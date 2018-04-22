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Стадион:
Волеренга
0:0
Второй тайм: 70'
Мольде
0'
25' Желтая карточка
Мострем Маттиас
48' Желтая карточка
Леквен Магнус
58' Желтая карточка
Хестад Эйрик
70'
Второй тайм
68'
Волеренга делает замену. Хольм Даниэль уходит с поля, а Эйджийри Эрнест выходит на его замену.
59'
Волеренга делает замену. Финне Бор уходит с поля, а Юклеред Симен выходит на его замену.
Желтая карточка
58'
Хестад Эйрик получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
48'
Леквен Магнус получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Мольде делает замену. Мострем Маттиас уходит с поля, а Странд Петтер выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
25'
Мострем Маттиас получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Intility Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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