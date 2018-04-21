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Баия
1:0
Конец матча
Сантос
0'
13' Желтая карточка
Лео Ситтадини
31' Желтая карточка
Nino Paraiba
38' Желтая карточка
Браз Давид
38' Желтая карточка
Douglas Friedrich
71' Желтая карточка
Додо Родолфо
90' Желтая карточка
Regis I
1:0
90' Гол
Junior Brumado
90'+6
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Junior Brumado бьет в цель!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Regis получил желтую карточку от судьи
85'
Сантос делает замену. Саша Эдуардо уходит с поля, а Arthur выходит на его замену.
80'
Баия делает замену. Ze Rafael уходит с поля, а Аллионе Агустин выходит на его замену.
79'
Сантос делает замену. Лео Ситтадини уходит с поля, а Diego Pituca выходит на его замену.

78'
Баия делает замену. Marco Antonio уходит с поля, а Junior Brumado выходит на его замену.
74'
Сантос делает замену. Rodrygo уходит с поля, а Bruno Henrique выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Додо Родолфо получил желтую карточку от судьи
69'
Баия делает замену. Vinicius уходит с поля, а Regis выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
38'
Douglas Friedrich получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
38'
Браз Давид получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Северино до Рамос Клементино да Сильва Нино получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
13'
Лео Ситтадини получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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