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Стадион: Intility Arena
25' Желтая карточкаМострем Маттиас
48' Желтая карточкаЛеквен Магнус
58' Желтая карточкаХестад Эйрик
|
25'
48'
58'
Состав команд
33
Амин
Нури
22
Несберг
Иван
40
Эджук
Чидера
10
Джонсон
Сэм
11
Финне
Бор
Волеренга 4-3-3
- Основной состав
- 21 Adam Larsen II Вратарь
- 33 Амин Нури Защитник
- 4 Натьон Йонатан Защитник
- 5 Карвальо Фелипе Защитник
- 22 Несберг Иван Защитник
- 8 Леквен Магнус Полузащитник
- 7 Хольм Даниэль Полузащитник
- 27 Фридьонссон Самуэль Полузащитник
- 40 Эджук Чидера Нападающий
- 10 Джонсон Сэм Нападающий
- 11 Финне Бор Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Сандберг Маркус Вратарь
- 18 Даль Кристиан Защитник
- 14 Эйджийри Эрнест Полузащитник
- 6 Ибрахим Абдисалам Полузащитник
- 29 Грёдем Магнус Полузащитник
- 17 Юклеред Симен Нападающий
- 19 Peter Michael
- Главный тренер: Дейла Ронни
Мольде 4-3-3
- Основной состав
- 1 Линде Андреас Вратарь
- 4 Габриэльсен Рубен Защитник
- 6 Stian Gregersen Защитник
- 5 Форрен Вегард Защитник
- 28 Хёуген Кристоффер Защитник
- 7 Mathias Antonsen Normann Полузащитник
- 19 Хестад Эйрик Полузащитник
- 17 Эурснес Фредрик Полузащитник
- 9 Мострем Маттиас Нападающий
- 30 Erling Braut Haaland Нападающий
- 33 Брустад Фредрик Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Странд Петтер Защитник
- 8 Сарр Бабакар Защитник
- 13 Ibrahima Wadji Полузащитник
- 3 Тело Кристофер Полузащитник
- 27 Чима Даниэль Нападающий
- 20 Thomas Amang Нападающий
- 26 Mathias Eriksen II
- Главный тренер: Ole Gunnar Solskjaer
Предыдущие игры
Волеренга (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 18.04.2018 Aarvoll 0:8 Волеренга К
- 14.04.2018 Старт 1:6 Волеренга Т
- 07.04.2018 Волеренга 1:4 Стрёмсгодсет Т
- 02.04.2018 Сарпсборг-08 3:0 Волеренга Т
- 23.03.2018 Волеренга 3:1 Нымме Калью ТМК
- 18.03.2018 Волеренга 2:1 Одд Т
- 12.03.2018 Кристиансунд 0:1 Волеренга Т
- 03.03.2018 Волеренга 2:1 Старт ТМК
- 22.02.2018 Мольде 1:1 Волеренга ТМК
- 18.02.2018 Рубин 3:0 Волеренга ТМК
- 15.02.2018 Волеренга 0:3 Тромсё ТМК
- 09.02.2018 Волеренга 4:2 Стабек ТМК
- 06.02.2018 Волеренга 4:0 Конгсвингер ТМК
- 02.02.2018 Волеренга 2:1 Кристиансунд ТМК
- 24.01.2018 Волеренга 2:1 Силькеборг ТМК
- 21.01.2018 ЦСКА Москва 0:0 Волеренга ТМК
- 17.01.2018 Волеренга 0:1 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 12.01.2018 Волеренга 3:0 Стрёммен ТМК
- 26.11.2017 Согндаль 5:2 Волеренга Т
- 19.11.2017 Волеренга 2:0 Одд Т
Мольде (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 18.04.2018 Трефф 1:6 Мольде К
- 15.04.2018 Мольде 2:1 Лиллестрём Т
- 08.04.2018 Русенборг 4:0 Мольде Т
- 02.04.2018 Мольде 2:1 Тромсё Т
- 23.03.2018 Мольде 1:1 Ранхейм ТМК
- 18.03.2018 Хёугесунн 0:1 Мольде Т
- 11.03.2018 Мольде 5:0 Саннефьёрд Т
- 03.03.2018 Мольде 1:0 Олесунн ТМК
- 25.02.2018 Мольде 4:1 Динамо-Брест ТМК
- 22.02.2018 Мольде 1:1 Волеренга ТМК
- 18.02.2018 Мольде 1:2 Краснодар ТМК
- 14.02.2018 Мольде 1:0 Кристиансунд ТМК
