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Палмейрас
1:0
Конец матча
Интернасьональ
0'
38' Желтая карточка
Иаго Лопес
1:0
40' Гол
Dudu X
43' Желтая карточка
Энрике Бруно
78' Желтая карточка
Дурадо Родриго
90' Желтая карточка
Мело Фелипе
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Мело Фелипе получил желтую карточку от судьи
80'
Палмейрас делает замену. Родригес Эдуардо Перейра Дуду уходит с поля, а Дейверсон Силва выходит на его замену.
80'
Палмейрас делает замену. Родригес Эдуардо Перейра Дуду уходит с поля, а Виллиан Сикейра выходит на его замену.
79'
Палмейрас делает замену. Борха Мигель уходит с поля, а Дейверсон Силва выходит на его замену.
Желтая карточка
78'
Дурадо Родриго получил желтую карточку от судьи

76'
Палмейрас делает замену. Лима Лукас II уходит с поля, а Мойсес Лима выходит на его замену.
75'
Интернасьональ делает замену. Gabriel Dias уходит с поля, а Fabinho выходит на его замену.
72'
Интернасьональ делает замену. Фернандо Фариас Камило уходит с поля, а Д'Алессандро Андрес выходит на его замену.
46'
Интернасьональ делает замену. Лопес Нико уходит с поля, а Дамиан Леандро выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Энрике Бруно получил желтую карточку от судьи
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Родригес Эдуардо Перейра Дуду бьет в цель!
Желтая карточка
38'
Iago получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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