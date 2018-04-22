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Стадион: Панетоликос
0:0
Второй тайм: 48'
20' Желтая карточкаMark Asigba
33' Желтая карточкаKonstantinos Bouloulis
|
20'
Состав команд
66
Enea
Mihaj
20
Роша
Луис
73
Vlad
Morar
11
Диас
Хорхе
Панаитоликос 4-4-2
- Основной состав
- 82 Кириакидис Димитриос Вратарь
- 66 Enea Mihaj Защитник
- 88 Аргус Бординьон Защитник
- 21 Маринакис Никос Защитник
- 20 Роша Луис Защитник
- 19 Цоканис Тасос Полузащитник
- 73 Vlad Morar Полузащитник
- 11 Диас Хорхе Полузащитник
- 8 Фарлей Роса Полузащитник
- 7 Franco Mazurek Нападающий
- 6 Браво Федерико Нападающий
- Запасные игроки
- 77 Ilias Gianniotis Защитник
- 44 Dimitrios Chantakias Защитник
- 22 Georgios Mygas Защитник
- 10 Clesio Bauque Полузащитник
- 33 Stathis Vasiloudis Нападающий
- 26 Dimitris Dalakouras
- 24 Nikolaos Kousiadis
- Главный тренер: Traianos Dellas
Ламия 4-4-2
- Основной состав
- 1 Nikos Papadopoulos II Вратарь
- 2 Stavros Vasilantonopoulos Защитник
- 5 Пантелиадис Танасис Защитник
- 29 Бен-Джемия Селим Защитник
- 18 Christos Koukolis Защитник
- 50 Mark Asigba Полузащитник
- 11 Акоста Ноэ Полузащитник
- 61 Konstantinos Bouloulis Полузащитник
- 24 Будник Евгений Полузащитник
- 45 Nikolaos Tsoukalos Нападающий
- 32 Блажич Марко Нападающий
- Запасные игроки
- 90 Мелиссас Никос Вратарь
- 6 Dimitrris Koutromanos Защитник
- 3 Iordanis Papargyriou Защитник
- 77 Пити Франсиско Полузащитник
- 34 Прындета Виталий Полузащитник
- 7 Michalis Frangos Полузащитник
- 16 Андроник Давид Полузащитник
- Главный тренер: Babis Tennes
Предыдущие игры
Панаитоликос (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 15.04.2018 Лариса 4:2 Панаитоликос С
- 31.03.2018 Панаитоликос 1:0 ПАС Янина С
- 11.03.2018 Ксанти 1:0 Панаитоликос С
- 05.03.2018 Аполлон Смирнис 2:1 Панаитоликос С
- 25.02.2018 Панаитоликос 1:0 АОК Керкира С
- 18.02.2018 Левадиакос 1:2 Панаитоликос С
- 11.02.2018 Панаитоликос 3:0 Платаниас С
- 03.02.2018 Панатинаикос 0:0 Панаитоликос С
- 28.01.2018 Панаитоликос 0:1 ПАОК С
- 21.01.2018 Панаитоликос 1:1 Паниониос С
- 14.01.2018 Атромитос 0:1 Панаитоликос С
- 09.01.2018 АЕК 1:0 Панаитоликос К
- 06.01.2018 Панаитоликос 1:4 АЕК С
- 20.12.2017 Панаитоликос 0:4 АЕК К
- 17.12.2017 Астерас 0:0 Панаитоликос С
- 09.12.2017 Панаитоликос 1:4 Олимпиакос С
- 03.12.2017 Ламия 2:2 Панаитоликос С
- 30.11.2017 Эрготелис 0:5 Панаитоликос К
- 26.11.2017 Панаитоликос 3:1 Лариса С
- 19.11.2017 ПАС Янина 1:1 Панаитоликос С
Ламия (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 14.04.2018 Ламия 0:0 Аполлон Смирнис С
- 01.04.2018 АОК Керкира 0:0 Ламия С
- 11.03.2018 Ламия 1:1 Левадиакос С
- 03.03.2018 Платаниас 1:2 Ламия С
- 24.02.2018 Панатинаикос 2:0 Ламия С
- 17.02.2018 Ламия 0:2 ПАОК С
- 10.02.2018 Паниониос 1:0 Ламия С
- 07.02.2018 Ламия 1:4 Паниониос К
- 04.02.2018 Ламия 1:1 Атромитос С
- 27.01.2018 АЕК 2:0 Ламия С
- 24.01.2018 Паниониос 1:0 Ламия К
- 21.01.2018 Ламия 1:0 Астерас С
- 15.01.2018 Олимпиакос 2:0 Ламия С
- 10.01.2018 Панатинаикос 1:0 Ламия К
- 07.01.2018 Ламия 0:1 Ксанти С
- 21.12.2017 Ламия 4:1 Панатинаикос К
- 17.12.2017 Ламия 0:2 Лариса С
- 10.12.2017 ПАС Янина 1:1 Ламия С
- 03.12.2017 Ламия 2:2 Панаитоликос С
- 28.11.2017 Аполлон Лариса 0:2 Ламия К
Последние игры между собой
Панаитоликос: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Ламия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 03.12.2017 Ламия 2:2 Панаитоликос Суперлига
Панаитоликос
Ламия
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
71 Владение мячом, % 29
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|2:0
|27
|19
|6
|2
|46 - 12
|63
|2.
|ПАОК
|0:1
|26
|18
|4
|4
|51 - 13
|58
|3.
|Олимпиакос
|0:1
|27
|16
|6
|5
|56 - 25
|54
|4.
|Атромитос
|2:0
|28
|13
|11
|4
|36 - 20
|50
|5.
|Ксанти
|1:0
|28
|11
|9
|8
|28 - 27
|42
|6.
|Панатинаикос
|2:0
|28
|10
|10
|8
|28 - 25
|40
|7.
|Астерас
|1:0
|28
|10
|9
|9
|33 - 22
|39
|8.
|Паниониос
|0:2
|28
|8
|10
|10
|28 - 29
|34
|9.
|Левадиакос
|0:2
|28
|8
|10
|10
|23 - 31
|34
|10.
|Панаитоликос
|0:0
|28
|8
|9
|11
|30 - 34
|33
|11.
|ПАС Янина
|0:0
|28
|6
|13
|9
|27 - 32
|31
|12.
|Лариса
|0:0
|28
|7
|9
|12
|21 - 39
|30
|13.
|Аполлон Смирнис
|1:0
|28
|6
|11
|11
|22 - 33
|29
|14.
|Ламия
|0:0
|28
|5
|12
|11
|17 - 31
|27
|15.
|АОК Керкира
|0:1
|28
|4
|9
|15
|18 - 45
|21
|16.
|Платаниас
|0:2
|28
|2
|4
|22
|12 - 58
|10
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Konstantinos Bouloulis получил желтую карточку от судьи
27'
Ламия делает замену. Блажич Марко уходит с поля, а David Andronic выходит на его замену.
20'
Mark Asigba получил желтую карточку от судьи
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panetolikos Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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