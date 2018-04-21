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13' Желтая карточкаЛео Ситтадини
31' Желтая карточкаNino Paraiba
38' Желтая карточкаБраз Давид
38' Желтая карточкаDouglas Friedrich
71' Желтая карточкаДодо Родолфо
90' Желтая карточкаRegis I
1:0
90' ГолJunior Brumado
|
13'
31'
38'
69'
71'
90'
90'
1:0
Состав команд
14
Leo
XV
26
Gregore
17
Elton
I
29
Vinicius
X
10
Ze
Rafael
11
Edigar
Junio
38
Гедес
Даниэл
14
Браз
Давид
16
Додо
Родолфо
27
Саша
Эдуардо
43
Rodrygo
Баия 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Douglas Friedrich Вратарь
- 2 Nino Paraiba Защитник
- 3 Tiago Pagnussat Защитник
- 28 Lucas Fonseca Защитник
- 14 Leo XV Защитник
- 26 Gregore Полузащитник
- 17 Elton I Полузащитник
- 29 Vinicius X Полузащитник
- 10 Ze Rafael Полузащитник
- 30 Marco Antonio Полузащитник
- 11 Edigar Junio Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Дуглас Гролли Защитник
- 6 Мена Эухенио Полузащитник
- 19 Нилтон Феррейра Полузащитник
- 22 Педро Жоао II Полузащитник
- 33 Андерсон Оливейра Полузащитник
- 8 Аллионе Агустин Полузащитник
- 7 Jose Elber Полузащитник
- 23 Junior Brumado
- 15 Edson III
- 20 Regis I
Сантос 4-3-3
- Основной состав
- 1 Vanderlei III Вратарь
- 38 Гедес Даниэл Защитник
- 28 Perez Martinez Lucas VI Защитник
- 14 Браз Давид Защитник
- 16 Додо Родолфо Защитник
- 5 Алисон II Полузащитник
- 19 Лео Ситтадини Полузащитник
- 3 Jean Mota Полузащитник
- 10 Габриэл Барбоза Нападающий
- 27 Саша Эдуардо Нападающий
- 43 Rodrygo Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Владимир Вратарь
- 6 Энрике Густаво Защитник
- 4 Виктор Феррас Защитник
- 36 Копете Джонатан Полузащитник
- 20 Emiliano Vecchio Полузащитник
- 11 Bruno Henrique IV Полузащитник
- 8 Ренато Дирней Полузащитник
- 7 Витор Буэно Полузащитник
- 2 Luiz Felipe III
- 29 Yuri Alberto
- 23 Arthur VIII
- 21 Diego Pituca
- Главный тренер: Доривал Жуниор
Предыдущие игры
Баия (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 15.04.2018 Интернасьональ 2:0 Баия СA
- 12.04.2018 Блуминг 1:0 Баия КС
- 08.04.2018 Витория 0:1 Баия Б
- 01.04.2018 Баия 2:1 Витория Б
- 30.03.2018 Ботафого-3 0:2 Баия КСВ
- 25.03.2018 Баия 3:0 Жуазейренсе Б
- 21.03.2018 Баия 5:2 Альтос КСВ
- 18.03.2018 Жуазейренсе 0:0 Баия Б
- 10.03.2018 Наутико 1:0 Баия КСВ
- 08.03.2018 Баия 6:1 Жекие Б
- 04.03.2018 Жуазейренсе 1:2 Баия Б
- 25.02.2018 Баия 2:1 Атлантико ЕК Б
- 23.02.2018 Баия 2:1 Наутико КСВ
- 08.02.2018 Баия 6:1 Витория да Конкиста Б
- 04.02.2018 Жакобина 0:0 Баия Б
- 31.01.2018 Альтос 0:2 Баия КСВ
- 27.01.2018 Баия 0:0 Флуминенсе де Фейра Б
- 25.01.2018 Баия 2:1 Жакуипенсе Б
- 21.01.2018 Баия де Фейра 1:0 Баия Б
- 19.01.2018 Баия 0:1 Ботафого-3 КСВ
Сантос (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 15.04.2018 Сантос 2:0 Сеара СA
- 06.04.2018 Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Сантос КЛ
- 28.03.2018 Палмейрас 1:2 Сантос П
- 25.03.2018 Сантос 0:1 Палмейрас П
- 22.03.2018 Сантос 0:0 Ботафого Рибейрао П
- 19.03.2018 Ботафого Рибейрао 0:0 Сантос П
- 16.03.2018 Сантос 3:1 Насьональ Монтевидео КЛ
- 11.03.2018 Сантос 1:3 Сан-Бенту П
- 08.03.2018 Новоризонтину 2:1 Сантос П
- 04.03.2018 Сантос 1:1 Коринтианс П
- 02.03.2018 Реал Гарчиласо 2:0 Сантос КЛ
- 26.02.2018 Сантос 2:0 Санту-Андре П
- 18.02.2018 Сан-Паулу 0:1 Сантос П
- 15.02.2018 Сантос 2:0 Сан-Каэтано П
- 10.02.2018 Ферровиария 2:2 Сантос П
- 04.02.2018 Палмейрас 2:1 Сантос П
- 29.01.2018 Сантос 1:1 Итуано П
- 26.01.2018 Понте-Прета 1:2 Сантос П
- 23.01.2018 Сантос 0:1 Брагантино П
- 18.01.2018 Линенсе Линс 0:3 Сантос П
Последние игры между собой
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - Junior Brumado бьет в цель!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Regis получил желтую карточку от судьи
85'
Сантос делает замену. Саша Эдуардо уходит с поля, а Arthur выходит на его замену.
80'
Баия делает замену. Ze Rafael уходит с поля, а Аллионе Агустин выходит на его замену.
79'
Сантос делает замену. Лео Ситтадини уходит с поля, а Diego Pituca выходит на его замену.
78'
Баия делает замену. Marco Antonio уходит с поля, а Junior Brumado выходит на его замену.
74'
Сантос делает замену. Rodrygo уходит с поля, а Bruno Henrique выходит на его замену.
71'
Додо Родолфо получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
38'
Douglas Friedrich получил желтую карточку от судьи
38'
Браз Давид получил желтую карточку от судьи
31'
Северино до Рамос Клементино да Сильва Нино получил желтую карточку от судьи
13'
Лео Ситтадини получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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