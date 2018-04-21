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Фламенго
2:0
Конец матча
Америка Минейро
0'
1:0
28' Гол
Дурадо Энрике
35' Желтая карточка
Rafael Lima
2:0
36' Гол
Дурадо Энрике
54' Желтая карточка
Жеуванио
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Фламенго делает замену. Lucas Paqueta уходит с поля, а Jean Lucas выходит на его замену.
84'
Америка Минейро делает замену. Aylon уходит с поля, а Capixaba выходит на его замену.
79'
Америка Минейро делает замену. Christian Savio уходит с поля, а Гонсалвес Да Сильва Леандро Донизете выходит на его замену.
74'
Фламенго делает замену. Vinicius Junior уходит с поля, а Жонас выходит на его замену.
Желтая карточка
54'
Жеуванио получил желтую карточку от судьи

Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Америка Минейро делает замену. Луан уходит с поля, а Маркиньос Марко выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Дурадо Энрике бьет в цель!
Желтая карточка
35'
Рафаэль Лима получил желтую карточку от судьи
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Дурадо Энрике бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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