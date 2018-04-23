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Стадион: Boraas Arena Зрители: 6540
1:0
9' ГолЛундевалль Симон
1:1
21' ГолРинг Джонатан
1:2
45' ГолAliou Badji
70' Желтая карточкаRobert Gojani
80' Желтая карточкаОльссон Симон
80' Желтая карточкаДрешевич Ибрахим
86' Желтая карточкаJonathan Augustinsson
89' Желтая карточкаОльссон Йонас
2:2
90' ГолЙонссон Юн
|
9'
1:0
21'
1:1
45'
1:2
70'
80'
80'
89'
90'
2:2
Состав команд
23
Alex
Dyer
11
Issam
Jebali
Эльфсборг 4-5-1
- Основной состав
- 1 Стур-Эллегор Кевин Вратарь
- 7 Густавссон Даниэль Защитник
- 12 Joakim Nilsson II Защитник
- 14 Дрешевич Ибрахим Защитник
- 3 Лундквист Адам Защитник
- 24 Ишизаки Стефан Полузащитник
- 8 Холмен Самуэль Полузащитник
- 23 Alex Dyer Полузащитник
- 16 Robert Gojani Полузащитник
- 10 Лундевалль Симон Полузащитник
- 11 Issam Jebali Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Ольссон Давид Вратарь
- 6 Йонссон Юн Защитник
- 20 Байрами Эмир Полузащитник
- 18 Ольссон Симон Полузащитник
- 22 Проделль Виктор Нападающий
- 17 Фрик Пер Нападающий
- 19 Jesper Karlsson
- Главный тренер: Jimmy Thelin
Юргорден 4-4-2
- Основной состав
- 1 Исакссон Андреас Вратарь
- 22 Felix Beijmo Защитник
- 4 Jacob Une Larsson Защитник
- 3 Marcus Danielsson Защитник
- 15 Jonathan Augustinsson Защитник
- 9 Радетинац Харис Полузащитник
- 8 Уокер Кевин Полузащитник
- 6 Карлстрём Йеспер Полузащитник
- 11 Ринг Джонатан Полузащитник
- 24 Кадевере Тино Нападающий
- 20 Aliou Badji Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Tommi Vaiho Вратарь
- 13 Ольссон Йонас Защитник
- 5 Гуннарссон Никлас Защитник
- 23 Ульвестад Фредрик Полузащитник
- 7 Dzenis Kozica Полузащитник
- 18 Edward Chilufya
- 17 Hampus Finndell
- Главный тренер: Oezcan Melkemichel
Предыдущие игры
Эльфсборг (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 19.04.2018 Броммапойкарна 0:2 Эльфсборг А
- 14.04.2018 Эльфсборг 0:1 Сириус А
- 08.04.2018 Кальмар 1:0 Эльфсборг А
- 02.04.2018 Эльфсборг 1:2 Мальмё А
- 24.03.2018 Эльфсборг 3:0 Хальмстад ТМК
- 16.03.2018 Эльфсборг 2:0 Ландскруна ТМК
- 04.03.2018 Эльфсборг 2:1 Хаммарбю К
- 25.02.2018 Васалунд 0:4 Эльфсборг К
- 19.02.2018 Эльфсборг 2:3 ГАИС К
- 13.02.2018 Эльфсборг 2:0 Шёвде АИК ТМК
- 10.02.2018 Эльфсборг 1:0 Эргрюте ТМК
- 29.01.2018 Эльфсборг 2:0 Бранн ТМК
- 20.01.2018 Эльфсборг 1:1 Сарпсборг-08 ТМК
- 05.11.2017 Эльфсборг 3:3 Норрчёпинг А
- 28.10.2017 Эстерсунд 4:1 Эльфсборг А
- 21.10.2017 АФК Эскильстуна 2:3 Эльфсборг А
- 15.10.2017 Эльфсборг 2:1 Сундсвалль А
- 01.10.2017 АИК 5:2 Эльфсборг А
- 25.09.2017 Мальмё 6:0 Эльфсборг А
- 19.09.2017 Эльфсборг 2:2 Юргорден А
Юргорден (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 18.04.2018 Юргорден 3:0 Мальмё А
- 15.04.2018 АИК 2:0 Юргорден А
- 08.04.2018 Юргорден 1:1 Треллеборг А
- 01.04.2018 Эстерсунд 0:1 Юргорден А
- 24.03.2018 Броммапойкарна 0:1 Юргорден ТМК
- 18.03.2018 АИК 0:2 Юргорден К
- 12.03.2018 Юргорден 1:0 Хеккен К
- 03.03.2018 Юргорден 1:0 Йёнчёпинг К
- 24.02.2018 Фрей 0:1 Юргорден К
- 19.02.2018 Юргорден 6:0 Дегерфорс К
- 10.02.2018 Юргорден 3:1 Будё-Глимт ТМК
- 09.02.2018 Юргорден 1:1 Ассириска ТМК
- 03.02.2018 Юргорден 2:1 ХИК ТМК
- 02.02.2018 Юргорден 3:1 Сюрианска ТМК
- 05.11.2017 Кальмар 0:2 Юргорден А
- 29.10.2017 Юргорден 0:0 Йёнчёпинг А
- 22.10.2017 Юргорден 1:1 Хеккен А
- 15.10.2017 Сириус 2:0 Юргорден А
- 01.10.2017 Сундсвалль 0:5 Юргорден А
- 24.09.2017 Юргорден 1:1 Хаммарбю А
