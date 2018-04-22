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Стадион:
Портленд Тимберс
2:0
Второй тайм: 59'
Нью-Йорк Сити
0'
1:0
27' Гол
Бланко Себастьян
2:0
39' Гол
Ади Фанендо
59'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Ади Фанендо бьет в цель!
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Бланко Себастьян бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Providence Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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