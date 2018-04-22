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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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1:0
Конец матча
38' Желтая карточкаИаго Лопес
1:0
40' ГолDudu X
43' Желтая карточкаЭнрике Бруно
78' Желтая карточкаДурадо Родриго
90' Желтая карточкаМело Фелипе
|
38'
40'
1:0
43'
78'
90'
Состав команд
19
Энрике
Бруно
30
Мело
Фелипе
11
Keno
7
Dudu
X
30
Gabriel
Dias
44
Klaus
28
Иаго
Лопес
88
Patrick
I
21
Camilo
III
Палмейрас 4-2-3-1
- Основной состав
- 42 Жаилсон Марселино Вратарь
- 2 Роша Маркос Защитник
- 3 Эду Драсена Защитник
- 25 Antonio Carlos I Защитник
- 6 Diogo VII Защитник
- 19 Энрике Бруно Полузащитник
- 30 Мело Фелипе Полузащитник
- 11 Keno Полузащитник
- 20 Лима Лукас II Полузащитник
- 7 Dudu X Полузащитник
- 9 Борха Мигель Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Вевертон Вратарь
- 1 Прасс Фернандо Вратарь
- 12 Майке Роша Защитник
- 26 Луис Виктор Защитник
- 8 Tche Tche Полузащитник
- 10 Мойсес Лима Полузащитник
- 5 Тьяго Сантос Полузащитник
- 29 Виллиан Сикейра Нападающий
- 16 Дейверсон Силва Нападающий
- 28 Hyoran
- 13 Luan IV
- 31 Thiago Martins II
- Главный тренер: Оливейра Марсело
Интернасьональ 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Danilo XVI Вратарь
- 30 Gabriel Dias Защитник
- 44 Klaus Защитник
- 15 Куэста Виктор Защитник
- 28 Иаго Лопес Защитник
- 8 Эденилсон дос Сантос Полузащитник
- 13 Дурадо Родриго Полузащитник
- 7 Лопес Нико Полузащитник
- 88 Patrick I Полузащитник
- 21 Camilo III Полузащитник
- 99 William Pottker Нападающий
- Запасные игроки
- 42 Daniel Вратарь
- 12 Marcelo Lomba Вратарь
- 47 Жуан Бланко Защитник
- 3 Данило Силва Защитник
- 10 Д'Алессандро Андрес Полузащитник
- 11 Веллингтон Силва Полузащитник
- 20 Марсиньо Силва Полузащитник
- 9 Дамиан Леандро Нападающий
- 48 Brenner Нападающий
- 35 Charles Matos
- 6 Uendel
- 26 Fabinho VIII
Предыдущие игры
Палмейрас (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 17.04.2018 Ботафого 1:1 Палмейрас СA
- 12.04.2018 Палмейрас 1:1 Бока Хуниорс КЛ
- 08.04.2018 Палмейрас 0:1 Коринтианс П
- 04.04.2018 Палмейрас 2:0 Альянса Лима КЛ
- 31.03.2018 Коринтианс 0:1 Палмейрас П
- 28.03.2018 Палмейрас 1:2 Сантос П
- 25.03.2018 Сантос 0:1 Палмейрас П
- 22.03.2018 Палмейрас 5:0 Новоризонтину П
- 18.03.2018 Новоризонтину 0:3 Палмейрас П
- 11.03.2018 Итуано 0:3 Палмейрас П
- 09.03.2018 Палмейрас 2:0 Сан-Паулу П
- 06.03.2018 Палмейрас 0:1 Сан-Каэтано П
- 02.03.2018 Хуниор 0:3 Палмейрас КЛ
- 24.02.2018 Коринтианс 2:0 Палмейрас П
- 19.02.2018 Понте-Прета 0:0 Палмейрас П
- 16.02.2018 Палмейрас 2:2 Линенсе Линс П
- 11.02.2018 Мирасол 0:2 Палмейрас П
- 04.02.2018 Палмейрас 2:1 Сантос П
- 28.01.2018 Брагантино 0:2 Палмейрас П
- 26.01.2018 Палмейрас 2:1 Ред Булл Кампинас П
Интернасьональ (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 20.04.2018 Витория 1:0 Интернасьональ К
- 15.04.2018 Интернасьональ 2:0 Баия СA
- 12.04.2018 Интернасьональ 2:1 Витория К
