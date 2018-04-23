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  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 6172
Орхус
0:1
Конец матча
Хобро
0'
6' Желтая карточка
Jens Stage
15' Желтая карточка
Бабаян Эдгар
52' Желтая карточка
Амини Мустафа
64' Желтая карточка
Daniel A. Pedersen
67' Желтая карточка
Frans Dhia Putros
0:1
70' Гол
Киркеволд Пол
90'+5
Второй тайм
95'
Хобро заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 6172 болельщиков
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
94'
Опасность предотвращена - Блуме Брор из команды Орхус вступил в отбор удачно
94'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро делает пас партнеру.

94'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
94'
Бабаян Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Сана Тобиас из команды Орхус делает пас партнеру.
94'
Плохо сыграл Мадс Юстесен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
93'
Мадс Юстесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
93'
Гира Адама из команды Орхус забрасывает мяч в штрафную.
93'
Канструп Пьер выбил мяч подальше от ворот.
93'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
93'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
92'
Хорошую попытку сделал Kasper Junker. Удар в створ, но вратарь начеку
92'
Канструп Пьер из команды Орхус забрасывает мяч в штрафную.
92'
Сана Тобиас нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
91'
Vito Hammershoej-Mistrati выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Jens Stage из команды Орхус забрасывает мяч в штрафную.
91'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
91'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
О, нет. Из многообещающей позиции Kasper Junker из команды Орхус наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Сана Тобиас из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
90'
Хобро делает оборонительную замену. Мартин Миккельсен уходит, а на его место вступает Расмус Педерсен, игрок более защитного плана.
90'
Тактическая замена. Мартин Миккельсен уходит с поля и его заменяет Расмус Педерсен
90'
Канструп Пьер выбил мяч подальше от ворот.
89'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
89'
Канструп Пьер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
89'
Мадс Юстесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Jens Stage из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Emmanuel Sabbi из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Йованович Александар II
88'
Хорошую попытку сделал Emmanuel Sabbi. Удар в створ, но вратарь начеку
88'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает пас партнеру.
88'
Хорошие навыки показал Киркеволд Пол из команды Хобро, красиво сыграв в пас с одноклубником.
88'
Удар от ворот произведет Хобро
88'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус делает неудачный навес.
Офсайд
86'
Mustapha Bundu из команды Орхус в офсайде
86'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
86'
Jens Stage из команды Орхус навешивает в штрафную с рикошетом.
86'
Гира Адама из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
86'
Блуме Брор из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
85'
Удивительный сейв сделал Йеспер Раск из команды Хобро! А был бы точно гол!
85'
Йеспер Раск не дал случится голу! Kasper Junker должен был забивать, но Йеспер Раск сделал отличный сейв
85'
Блуме Брор из команды Орхус делает пас партнеру.
85'
Якоб Тёрнелунд ошибается в защите.
84'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Сана Тобиас из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Мартин Миккельсен из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Гира Адама
84'
Mustapha Bundu из команды Орхус отдал передачу, которая была заблокирована.
84'
Jens Stage из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
83'
Гира Адама из команды Орхус опасно и грубо сыграл. Мартин Миккельсен пострадал.
83'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Удар от ворот произведет Орхус
81'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Jens Stage из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Бабаян Эдгар
80'
Бабаян Эдгар из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
80'
Киркеволд Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой слева.
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Яв-Ихле Аманква предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Mustapha Bundu из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
Kasper Junker пробует нанести удар издали, но Йеспер Раск ловит мяч
79'
Jens Stage из команды Орхус забрасывает мяч в штрафную.
78'
Kasper Junker из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
78'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
78'
Якоб Тёрнелунд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Гира Адама из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Хорошую попытку сделал Якоб Тёрнелунд. Удар в створ, но вратарь начеку
77'
Отличные скиллы показывает Якоб Тёрнелунд, обводя своих соперников
77'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
76'
Удар от ворот произведет Хобро
76'
Тактическая замена. Magnus Kaastrup уходит с поля и его заменяет Блуме Брор
76'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус делает неудачный навес.
75'
Мадс Юстесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Гира Адама из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
75'
Удар от ворот произведет Орхус
75'
Киркеволд Пол решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
74'
Гира Адама из команды Орхус играет слишком грубо. Emmanuel Sabbi оказался на газоне.
74'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Удар от ворот произведет Орхус
73'
Тактическая замена. Дэнни Ольсен уходит с поля и его заменяет Педерсен Миккель
72'
Бабаян Эдгар не смог попасть в створ ударом издали
72'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
70'
Бабаян Эдгар сделал результативную передачу.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Киркеволд Пол изменил счет на табло!
