Текстовая онлайн трансляция матча Уэльс - Уругвай

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Текстовая онлайн трансляция матча Уэльс - УругвайДо начала игры осталось 1 день 8 часов 52 минуты, которая состоится 26.03.2018.
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Прогнозы на матч Уэльс - Уругвай
Уэльс
16.9% (11)
Ничья:
32.3% (21)
Уругвай
50.8% (33)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Уругвай:
23.1% (15)
1:1 Ничья:
18.5% (12)
0:1 Уругвай:
16.9% (11)
2:2 Ничья:
4.6% (3)
2:1 Уэльс:
4.6% (3)
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