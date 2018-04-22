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Гремио
0:0
Второй тайм: 71'
Атлетико Паранаэнсе
0'
15' Желтая карточка
Pablo I
53' Желтая карточка
Bruno Moura
62' Желтая карточка
Джеромел Педро
71'
Второй тайм
69'
Атлетико Паранаэнсе делает замену. Pablo уходит с поля, а Ederson выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Джеромел Педро получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
53'
Bruno Moura получил желтую карточку от судьи
50'
Атлетико Паранаэнсе делает замену. Лучо Гонсалес уходит с поля, а Bruno Moura выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Гремио делает замену. Лео Моура уходит с поля, а Alisson выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
15'
Pablo получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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