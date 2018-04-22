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Стадион:
АОК Керкира
0:1
Второй тайм: 47'
Астерас
0'
39' Желтая карточка
Giannis Ioannou II
0:1
40' Гол
Kosmas Tsilianidis
47'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Kosmas Tsilianidis бьет в цель!
Желтая карточка
39'
Giannis Ioannou получил желтую карточку от судьи
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kerkyra Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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