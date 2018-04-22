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Стадион: Фоссхауган Кампус
3:1
Второй тайм: 49'
0:1
13' ГолКольстад Йёрген
1:1
17' ГолJoachim Soltvedt
2:1
36' ГолEirik Schulze
3:1
41' ГолUlrik Fredriksen
|
13'
0:1
17'
1:1
36'
2:1
41'
3:1
Состав команд
Согндаль 4-5-1
- Основной состав
- 1 Дингеланд Матиас Вратарь
- 2 Латифу Аким Защитник
- 3 Стейринг Пер-Магнус Защитник
- 16 Reiss Greenidge Защитник
- 29 Tomas Totland Защитник
- 10 Мандич Станиша Полузащитник
- 7 Eirik Schulze Полузащитник
- 8 Eirik Birkelund Полузащитник
- 24 Sixten Jensen Полузащитник
- 30 Joachim Soltvedt Полузащитник
- 31 Ulrik Fredriksen Нападающий
- Запасные игроки
- Риндарёй Уле Защитник
- 28 Johan Hove Полузащитник
- 22 Lars Christian Kjemhus Полузащитник
- 18 Хеуген Сигурд Нападающий
- 9 Ульрик Фло Нападающий
- 17 Dide Fofana
- 12 Kjetil Haug
- Главный тренер: Eirik Bakke
Конгсвингер 4-4-2
- Основной состав
- 25 Simon Thomas I Вратарь
- 2 Fredrik Mani Paalerud Защитник
- 23 Fredrik Sjoelstad Защитник
- 14 Markus Skjellum Nyambwogi Защитник
- 5 Christian Roeer Защитник
- 18 Iman Mafi Полузащитник
- 17 Кольстад Йёрген Полузащитник
- 11 Эбю Олав Полузащитник
- 12 Martin Tangen Vinjor Полузащитник
- 7 Niklas Fernando Nygaard Castro Нападающий
- 26 Ибрагим Шуайбу Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Tobias Trautner Вратарь
- 19 Люндал Мартин Защитник
- 20 Even Bydal Полузащитник
- 16 Harald Holter Полузащитник
- 22 Ludvig Langrekken Нападающий
- 13 Markus Aanesland
- 24 Ridouan Boulahuane Essaeh
- Главный тренер: Hans Erik Eriksen
Предыдущие игры
Согндаль (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 14.04.2018 Мьёндален 0:0 Согндаль ПД
- 08.04.2018 Согндаль 1:1 Тромсдален ПД
- 03.04.2018 Олесунн 0:0 Согндаль ПД
- 03.03.2018 Согндаль 0:1 Бранн ТМК
- 27.01.2018 Согндаль 1:4 Лиллестрём ТМК
- 02.12.2017 Ранхейм 1:0 Согндаль ТПМ
- 29.11.2017 Согндаль 1:0 Ранхейм ТПМ
- 26.11.2017 Согндаль 5:2 Волеренга Т
- 19.11.2017 Стабек 1:1 Согндаль Т
- 05.11.2017 Согндаль 0:2 Тромсё Т
- 29.10.2017 Стрёмсгодсет 4:1 Согндаль Т
- 22.10.2017 Согндаль 3:3 Сарпсборг-08 Т
- 15.10.2017 Лиллестрём 1:0 Согндаль Т
- 01.10.2017 Согндаль 2:2 Мольде Т
- 24.09.2017 Олесунн 0:1 Согндаль Т
- 17.09.2017 Согндаль 0:1 Хёугесунн Т
- 09.09.2017 Бранн 2:1 Согндаль Т
- 31.08.2017 Викинг 0:0 Согндаль ТМК
- 20.08.2017 Согндаль 2:0 Кристиансунд Т
- 11.08.2017 Саннефьёрд 2:1 Согндаль Т
Конгсвингер (последние 20 матчей: +7 =1 -12)
- 15.04.2018 Конгсвингер 2:0 Ерв ПД
- 08.04.2018 Флурё 1:0 Конгсвингер ПД
- 02.04.2018 Конгсвингер 0:2 Викинг ПД
- 26.03.2018 Сарпсборг-08 3:1 Конгсвингер ТМК
- 06.02.2018 Волеренга 4:0 Конгсвингер ТМК
- 19.01.2018 Стабек 7:1 Конгсвингер ТМК
- 05.11.2017 Конгсвингер 0:1 Тромсдален ПД
- 29.10.2017 Саннес Ульф 0:3 Конгсвингер ПД
- 22.10.2017 Конгсвингер 3:2 Мьёндален ПД
- 15.10.2017 Эльверум 1:2 Конгсвингер ПД
- 01.10.2017 Арендал 3:0 Конгсвингер ПД
- 24.09.2017 Конгсвингер 3:2 Фредрикстад ПД
- 17.09.2017 Левангер 2:1 Конгсвингер ПД
- 10.09.2017 Конгсвингер 0:0 Стрёммен ПД
- 03.09.2017 Ранхейм 1:0 Конгсвингер ПД
- 22.08.2017 Конгсвингер 0:1 Будё-Глимт ПД
- 16.08.2017 Осане 2:3 Конгсвингер ПД
- 13.08.2017 Конгсвингер 6:1 Ерв ПД
- 06.08.2017 Флурё 1:0 Конгсвингер ПД
- 30.07.2017 Конгсвингер 1:3 Улленсакер/Киса ПД
Последние игры между собой
Согндаль: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 3
Конгсвингер: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|2:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|Нутодден
|1:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|3.
|Саннес Ульф
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|4.
|Викинг
|1:0
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|5.
|Улленсакер/Киса
|1:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|6.
|Стрёммен
|4
|2
|0
|2
|8 - 4
|6
|7.
|Согндаль
|3:1
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|8.
|Мьёндален
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|9.
|Осане
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|Флурё
|0:1
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|11.
|Конгсвингер
|1:3
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|12.
|Хам-Кам
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|13.
|Ерв
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|14.
|Тромсдален
|0:2
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|15.
|Левангер
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|16.
|Нест-Сотра
|0:1
|4
|0
|0
|4
|4 - 9
|0
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Г О О О О Л - Ulrik Fredriksen бьет в цель!
36'
Г О О О О Л - Eirik Schulze бьет в цель!
13'
Г О О О О Л - Кольстад Йёрген бьет в цель!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fosshaugane Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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