- 22.03.2018 Интернасьональ 2:0 Гремио Г
- 18.03.2018 Гремио 3:0 Интернасьональ Г
- 15.03.2018 Сианорте 0:2 Интернасьональ К
- 11.03.2018 Интернасьональ 1:2 Гремио Г
- 08.03.2018 Крузейро 0:0 Интернасьональ Г
- 02.03.2018 Интернасьональ 2:0 Сианорте К
- 25.02.2018 Интернасьональ 0:0 Сан-Луиз Г
- 22.02.2018 Ремо 1:2 Интернасьональ К
- 18.02.2018 Сан-Паулу 0:0 Интернасьональ Г
- 16.02.2018 Интернасьональ 3:1 Жувентуд Г
- 09.02.2018 Интернасьональ 4:0 Сан-Жозе-дус-Кампус Г
- 04.02.2018 Бразил де Пелотас 1:0 Интернасьональ Г
- 01.02.2018 Боавишта Сакуарема 1:1 Интернасьональ К
- 27.01.2018 Интернасьональ 3:0 Авенида Г
- 25.01.2018 Кахиас 2:1 Интернасьональ Г
- 21.01.2018 Нову-Амбургу 0:3 Интернасьональ Г
- 19.01.2018 Интернасьональ 1:0 Веранополис Г
Последние игры между собой
Палмейрас: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Интернасьональ: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
- 01.06.2017 Интернасьональ 2:1 Палмейрас Кубок
- 18.05.2017 Палмейрас 1:0 Интернасьональ Кубок
- 06.11.2016 Палмейрас 1:0 Интернасьональ Серия A
- 17.07.2016 Интернасьональ 0:1 Палмейрас Серия A
- 01.10.2015 Палмейрас 3:2 Интернасьональ Кубок
- 24.09.2015 Интернасьональ 1:1 Палмейрас Кубок
- 10.09.2015 Интернасьональ 1:0 Палмейрас Серия A
- 05.06.2015 Палмейрас 1:1 Интернасьональ Серия A
- 31.08.2014 Палмейрас 0:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А
- 27.10.2012 Интернасьональ 2:1 Палмейрас Серия A
- 05.08.2012 Палмейрас 0:1 Интернасьональ Серия A
- 11.09.2011 Палмейрас 0:3 Интернасьональ Серия A
- 12.06.2011 Интернасьональ 2:2 Палмейрас Серия A
- 30.09.2010 Палмейрас 2:0 Интернасьональ Серия A
- 07.06.2010 Интернасьональ 1:1 Палмейрас Серия A
- 23.08.2009 Палмейрас 2:1 Интернасьональ Серия A
- 17.05.2009 Интернасьональ 2:0 Палмейрас Серия A
- 21.08.2008 Интернасьональ 4:1 Палмейрас Серия A
- 19.05.2008 Палмейрас 2:1 Интернасьональ Серия A
- 25.11.2007 Интернасьональ 2:1 Палмейрас Серия A
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Мело Фелипе получил желтую карточку от судьи
80'
Палмейрас делает замену. Родригес Эдуардо Перейра Дуду уходит с поля, а Дейверсон Силва выходит на его замену.
80'
Палмейрас делает замену. Родригес Эдуардо Перейра Дуду уходит с поля, а Виллиан Сикейра выходит на его замену.
79'
Палмейрас делает замену. Борха Мигель уходит с поля, а Дейверсон Силва выходит на его замену.
78'
Дурадо Родриго получил желтую карточку от судьи
76'
Палмейрас делает замену. Лима Лукас II уходит с поля, а Мойсес Лима выходит на его замену.
75'
Интернасьональ делает замену. Gabriel Dias уходит с поля, а Fabinho выходит на его замену.
72'
Интернасьональ делает замену. Фернандо Фариас Камило уходит с поля, а Д'Алессандро Андрес выходит на его замену.
46'
Интернасьональ делает замену. Лопес Нико уходит с поля, а Дамиан Леандро выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Энрике Бруно получил желтую карточку от судьи
40'
Г О О О О Л - Родригес Эдуардо Перейра Дуду бьет в цель!
38'
Iago получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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