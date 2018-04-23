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  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 14745
Мальмё
3:1
Конец матча
Броммапойкарна
0'
17' Желтая карточка
Джазе Моханад
40' Желтая карточка
Petar Petrovic
1:0
40' Гол
Розенберг Маркус
56' Желтая карточка
Eric Omondi
1:1
64' Пенальти
Bajram Ajeti
2:1
70' Гол
Розенберг Маркус
84' Желтая карточка
Страндберг Карлос
3:1
85' Гол
Рикс Сёрен
88' Желтая карточка
Erik Figueroa
90' Желтая карточка
Bajram Ajeti
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Байрам Айети получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
88'
Erik Figueroa получил желтую карточку от судьи
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Рикс Сёрен бьет в цель!
Желтая карточка
84'
Страндберг Карлос получил желтую карточку от судьи
82'
Мальме делает замену. Траустасон Арнор уходит с поля, а Samuel Adrian выходит на его замену.

74'
Мальме делает замену. Еремеефф Александер уходит с поля, а Страндберг Карлос выходит на его замену.
72'
Броммапойкарна делает замену. Джазе Моханад уходит с поля, а Erik Figueroa выходит на его замену.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Розенберг Маркус бьет в цель!
65'
Броммапойкарна делает замену. Tim Soederstroem уходит с поля, а Rasmus Alm выходит на его замену.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Байрам Айети из команды Броммапойкарна забивает с точки!
60'
Броммапойкарна делает замену. Petar Petrovic уходит с поля, а Maikel выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Eric Omondi получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Розенберг Маркус бьет в цель!
Желтая карточка
40'
Petar Petrovic получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
17'
Джазе Моханад получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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