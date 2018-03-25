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Уэльс
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Уэльс - Уругвай

До начала игры осталось 1 день 8 часов 52 минуты, которая состоится 26.03.2018.
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:
Прогнозы на матч Уэльс - Уругвай
Уэльс
16.9% (11)
Ничья:
32.3% (21)
Уругвай
50.8% (33)

Вы не участвовали в прогнозе

Уругвай:
23.1% (15)
Ничья:
18.5% (12)
Уругвай:
16.9% (11)
Ничья:
4.6% (3)
Уэльс:
4.6% (3)
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