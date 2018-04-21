- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
2:0
Конец матча
1:0
28' ГолДурадо Энрике
35' Желтая карточкаRafael Lima
2:0
36' ГолДурадо Энрике
54' Желтая карточкаЖеуванио
|
28'
1:0
35'
36'
2:0
54'
74'
Состав команд
12
Сезар
Жулио
2
Rodinei
43
Leo
Duarte
6
Rene
III
23
Жеуванио
1
Jori
2
Norberto
4
Messias
6
Carlinho
18
Aylon
11
Luan
I
Фламенго 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Сезар Жулио Вратарь
- 2 Rodinei Защитник
- 15 Ревер Умберто Защитник
- 43 Leo Duarte Защитник
- 6 Rene III Защитник
- 8 Куэльяр Густаво Полузащитник
- 5 Виллиан Арао Полузащитник
- 23 Жеуванио Полузащитник
- 11 Perez Martinez Lucas VII Полузащитник
- 20 Vinicius Junior Полузащитник
- 19 Дурадо Энрике Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Трауко Мигель Защитник
- 29 Линкольн Полузащитник
- 14 Жонас Полузащитник
- 17 Марлос Морено Нападающий
- 4 Juan Blanko II
- 32 Honorato Ederson II
- 26 Matheus Thuler
- 18 Jean Lucas
- 37 Cesar II
- 16 Ronaldo VI
- 30 Thiago Xavier IV
- 21 Para I
Америка Минейро 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Jori Вратарь
- 2 Norberto Защитник
- 3 Rafael Lima Защитник
- 4 Messias Защитник
- 6 Carlinho Защитник
- 8 Juninho IX Полузащитник
- 5 Christian Savio Полузащитник
- 18 Aylon Полузащитник
- 10 Сержиньо Солер Полузащитник
- 11 Luan I Полузащитник
- 9 Моура Рафаэл Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Matheus Ferraz Защитник
- 14 Donizete Полузащитник
- 17 Magrao II
- 15 Ze Ricardo
- 21 Ruy
- 22 Wescley VI
- 19 Capixaba
- 7 Маркиньос Марко
- 12 Glauco
- 20 Жудиван Флор
Предыдущие игры
Фламенго (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 19.04.2018 Фламенго 1:1 Санта-Фе КЛ
- 15.04.2018 Витория 2:2 Фламенго СA
- 29.03.2018 Фламенго 0:1 Ботафого ЧК
- 23.03.2018 Флуминенсе 1:1 Фламенго КК
- 18.03.2018 Фламенго 4:0 Португеза CTRGS
- 15.03.2018 Эмелек 1:2 Фламенго КЛ
- 11.03.2018 Макао 1:0 Фламенго CTRGS
- 08.03.2018 Боавишта Сакуарема 0:3 Фламенго CTRGS
- 03.03.2018 Фламенго 1:0 Ботафого CTRGS
- 01.03.2018 Фламенго 2:2 Ривер Плейт КЛ
- 24.02.2018 Флуминенсе 4:0 Фламенго CTRGS
- 22.02.2018 Фламенго 4:0 Мадурейра CTRGS
- 18.02.2018 Боавишта Сакуарема 0:2 Фламенго CTGI
- 10.02.2018 Фламенго 3:1 Ботафого CTGI
- 04.02.2018 Нова-Игуасу 0:1 Фламенго ККГ
- 27.01.2018 Фламенго 0:0 Васко да Гама ККГ
- 25.01.2018 Фламенго 1:0 Бангу ККГ
- 22.01.2018 Фламенго 1:0 Кабуфриэнсе ККГ
- 18.01.2018 Вольта Редонда 0:2 Фламенго ККГ
- 14.12.2017 Фламенго 1:1 Индепендьенте КС
Америка Минейро (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 15.04.2018 Америка Минейро 3:0 Спорт Ресифи СA
- 25.03.2018 Америка Минейро 0:2 Атлетико Минейро М
- 23.03.2018 Атлетико Минейро 1:0 Америка Минейро М
- 18.03.2018 Америка Минейро 1:0 Боа Эспорте Клуб М
- 11.03.2018 Вилла Нова 1:1 Америка Минейро М
- 08.03.2018 Америка Минейро 2:0 Калденсе М
- 04.03.2018 Америка Минейро 2:1 Демократа ГВ М
- 24.02.2018 Томбенсе 0:0 Америка Минейро М
- 18.02.2018 Америка Минейро 0:3 Атлетико Минейро М
- 09.02.2018 Уберландия 0:3 Америка Минейро М
- 04.02.2018 Крузейро 1:0 Америка Минейро М
- 27.01.2018 Америка Минейро 1:0 Боа Эспорте Клуб М
- 25.01.2018 Америка Минейро 2:0 Тупи М
- 22.01.2018 УРТ 1:1 Америка Минейро М
- 18.01.2018 Америка Минейро 2:1 Патросиненсе М
- 25.11.2017 Америка Минейро 1:0 Регатас СB
- 18.11.2017 Лондрина ЕК 0:0 Америка Минейро СB
- 15.11.2017 Америка Минейро 1:0 Жувентуд СB
- 11.11.2017 Фигейренсе 1:2 Америка Минейро СB
- 08.11.2017 Америка Минейро 2:0 Эй-Би-Си СB
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 0
Америка Минейро: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 6
- 17.02.2017 Фламенго 1:0 Америка Минейро Копа Суль-Минас-Рио
- 17.11.2016 Америка Минейро 0:1 Фламенго Серия A
- 26.07.2016 Фламенго 2:1 Америка Минейро Серия A
- 18.02.2016 Фламенго 1:0 Америка Минейро Копа Суль-Минас-Рио
- 25.09.2011 Фламенго 2:1 Америка Минейро Серия A
- 30.06.2011 Америка Минейро 2:3 Фламенго Серия A
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Фламенго делает замену. Lucas Paqueta уходит с поля, а Jean Lucas выходит на его замену.
84'
Америка Минейро делает замену. Aylon уходит с поля, а Capixaba выходит на его замену.
79'
Америка Минейро делает замену. Christian Savio уходит с поля, а Гонсалвес Да Сильва Леандро Донизете выходит на его замену.
54'
Жеуванио получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Америка Минейро делает замену. Луан уходит с поля, а Маркиньос Марко выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Г О О О О Л - Дурадо Энрике бьет в цель!
35'
Рафаэль Лима получил желтую карточку от судьи
28'
Г О О О О Л - Дурадо Энрике бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация