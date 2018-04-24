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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Зрители: 5127
0:2
Конец матча
0:1
36' ГолKadir Hodzic
45' Желтая карточкаAlexander Michel
0:2
50' ГолЭрасмус Кермит
60' Желтая карточкаKadir Hodzic
67' Желтая карточкаАбубакари Мохаммед
79' Желтая карточкаЦискаридзе Зураб
|
36'
0:1
45'
50'
0:2
60'
79'
Состав команд
30
Ханссон
Пер
15
Max
Svensson
94
Wellyson
21
Раскай
Анель
17
Туре
Ибрагим
18
Oke
Akpoveta
Хельсинборг 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Ханссон Пер Вратарь
- 7 Рандруп Андерс Защитник
- 3 Ливерстам Фредрик Защитник
- 2 Carl Johansson II Защитник
- 11 Эрикссон Адам Защитник
- 18 Розенквист Расмус Полузащитник
- 6 Андреас Ландгрен Полузащитник
- 8 Mamudu Moro Полузащитник
- 10 Боянич Дарьян Полузащитник
- 15 Max Svensson Полузащитник
- 99 Бьярнасон Андри-Рунар Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Kalle Joelsson Вратарь
- 14 Абубакари Мохаммед Полузащитник
- 16 Дальберг Микаэль Нападающий
- 40 Mattias Almeida
- 37 Carl Thulin
- 21 Charlie Weberg
- 9 Alexander Timossi Andersson
- Главный тренер: Henrik Larsson
АФК Эскильстуна 3-4-3
- Основной состав
- 1 Курчи Джанлука Вратарь
- 22 Alexander Michel Защитник
- 94 Wellyson Защитник
- 77 Цискаридзе Зураб Защитник
- 2 Adnan Kojic Полузащитник
- 21 Раскай Анель Полузащитник
- 17 Туре Ибрагим Полузащитник
- 3 Kadir Hodzic Полузащитник
- 8 Ousmane Camara Нападающий
- 18 Oke Akpoveta Нападающий
- 95 Эрасмус Кермит Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Robert Aastedt Защитник
- 7 Ferid Ali Полузащитник
- 19 Felix Michel
- 24 Anton Miedl-Ohlsson
- 6 Michel Termanini
- 16 Samuel Nnamani
- 28 Ivan Markovic II
- Главный тренер: Michael Jolley
Предыдущие игры
Хельсинборг (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 14.04.2018 Фрей 1:5 Хельсинборг С
- 08.04.2018 Хельсинборг 3:1 Эстер С
- 25.03.2018 АИК 1:3 Хельсинборг ТМК
- 03.03.2018 Хельсинборг 3:0 Твоокер К
- 24.02.2018 Эребру 1:1 Хельсинборг К
- 17.02.2018 Норрчёпинг 1:1 Хельсинборг К
- 03.02.2018 Хельсинборг 1:0 Сундсвалль ТМК
- 04.11.2017 Хельсинборг 0:2 Эстер С
- 29.10.2017 Эргрюте 0:3 Хельсинборг С
- 21.10.2017 Дегерфорс 1:1 Хельсинборг С
- 16.10.2017 Хельсинборг 1:2 Вернаму С
- 02.10.2017 Гефле 2:1 Хельсинборг С
- 24.09.2017 Хельсинборг 0:0 Фалькенберг С
- 18.09.2017 Хельсинборг 2:0 Варбергс Боис С
- 12.09.2017 Броммапойкарна 1:1 Хельсинборг С
- 05.09.2017 Хельсинборг 2:2 Далкурд С
- 29.08.2017 Треллеборг 1:1 Хельсинборг С
- 23.08.2017 Оскарсхамн 1:3 Хельсинборг К
- 20.08.2017 Хельсинборг 1:0 ГАИС С
- 14.08.2017 Фрей 4:0 Хельсинборг С
АФК Эскильстуна (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 15.04.2018 АФК Эскильстуна 4:0 Вернаму С
- 07.04.2018 Фалькенберг 2:0 АФК Эскильстуна С
- 31.03.2018 АФК Эскильстуна 0:0 Браге С
- 24.03.2018 Эребру 0:0 АФК Эскильстуна ТМК
- 20.01.2018 Броммапойкарна 2:0 АФК Эскильстуна ТМК
- 05.11.2017 АФК Эскильстуна 1:3 Сириус А
- 28.10.2017 Хальмстад 1:1 АФК Эскильстуна А
- 21.10.2017 АФК Эскильстуна 2:3 Эльфсборг А
- 14.10.2017 Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна А
- 30.09.2017 АФК Эскильстуна 1:1 Йёнчёпинг А
- 25.09.2017 АФК Эскильстуна 1:0 Гётеборг А
- 21.09.2017 Эребру 2:3 АФК Эскильстуна А
- 18.09.2017 АФК Эскильстуна 1:2 Сундсвалль А
- 09.09.2017 Эстерсунд 3:0 АФК Эскильстуна А
- 26.08.2017 АФК Эскильстуна 0:0 Хаммарбю А
- 23.08.2017 Васалунд 3:1 АФК Эскильстуна К
- 19.08.2017 АФК Эскильстуна 3:1 Мальмё А
- 13.08.2017 АИК 1:1 АФК Эскильстуна А
- 07.08.2017 Норрчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна А
- 31.07.2017 АФК Эскильстуна 1:2 Юргорден А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фалькенберг
|4
|4
|0
|0
|10 - 3
|12
|2.
|Эргрюте
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Браге
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|4.
|АФК Эскильстуна
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|5.
|Норрбю
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Дегерфорс
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|ГАИС
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|8.
|Хельсинборг
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|9.
|Гефле
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10.
|Ландскруна
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|11.
|Эстер
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Хальмстад
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|Варбергс Боис
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|14.
|Вернаму
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Фрей
|4
|0
|1
|3
|5 - 12
|1
|16.
|Йёнчёпинг
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Хельсинборг делает замену. Андреас Ландгрен уходит с поля, а Alexander Timossi Andersson выходит на его замену.
79'
Цискаридзе Зураб получил желтую карточку от судьи
75'
Васби делает замену. Эрасмус Кермит уходит с поля, а Ivan Markovic выходит на его замену.
67'
Абубакари Мохаммед получил желтую карточку от судьи
61'
Васби делает замену. Oke Akpoveta уходит с поля, а Felix Michel выходит на его замену.
60'
Kadir Hodzic получил желтую карточку от судьи
50'
Г О О О О Л - Эрасмус Кермит бьет в цель!
46'
Васби делает замену. Раскай Анель уходит с поля, а Samuel Nnamani выходит на его замену.
46'
Хельсинборг делает замену. Max Svensson уходит с поля, а Дальберг Микаэль выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Хельсинборг делает замену. Розенквист Расмус уходит с поля, а Абубакари Мохаммед выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Alexander Michel получил желтую карточку от судьи
36'
Г О О О О Л - Kadir Hodzic бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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