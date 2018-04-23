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Стадион: Зрители: 6125
Норрчёпинг
1:0
Конец матча
Сириус
0'
34' Желтая карточка
Лундхольм Сэм
1:0
52' Гол
Моберг-Карлссон Давид
53' Желтая карточка
Смит Эрик
69' Желтая карточка
Вальквист Линус
90'+6
Второй тайм
83'
Норчепинг делает замену. Моберг-Карлссон Давид уходит с поля, а Герсон Ларс выходит на его замену.
79'
Сириус делает замену. Христер Густафссон уходит с поля, а Ian Sirelius выходит на его замену.
79'
Норчепинг делает замену. Alexander Jakobsen уходит с поля, а Сигурдссон Арнор выходит на его замену.
78'
Норчепинг делает замену. Ларссон Джордан уходит с поля, а Хольмберг Карл выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Вальквист Линус получил желтую карточку от судьи
66'
Сириус делает замену. Мозес Огбу уходит с поля, а Stefano Vecchia выходит на его замену.

66'
Сириус делает замену. Омар Эддахри уходит с поля, а Махолли Шкодран выходит на его замену.
Желтая карточка
53'
Смит Эрик получил желтую карточку от судьи
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Моберг-Карлссон Давид бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
34'
Лундхольм Сэм получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Oestgoetaporten. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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