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Стадион: Леркендаль
40' Желтая карточкаЛав Дэмион
|
40'
Состав команд
16
Ховланд
Эвен
31
Лав
Дэмион
18
Isaac
Twum
Русенборг 4-3-3
- Основной состав
- 1 Хансен Андре Вратарь
- 2 Хеденстад Вегар Защитник
- 4 Региниуссен Торе Защитник
- 16 Ховланд Эвен Защитник
- 3 Мелинг Биргер Защитник
- 7 Йенсен Майк Полузащитник
- 25 Лундему Мариус Полузащитник
- 8 Конрадсен Андрес Полузащитник
- 9 Бендтнер Никлас Нападающий
- 14 Содерлунд Александер Нападающий
- 11 Де Ланлай Янн-Эрик Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Эстбе Арилд Вратарь
- 21 Erlend Dahl Reitan Защитник
- 5 Якоб Расмуссен Защитник
- 34 Ботхейм Эрик Нападающий
- 27 Зехнини Рафик Нападающий
- 26 Besim Serbecic
- 17 Леви Джонатан
- Главный тренер: Ингебригтсен Коре
Старт 4-2-3-1
- Основной состав
- 26 Доймеланд Йонас Вратарь
- 31 Лав Дэмион Защитник
- 3 Espen Hammer Berger Защитник
- 5 Adnan Hadzic III Защитник
- 2 Кёкк Эллиот Защитник
- 4 Aremu Afeez Полузащитник
- 18 Isaac Twum Полузащитник
- 19 Скаанес Каспер Полузащитник
- 21 Niklas Sandberg I Полузащитник
- 11 Сигурдарсон Арон Полузащитник
- 7 Kevin Kabran Нападающий
- Запасные игроки
- 45 Benjamin Boujar Вратарь
- 27 Eirik Wichne Защитник
- 17 Триггвасон Гудмундюр-Андри Полузащитник
- 8 Сальвесен Ларс-Йорген Нападающий
- 22 Финнбогасон Кристьян Флоки Нападающий
- 20 Mathias Bringaker Нападающий
- 10 Tobias Christensen II
- Главный тренер: Mark Dempsey
Предыдущие игры
Русенборг (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 19.04.2018 Трюгг-Ладе 2:4 Русенборг К
- 16.04.2018 Будё-Глимт 0:1 Русенборг Т
- 08.04.2018 Русенборг 4:0 Мольде Т
- 02.04.2018 Одд 1:1 Русенборг Т
- 28.03.2018 Русенборг 2:1 Ранхейм ТМК
- 17.03.2018 Русенборг 2:2 Кристиансунд Т
- 11.03.2018 Сарпсборг-08 1:0 Русенборг Т
- 28.02.2018 Динамо-Брест 1:3 Русенборг ТМК
- 25.02.2018 Русенборг 1:4 Рубин ТМК
- 23.02.2018 Ранхейм 3:1 Русенборг ТМК
- 22.02.2018 Русенборг 3:2 Краснодар ТМК
- 17.02.2018 Русенборг 5:0 Нардо ТМК
- 14.02.2018 Русенборг 4:0 Melhus ТМК
- 12.02.2018 Русенборг 3:1 Схьёрдал-Блинк ТМК
- 07.02.2018 Русенборг 2:3 Бюосен ТМК
- 17.01.2018 Русенборг 4:1 Колстад ТМК
- 07.12.2017 Вардар 1:1 Русенборг ЛЕ
- 26.11.2017 Одд 1:0 Русенборг Т
- 23.11.2017 Русенборг 0:1 Реал Сосьедад ЛЕ
- 19.11.2017 Русенборг 2:0 Викинг Т
Старт (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 18.04.2018 Вигёр 1:8 Старт К
- 14.04.2018 Старт 1:6 Волеренга Т
- 09.04.2018 Лиллестрём 1:0 Старт Т
- 02.04.2018 Старт 1:4 Саннефьёрд Т
- 24.03.2018 Старт 3:1 Викинг ТМК
- 11.03.2018 Старт 4:1 Тромсё Т
- 03.03.2018 Волеренга 2:1 Старт ТМК
- 25.02.2018 Старт 0:1 Будё-Глимт ТМК
- 21.02.2018 Олесунн 0:0 Старт ТМК
- 16.02.2018 Старт 5:0 Арендал ТМК
- 09.02.2018 Старт 1:2 Саннефьёрд ТМК
- 03.02.2018 Старт 2:1 Хёугесунн ТМК
- 19.01.2018 Старт 1:2 Флёя ТМК
- 12.01.2018 Старт 11:0 Донн ТМК
- 05.11.2017 Осане 3:2 Старт ПД
- 29.10.2017 Старт 0:1 Эльверум ПД
- 21.10.2017 Арендал 0:2 Старт ПД
- 17.10.2017 Старт 4:2 Ранхейм ПД
- 01.10.2017 Стрёммен 1:2 Старт ПД
- 24.09.2017 Старт 1:1 Левангер ПД
Последние игры между собой
Русенборг: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 1
Старт: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 11
- 18.09.2016 Русенборг 2:0 Старт Типпелиген
- 12.05.2016 Старт 0:2 Русенборг Типпелиген
- 04.10.2015 Старт 0:4 Русенборг Типпелиген
- 30.04.2015 Русенборг 3:2 Старт Типпелиген
- 10.08.2014 Русенборг 3:2 Старт Типпелиген
- 12.06.2014 Старт 2:4 Русенборг Типпелиген
- 19.10.2013 Старт 0:1 Русенборг Типпелиген
- 12.04.2013 Русенборг 1:1 Старт Типпелиген
- 19.09.2011 Русенборг 4:1 Старт Типпелиген
- 19.05.2011 Старт 1:1 Русенборг Типпелиген
- 29.08.2010 Старт 2:3 Русенборг Типпелиген
- 14.08.2010 Русенборг 4:3 Старт Кубок НМ
- 22.03.2010 Русенборг 3:3 Старт Типпелиген
- 04.10.2009 Русенборг 2:3 Старт Типпелиген
- 08.04.2009 Старт 1:2 Русенборг Типпелиген
Русенборг
Старт
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
72 Владение мячом, % 28
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|Мольде
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|3.
|Ранхейм
|0:0
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|4.
|Тромсё
|4:1
|6
|3
|1
|2
|14 - 9
|10
|5.
|Хёугесунн
|1:0
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|Волеренга
|5
|3
|0
|2
|10 - 9
|9
|7.
|Русенборг
|0:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|8.
|Сарпсборг-08
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|9.
|Стрёмсгодсет
|0:1
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|10.
|Кристиансунд
|1:1
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|11.
|Лиллестрём
|0:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|12.
|Саннефьёрд
|1:4
|6
|1
|2
|3
|10 - 16
|5
|13.
|Одд
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Старт
|0:0
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|15.
|Будё-Глимт
|1:1
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|16.
|Стабек
|5
|0
|3
|2
|5 - 11
|3
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Лав Дэмион получил желтую карточку от судьи
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lerkendal Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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