Стадион: Right To Dream Park
2:3
Второй тайм: 69'
0:1
19' ГолПукки Теэму
0:2
24' ГолФискер Каспер
1:2
34' ГолMathias Jensen II
1:3
45' ГолМенса Кевин
2:3
52' ГолПедерсен Мадс
Второй тайм
68'
Mads Pedersen наказан за толчок Ларссон Юхан
68'
Удар от ворот произведет Брённбю
68'
Отличный пас сделал Mathias Jensen из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
67'
Менса Кевин из команды Брённбю в офсайде
67'
Пукки Теэму из команды Брённбю делает передачу одноклубнику.
67'
Удар от ворот произведет Брённбю
67'
Бартолец Карло не смог попасть в створ ударом издали
67'
Mads Pedersen из команды Норшеланн делает пас партнеру.
67'
Mathias Jensen из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
66'
Mathias Jensen мяч отрикошетил от ворот
66'
Mads Pedersen из команды Норшеланн делает пас партнеру.
66'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает пас партнеру.
66'
Jonathan Amon из команды Норшеланн делает пас партнеру.
66'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн делает пас партнеру.
65'
Mads Pedersen наказан за толчок Ларссон Юхан
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
65'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Удар от ворот произведет Норшеланн
65'
Мукхтар Хани не смог попасть в створ ударом издали
64'
Удар от ворот произведет Брённбю
64'
Mathias Jensen решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
63'
Судья сигнализирует, что Рёкер Бенедикт из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Jonathan Amon
63'
Отличные скиллы показывает Jonathan Amon, обводя своих соперников
63'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Jonathan Amon из команды Норшеланн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
61'
Отличные скиллы показывает Jonathan Amon, обводя своих соперников
61'
Удар от ворот произведет Брённбю
60'
Как он промахнулся? Mikkel Damsgaard имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
60'
60'
Тибблинг Симон из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Удар от ворот произведет Брённбю
59'
Отличный пас сделал Mathias Jensen из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
59'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Mads Pedersen из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
57'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
57'
Вратарь парирует удар, который нанес Jonathan Amon, и мяч снова в игре
57'
Менса Кевин из команды Брённбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
57'
Удар от ворот произведет Брённбю
56'
Бартолец Карло не смог попасть в створ ударом издали
56'
56'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает пас партнеру.
56'
56'
Mathias Jensen из команды Норшеланн подал угловой слева.
55'
Херманнссон Хьертюр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Mathias Jensen из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
55'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Тактическая замена. Халими Бесар уходит с поля и его заменяет Тибблинг Симон
53'
Асанте Эрнест делает подножку сопернику.
52'
Опасность! Mathias Jensen из команды Норшеланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
52'
Удар от ворот произведет Норшеланн
52'
Как он промахнулся? Менса Кевин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
52'
ШАНС! Менса Кевин вышел один-на-один с голкипером...
52'
Mathias Jensen сделал результативную передачу.
52'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
52'
Г О О О О Л - Mads Pedersen изменил счет на табло!
52'
Бартолец Карло нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
51'
Опасность предотвращена - Менса Кевин из команды Брённбю вступил в отбор удачно
51'
Mathias Jensen из команды Норшеланн подал угловой слева.
51'
Херманнссон Хьертюр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Jonathan Amon из команды Норшеланн делает пас партнеру.
50'
Удар от ворот произведет Брённбю
49'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Mathias Jensen из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Опасность предотвращена - Юнг Антони из команды Брённбю вступил в отбор удачно
49'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
48'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
48'
Mads Pedersen из команды Норшеланн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
48'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
47'
Опасность предотвращена - Халими Бесар из команды Брённбю вступил в отбор удачно
47'
Отличные скиллы показывает Jonathan Amon, обводя своих соперников
46'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Andreas Skovgaard уходит с поля и его заменяет Рюгаард-Йенсен Миккел
46'
Тактическая замена. Расмуссен Матиас уходит с поля и его заменяет Jonathan Amon
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Халими Бесар сделал результативную передачу.
45'
Г О О О О Л - Менса Кевин изменил счет на табло!
45'
Опасность! Халими Бесар из команды Брённбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
44'
Хансен Беньямин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Отличные скиллы показывает Халими Бесар, обводя своих соперников
44'
Ларссон Юхан нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Халими Бесар нанес удар в каркас ворот!
44'
Менса Кевин из команды Брённбю делает пас партнеру.
43'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
42'
Вратарь парирует удар, который нанес Пукки Теэму, и мяч снова в игре
42'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
42'
Опасность предотвращена - Херманнссон Хьертюр из команды Брённбю вступил в отбор удачно
42'
Отличные скиллы показывает Mikkel Damsgaard, обводя своих соперников
41'
Опасность предотвращена - Andreas Skovgaard из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
41'
Менса Кевин из команды Брённбю идет с мячом вперед на обострение...
41'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
40'
40'
Mathias Jensen из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
40'
Mads Pedersen из команды Норшеланн делает пас партнеру.
