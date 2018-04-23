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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Stadion Зрители: 14745
3:1
Конец матча
17' Желтая карточкаДжазе Моханад
40' Желтая карточкаPetar Petrovic
1:0
40' ГолРозенберг Маркус
56' Желтая карточкаEric Omondi
1:1
64' ПенальтиBajram Ajeti
2:1
70' ГолРозенберг Маркус
84' Желтая карточкаСтрандберг Карлос
3:1
85' ГолРикс Сёрен
88' Желтая карточкаErik Figueroa
90' Желтая карточкаBajram Ajeti
|
17'
40'
40'
1:0
56'
60'
64'
1:1
70'
2:1
85'
3:1
88'
90'
Состав команд
27
Далин
Юхан
Мальмё 4-4-2
- Основной состав
- 27 Далин Юхан Вратарь
- 2 Eric Larsson Защитник
- 24 Нильсен Лассе Защитник
- 31 Franz Brorsson II Защитник
- 4 Сафари Беранг Защитник
- 5 Рикс Сёрен Полузащитник
- 32 Сванберг Маттиас Полузащитник
- 6 Левицки Оскар Полузащитник
- 8 Траустасон Арнор Полузащитник
- 9 Розенберг Маркус Нападающий
- 11 Еремеефф Александер Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Андерссон Фредрик Вратарь
- 22 Ссеванкамбо Исак Защитник
- 20 Инносент Бонке Полузащитник
- 3 Бинаку Эгзон Полузащитник
- 10 Страндберг Карлос Нападающий
- 39 Felix Konstandeliasz
- 35 Samuel Adrian
- Главный тренер: Перссон Магнус
Броммапойкарна 4-3-3
- Основной состав
- 20 Петрич Никола Вратарь
- 24 Fritiof Bjoerken Защитник
- 3 David Ochieng II Защитник
- 29 Ройсхенберг Мартин Защитник
- 19 Джазе Моханад Защитник
- 11 Tim Soederstroem Полузащитник
- 6 Gustav Sandberg-Magnusson Полузащитник
- 7 Markus Gustafsson Полузащитник
- 17 Eric Omondi Нападающий
- 9 Bajram Ajeti Нападающий
- 10 Petar Petrovic Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Rasmus Emanuelsson Вратарь
- 15 Johan Falkmar Защитник
- 23 Erik Figueroa Защитник
- 21 Maikel Полузащитник
- 18 Николич Марко Нападающий
- 14 Rasmus Alm
- 25 Jack Lahne
- Главный тренер: Luis Pimenta
Предыдущие игры
Мальмё (последние 20 матчей: +14 =4 -2)
- 18.04.2018 Юргорден 3:0 Мальмё А
- 13.04.2018 Сундсвалль 2:2 Мальмё А
- 09.04.2018 Мальмё 1:1 АИК А
- 02.04.2018 Эльфсборг 1:2 Мальмё А
- 17.03.2018 Эстерсунд 0:1 Мальмё К
- 10.03.2018 Мальмё 1:0 Гётеборг К
- 04.03.2018 Мальмё 3:1 Броммапойкарна К
- 27.02.2018 Мальмё 2:2 Роскилле ТМК
- 25.02.2018 Гефле 0:3 Мальмё К
- 18.02.2018 Мальмё 1:0 Далкурд К
- 08.02.2018 Ди Си Юнайтед 1:2 Мальмё ТМК
- 03.02.2018 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Мальмё ТМК
- 26.01.2018 Мальмё 4:0 Флора ТМК
- 20.01.2018 Мальмё 1:0 Фремад Амагер ТМК
- 05.11.2017 Мальмё 1:2 Хеккен А
- 29.10.2017 Сириус 0:4 Мальмё А
- 23.10.2017 Мальмё 0:0 АИК А
- 16.10.2017 Норрчёпинг 1:3 Мальмё А
- 01.10.2017 Мальмё 2:0 Хальмстад А
- 25.09.2017 Мальмё 6:0 Эльфсборг А
Броммапойкарна (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 19.04.2018 Броммапойкарна 0:2 Эльфсборг А
- 16.04.2018 Хаммарбю 4:0 Броммапойкарна А
- 09.04.2018 Броммапойкарна 2:0 Хеккен А
- 02.04.2018 Норрчёпинг 2:1 Броммапойкарна А
- 24.03.2018 Броммапойкарна 0:1 Юргорден ТМК
- 16.03.2018 Гётеборг 3:0 Броммапойкарна ТМК
- 04.03.2018 Мальмё 3:1 Броммапойкарна К
- 25.02.2018 Броммапойкарна 2:0 Далкурд К
- 18.02.2018 Броммапойкарна 2:0 Гефле К
- 10.02.2018 Чукарички 1:2 Броммапойкарна ТМК
- 03.02.2018 Фрей 1:2 Броммапойкарна ТМК
- 27.01.2018 Броммапойкарна 1:1 Сириус ТМК