70'
ШАНС! Киркеволд Пол вышел один-на-один с голкипером...
70'
Киркеволд Пол из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
70'
Бабаян Эдгар выбил мяч подальше от ворот.
70'
Kasper Junker нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Удар от ворот произведет Хобро
69'
Бакман Никлас из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
69'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
69'
Тактическая замена. Frans Dhia Putros уходит с поля и его заменяет Emmanuel Sabbi
Травма, повреждение
68'
Frans Dhia Putros возвращается на поле, всё в порядке.
68'
Дэнни Ольсен из команды Хобро получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Йованович Александар II все предвидел и спас команду!
68'
Дэнни Ольсен из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
68'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
68'
Сана Тобиас ошибается в защите.
68'
Мадс Юстесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Травма, повреждение
67'
Ох, нехорошо это выглядит. Frans Dhia Putros получил травму и медбригада забирает его с поля.
Желтая карточка
67'
Frans Dhia Putros получил желтую карточку от судьи
Травма, повреждение
66'
Frans Dhia Putros на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
65'
Безумный фол. Frans Dhia Putros грубо играет против соперника. Пострадал Casper Hoejer Nielsen
65'
Киркеволд Пол из команды Хобро отдал передачу, которая была заблокирована.
65'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
65'
Jens Stage выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Мадс Юстесен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
64'
Daniel A. Pedersen получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Daniel A. Pedersen из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Мартин Миккельсен
64'
Jens Stage выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Яв-Ихле Аманква выбил мяч подальше от ворот.
63'
Удар от ворот произведет Хобро
63'
Гира Адама из команды Орхус делает неудачный навес.
61'
Удар от ворот произведет Хобро
61'
Kasper Junker нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
61'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
61'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
60'
Casper Hoejer Nielsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Бабаян Эдгар из команды Хобро забрасывает мяч в штрафную.
60'
Отличный пас сделал Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
59'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
59'
Бьорн Копплин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Канструп Пьер выбил мяч подальше от ворот.
59'
Тактическая замена. Амини Мустафа уходит с поля и его заменяет Гира Адама
58'
Тактическая замена. Пушич Мартин уходит с поля и его заменяет Kasper Junker
Офсайд
58'
Пушич Мартин из команды Орхус в офсайде
58'
Йованович Александар II из команды Орхус сделал отличный сейв!
58'
Бабаян Эдгар имел все шансы забить, но Йованович Александар II сделал отличный сейв!
58'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
58'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
55'
Пушич Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
55'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус подал угловой слева.
55'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Дэнни Ольсен из команды Хобро.
55'
Дэнни Ольсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
54'
Хорошую попытку сделал Vito Hammershoej-Mistrati. Удар в створ, но вратарь начеку
54'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
54'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
53'
Удар от ворот произведет Орхус
53'
Frans Dhia Putros решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
52'
Амини Мустафа получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
52'
Судья свистит. Амини Мустафа атаковал сзади соперника. Это Якоб Тёрнелунд заработал своей команде штрафной
52'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
51'
Удар от ворот произведет Хобро
51'
Отличные скиллы показывает Magnus Kaastrup, обводя своих соперников
51'
Casper Hoejer Nielsen выбил мяч подальше от ворот.
50'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
50'
Jens Stage делает скидку назад вдоль ворот
50'
Удар от ворот произведет Орхус
50'
Дэнни Ольсен из команды Хобро делает неудачный навес.
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Jens Stage из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Бабаян Эдгар
49'
Mustapha Bundu из команды Орхус сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Сана Тобиас мяча так и не получил
48'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
47'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро толкнул локтем оппонента. Это Пушич Мартин заработал фол
47'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
46'
Удар от ворот произведет Хобро
46'
Канструп Пьер из команды Орхус делает неудачный навес.
46'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Канструп Пьер выбил мяч подальше от ворот.
46'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает пас партнеру.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
45'
Назначен штрафной. Пострадал Vito Hammershoej-Mistrati, его свалил Magnus Kaastrup.
44'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
44'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Удар от ворот произведет Орхус
43'
Бабаян Эдгар нанес удар чуть мимо. Близко!
43'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает пас партнеру.
43'
Бьорн Копплин из команды Хобро забрасывает мяч в штрафную.
43'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Daniel A. Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Бабаян Эдгар нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает пас партнеру.
42'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает пас партнеру.
42'
Frans Dhia Putros из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
41'
Удар от ворот произведет Орхус
40'
ШАНС! Мадс Юстесен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
40'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой слева.
