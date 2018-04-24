  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Швеция
  5. Суперэттан
Зрители: 5127
Хельсинборг
0:2
Конец матча
АФК Эскильстуна
0'
0:1
36' Гол
Kadir Hodzic
45' Желтая карточка
Alexander Michel
0:2
50' Гол
Эрасмус Кермит
60' Желтая карточка
Kadir Hodzic
67' Желтая карточка
Абубакари Мохаммед
79' Желтая карточка
Цискаридзе Зураб
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Хельсинборг делает замену. Андреас Ландгрен уходит с поля, а Alexander Timossi Andersson выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Цискаридзе Зураб получил желтую карточку от судьи
75'
Васби делает замену. Эрасмус Кермит уходит с поля, а Ivan Markovic выходит на его замену.
Желтая карточка
67'
Абубакари Мохаммед получил желтую карточку от судьи
61'
Васби делает замену. Oke Akpoveta уходит с поля, а Felix Michel выходит на его замену.

Желтая карточка
60'
Kadir Hodzic получил желтую карточку от судьи
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Эрасмус Кермит бьет в цель!
46'
Васби делает замену. Раскай Анель уходит с поля, а Samuel Nnamani выходит на его замену.
46'
Хельсинборг делает замену. Max Svensson уходит с поля, а Дальберг Микаэль выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Хельсинборг делает замену. Розенквист Расмус уходит с поля, а Абубакари Мохаммед выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Alexander Michel получил желтую карточку от судьи
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Kadir Hodzic бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация