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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 983
Хам-Кам
0:0
Конец матча
Саннес Ульф
0'
32' Желтая карточка
Моэн Петер
65' Желтая карточка
Abubakar Ibrahim Aliyu
73' Желтая карточка
Vegard Aasen
77' Желтая карточка
Akinsola Akinyemi
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
77'
Akinsola Akinyemi получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
73'
Vegard Aasen получил желтую карточку от судьи
68'
Саннес Ульф делает замену. Брикс Кристиан уходит с поля, а Vegard Oestraat Erlien выходит на его замену.
66'
Хам-Кам делает замену. Abubakar Ibrahim Aliyu уходит с поля, а Ole Erik Midtskogen выходит на его замену.
Желтая карточка
65'
Abubakar Ibrahim Aliyu получил желтую карточку от судьи

62'
Хам-Кам делает замену. Lars Brotangen уходит с поля, а Трульс Йерве Хаген выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Саннес Ульф делает замену. Йохансен Реми уходит с поля, а Vegard Aasen выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
32'
Моэн Петер получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Briskeby. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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