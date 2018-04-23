Стадион: Ceres Park Зрители: 6172
6' Желтая карточкаJens Stage
15' Желтая карточкаБабаян Эдгар
52' Желтая карточкаАмини Мустафа
64' Желтая карточкаDaniel A. Pedersen
67' Желтая карточкаFrans Dhia Putros
0:1
70' ГолКиркеволд Пол
Второй тайм
95'
Хобро заслуженно побеждает в отличном матче
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 6172 болельщиков
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
94'
Опасность предотвращена - Блуме Брор из команды Орхус вступил в отбор удачно
94'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро делает пас партнеру.
94'
94'
Бабаян Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Сана Тобиас из команды Орхус делает пас партнеру.
94'
Плохо сыграл Мадс Юстесен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
93'
93'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
93'
Гира Адама из команды Орхус забрасывает мяч в штрафную.
93'
93'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
93'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
92'
Хорошую попытку сделал Kasper Junker. Удар в створ, но вратарь начеку
92'
Канструп Пьер из команды Орхус забрасывает мяч в штрафную.
92'
Сана Тобиас нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
91'
Vito Hammershoej-Mistrati выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Jens Stage из команды Орхус забрасывает мяч в штрафную.
91'
91'
91'
91'
О, нет. Из многообещающей позиции Kasper Junker из команды Орхус наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Сана Тобиас из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
90'
Хобро делает оборонительную замену. Мартин Миккельсен уходит, а на его место вступает Расмус Педерсен, игрок более защитного плана.
90'
Тактическая замена. Мартин Миккельсен уходит с поля и его заменяет Расмус Педерсен
90'
89'
89'
89'
89'
Jens Stage из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
89'
Судья сигнализирует, что Emmanuel Sabbi из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Йованович Александар II
88'
Хорошую попытку сделал Emmanuel Sabbi. Удар в створ, но вратарь начеку
88'
88'
Хорошие навыки показал Киркеволд Пол из команды Хобро, красиво сыграв в пас с одноклубником.
88'
88'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус делает неудачный навес.
86'
Mustapha Bundu из команды Орхус в офсайде
86'
86'
Jens Stage из команды Орхус навешивает в штрафную с рикошетом.
86'
Гира Адама из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
86'
Блуме Брор из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
85'
Удивительный сейв сделал Йеспер Раск из команды Хобро! А был бы точно гол!
85'
Йеспер Раск не дал случится голу! Kasper Junker должен был забивать, но Йеспер Раск сделал отличный сейв
85'
Блуме Брор из команды Орхус делает пас партнеру.
85'
Якоб Тёрнелунд ошибается в защите.
84'
84'
Сана Тобиас из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
84'
Судья сигнализирует, что Мартин Миккельсен из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Гира Адама
84'
Mustapha Bundu из команды Орхус отдал передачу, которая была заблокирована.
84'
Jens Stage из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
83'
Гира Адама из команды Орхус опасно и грубо сыграл. Мартин Миккельсен пострадал.
83'
81'
81'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
81'
80'
Бабаян Эдгар из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
80'
Киркеволд Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой слева.
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Яв-Ихле Аманква предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
79'
Kasper Junker пробует нанести удар издали, но Йеспер Раск ловит мяч
79'
Jens Stage из команды Орхус забрасывает мяч в штрафную.
78'
Kasper Junker из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
78'
78'
Якоб Тёрнелунд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Гира Адама из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Хорошую попытку сделал Якоб Тёрнелунд. Удар в створ, но вратарь начеку
77'
Отличные скиллы показывает Якоб Тёрнелунд, обводя своих соперников
77'
77'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
76'
76'
Тактическая замена. Magnus Kaastrup уходит с поля и его заменяет Блуме Брор
76'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус делает неудачный навес.
75'
75'
Гира Адама из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
75'
75'
Киркеволд Пол решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
74'
Гира Адама из команды Орхус играет слишком грубо. Emmanuel Sabbi оказался на газоне.
