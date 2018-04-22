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Стадион:
Сиэтл Саундерс
2:0
Второй тайм: 62'
Миннесота Юнайтед
0'
1:0
23' Гол
Свенссон Густаф
2:0
25' Гол
Брюин Уилл
58' Желтая карточка
Толо Нуху
62'
Второй тайм
Желтая карточка
58'
Nouhou Tolo получил желтую карточку от судьи
52'
Миннесота Старс делает замену. Abu Danladi уходит с поля, а Christian Ramirez выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Миннесота Старс делает замену. Ethan Finlay уходит с поля, а Николсон Сэм выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Брюин Уилл бьет в цель!
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Свенссон Густаф бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на CenturyLink Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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