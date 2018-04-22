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2:1
Конец матча
1:0
19' ГолОливейра Рикардо II
30' Желтая карточкаОливейра Рикардо II
57' Желтая карточкаRamon XII
64' Желтая карточкаКоррея Уйллиан
71' Желтая карточкаGustavo Blanco
2:0
72' ГолRoger I
83' Желтая карточкаKanu V
83' Желтая карточкаCaique IV
2:1
87' Гол в свои воротаGabriel Paulista XVI
|
19'
1:0
57'
64'
71'
72'
2:0
75'
83'
83'
87'
2:1
Состав команд
29
Patric
II
17
Gleison
11
Отеро
Ромуло
27
Luan
III
23
Roger
I
23
Caique
IV
14
Jose
Welison
25
Kanu
V
40
Ramon
XII
77
Yago
I
90
Rhayner
95
Denilson
VI
Атлетико Минейро 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Victor IV Вратарь
- 29 Patric II Защитник
- 17 Gleison Защитник
- 4 Gabriel Paulista XVI Защитник
- 6 Fabio Santos IV Защитник
- 21 Варкен Адилсон Полузащитник
- 30 Gustavo Blanco Полузащитник
- 11 Отеро Ромуло Полузащитник
- 27 Luan III Полузащитник
- 23 Roger I Полузащитник
- 9 Оливейра Рикардо II Нападающий
- Запасные игроки
- 40 Cleiton Schwengber Вратарь
- 7 Mendes Elias II Полузащитник
- 20 Matheus Galdezani Полузащитник
- 25 Yago Полузащитник
- 5 Арука Маркос Полузащитник
- 31 Майкл Полузащитник
- 44 Alerrandro
- 18 Erik IV
- 8 Tomas Andrade
- 15 Matheus Mancini
- 2 Samuel VII
- 28 Iago Maidana
- Главный тренер: Кульпи Левир
Витория 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Caique IV Вратарь
- 14 Jose Welison Защитник
- 25 Kanu V Защитник
- 40 Ramon XII Защитник
- 27 Педро Ботельо Защитник
- 5 Виллиан Фариас Полузащитник
- 7 Коррея Уйллиан Полузащитник
- 77 Yago I Полузащитник
- 10 Неилтон Мейра Полузащитник
- 90 Rhayner Полузащитник
- 95 Denilson VI Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Fernando Miguel Вратарь
- 4 Walisson Защитник
- 2 Лукас Риос Защитник
- 87 Баумйоханн Александер Полузащитник
- 57 Fillipe Soutto Полузащитник
- 21 Guilherme II
- 28 Jefferson de Oliveira XI
- 31 Nickson
Предыдущие игры
Атлетико Минейро (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 19.04.2018 Ферровиарио 2:2 Атлетико Минейро К
- 15.04.2018 Васко да Гама 2:1 Атлетико Минейро СA
- 12.04.2018 Сан-Лоренсо 1:0 Атлетико Минейро КС
- 08.04.2018 Крузейро 2:0 Атлетико Минейро М
- 05.04.2018 Атлетико Минейро 4:0 Ферровиарио К
- 01.04.2018 Атлетико Минейро 3:1 Крузейро М
- 25.03.2018 Америка Минейро 0:2 Атлетико Минейро М
- 23.03.2018 Атлетико Минейро 1:0 Америка Минейро М
- 18.03.2018 Атлетико Минейро 1:0 УРТ М
- 15.03.2018 Атлетико Минейро 1:2 Фигейренсе К
- 11.03.2018 Атлетико Минейро 1:0 Томбенсе М
- 09.03.2018 Уберландия 0:2 Атлетико Минейро М
- 04.03.2018 Атлетико Минейро 0:1 Крузейро М
- 01.03.2018 Фигейренсе 0:1 Атлетико Минейро К
- 25.02.2018 Тупи 1:1 Атлетико Минейро М
- 22.02.2018 Ботафого-3 0:4 Атлетико Минейро К
- 18.02.2018 Америка Минейро 0:3 Атлетико Минейро М
- 10.02.2018 Атлетико Минейро 1:2 Калденсе М
- 08.02.2018 Атлетико Акреано 1:1 Атлетико Минейро К
- 05.02.2018 УРТ 0:1 Атлетико Минейро М
Витория (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 20.04.2018 Витория 1:0 Интернасьональ К
- 15.04.2018 Витория 2:2 Фламенго СA
- 12.04.2018 Интернасьональ 2:1 Витория К
- 08.04.2018 Витория 0:1 Баия Б
- 01.04.2018 Баия 2:1 Витория Б
- 28.03.2018 Витория 3:1 ФК Глобо КСВ
- 24.03.2018 Витория 3:2 Баия де Фейра Б
- 22.03.2018 Ферровиарио 1:4 Витория КСВ
- 18.03.2018 Баия де Фейра 1:1 Витория Б
- 16.03.2018 Витория 3:0 Брагантино К
- 12.03.2018 Витория 3:3 Эй-Би-Си КСВ
- 08.03.2018 Флуминенсе де Фейра 1:2 Витория Б
- 04.03.2018 Витория 2:1 Жакобина Б
- 01.03.2018 Брагантино 1:0 Витория К
- 25.02.2018 Жекие 1:5 Витория Б
- 22.02.2018 Жакуипенсе 0:1 Витория Б
- 16.02.2018 Витория 3:0 Корумбаэнсе К
- 10.02.2018 Эй-Би-Си 3:1 Витория КСВ
- 08.02.2018 ФК Глобо 0:2 Витория К
- 04.02.2018 Витория 3:0 Баия де Фейра Б
Последние игры между собой
Атлетико Минейро: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Витория: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
- 25.09.2017 Атлетико Минейро 1:3 Витория Серия A
- 11.06.2017 Витория 2:0 Атлетико Минейро Серия A
- 08.09.2016 Атлетико Минейро 2:1 Витория Серия A
- 29.05.2016 Витория 1:1 Атлетико Минейро Серия A
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Атлетико Минейро делает замену. Gustavo Blanco уходит с поля, а Matheus Galdezani выходит на его замену.
87'
Г О О О О Л - Gabriel уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
83'
Caique получил желтую карточку от судьи
83'
Кану получил желтую карточку от судьи
80'
Витория делает замену. Yago уходит с поля, а Баумйоханн Александер выходит на его замену.
75'
Атлетико Минейро делает замену. Luan уходит с поля, а Элиас Мендес Триндаде выходит на его замену.
75'
Атлетико Минейро делает замену. Отеро Ромуло уходит с поля, а Erik Lima выходит на его замену.
72'
Г О О О О Л - Roger бьет в цель!
72'
Витория делает замену. Педро Ботельо уходит с поля, а Jefferson выходит на его замену.
71'
Gustavo Blanco получил желтую карточку от судьи
65'
Витория делает замену. Виллиан Фариас уходит с поля, а Guilherme выходит на его замену.
64'
Коррея Уйллиан получил желтую карточку от судьи
57'
Ramon получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
30'
Оливейра Рикардо II получил желтую карточку от судьи
19'
Г О О О О Л - Оливейра Рикардо II бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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