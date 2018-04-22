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Стадион:
Панаитоликос
0:0
Второй тайм: 48'
Ламия
0'
20' Желтая карточка
Mark Asigba
33' Желтая карточка
Konstantinos Bouloulis
48'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
33'
Konstantinos Bouloulis получил желтую карточку от судьи
27'
Ламия делает замену. Блажич Марко уходит с поля, а David Andronic выходит на его замену.
Желтая карточка
20'
Mark Asigba получил желтую карточку от судьи
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panetolikos Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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