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0:0
Второй тайм: 71'
15' Желтая карточкаPablo I
53' Желтая карточкаBruno Moura
62' Желтая карточкаДжеромел Педро
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15'
46'
53'
62'
Состав команд
12
Кортез
Бруно
29
Артур
Рамос
17
Рамиро
7
Луан
90
Андре
Филипе
13
Андре
Пауло
11
Nikao
92
Pablo
I
Гремио 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Гроэ Марсело Вратарь
- 2 Лео Моура Защитник
- 3 Джеромел Педро Защитник
- 22 Брессан Матеус Защитник
- 12 Кортез Бруно Защитник
- 29 Артур Рамос Полузащитник
- 8 Майкон Тьяго Полузащитник
- 17 Рамиро Полузащитник
- 7 Луан Полузащитник
- 11 Эвертон Соуза Полузащитник
- 90 Андре Филипе Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Оливейра Марсело II Защитник
- 6 Лео Гомеш Защитник
- 25 Жаилсон Маркес Защитник
- 28 Миранда Пауло Защитник
- 5 Мичел Феррейра Полузащитник
- 18 Майкосуэл Режиналду Полузащитник
- 9 Жаэл Феррейра Нападающий
- 10 Cicero II
- 21 Madson II
- 24 Paulo Victor III
- 13 Vinicius Lima
- 23 Alisson II
Атлетико Паранаэнсе 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Aderbar Santos Вратарь
- 8 Павес Эстебан Защитник
- 13 Андре Пауло Защитник
- 4 Thiago Heleno Защитник
- 20 Matheus Rossetto Защитник
- 15 Guilherme de Aguiar Camacho Полузащитник
- 3 Лучо Гонсалес Полузащитник
- 11 Nikao Полузащитник
- 26 Карлето Тиаго Полузащитник
- 17 Guilherme XIV Полузащитник
- 92 Pablo I Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Ivaldo Защитник
- 9 Ribamar Полузащитник
- 7 Raphael Veiga Полузащитник
- 22 Марсиньо Силва Полузащитник
- 91 Honorato Ederson I
- 32 Felipe Alves
- 55 Matheus Anjos
- 39 Bruno Moura
- 5 David II
- 12 Renan Lodi
- 30 Bergson
- 2 Jonatan VII
Предыдущие игры
Гремио (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 18.04.2018 Серро Портеньо 0:0 Гремио КЛ
- 14.04.2018 Крузейро 0:1 Гремио СA
- 08.04.2018 Бразил де Пелотас 0:3 Гремио Г
- 05.04.2018 Гремио 4:0 Монагас КЛ
- 01.04.2018 Гремио 4:0 Бразил де Пелотас Г
- 29.03.2018 Гремио 1:1 Авенида Г
- 25.03.2018 Авенида 0:3 Гремио Г
- 22.03.2018 Интернасьональ 2:0 Гремио Г
- 18.03.2018 Гремио 3:0 Интернасьональ Г
- 11.03.2018 Интернасьональ 1:2 Гремио Г
- 08.03.2018 Гремио 1:0 Сан-Паулу Г
- 04.03.2018 Жувентуд 0:2 Гремио Г
- 28.02.2018 Дефенсор Спортинг 1:1 Гремио КЛ
- 25.02.2018 Гремио 3:0 Нову-Амбургу Г
- 22.02.2018 Гремио 0:0 Индепендьенте РС
- 18.02.2018 Веранополис 2:1 Гремио Г
- 15.02.2018 Индепендьенте 1:1 Гремио РС
- 08.02.2018 Гремио 2:1 Бразил де Пелотас Г
- 04.02.2018 Гремио 0:1 Крузейро Г
- 28.01.2018 Сан-Жозе-дус-Кампус 2:0 Гремио Г
Атлетико Паранаэнсе (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 20.04.2018 Сан-Паулу 2:2 Атлетико Паранаэнсе К
- 16.04.2018 Атлетико Паранаэнсе 5:1 Шапекоэнсе СA
- 13.04.2018 Атлетико Паранаэнсе 3:0 Ньюэллс Олд Бойз КС
- 08.04.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Куритиба PCF
- 05.04.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Сан-Паулу К
- 01.04.2018 Куритиба 1:0 Атлетико Паранаэнсе PCF
- 29.03.2018 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Лондрина ЕК P2S
- 26.03.2018 Атлетико Паранаэнсе 5:0 Маринга P2S
- 22.03.2018 Толедо 1:1 Атлетико Паранаэнсе P2GS
- 19.03.2018 Атлетико Паранаэнсе 0:0 Лондрина ЕК P2GS
- 16.03.2018 Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе К
- 10.03.2018 Атлетико Паранаэнсе 7:1 Риу-Бранку P2GS
- 08.03.2018 Прудентопулис 1:2 Атлетико Паранаэнсе P2GS
- 03.03.2018 Атлетико Паранаэнсе 1:0 КЕ Униао P2GS
- 01.03.2018 Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сеара К
- 22.02.2018 Атлетико Паранаэнсе 5:4 Атлетико Тубарао К
- 18.02.2018 Атлетико Паранаэнсе 0:0 Риу-Бранку P1S
- 15.02.2018 Атлетико Паранаэнсе 0:0 Фоз до Игуасу П1ЙГЭ
- 10.02.2018 Каскавел 0:1 Атлетико Паранаэнсе П1ЙГЭ
- 04.02.2018 Куритиба 0:1 Атлетико Паранаэнсе П1ЙГЭ
Последние игры между собой
Гремио: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Атлетико Паранаэнсе: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
- 20.08.2017 Гремио 0:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A
- 28.07.2017 Атлетико Паранаэнсе 2:3 Гремио Кубок
- 29.06.2017 Гремио 4:0 Атлетико Паранаэнсе Кубок
- 21.05.2017 Атлетико Паранаэнсе 0:2 Гремио Серия A
- 14.10.2016 Гремио 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A
- 22.09.2016 Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе Кубок
- 25.08.2016 Атлетико Паранаэнсе 0:1 Гремио Кубок
- 26.06.2016 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Серия A
- 17.09.2015 Атлетико Паранаэнсе 1:2 Гремио Серия A
- 14.06.2015 Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A
- 11.09.2014 Гремио 1:0 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А
- 20.04.2014 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Гремио Бразилейро Серия А
- 07.11.2013 Гремио 0:0 Атлетико Паранаэнсе Кубок Бразилии
- 31.10.2013 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Гремио Кубок Бразилии
- 03.10.2013 Гремио 1:0 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А
- 07.07.2013 Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гремио Бразилейро Серия А
- 04.09.2011 Гремио 4:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A
- 29.05.2011 Атлетико Паранаэнсе 0:1 Гремио Серия A
- 21.11.2010 Гремио 3:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A
- 30.08.2010 Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гремио Серия A
Второй тайм
69'
Атлетико Паранаэнсе делает замену. Pablo уходит с поля, а Ederson выходит на его замену.
62'
Джеромел Педро получил желтую карточку от судьи
53'
Bruno Moura получил желтую карточку от судьи
50'
Атлетико Паранаэнсе делает замену. Лучо Гонсалес уходит с поля, а Bruno Moura выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
15'
Pablo получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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