Последние игры между собой
Эльфсборг: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Юргорден: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
- 19.09.2017 Эльфсборг 2:2 Юргорден Аллсвенскан
- 16.04.2017 Юргорден 3:0 Эльфсборг Аллсвенскан
- 14.08.2016 Юргорден 2:2 Эльфсборг Аллсвенскан
- 28.04.2016 Эльфсборг 3:0 Юргорден Аллсвенскан
- 11.03.2016 Эльфсборг 2:2 Юргорден Товарищеские матчи. Клубы
- 16.08.2015 Эльфсборг 2:0 Юргорден Аллсвенскан
- 05.04.2015 Юргорден 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан
- 26.10.2014 Эльфсборг 0:1 Юргорден Аллсвенскан
- 07.07.2014 Юргорден 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 01.09.2013 Юргорден 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан
- 22.04.2013 Эльфсборг 2:0 Юргорден Аллсвенскан
- 29.07.2012 Юргорден 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан
- 31.03.2012 Эльфсборг 2:1 Юргорден Аллсвенскан
- 25.07.2011 Эльфсборг 2:1 Юргорден Аллсвенскан
- 26.05.2011 Юргорден 0:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 24.10.2010 Юргорден 4:4 Эльфсборг Аллсвенскан
- 15.04.2010 Эльфсборг 3:1 Юргорден Аллсвенскан
- 26.07.2009 Эльфсборг 3:1 Юргорден Аллсвенскан
- 19.07.2009 Юргорден 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан
- 29.10.2008 Эльфсборг 1:0 Юргорден Аллсвенскан
Эльфсборг
Юргорден
-
2 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|АИК
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|3.
|Норрчёпинг
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|4.
|Эребру
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|5.
|Юргорден
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|Хеккен
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|7.
|Мальмё
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|8.
|Кальмар
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|9.
|Сундсвалль
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|10.
|Гётеборг
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|11.
|Сириус
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|12.
|Эльфсборг
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|4
|13.
|Далкурд
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|Эстерсунд
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|15.
|Броммапойкарна
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|16.
|Треллеборг
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Йонссон Юн бьет в цель!
89'
Ольссон Йонас получил желтую карточку от судьи
86'
Jonathan Augustinsson получил желтую карточку от судьи
85'
Юргорден делает замену. Кадевере Тино уходит с поля, а Ольссон Йонас выходит на его замену.
80'
Дрешевич Ибрахим получил желтую карточку от судьи
80'
Ольссон Симон получил желтую карточку от судьи
75'
Юргорден делает замену. Карлстрём Йеспер уходит с поля, а Дзенис Кожица выходит на его замену.
74'
Эльфсборг делает замену. Ишизаки Стефан уходит с поля, а Проделль Виктор выходит на его замену.
70'
Robert Gojani получил желтую карточку от судьи
65'
Юргорден делает замену. Aliou Badji уходит с поля, а Ульвестад Фредрик выходит на его замену.
61'
Эльфсборг делает замену. Алекс Диер уходит с поля, а Ольссон Симон выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Aliou Badji бьет в цель!
21'
Г О О О О Л - Ринг Джонатан бьет в цель!
16'
Эльфсборг делает замену. Joakim Nilsson уходит с поля, а Йонссон Юн выходит на его замену.
9'
Г О О О О Л - Лундевалль Симон бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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