74'
73'
73'
Тактическая замена. Дэнни Ольсен уходит с поля и его заменяет Педерсен Миккель
72'
Бабаян Эдгар не смог попасть в створ ударом издали
72'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
70'
Бабаян Эдгар сделал результативную передачу.
70'
Г О О О О Л - Киркеволд Пол изменил счет на табло!
70'
ШАНС! Киркеволд Пол вышел один-на-один с голкипером...
70'
Киркеволд Пол из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
70'
Бабаян Эдгар выбил мяч подальше от ворот.
70'
Kasper Junker нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
69'
Бакман Никлас из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
69'
69'
Тактическая замена. Frans Dhia Putros уходит с поля и его заменяет Emmanuel Sabbi
68'
Frans Dhia Putros возвращается на поле, всё в порядке.
68'
Дэнни Ольсен из команды Хобро получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Йованович Александар II все предвидел и спас команду!
68'
Дэнни Ольсен из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
68'
68'
Сана Тобиас ошибается в защите.
68'
68'
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
67'
Ох, нехорошо это выглядит. Frans Dhia Putros получил травму и медбригада забирает его с поля.
67'
Frans Dhia Putros получил желтую карточку от судьи
66'
Frans Dhia Putros на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Безумный фол. Frans Dhia Putros грубо играет против соперника. Пострадал Casper Hoejer Nielsen
65'
Киркеволд Пол из команды Хобро отдал передачу, которая была заблокирована.
65'
65'
Jens Stage выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Мадс Юстесен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Daniel A. Pedersen получил желтую карточку от судьи
64'
Судья сигнализирует, что Daniel A. Pedersen из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Мартин Миккельсен
64'
Jens Stage выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Яв-Ихле Аманква выбил мяч подальше от ворот.
63'
63'
Гира Адама из команды Орхус делает неудачный навес.
61'
61'
Kasper Junker нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
61'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
61'
60'
Casper Hoejer Nielsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Бабаян Эдгар из команды Хобро забрасывает мяч в штрафную.
60'
Отличный пас сделал Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
59'
59'
Бьорн Копплин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
59'
Тактическая замена. Амини Мустафа уходит с поля и его заменяет Гира Адама
58'
Тактическая замена. Пушич Мартин уходит с поля и его заменяет Kasper Junker
58'
Пушич Мартин из команды Орхус в офсайде
58'
Йованович Александар II из команды Орхус сделал отличный сейв!
58'
Бабаян Эдгар имел все шансы забить, но Йованович Александар II сделал отличный сейв!
58'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
58'
55'
Пушич Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус подал угловой слева.
55'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Дэнни Ольсен из команды Хобро.
55'
Дэнни Ольсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
54'
Хорошую попытку сделал Vito Hammershoej-Mistrati. Удар в створ, но вратарь начеку
54'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
54'
53'
53'
Frans Dhia Putros решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
52'
Амини Мустафа получил желтую карточку от судьи
52'
Судья свистит. Амини Мустафа атаковал сзади соперника. Это Якоб Тёрнелунд заработал своей команде штрафной
52'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
51'
51'
Отличные скиллы показывает Magnus Kaastrup, обводя своих соперников
51'
Casper Hoejer Nielsen выбил мяч подальше от ворот.
50'
50'
Jens Stage делает скидку назад вдоль ворот
50'
50'
Дэнни Ольсен из команды Хобро делает неудачный навес.
49'
49'
Mustapha Bundu из команды Орхус сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Сана Тобиас мяча так и не получил
48'
47'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро толкнул локтем оппонента. Это Пушич Мартин заработал фол
47'
47'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
46'
46'
Канструп Пьер из команды Орхус делает неудачный навес.
46'
46'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
Назначен штрафной. Пострадал Vito Hammershoej-Mistrati, его свалил Magnus Kaastrup.
44'
44'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
43'
Бабаян Эдгар нанес удар чуть мимо. Близко!
43'
43'
Бьорн Копплин из команды Хобро забрасывает мяч в штрафную.
43'
42'
Daniel A. Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
42'
42'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает пас партнеру.
42'
Frans Dhia Putros из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
41'
40'
ШАНС! Мадс Юстесен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
40'
40'
40'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро делает пас партнеру.
