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Стадион: Oestgoetaporten Зрители: 6125
1:0
Конец матча
34' Желтая карточкаЛундхольм Сэм
1:0
52' ГолМоберг-Карлссон Давид
53' Желтая карточкаСмит Эрик
69' Желтая карточкаВальквист Линус
|
34'
52'
1:0
53'
69'
Состав команд
14
Смит
Эрик
21
Терн
Симон
Норрчёпинг 3-4-3
- Основной состав
- 1 Петтерссон Исак Вратарь
- 25 Дагерстоль Филип Защитник
- 4 Юханссон Андреас Защитник
- 3 Фьолусон Йон Гудни Защитник
- 6 Вальквист Линус Полузащитник
- 14 Смит Эрик Полузащитник
- 21 Терн Симон Полузащитник
- 8 Тораринссон Гудмундур Полузащитник
- 11 Моберг-Карлссон Давид Нападающий
- 19 Ларссон Джордан Нападающий
- 70 Alexander Jakobsen Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Янссон Густав Вратарь
- 18 Сампстед Альфонс Защитник
- 5 Герсон Ларс Полузащитник
- 20 Шёлунд Даниэль Полузащитник
- 10 Скрабб Симон Полузащитник
- 17 Хольмберг Карл Нападающий
- 27 Сигурдссон Арнор
- Главный тренер: Jens Gustafsson
Сириус 4-3-3
- Основной состав
- 1 Фегруш Карим Вратарь
- 8 Бьоркстрём Тим Защитник
- 6 Johan Eiswohld Защитник
- 4 Oscar Pehrsson Защитник
- 16 Axel Bjoernstroem Защитник
- 19 Christer Gustafsson Полузащитник
- 23 Филип Хагланд Полузащитник
- 7 Разак Абдул Полузащитник
- 15 Лундхольм Сэм Нападающий
- 90 Moses Ogbu Нападающий
- 9 Omar Eddahri Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Ian Sirelius Защитник
- 11 Charbel Georges Полузащитник
- 12 Киндлунд Оскар Полузащитник
- 25 Альборнос Маурисио Полузащитник
- 22 Stefano Holmquist Полузащитник
- 93 Махолли Шкодран Нападающий
- 35 Gustav Nyberg
- Главный тренер: Kim Bergstrand
Предыдущие игры
Норрчёпинг (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 19.04.2018 Хаммарбю 2:1 Норрчёпинг А
- 15.04.2018 Норрчёпинг 3:1 Кальмар А
- 07.04.2018 Эребру 1:1 Норрчёпинг А
- 02.04.2018 Норрчёпинг 2:1 Броммапойкарна А
- 25.03.2018 Хаммарбю 3:2 Норрчёпинг ТМК
- 17.03.2018 Кальмар 1:1 Норрчёпинг ТМК
- 03.03.2018 Норрчёпинг 2:2 Эребру К
- 24.02.2018 Твоокер 2:3 Норрчёпинг К
- 17.02.2018 Норрчёпинг 1:1 Хельсинборг К
- 13.02.2018 Норрчёпинг 1:0 Йёнчёпинг ТМК
- 06.02.2018 Норрчёпинг 1:1 Шемрок Роверс КА
- 02.02.2018 Риека 1:1 Норрчёпинг КА
- 29.01.2018 Норрчёпинг 1:1 Бэйцзин Гоань КА
- 05.11.2017 Эльфсборг 3:3 Норрчёпинг А
- 30.10.2017 Норрчёпинг 2:0 Эребру А
- 22.10.2017 Сундсвалль 2:2 Норрчёпинг А
- 16.10.2017 Норрчёпинг 1:3 Мальмё А
- 01.10.2017 Хаммарбю 0:2 Норрчёпинг А
- 23.09.2017 Хальмстад 2:1 Норрчёпинг А
- 19.09.2017 Норрчёпинг 4:1 Хеккен А
Сириус (последние 20 матчей: +3 =7 -10)
- 18.04.2018 Сириус 0:0 Хеккен А
- 14.04.2018 Эльфсборг 0:1 Сириус А
- 01.04.2018 Хаммарбю 3:1 Сириус А
- 24.03.2018 Гефле 2:2 Сириус ТМК
- 17.03.2018 Хеккен 1:1 Сириус ТМК
- 04.03.2018 Сириус 2:2 Гётеборг К
- 25.02.2018 Варбергс Боис 2:1 Сириус К
- 17.02.2018 Сириус 1:1 Эстер К
- 27.01.2018 Броммапойкарна 1:1 Сириус ТМК
- 20.01.2018 Сириус 0:4 Сундсвалль ТМК
- 05.11.2017 АФК Эскильстуна 1:3 Сириус А
- 29.10.2017 Сириус 0:4 Мальмё А
- 23.10.2017 Хаммарбю 3:3 Сириус А
- 15.10.2017 Сириус 2:0 Юргорден А
- 29.09.2017 Гётеборг 4:0 Сириус А
- 25.09.2017 Сириус 3:4 Эребру А
- 20.09.2017 Йёнчёпинг 3:1 Сириус А
- 17.09.2017 Сириус 0:5 Эстерсунд А
- 10.09.2017 Сириус 0:1 Сундсвалль А
- 27.08.2017 Кальмар 4:2 Сириус А
Последние игры между собой
Норрчёпинг: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Сириус: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Норрчёпинг
Сириус
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|АИК
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|3.
|Норрчёпинг
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|4.
|Эребру
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|5.
|Юргорден
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|Хеккен
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|7.
|Мальмё
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|8.
|Кальмар
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|9.
|Сундсвалль
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|10.
|Гётеборг
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|11.
|Сириус
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|12.
|Эльфсборг
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|4
|13.
|Далкурд
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|Эстерсунд
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|15.
|Броммапойкарна
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|16.
|Треллеборг
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
Второй тайм
83'
Норчепинг делает замену. Моберг-Карлссон Давид уходит с поля, а Герсон Ларс выходит на его замену.
79'
Сириус делает замену. Христер Густафссон уходит с поля, а Ian Sirelius выходит на его замену.
79'
Норчепинг делает замену. Alexander Jakobsen уходит с поля, а Сигурдссон Арнор выходит на его замену.
78'
Норчепинг делает замену. Ларссон Джордан уходит с поля, а Хольмберг Карл выходит на его замену.
69'
Вальквист Линус получил желтую карточку от судьи
66'
Сириус делает замену. Мозес Огбу уходит с поля, а Stefano Vecchia выходит на его замену.
66'
Сириус делает замену. Омар Эддахри уходит с поля, а Махолли Шкодран выходит на его замену.
53'
Смит Эрик получил желтую карточку от судьи
52'
Г О О О О Л - Моберг-Карлссон Давид бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Лундхольм Сэм получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Oestgoetaporten. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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