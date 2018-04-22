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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Провиденс
2:0
Второй тайм: 59'
1:0
27' ГолБланко Себастьян
2:0
39' ГолАди Фанендо
|
27'
1:0
39'
2:0
Состав команд
21
Diego
Chara
Портленд Тимберс 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Jeff Attinella Вратарь
- 2 Пауэлл Алвас Защитник
- 33 Мабьяла Ларрис Защитник
- 24 Риджуэлл Лайам Защитник
- 16 Zarek Valentin Защитник
- 14 Andres Flores II Полузащитник
- 22 Паредес Кристиан Полузащитник
- 21 Diego Chara Полузащитник
- 10 Бланко Себастьян Полузащитник
- 8 Валери Диего Полузащитник
- 9 Ади Фанендо Нападающий
- Запасные игроки
- 90 Jacob Gleeson Вратарь
- 27 Dairon Asprilla Полузащитник
- 11 Поло Энди Полузащитник
- 13 Lawrence Olum Полузащитник
- 99 Арментерос Самуэль Нападающий
- 32 Marco Farfan
- 18 Julio Cascante
- Главный тренер: Giovanni Savarese
Нью-Йорк Сити 4-3-3
- Основной состав
- 1 Джонсон Шон Вратарь
- 3 Тиннерхольм Антон Защитник
- 4 Шано Максим Защитник
- 6 Alexander Martin Callens Asin Защитник
- 22 Матаррита Рональд Защитник
- 10 Моралес Максимильяно Полузащитник
- 8 Ринг Александр Полузащитник
- 12 Офори Эбенезер Полузащитник
- 23 Уоллес Родни Нападающий
- 7 Вилья Давид Нападающий
- 9 Бергет Йо Инге Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Sebastien Ibeagha Защитник
- 13 Saad Abdul-Salam Защитник
- 2 Ben Sweat Защитник
- 15 Макнамара Томас Полузащитник
- 30 Эррера Янгель Полузащитник
- 19 Jesus Medina Нападающий
- 41 Brad Stuver
- Главный тренер: Patrick Vieira
Предыдущие игры
Портленд Тимберс (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 15.04.2018 Портленд Тимберс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 08.04.2018 Орландо Сити 3:2 Портленд Тимберс М
- 01.04.2018 Чикаго Файр 2:2 Портленд Тимберс М
- 24.03.2018 Даллас 1:1 Портленд Тимберс М
- 11.03.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Портленд Тимберс М
- 05.03.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс М
- 06.11.2017 Портленд Тимберс 1:2 Хьюстон Динамо М
- 31.10.2017 Хьюстон Динамо 0:0 Портленд Тимберс М
- 22.10.2017 Портленд Тимберс 2:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 16.10.2017 Портленд Тимберс 4:0 Ди Си Юнайтед М
- 01.10.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Портленд Тимберс М
- 25.09.2017 Портленд Тимберс 3:0 Орландо Сити М
- 17.09.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс М
- 10.09.2017 Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс М
- 28.08.2017 Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс М
- 24.08.2017 Портленд Тимберс 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 19.08.2017 Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 13.08.2017 Торонто 4:1 Портленд Тимберс М
- 06.08.2017 Портленд Тимберс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 30.07.2017 Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс М
Нью-Йорк Сити (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 16.04.2018 Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити М
- 12.04.2018 Нью-Йорк Сити 4:0 Реал Солт-Лейк М
- 01.04.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Нью-Йорк Сити М
- 24.03.2018 Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Йорк Сити М
- 17.03.2018 Нью-Йорк Сити 2:0 Орландо Сити М
- 12.03.2018 Нью-Йорк Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 05.03.2018 Спортинг Канзас-Сити 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 06.11.2017 Нью-Йорк Сити 2:0 Коламбус Крю М
- 01.11.2017 Коламбус Крю 4:1 Нью-Йорк Сити М
- 22.10.2017 Нью-Йорк Сити 2:2 Коламбус Крю М
- 16.10.2017 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Сити М
- 01.10.2017 Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 28.09.2017 Монреаль Импакт 0:1 Нью-Йорк Сити М
- 23.09.2017 Нью-Йорк Сити 1:1 Хьюстон Динамо М
- 17.09.2017 Колорадо Рэпидс 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 10.09.2017 Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс М
- 07.09.2017 Нью-Йорк Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 26.08.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 21.08.2017 Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 13.08.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити М
Последние игры между собой
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|0:2
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|2.
|Атланта Юнайтед
|7
|5
|1
|1
|17 - 8
|16
|3.
|Орландо Сити
|7
|4
|1
|2
|14 - 12
|13
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|5.
|Коламбус Крю
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|3
|0
|3
|14 - 8
|9
|7.
|Чикаго Файр
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|8.
|Монреаль Импакт
|7
|2
|0
|5
|9 - 17
|6
|9.
|Ди Си Юнайтед
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|10.
|Филадельфия Юнион
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|11.
|Торонто
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|5
|2
|1
|20 - 11
|17
|2.
|Лос-Анджелес
|6
|4
|0
|2
|16 - 13
|12
|3.
|Даллас
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|5.
|Реал Солт-Лейк
|7
|3
|1
|3
|9 - 14
|10
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|3
|1
|4
|8 - 17
|10
|7.
|Хьюстон Динамо
|6
|2
|2
|2
|14 - 9
|8
|8.
|Колорадо Рэпидс
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|9.
|Портленд Тимберс
|2:0
|7
|2
|2
|3
|11 - 14
|8
|10.
|Миннесота Юнайтед
|7
|2
|0
|5
|9 - 15
|6
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|6
|1
|2
|3
|11 - 13
|5
|12.
|Сиэтл Саундерс
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Г О О О О Л - Ади Фанендо бьет в цель!
27'
Г О О О О Л - Бланко Себастьян бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Providence Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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