:1 Хам-Кам ПД
- 08.04.2018 Стрёммен 3:0 Осане ПД
- 02.04.2018 Осане 3:1 Нест-Сотра ПД
- 04.03.2018 Хёугесунн 2:2 Осане ТМК
- 24.02.2018 Осане 0:2 Бранн ТМК
- 05.11.2017 Осане 3:2 Старт ПД
- 29.10.2017 Будё-Глимт 6:0 Осане ПД
- 22.10.2017 Осане 2:2 Тромсдален ПД
- 15.10.2017 Флурё 1:1 Осане ПД
- 01.10.2017 Осане 1:0 Эльверум ПД
- 24.09.2017 Мьёндален 3:0 Осане ПД
- 17.09.2017 Стрёммен 2:2 Осане ПД
- 10.09.2017 Осане 1:1 Ерв ПД
- 03.09.2017 Фредрикстад 2:1 Осане ПД
- 20.08.2017 Осане 0:3 Улленсакер/Киса ПД
- 16.08.2017 Осане 2:3 Конгсвингер ПД
- 13.08.2017 Саннес Ульф 3:3 Осане ПД
- 06.08.2017 Осане 1:3 Ранхейм ПД
- 30.07.2017 Арендал 0:1 Осане ПД
- 23.07.2017 Осане 2:1 Левангер ПД
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|2:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|Нутодден
|1:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|3.
|Саннес Ульф
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|4.
|Викинг
|1:0
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|5.
|Улленсакер/Киса
|1:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|6.
|Стрёммен
|4
|2
|0
|2
|8 - 4
|6
|7.
|Согндаль
|3:1
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|8.
|Мьёндален
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|9.
|Осане
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|Флурё
|0:1
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|11.
|Конгсвингер
|1:3
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|12.
|Хам-Кам
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|13.
|Ерв
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|14.
|Тромсдален
|0:2
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|15.
|Левангер
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|16.
|Нест-Сотра
|0:1
|4
|0
|0
|4
|4 - 9
|0
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
46'
Асан делает замену. Michael Ogungbaro уходит с поля, а Ole Kolskogen выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Трипич Златко бьет в цель!
30'
Эрнеманн Стеффен получил желтую карточку от судьи
20'
Викинг делает замену. Даниэльсен Андре уходит с поля, а Бютюки Зюмер выходит на его замену.
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Viking Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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