40'
Мартин Миккельсен из команды Хобро сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
39'
39'
39'
39'
Vito Hammershoej-Mistrati выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Magnus Kaastrup нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой справа.
38'
38'
Амини Мустафа из команды Орхус делает пас партнеру.
38'
Амини Мустафа из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
38'
Опасность предотвращена - Бакман Никлас из команды Орхус вступил в отбор удачно
37'
36'
ПЕРЕКЛАДИНА! Сана Тобиас упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
36'
Пушич Мартин из команды Орхус находит одноклубника четким пасом пяткой.
36'
Magnus Kaastrup из команды Орхус забрасывает мяч в штрафную.
36'
36'
Daniel A. Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Бабаян Эдгар из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
36'
Magnus Kaastrup возвращается на поле, всё в порядке.
36'
Амини Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Бьорн Копплин из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
35'
35'
Сана Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
Киркеволд Пол из команды Хобро навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
35'
Мартин Миккельсен из команды Хобро делает пас партнеру.
35'
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Magnus Kaastrup получил травму и медбригада забирает его с поля.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Сана Тобиас нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус подал угловой справа.
32'
Яв-Ихле Аманква предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус подал угловой справа.
31'
Мадс Юстесен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Mustapha Bundu из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
31'
31'
Канструп Пьер из команды Орхус делает неудачный навес.
30'
Опасность предотвращена - Киркеволд Пол из команды Хобро вступил в отбор удачно
30'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой справа.
29'
Mustapha Bundu из команды Орхус навешивает в штрафную с рикошетом.
29'
27'
27'
27'
Бабаян Эдгар из команды Хобро в офсайде
26'
26'
Шанс! Яв-Ихле Аманква из команды Хобро пробил головой, но мимо
26'
26'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Сана Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
24'
23'
Сана Тобиас из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
23'
Мадс Юстесен из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
23'
22'
Йованович Александар II из команды Орхус сделал отличный сейв!
22'
Бьорн Копплин оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Йованович Александар II перевел мяч на угловой.
22'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой справа.
21'
Frans Dhia Putros нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
21'
Casper Hoejer Nielsen возвращается на поле, всё в порядке.
20'
Ох, нехорошо это выглядит. Casper Hoejer Nielsen получил травму и медбригада забирает его с поля.
20'
Судья сигнализирует, что Мартин Миккельсен из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Casper Hoejer Nielsen
19'
19'
18'
Jens Stage из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
18'
Casper Hoejer Nielsen выбил мяч подальше от ворот.
17'
17'
Сана Тобиас не смог попасть в створ ударом издали
17'
Бьорн Копплин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
16'
16'
Magnus Kaastrup из команды Орхус находит одноклубника четким пасом пяткой.
16'
15'
Судья подбегает и показывает Бабаян Эдгар из команды Хобро отложенную желтую карточку за фол.
15'
Magnus Kaastrup нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Бабаян Эдгар из команды Хобро вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Сана Тобиас не пострадал и надо продолжать игру!
14'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
13'
Хобро совершает вбрасывание на своей половине поля
13'
Jens Stage выбил мяч подальше от ворот.
13'
13'
Дэнни Ольсен из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
12'
12'
11'
10'
10'
10'
9'
9'
ШАНС! Киркеволд Пол нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
9'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Отличный пас сделал Мадс Юстесен из команды Хобро. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
9'
8'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
7'
7'
Frans Dhia Putros решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
6'
Jens Stage получил желтую карточку от судьи
6'
6'
Бабаян Эдгар из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
5'
5'
5'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
5'
Frans Dhia Putros навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус опасно и грубо сыграл. Киркеволд Пол пострадал.
3'
3'
ШАНС! Пушич Мартин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Mustapha Bundu из команды Орхус забрасывает мяч в штрафную.
3'
3'
Jens Stage выбил мяч подальше от ворот.
2'
2'
Как он промахнулся? Бабаян Эдгар имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
2'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает пас партнеру.
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хобро". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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