- 20.01.2018 Броммапойкарна 2:0 АФК Эскильстуна ТМК
- 04.11.2017 Броммапойкарна 4:1 Гефле С
- 30.10.2017 Эстер 0:0 Броммапойкарна С
- 24.10.2017 Броммапойкарна 1:0 Далкурд С
- 17.10.2017 Сюрианска 0:2 Броммапойкарна С
- 30.09.2017 ГАИС 0:0 Броммапойкарна С
- 23.09.2017 Броммапойкарна 3:1 Отвидаберг С
- 17.09.2017 Норрбю 1:0 Броммапойкарна С
Последние игры между собой
Мальмё: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 0
Броммапойкарна: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 7
- 04.03.2018 Мальмё 3:1 Броммапойкарна Кубок
- 27.10.2014 Мальмё 2:0 Броммапойкарна Аллсвенскан
- 06.07.2014 Броммапойкарна 1:1 Мальмё Аллсвенскан
- 22.03.2014 Мальмё 2:0 Броммапойкарна Кубок Швеции
- 20.10.2013 Мальмё 2:1 Броммапойкарна Аллсвенскан
- 01.06.2013 Броммапойкарна 1:3 Мальмё Аллсвенскан
- 01.11.2010 Броммапойкарна 0:4 Мальмё Аллсвенскан
- 24.05.2010 Мальмё 2:1 Броммапойкарна Аллсвенскан
- 01.11.2009 Мальмё 1:1 Броммапойкарна Аллсвенскан
- 12.07.2009 Броммапойкарна 1:1 Мальмё Аллсвенскан
Мальмё
Броммапойкарна
-
2 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
71 Владение мячом, % 29
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|АИК
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|3.
|Норрчёпинг
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|4.
|Эребру
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|5.
|Юргорден
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|Хеккен
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|7.
|Мальмё
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|8.
|Кальмар
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|9.
|Сундсвалль
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|10.
|Гётеборг
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|11.
|Сириус
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|12.
|Эльфсборг
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|4
|13.
|Далкурд
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|Эстерсунд
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|15.
|Броммапойкарна
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|16.
|Треллеборг
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Байрам Айети получил желтую карточку от судьи
88'
Erik Figueroa получил желтую карточку от судьи
85'
Г О О О О Л - Рикс Сёрен бьет в цель!
84'
Страндберг Карлос получил желтую карточку от судьи
82'
Мальме делает замену. Траустасон Арнор уходит с поля, а Samuel Adrian выходит на его замену.
74'
Мальме делает замену. Еремеефф Александер уходит с поля, а Страндберг Карлос выходит на его замену.
72'
Броммапойкарна делает замену. Джазе Моханад уходит с поля, а Erik Figueroa выходит на его замену.
70'
Г О О О О Л - Розенберг Маркус бьет в цель!
65'
Броммапойкарна делает замену. Tim Soederstroem уходит с поля, а Rasmus Alm выходит на его замену.
64'
Г О О О О Л - Байрам Айети из команды Броммапойкарна забивает с точки!
60'
Броммапойкарна делает замену. Petar Petrovic уходит с поля, а Maikel выходит на его замену.
56'
Eric Omondi получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Г О О О О Л - Розенберг Маркус бьет в цель!
40'
Petar Petrovic получил желтую карточку от судьи
17'
Джазе Моханад получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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