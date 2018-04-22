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Атлетико Минейро
2:1
Конец матча
Витория
0'
1:0
19' Гол
Оливейра Рикардо II
30' Желтая карточка
Оливейра Рикардо II
57' Желтая карточка
Ramon XII
64' Желтая карточка
Коррея Уйллиан
71' Желтая карточка
Gustavo Blanco
2:0
72' Гол
Roger I
83' Желтая карточка
Kanu V
83' Желтая карточка
Caique IV
2:1
87' Гол в свои ворота
Gabriel Paulista XVI
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Атлетико Минейро делает замену. Gustavo Blanco уходит с поля, а Matheus Galdezani выходит на его замену.
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Gabriel уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Желтая карточка
83'
Caique получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
83'
Кану получил желтую карточку от судьи
80'
Витория делает замену. Yago уходит с поля, а Баумйоханн Александер выходит на его замену.

75'
Атлетико Минейро делает замену. Luan уходит с поля, а Элиас Мендес Триндаде выходит на его замену.
75'
Атлетико Минейро делает замену. Отеро Ромуло уходит с поля, а Erik Lima выходит на его замену.
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Roger бьет в цель!
72'
Витория делает замену. Педро Ботельо уходит с поля, а Jefferson выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Gustavo Blanco получил желтую карточку от судьи
65'
Витория делает замену. Виллиан Фариас уходит с поля, а Guilherme выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Коррея Уйллиан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
57'
Ramon получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
30'
Оливейра Рикардо II получил желтую карточку от судьи
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Оливейра Рикардо II бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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