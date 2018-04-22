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Стадион:
Викинг
1:0
Второй тайм: 48'
Осане
0'
14' Желтая карточка
Даниэльсен Андре
30' Желтая карточка
Эрнеманн Стеффен
1:0
45' Гол
Трипич Златко
48'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Асан делает замену. Michael Ogungbaro уходит с поля, а Ole Kolskogen выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Трипич Златко бьет в цель!
Желтая карточка
30'
Эрнеманн Стеффен получил желтую карточку от судьи
20'
Викинг делает замену. Даниэльсен Андре уходит с поля, а Бютюки Зюмер выходит на его замену.
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Viking Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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