40'
Бабаян Эдгар нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро делает пас партнеру.
40'
Мартин Миккельсен из команды Хобро сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
39'
Мадс Юстесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Канструп Пьер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
39'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Vito Hammershoej-Mistrati выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Magnus Kaastrup нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
39'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой справа.
38'
Mustapha Bundu из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Амини Мустафа из команды Орхус делает пас партнеру.
38'
Амини Мустафа из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
38'
Опасность предотвращена - Бакман Никлас из команды Орхус вступил в отбор удачно
37'
Удар от ворот произведет Хобро
36'
ПЕРЕКЛАДИНА! Сана Тобиас упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
36'
Пушич Мартин из команды Орхус находит одноклубника четким пасом пяткой.
36'
Magnus Kaastrup из команды Орхус забрасывает мяч в штрафную.
36'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Daniel A. Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Бабаян Эдгар из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
36'
Magnus Kaastrup возвращается на поле, всё в порядке.
36'
Амини Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Бьорн Копплин из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
35'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Сана Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
Киркеволд Пол из команды Хобро навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
35'
Мартин Миккельсен из команды Хобро делает пас партнеру.
35'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Magnus Kaastrup получил травму и медбригада забирает его с поля.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Сана Тобиас нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус подал угловой справа.
32'
Яв-Ихле Аманква предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
32'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус подал угловой справа.
31'
Мадс Юстесен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Mustapha Bundu из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
31'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
31'
Канструп Пьер из команды Орхус делает неудачный навес.
30'
Опасность предотвращена - Киркеволд Пол из команды Хобро вступил в отбор удачно
Угловой
30'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой справа.
29'
Mustapha Bundu из команды Орхус навешивает в штрафную с рикошетом.
29'
Mustapha Bundu из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
27'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
Офсайд
27'
Бабаян Эдгар из команды Хобро в офсайде
26'
Удар от ворот произведет Орхус
26'
Шанс! Яв-Ихле Аманква из команды Хобро пробил головой, но мимо
Угловой
26'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой слева.
26'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Сана Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
24'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
23'
Сана Тобиас из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
23'
Мадс Юстесен из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
23'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой слева.
22'
Йованович Александар II из команды Орхус сделал отличный сейв!
22'
Бьорн Копплин оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Йованович Александар II перевел мяч на угловой.
Угловой
22'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой справа.
21'
Frans Dhia Putros нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
Травма, повреждение
21'
Casper Hoejer Nielsen возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
20'
Ох, нехорошо это выглядит. Casper Hoejer Nielsen получил травму и медбригада забирает его с поля.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Мартин Миккельсен из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Casper Hoejer Nielsen
19'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
19'
Канструп Пьер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
18'
Jens Stage из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Casper Hoejer Nielsen выбил мяч подальше от ворот.
17'
Удар от ворот произведет Хобро
17'
Сана Тобиас не смог попасть в створ ударом издали
17'
Бьорн Копплин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Канструп Пьер выбил мяч подальше от ворот.
16'
Удар от ворот произведет Хобро
16'
Magnus Kaastrup из команды Орхус находит одноклубника четким пасом пяткой.
16'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
15'
Судья подбегает и показывает Бабаян Эдгар из команды Хобро отложенную желтую карточку за фол.
15'
Magnus Kaastrup нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
14'
Бабаян Эдгар из команды Хобро вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Сана Тобиас не пострадал и надо продолжать игру!
14'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Хобро совершает вбрасывание на своей половине поля
13'
Jens Stage выбил мяч подальше от ворот.
13'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
13'
Дэнни Ольсен из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
12'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Удар от ворот произведет Хобро
10'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
10'
Бабаян Эдгар нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Удар от ворот произведет Орхус
9'
ШАНС! Киркеволд Пол нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
9'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Отличный пас сделал Мадс Юстесен из команды Хобро. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
9'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Удар от ворот произведет Орхус
7'
Frans Dhia Putros решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
6'
Jens Stage получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Jens Stage из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Бабаян Эдгар
6'
Бабаян Эдгар из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
5'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
5'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
5'
Frans Dhia Putros навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус опасно и грубо сыграл. Киркеволд Пол пострадал.
3'
Удар от ворот произведет Хобро
3'
ШАНС! Пушич Мартин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Mustapha Bundu из команды Орхус забрасывает мяч в штрафную.
3'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Jens Stage выбил мяч подальше от ворот.
2'
Удар от ворот произведет Орхус
2'
Как он промахнулся? Бабаян Эдгар имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
2'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает пас партнеру.
1'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хобро". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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