40'
Удар от ворот произведет Брённбю
39'
ШАНС! Асанте Эрнест нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
39'
Magnus Kofod Andersen из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
39'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Mathias Jensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
37'
Халими Бесар из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Magnus Kofod Andersen из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Судья сигнализирует, что Ларссон Юхан из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Mathias Jensen
34'
Отличный гол забил Mathias Jensen
34'
Г О О О О Л Mathias Jensen закручивает штрафной в сетку! Великолепно
34'
Судья сигнализирует, что Кристенсен Лассе из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Mathias Jensen
34'
Mads Pedersen из команды Норшеланн делает пас партнеру.
33'
Пукки Теэму пробует нанести удар издали, но Рунарссон Рунар Алекс ловит мяч
32'
Мукхтар Хани нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Пукки Теэму из команды Брённбю делает пас партнеру.
32'
Расмуссен Матиас нанес удар головой, но Реннов Фредерик спокойно отбил мяч.
32'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
31'
31'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
31'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Mathias Jensen нанес удар, мяч был парирован, но Реннов Фредерик не удержал его в руках.
30'
30'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн делает пас партнеру.
29'
Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Magnus Kofod Andersen из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
28'
Мукхтар Хани из команды Брённбю в офсайде
28'
Пукки Теэму возвращается на поле, всё в порядке.
28'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Mads Pedersen из команды Норшеланн делает передачу одноклубнику.
27'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Ох, нехорошо это выглядит. Пукки Теэму получил травму и медбригада забирает его с поля.
27'
Удар от ворот произведет Норшеланн
27'
Юнг Антони из команды Брённбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
27'
27'
Фискер Каспер из команды Брённбю подал угловой справа.
26'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Менса Кевин из команды Брённбю делает пас партнеру.
26'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
Mathias Jensen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
25'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн делает пас партнеру.
25'
Бартолец Карло из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
24'
Отличный гол забил Фискер Каспер
24'
Халими Бесар сделал результативную передачу.
24'
Г О О О О Л - Фискер Каспер из команды Брённбю переиграл вратаря дальним ударом!
24'
Халими Бесар из команды Брённбю делает пас партнеру.
22'
Удар от ворот произведет Норшеланн
22'
ШАНС! Менса Кевин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
22'
ШАНС! Менса Кевин вышел один-на-один с голкипером...
22'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает пас партнеру.
22'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
20'
Удар от ворот произведет Норшеланн
20'
Юнг Антони из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
19'
Отличный гол забил Пукки Теэму
19'
Кристенсен Лассе сделал результативную передачу.
19'
Г О О О О Л - Пукки Теэму изменил счет на табло!
19'
Опасность! Кристенсен Лассе из команды Брённбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
19'
18'
Mathias Jensen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
18'
Mathias Jensen из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
18'
Опасность! Mathias Jensen из команды Норшеланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
17'
17'
Mads Pedersen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
17'
Пукки Теэму из команды Брённбю в офсайде
16'
Удар от ворот произведет Брённбю
15'
ШАНС! Расмуссен Матиас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
15'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн делает пас партнеру.
15'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн делает пас партнеру.
14'
Херманнссон Хьертюр из команды Брённбю хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
14'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Судья сигнализирует, что Кристенсен Лассе из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Бартолец Карло
13'
Юнг Антони из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Халими Бесар нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Пукки Теэму из команды Брённбю делает пас партнеру.
12'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Mikkel Damsgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Фискер Каспер из команды Брённбю подал угловой справа.
11'
Andreas Skovgaard предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Менса Кевин из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
11'
Удар от ворот произведет Брённбю
11'
Хансен Беньямин из команды Норшеланн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
10'
Бартолец Карло из команды Норшеланн играет слишком грубо. Юнг Антони оказался на газоне.
10'
Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн делает передачу одноклубнику.
10'
Mathias Jensen из команды Норшеланн подал угловой справа.
9'
Mads Pedersen мяч отрикошетил от ворот
9'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
9'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
9'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Andreas Skovgaard из команды Норшеланн.
9'
Пукки Теэму из команды Брённбю идет с мячом вперед на обострение...
9'
Ulrik Yttergaard Jenssen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Херманнссон Хьертюр из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Хансен Беньямин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Халими Бесар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Судья сигнализирует, что Бартолец Карло из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Халими Бесар
6'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Удар от ворот произведет Норшеланн
5'
Мукхтар Хани из команды Брённбю подал угловой слева.
5'
Мукхтар Хани бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
5'
Халими Бесар из команды Брённбю делает пас партнеру.
4'
Опасность предотвращена - Расмуссен Матиас из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
4'
Мукхтар Хани из команды Брённбю идет с мячом вперед на обострение...
4'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
4'
4'
Mathias Jensen из команды Норшеланн подал угловой справа.
3'
Рёкер Бенедикт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Опасность! Magnus Kofod Andersen из команды Норшеланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
3'
Magnus Kofod Andersen из команды Норшеланн делает пас партнеру.
3'
Юнг Антони делает подножку сопернику.
2'
2'
Рёкер Бенедикт выбил мяч подальше от ворот.
1'
Рунарссон Рунар Алекс взял и забрал мяч на выходе
1'
Халими Бесар из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
1'
Mathias Jensen из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Норшеланн". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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