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Стадион: Керкыра
0:1
Второй тайм: 47'
39' Желтая карточкаGiannis Ioannou II
0:1
40' ГолKosmas Tsilianidis
|
40'
0:1
Состав команд
23
Ролье
Диего
АОК Керкира 4-2-3-1
- Основной состав
- 31 Nikos Giannakopoulos Вратарь
- 17 Spiros Spinoulas Защитник
- 2 Адехо Даниэль Защитник
- 24 Giannis Ioannou II Защитник
- 3 Лекович Никола Защитник
- 25 Балафас Сотирис Полузащитник
- 22 Stefanos Siontis Полузащитник
- 18 Митидис Нестор Полузащитник
- 23 Ролье Диего Полузащитник
- 26 Эпштайн Денис Полузащитник
- 14 Giorgos Pamlidis Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Fotis Koutzavasilis Вратарь
- 55 Christos Gromitsaris Защитник
- 7 Fotis Georgiou Защитник
- 4 Артиматас Костакис Защитник
- 10 Panagiotis Zorbas Полузащитник
- 6 Nikolaos Kritikos Полузащитник
- 9 Thuram II
- Главный тренер: Giannis Matzourakis
Астерас 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Georgios Athanasiadis Вратарь
- 77 Кирьякопулос Гиоргос Защитник
- 5 Триантафиллопулос Костас Защитник
- 33 Селин Евгений Защитник
- 18 Яннулис Костас Защитник
- 2 Dudu XI Полузащитник
- 8 Juan Manuel Munafo Полузащитник
- 23 Калцас Никос Полузащитник
- 27 Giannis Kotsiras Полузащитник
- 19 Kosmas Tsilianidis Полузащитник
- 11 Michalis Manias Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Manolis Bertos Защитник
- 10 Мадинда Леви Полузащитник
- 39 Джаади Набиль Полузащитник
- 9 Eugenio Isnaldo Полузащитник
- 28 Anastasios Douvikas
- 45 Giannis Christopoulos
- 99 Antonis Tsiftsis
- Главный тренер: Savvas Pantelidis
Предыдущие игры
АОК Керкира (последние 20 матчей: +2 =7 -11)
- 16.04.2018 Олимпиакос 5:1 АОК Керкира С
- 01.04.2018 АОК Керкира 0:0 Ламия С
- 10.03.2018 Лариса 0:0 АОК Керкира С
- 03.03.2018 АОК Керкира 1:1 ПАС Янина С
- 25.02.2018 Панаитоликос 1:0 АОК Керкира С
- 17.02.2018 АОК Керкира 2:0 Аполлон Смирнис С
- 10.02.2018 Ксанти 1:1 АОК Керкира С
- 04.02.2018 Левадиакос 2:0 АОК Керкира С
- 27.01.2018 АОК Керкира 2:0 Платаниас С
- 20.01.2018 Панатинаикос 4:0 АОК Керкира С
- 14.01.2018 АОК Керкира 0:3 ПАОК С
- 06.01.2018 Паниониос 3:1 АОК Керкира С
- 16.12.2017 АОК Керкира 1:3 Атромитос С
- 11.12.2017 АЕК 3:1 АОК Керкира С
- 02.12.2017 Астерас 4:0 АОК Керкира С
- 29.11.2017 Трикала 0:0 АОК Керкира К
- 26.11.2017 АОК Керкира 1:3 Олимпиакос С
- 18.11.2017 Ламия 1:1 АОК Керкира С
- 05.11.2017 АОК Керкира 1:1 Лариса С
- 28.10.2017 ПАС Янина 2:1 АОК Керкира С
Астерас (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 14.04.2018 Левадиакос 1:0 Астерас С
- 02.04.2018 Астерас 4:0 Платаниас С
- 10.03.2018 Панатинаикос 1:1 Астерас С
- 04.03.2018 Астерас 3:2 ПАОК С
- 24.02.2018 Паниониос 0:0 Астерас С
- 17.02.2018 Астерас 0:1 Атромитос С
- 11.02.2018 АЕК 1:0 Астерас С
- 03.02.2018 Астерас 1:1 Ксанти С
- 28.01.2018 Астерас 1:1 Олимпиакос С
- 21.01.2018 Ламия 1:0 Астерас С
- 14.01.2018 Астерас 3:1 Лариса С
- 11.01.2018 Атромитос 1:0 Астерас К
- 07.01.2018 ПАС Янина 0:0 Астерас С
- 20.12.2017 Астерас 0:1 Атромитос К
- 17.12.2017 Астерас 0:0 Панаитоликос С
- 10.12.2017 Аполлон Смирнис 1:3 Астерас С
- 02.12.2017 Астерас 4:0 АОК Керкира С
- 26.11.2017 Астерас 2:0 Левадиакос С
- 19.11.2017 Платаниас 0:3 Астерас С
- 04.11.2017 Астерас 1:0 Панатинаикос С
Последние игры между собой
АОК Керкира: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Астерас: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
АОК Керкира
Астерас
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|2:0
|27
|19
|6
|2
|46 - 12
|63
|2.
|ПАОК
|0:1
|26
|18
|4
|4
|51 - 13
|58
|3.
|Олимпиакос
|0:1
|27
|16
|6
|5
|56 - 25
|54
|4.
|Атромитос
|2:0
|28
|13
|11
|4
|36 - 20
|50
|5.
|Ксанти
|1:0
|28
|11
|9
|8
|28 - 27
|42
|6.
|Панатинаикос
|2:0
|28
|10
|10
|8
|28 - 25
|40
|7.
|Астерас
|1:0
|28
|10
|9
|9
|33 - 22
|39
|8.
|Паниониос
|0:2
|28
|8
|10
|10
|28 - 29
|34
|9.
|Левадиакос
|0:2
|28
|8
|10
|10
|23 - 31
|34
|10.
|Панаитоликос
|0:0
|28
|8
|9
|11
|30 - 34
|33
|11.
|ПАС Янина
|0:0
|28
|6
|13
|9
|27 - 32
|31
|12.
|Лариса
|0:0
|28
|7
|9
|12
|21 - 39
|30
|13.
|Аполлон Смирнис
|1:0
|28
|6
|11
|11
|22 - 33
|29
|14.
|Ламия
|0:0
|28
|5
|12
|11
|17 - 31
|27
|15.
|АОК Керкира
|0:1
|28
|4
|9
|15
|18 - 45
|21
|16.
|Платаниас
|0:2
|28
|2
|4
|22
|12 - 58
|10
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Г О О О О Л - Kosmas Tsilianidis бьет в цель!
39'
Giannis Ioannou получил желтую карточку от судьи
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kerkyra Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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