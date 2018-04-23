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  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 6540
Эльфсборг
2:2
Конец матча
Юргорден
0'
1:0
9' Гол
Лундевалль Симон
1:1
21' Гол
Ринг Джонатан
1:2
45' Гол
Aliou Badji
70' Желтая карточка
Robert Gojani
80' Желтая карточка
Ольссон Симон
80' Желтая карточка
Дрешевич Ибрахим
86' Желтая карточка
Jonathan Augustinsson
89' Желтая карточка
Ольссон Йонас
2:2
90' Гол
Йонссон Юн
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Йонссон Юн бьет в цель!
Желтая карточка
89'
Ольссон Йонас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
86'
Jonathan Augustinsson получил желтую карточку от судьи
85'
Юргорден делает замену. Кадевере Тино уходит с поля, а Ольссон Йонас выходит на его замену.
Желтая карточка
80'
Дрешевич Ибрахим получил желтую карточку от судьи

Желтая карточка
80'
Ольссон Симон получил желтую карточку от судьи
75'
Юргорден делает замену. Карлстрём Йеспер уходит с поля, а Дзенис Кожица выходит на его замену.
74'
Эльфсборг делает замену. Ишизаки Стефан уходит с поля, а Проделль Виктор выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Robert Gojani получил желтую карточку от судьи
65'
Юргорден делает замену. Aliou Badji уходит с поля, а Ульвестад Фредрик выходит на его замену.
61'
Эльфсборг делает замену. Алекс Диер уходит с поля, а Ольссон Симон выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Aliou Badji бьет в цель!
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Ринг Джонатан бьет в цель!
16'
Эльфсборг делает замену. Joakim Nilsson уходит с поля, а Йонссон Юн выходит на его замену.
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Лундевалль Симон бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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