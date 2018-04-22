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Стадион:
Хёугесунн
1:0
Второй тайм: 50'
Стрёмсгодсет
0'
1:0
19' Гол
Torbjoern Kallevaag
34' Желтая карточка
Франсишку Жуниор
50'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Стрёмсгодсет делает замену. Франсишку Жуниор уходит с поля, а Хаугер Хеннинг выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
34'
Франсишку Жуниор получил желтую карточку от судьи
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Torbjoern Kallevaag бьет в цель!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haugesund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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