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Стадион: СэнчуриЛинк Филд
2:0
Второй тайм: 62'
1:0
23' ГолСвенссон Густаф
2:0
25' ГолБрюин Уилл
58' Желтая карточкаТоло Нуху
|
23'
1:0
25'
2:0
58'
Состав команд
24
Фрай
Стефан
29
Торрес
Роман
14
Маршалл
Чэд
16
Alex
Roldan
17
Брюин
Уилл
Сиэтл Саундерс 4-2-3-1
- Основной состав
- 24 Фрай Стефан Вратарь
- 18 Леердам Келвин Защитник
- 29 Торрес Роман Защитник
- 14 Маршалл Чэд Защитник
- 5 Толо Нуху Защитник
- 4 Свенссон Густаф Полузащитник
- 6 Алонсо Освальдо Полузащитник
- 10 Лодейро Николас Полузащитник
- 7 Рольдан Кристиан Полузащитник
- 16 Alex Roldan Полузащитник
- 17 Брюин Уилл Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Jordan McCrary Защитник
- 21 Делем Жорди Защитник
- 8 Родригес Виктор II Полузащитник
- 22 Эйкрем Магнус Полузащитник
- 2 Демпси Клинт Нападающий
- 70 Handwalla Bwana
- 35 Мередит Брайан
- Главный тренер: Шметцер Брайан
Миннесота Юнайтед 4-2-3-1
- Основной состав
- 33 Bobby Shuttleworth Вратарь
- 2 Carter Manley Защитник
- 15 Боксолл Михаэл Защитник
- 5 Кальво Франсиско Защитник
- 3 Тьессон Джером Защитник
- 20 Шуллер Расмус Полузащитник
- 7 Barreto da Silva Ibson I Полузащитник
- 13 Ethan Finlay Полузащитник
- 25 Кинтеро Карлос Полузащитник
- 10 Miguel Ibarra I Полузащитник
- 9 Abu Danladi Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Matt Lampson Вратарь
- 14 Brent Kallman Защитник
- 12 Николсон Сэм Полузащитник
- 17 Collin Martin Полузащитник
- 23 Mason Toye
- 16 Harrison Heath
- 21 Christian Ramirez II
- Главный тренер: Adrian Heath
Предыдущие игры
Сиэтл Саундерс (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 15.04.2018 Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сиэтл Саундерс М
- 01.04.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Монреаль Импакт М
- 19.03.2018 Даллас 3:0 Сиэтл Саундерс М
- 15.03.2018 Гвадалахара 3:0 Сиэтл Саундерс ЛЧК
- 08.03.2018 Сиэтл Саундерс 1:0 Гвадалахара ЛЧК
- 05.03.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес М
- 02.03.2018 Сиэтл Саундерс 4:0 Санта-Текла ЛЧК
- 23.02.2018 Санта-Текла 2:1 Сиэтл Саундерс ЛЧК
- 10.12.2017 Торонто 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 01.12.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Хьюстон Динамо М
- 22.11.2017 Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс М
- 03.11.2017 Сиэтл Саундерс 2:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 30.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 22.10.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 16.10.2017 Сиэтл Саундерс 4:0 Даллас М
- 01.10.2017 Филадельфия Юнион 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 28.09.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 24.09.2017 Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 17.09.2017 Даллас 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 11.09.2017 Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
Миннесота Юнайтед (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 15.04.2018 Портленд Тимберс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 01.04.2018 Миннесота Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед М
- 25.03.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 17.03.2018 Миннесота Юнайтед 2:1 Чикаго Файр М
- 11.03.2018 Орландо Сити 1:2 Миннесота Юнайтед М
- 04.03.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 22.10.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 16.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 08.10.2017 Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 04.10.2017 Атланта Юнайтед 2:3 Миннесота Юнайтед М
- 01.10.2017 Хьюстон Динамо 2:1 Миннесота Юнайтед М
- 24.09.2017 Миннесота Юнайтед 4:1 Даллас М
- 17.09.2017 Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед М
- 14.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 10.09.2017 Миннесота Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион М
- 27.08.2017 Чикаго Файр 1:2 Миннесота Юнайтед М
- 21.08.2017 Сиэтл Саундерс 2:1 Миннесота Юнайтед М
- 06.08.2017 Миннесота Юнайтед 0:4 Сиэтл Саундерс М
- 30.07.2017 Миннесота Юнайтед 4:0 Ди Си Юнайтед М
- 22.07.2017 Миннесота Юнайтед 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
Последние игры между собой
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|7
|5
|2
|0
|16 - 6
|17
|2.
|Атланта Юнайтед
|7
|5
|1
|1
|17 - 8
|16
|3.
|Орландо Сити
|7
|4
|1
|2
|14 - 12
|13
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|5.
|Коламбус Крю
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|3
|0
|3
|14 - 8
|9
|7.
|Чикаго Файр
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|8.
|Монреаль Импакт
|7
|2
|0
|5
|9 - 17
|6
|9.
|Ди Си Юнайтед
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|10.
|Филадельфия Юнион
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|11.
|Торонто
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|5
|2
|1
|20 - 11
|17
|2.
|Лос-Анджелес
|6
|4
|0
|2
|16 - 13
|12
|3.
|Даллас
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|5.
|Реал Солт-Лейк
|7
|3
|1
|3
|9 - 14
|10
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|3
|1
|4
|8 - 17
|10
|7.
|Хьюстон Динамо
|6
|2
|2
|2
|14 - 9
|8
|8.
|Колорадо Рэпидс
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|9.
|Миннесота Юнайтед
|0:2
|7
|2
|0
|5
|8 - 14
|6
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|6
|1
|2
|3
|11 - 13
|5
|11.
|Портленд Тимберс
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|12.
|Сиэтл Саундерс
|2:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
Второй тайм
58'
Nouhou Tolo получил желтую карточку от судьи
52'
Миннесота Старс делает замену. Abu Danladi уходит с поля, а Christian Ramirez выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Миннесота Старс делает замену. Ethan Finlay уходит с поля, а Николсон Сэм выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
25'
Г О О О О Л - Брюин Уилл бьет в цель!
23'
Г О О О О Л - Свенссон Густаф бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на CenturyLink Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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