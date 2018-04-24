- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Брискеби Зрители: 983
0:0
Конец матча
32' Желтая карточкаМоэн Петер
65' Желтая карточкаAbubakar Ibrahim Aliyu
73' Желтая карточкаVegard Aasen
77' Желтая карточкаAkinsola Akinyemi
|
32'
73'
Состав команд
15
Доннум
Арон
Хам-Кам 4-4-1-1
- Основной состав
- 12 Яросиньски Лукаш Вратарь
- 5 Lars Brotangen Защитник
- 3 Омарссон Орри Защитник
- 13 Ruben Alegre Guerro Защитник
- 2 Morten Renaa Olsen Защитник
- 15 Доннум Арон Полузащитник
- 22 Kristian Loenstad Onsrud Полузащитник
- 7 Моэн Петер Полузащитник
- 17 Simen Bolkan Nordli Полузащитник
- 9 Ivar Solli Roenning Полузащитник
- 99 Abubakar Ibrahim Aliyu Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Marco Joergensen Вратарь
- 27 Peder Neersveen Защитник
- 20 Будусон Джонни Нападающий
- 19 Sander Eng Strand
- 16 Aadne Midtskogen
- 10 Truls Jevne Hagen
- 11 Ole Erik Midtskogen
- Главный тренер: Ole Kevin Knappen
Саннес Ульф 4-3-3
- Основной состав
- 77 Ориджи Арнольд Вратарь
- 5 Daniel Edvardsen Защитник
- 16 Хейккиля Тапио Защитник
- 14 Akinsola Akinyemi Защитник
- 3 Йонссон Видар Защитник
- 4 Axel Kryger Полузащитник
- 24 Брикс Кристиан Полузащитник
- 8 Йохансен Реми Полузащитник
- 6 Ворторен Нилс Нападающий
- 30 Kent Haavard Eriksen Нападающий
- 11 Дансо Эриксон Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Deniss Korneiciks Вратарь
- 22 Богданович Ясмин Защитник
- 27 Vegard Aasen
- 21 Herman Kleppa
- 15 Vegard Oestraat Erlien
- Главный тренер: Bengt Saeternes
Предыдущие игры
Хам-Кам (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 18.04.2018 Тюнсет 0:3 Хам-Кам К
- 15.04.2018 Осане 1:1 Хам-Кам ПД
- 08.04.2018 Хам-Кам 1:3 Нутодден ПД
- 02.04.2018 Улленсакер/Киса 1:1 Хам-Кам ПД
- 21.10.2017 Волеренга-2 0:3 Хам-Кам ВД
- 14.10.2017 Хам-Кам 4:2 Нюбергсунд ВД
- 08.10.2017 Альта 0:1 Хам-Кам ВД
- 30.09.2017 Хам-Кам 2:0 Берум ВД
- 23.09.2017 Фолло 0:2 Хам-Кам ВД
- 16.09.2017 Хам-Кам 2:1 Скейд ВД
- 10.09.2017 Рёуфосс 2:0 Хам-Кам ВД
- 02.09.2017 КФУМ 1:3 Хам-Кам ВД
- 26.08.2017 Хам-Кам 2:1 Хьельсос ВД
- 19.08.2017 Гроруд 0:7 Хам-Кам ВД
- 13.08.2017 Хам-Кам 3:0 Финнснес ВД
- 05.08.2017 Брумунддал 0:2 Хам-Кам ВД
- 30.07.2017 Хам-Кам 2:1 Аскер ВД
- 22.07.2017 Хам-Кам 2:0 Волеренга-2 ВД
- 01.07.2017 Нюбергсунд 1:0 Хам-Кам ВД
- 25.06.2017 Хам-Кам 2:1 Альта ВД
Саннес Ульф (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 15.04.2018 Саннес Ульф 1:0 Левангер ПД
- 08.04.2018 Нест-Сотра 2:3 Саннес Ульф ПД
- 02.04.2018 Саннес Ульф 2:1 Стрёммен ПД
- 23.03.2018 Бранн 1:1 Саннес Ульф ТМК
- 12.11.2017 Ранхейм 1:0 Саннес Ульф ТПМ
- 05.11.2017 Фредрикстад 3:0 Саннес Ульф ПД
- 29.10.2017 Саннес Ульф 0:3 Конгсвингер ПД
- 22.10.2017 Эльверум 0:1 Саннес Ульф ПД
- 15.10.2017 Саннес Ульф 2:2 Арендал ПД
- 01.10.2017 Ранхейм 0:1 Саннес Ульф ПД
- 24.09.2017 Саннес Ульф 2:0 Стрёммен ПД
- 17.09.2017 Ерв 2:0 Саннес Ульф ПД
- 10.09.2017 Саннес Ульф 2:2 Левангер ПД
- 06.09.2017 Будё-Глимт 0:0 Саннес Ульф ПД
- 20.08.2017 Саннес Ульф 3:0 Флурё ПД
- 16.08.2017 Тромсдален 1:2 Саннес Ульф ПД
- 13.08.2017 Саннес Ульф 3:3 Осане ПД
- 06.08.2017 Улленсакер/Киса 3:3 Саннес Ульф ПД
- 30.07.2017 Саннес Ульф 1:1 Старт ПД
- 23.07.2017 Саннес Ульф 1:0 Мьёндален ПД
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|2.
|Нутодден
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Саннес Ульф
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|4.
|Викинг
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|5.
|Улленсакер/Киса
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|6.
|Стрёммен
|4
|2
|0
|2
|8 - 4
|6
|7.
|Согндаль
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|8.
|Мьёндален
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|9.
|Осане
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|10.
|Флурё
|4
|1
|1
|2
|3 - 9
|4
|11.
|Конгсвингер
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|12.
|Хам-Кам
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|13.
|Ерв
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|14.
|Тромсдален
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|15.
|Левангер
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|16.
|Нест-Сотра
|4
|0
|0
|4
|4 - 11
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
77'
Akinsola Akinyemi получил желтую карточку от судьи
73'
Vegard Aasen получил желтую карточку от судьи
68'
Саннес Ульф делает замену. Брикс Кристиан уходит с поля, а Vegard Oestraat Erlien выходит на его замену.
66'
Хам-Кам делает замену. Abubakar Ibrahim Aliyu уходит с поля, а Ole Erik Midtskogen выходит на его замену.
65'
Abubakar Ibrahim Aliyu получил желтую карточку от судьи
62'
Хам-Кам делает замену. Lars Brotangen уходит с поля, а Трульс Йерве Хаген выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Саннес Ульф делает замену. Йохансен Реми уходит с поля, а Vegard Aasen выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Моэн Петер получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Briskeby. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация