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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Хуагесунд
1:0
Второй тайм: 50'
1:0
19' ГолTorbjoern Kallevaag
34' Желтая карточкаФрансишку Жуниор
|
19'
1:0
34'
Состав команд
Хёугесунн 4-4-1-1
- Основной состав
- 12 Сандвик Хельге Вратарь
- 19 Харальдсейд Кристоффер Защитник
- 3 Карамоко Бенджамин Защитник
- 18 Скьерве Вегард Защитник
- 22 Стёлос Александер Защитник
- 77 Babajide David Полузащитник
- 8 Тронстад Сондре Полузащитник
- 6 Воге-Нильсен Йоаким Полузащитник
- 14 Torbjoern Kallevaag Полузащитник
- 7 Гринхейм Кристиан Полузащитник
- 9 Гюткьяер Фредерик Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Кнудсен Фредрик Защитник
- 55 Ковачевич Александар Полузащитник
- 25 Пиньейру Эрин Нападающий
- 20 Ibrahima Kone
- 35 Икеди Энтони
- 33 Kristoffer Velde
- 24 Herman Boerresson Fossdal
- Главный тренер: Eirik Horneland
Стрёмсгодсет 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Бугге-Петтерсен Эспен Вратарь
- 2 Хамуд Мунир Защитник
- 5 Jakob Glesnes Защитник
- 28 Хейбротен Мариус Защитник
- 25 Ринстад Стиан Защитник
- 7 Стенгель Херман Полузащитник
- 19 Франсишку Жуниор Полузащитник
- 93 Нгуэн Токмак Полузащитник
- 8 Жради Бассель Полузащитник
- 23 Eirik Ulland Andersen Полузащитник
- 10 Педерсен Маркус Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Paal Vestly Heigre Вратарь
- 3 Парр Джонатан Защитник
- 30 Абделлауйе Мостафа Полузащитник
- 11 Токстад Кристоффер Полузащитник
- 6 Хаугер Хеннинг Полузащитник
- 90 Пеллегрино Амаль Нападающий
- 39 Саетра Ларс
- Главный тренер: Скуллеруд Тор-Оле
Предыдущие игры
Хёугесунн (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 18.04.2018 Скйолд 0:3 Хёугесунн К
- 15.04.2018 Ранхейм 4:2 Хёугесунн Т
- 08.04.2018 Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Т
- 02.04.2018 Будё-Глимт 0:3 Хёугесунн Т
- 18.03.2018 Хёугесунн 0:1 Мольде Т
- 11.03.2018 Одд 1:2 Хёугесунн Т
- 04.03.2018 Хёугесунн 2:2 Осане ТМК
- 01.03.2018 Хёугесунн 1:2 Вард Хёугесунн ТМК
- 25.02.2018 Хёугесунн 1:0 Кристиансунд ТМК
- 16.02.2018 Хёугесунн 1:2 Викинг ТМК
- 09.02.2018 Хёугесунн 0:0 Одд ТМК
- 03.02.2018 Старт 2:1 Хёугесунн ТМК
- 20.01.2018 Хёугесунн 1:1 Динамо Киев ТМК
- 26.11.2017 Хёугесунн 2:3 Кристиансунд Т
- 19.11.2017 Тромсё 2:0 Хёугесунн Т
- 05.11.2017 Хёугесунн 1:3 Стрёмсгодсет Т
- 28.10.2017 Хёугесунн 2:3 Бранн Т
- 22.10.2017 Мольде 1:0 Хёугесунн Т
- 15.10.2017 Хёугесунн 2:0 Саннефьёрд Т
- 12.10.2017 Волеренга 3:0 Хёугесунн Т
Стрёмсгодсет (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 18.04.2018 Вестфоссен 1:4 Стрёмсгодсет К
- 15.04.2018 Стрёмсгодсет 3:0 Одд Т
- 11.04.2018 Тромсё 3:1 Стрёмсгодсет Т
- 07.04.2018 Волеренга 1:4 Стрёмсгодсет Т
- 02.04.2018 Стрёмсгодсет 1:1 Бранн Т
- 22.03.2018 Стрёмсгодсет 3:2 Нутодден ТМК
- 11.03.2018 Стрёмсгодсет 2:2 Стабек Т
- 03.03.2018 Стрёмсгодсет 5:0 Мьёндален ТМК
- 25.02.2018 Стрёмсгодсет 2:3 Сарпсборг-08 ТМК
- 15.02.2018 Стрёмсгодсет 6:0 Саннефьёрд ТМК
- 09.02.2018 Локомотив Москва 2:2 Стрёмсгодсет ТМК
- 06.02.2018 Краснодар 2:1 Стрёмсгодсет ТМК
- 26.01.2018 Стрёмсгодсет 2:1 Будё-Глимт ТМК
- 26.11.2017 Олесунн 4:3 Стрёмсгодсет Т
- 19.11.2017 Стрёмсгодсет 2:1 Бранн Т
- 05.11.2017 Хёугесунн 1:3 Стрёмсгодсет Т
- 29.10.2017 Стрёмсгодсет 4:1 Согндаль Т
- 22.10.2017 Саннефьёрд 1:2 Стрёмсгодсет Т
- 14.10.2017 Стрёмсгодсет 1:0 Одд Т
- 01.10.2017 Викинг 0:1 Стрёмсгодсет Т
Последние игры между собой
Хёугесунн: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 10
Стрёмсгодсет: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 4
- 05.11.2017 Хёугесунн 1:3 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 02.04.2017 Стрёмсгодсет 3:1 Хёугесунн Типпелиген
- 06.11.2016 Хёугесунн 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 03.04.2016 Стрёмсгодсет 2:0 Хёугесунн Типпелиген
- 11.09.2015 Стрёмсгодсет 5:0 Хёугесунн Типпелиген
- 24.05.2015 Хёугесунн 4:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 25.10.2014 Хёугесунн 3:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 09.06.2014 Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн Типпелиген
- 10.11.2013 Стрёмсгодсет 4:0 Хёугесунн Типпелиген
- 06.07.2013 Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 26.10.2012 Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 09.04.2012 Стрёмсгодсет 3:3 Хёугесунн Типпелиген
- 27.11.2011 Хёугесунн 5:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 26.06.2011 Стрёмсгодсет 3:1 Хёугесунн Типпелиген
- 18.07.2010 Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн Типпелиген
- 07.07.2010 Стрёмсгодсет 3:0 Хёугесунн Кубок НМ
- 21.03.2010 Хёугесунн 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
Хёугесунн
Стрёмсгодсет
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|Мольде
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|3.
|Ранхейм
|0:0
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|4.
|Тромсё
|4:1
|6
|3
|1
|2
|14 - 9
|10
|5.
|Хёугесунн
|1:0
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|Волеренга
|5
|3
|0
|2
|10 - 9
|9
|7.
|Русенборг
|0:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|8.
|Сарпсборг-08
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|9.
|Стрёмсгодсет
|0:1
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|10.
|Кристиансунд
|1:1
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|11.
|Лиллестрём
|0:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|12.
|Саннефьёрд
|1:4
|6
|1
|2
|3
|10 - 16
|5
|13.
|Одд
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Старт
|0:0
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|15.
|Будё-Глимт
|1:1
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|16.
|Стабек
|5
|0
|3
|2
|5 - 11
|3
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
46'
Стрёмсгодсет делает замену. Франсишку Жуниор уходит с поля, а Хаугер Хеннинг выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Франсишку Жуниор получил желтую карточку от судьи
19'
Г О О О О Л - Torbjoern Kallevaag бьет в цель!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haugesund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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