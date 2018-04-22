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  5. Первый дивизион
Стадион:
Согндаль
3:1
Второй тайм: 49'
Конгсвингер
0'
0:1
13' Гол
Кольстад Йёрген
1:1
17' Гол
Joachim Soltvedt
2:1
36' Гол
Eirik Schulze
3:1
41' Гол
Ulrik Fredriksen
49'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Ulrik Fredriksen бьет в цель!
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Eirik Schulze бьет в цель!
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Кольстад Йёрген бьет в цель!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fosshaugane Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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