- 09.02.2018 Лиллестрём 2:1 Мольде ТМК
- 02.02.2018 Мольде 1:2 Будё-Глимт ТМК
- 26.11.2017 Мольде 2:2 Сарпсборг-08 Т
- 19.11.2017 Лиллестрём 0:1 Мольде Т
- 04.11.2017 Мольде 0:1 Кристиансунд Т
- 29.10.2017 Волеренга 1:2 Мольде Т
- 22.10.2017 Мольде 1:0 Хёугесунн Т
- 15.10.2017 Мольде 1:0 Бранн Т
Последние игры между собой
Волеренга: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Мольде: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
- 22.02.2018 Мольде 1:1 Волеренга Товарищеские матчи. Клубы
- 29.10.2017 Волеренга 1:2 Мольде Типпелиген
- 17.04.2017 Мольде 4:0 Волеренга Типпелиген
- 01.08.2016 Волеренга 3:0 Мольде Типпелиген
- 21.04.2016 Мольде 4:0 Волеренга Типпелиген
- 23.08.2015 Волеренга 0:1 Мольде Типпелиген
- 20.06.2015 Мольде 0:0 Волеренга Типпелиген
- 20.09.2014 Волеренга 0:2 Мольде Типпелиген
- 28.03.2014 Мольде 2:0 Волеренга Типпелиген
- 01.09.2013 Мольде 4:0 Волеренга Типпелиген
- 22.06.2013 Волеренга 3:3 Мольде Типпелиген
- 26.08.2012 Мольде 2:0 Волеренга Типпелиген
- 14.07.2012 Волеренга 1:2 Мольде Типпелиген
- 30.07.2011 Мольде 2:1 Волеренга Типпелиген
- 29.06.2011 Волеренга 1:2 Мольде Типпелиген
- 29.08.2010 Мольде 0:1 Волеренга Типпелиген
- 12.04.2010 Волеренга 2:1 Мольде Типпелиген
- 23.09.2009 Мольде 6:3 Волеренга Кубок НМ
- 29.08.2009 Волеренга 2:1 Мольде Типпелиген
- 06.05.2009 Мольде 0:3 Волеренга Типпелиген
Волеренга
Мольде
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|Мольде
|0:0
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|Ранхейм
|5
|4
|0
|1
|11 - 8
|12
|4.
|Русенборг
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|5.
|Тромсё
|6
|3
|1
|2
|14 - 9
|10
|6.
|Хёугесунн
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|7.
|Волеренга
|0:0
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|8.
|Сарпсборг-08
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|9.
|Стрёмсгодсет
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|10.
|Кристиансунд
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|11.
|Саннефьёрд
|6
|1
|2
|3
|10 - 16
|5
|12.
|Одд
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|13.
|Лиллестрём
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|14.
|Будё-Глимт
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|15.
|Старт
|5
|1
|0
|4
|6 - 14
|3
|16.
|Стабек
|5
|0
|3
|2
|5 - 11
|3
Второй тайм
68'
Волеренга делает замену. Хольм Даниэль уходит с поля, а Эйджийри Эрнест выходит на его замену.
59'
Волеренга делает замену. Финне Бор уходит с поля, а Юклеред Симен выходит на его замену.
58'
Хестад Эйрик получил желтую карточку от судьи
48'
Леквен Магнус получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Мольде делает замену. Мострем Маттиас уходит с поля, а Странд Петтер выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
25'
Мострем Маттиас получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Intility Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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