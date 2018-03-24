Первый тайм

- Во втором тайме ожидаем появление Хаби Алонсо в составе "Баварии". Интересно, поможет ли он с голом своей бывшей команде, как сделал это в первом тайме?

- Завершен первый тайм! Немного отдохнем!

44' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 4-4! ФАУЛЕР! Стандарт у ворот "Баварии" заработали хозяева, который при помощи головы Циглера реализовал Робби Фаулер! Мяч изменил траекторию полета, дезориентировав Бутта!

43' ОПАСНО! Элбер мягким забросом нашел в чужой штрафной итальянского гренадера, который зряче перебрасывал мяч над Ежи Дудеком, но мяч опустился за перекладиной!

42' Джеррард нарушает правила в центре поля на гораздо более возрастном Сержио. Видно, что у Стивена не получается убить в себе профессионального футболиста.

41' Джеррард отдал передачу в центр штрафной гостей на Оуэна, но Майклу не хватило пространства, чтобы акцентировано пробить по воротам Бутта!

40' ОПАСНО! Робби Фаулер головой бил в "девятку" ворот Бутта после навеса Макатира - мяч по дуге летел в правый верхний угол, но все же разминулся с рамкой ворот "Баварии"!

39' Джеррард исполнил подачу с левого фланга в штрафную "Баварии" на средней высоте - мяч на грудь принял Тарнат, начав низом атаку своей команды.

38' Ошибается с передачей в штрафную "Баварии" Дирк Кюйт, а затем Макатир нарушает правила на Элбере, не давая Джованни убежать вперед.

37' Контролируют мяч футболисты немецкой команды в центре поля, хотя "Ливерпуль" активно играл в отборе.

36' Фол! Нарушил правила на своей половине поля Джейми Каррагер на Лука Тони.

35' Фаулер сблизился с Дирком Кюйтом, что выглядело весьма нелогично, в следствие чего мяч был потерян.

34' Поблагодарили футболисты "Баварии" испанского полузащитника за такую возможность, а он заулыбался в ответ.

32' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3-4! ЦИГЛЕР! Дубль оформляет Александр после грубой ошибки Хаби Алонсо, завозившегося с мячом в штрафной "Ливерпуля", а затем навесив точно на голову Циглеру. Может, так задумано было?

31' ПЕРЕКЛАДИНА! Майкл Оуэн бил в упор после навеса Макатира, но выстрел приняла на себя планка ворот Бутта!

30' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3-3! СЕРЖИО! После передачи от Зе Роберто полузащитник "бильярдным" ударом в правый угол заставил капитулировать Ежи Дудека в третий раз!

28' Фаулер пробовал передачей между игроками "Баварии" отдать передачу на ход Кюйту, но голландец не успел к мячу.

27' ОПАСНО! После розыгрыша углового с лета бил норвежец Риисе, удар которого подкорректировал Кюйт, но блестящего отразил выстрел под перекладину Ханс-Йорг Бутт!

26' Падает в чужой штрафной Кюйт, уж очень хочет он заработать пенальти, но арбитр матча не считает, что против него были нарушены правила. Заметно, что в самой лучшей форме среди игроков двух команд находится голландец.

25' Алонсо отдавал передачу в разрез на Фаулера, но Мартин Демикелис опередил нападающего мерсисайдцев.

24' Голевая феерия произошла в первой половине первого тайма, что весьма не удивительного в матчах такого статуса. Болельщики должны быть довольны.

23' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3-2! ЦИГЛЕР! Сержио навесил с правого фланга, а Александр головой замкнул дальнюю штангу!

22' Вот уже Демикелис успешно противостоял в штрафной своей команды Дирку Кюйту, хоть подкат был не очень чистым!

21' Робби Фаулер искал в штрафной "Баварии" Джеррарда, но пас перехватил Демикелис.

20' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3-1! ЛУКА ТОНИ! Итальянский форвард головой замкнул высокую подачу Зе Роберто с фланга!

19' Хаби Алонсо "отличился" неточной передачей на гиперактивного Кюйта, подняв руку вверх в качестве извинения.

18' "Бавария" огрызнулась! Рой Макаай в касание бил по воротам Ежи Дудека, но мяч полетел мимо створа!

17' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3-0! ФАУЛЕР! Дирк Кюйт после передачи Джеррарда навесил во вратарскую "Баварии", где Робби Фаулер животом занес мяч в ворота.

16' Лизаразю рискованным подкатом остановил проход Дирка Кюйта, от чего голландец оказался не очень доволен, но принял извинения француза.

15' Дважды за атаку подавал Зе Роберто от углового флажка, но на подборе были хороши футболисты хозяев.

14' ОПАСНО! Зе Роберто грамотно пропускал мяч на Тони, но удар итальянца в ближний угол отразил Ежи Дудек!

13' Элбер входил в штрафную "Ливерпуля", но Каррагер обезвредил известного в прошлом нападающего "Баварии".

12' Робби Фаулер пытался красиво сыграть на Оуэна, отдавая передачу черпаком, но пас оказался неточным.

11' Даниэль Аггер отметился неточным ударом с почтительного расстояния.

9' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-0! ОУЭН! Быстрая атака правым флангом завершилась прострелом от Стивена Джеррарда, после которого мяч не сумел зафиксировать Бутт, а Майкл Оуэн оказался шустрее всех в чужой вратарской.

8' Элбер отметился неточным переводом мяча, Кюйт подхватил мяч на бровке!

7' Под аккомпанемент моих слов "Бавария" перехватила инициативу, расположившись на половине поля "Ливерпуля".

6' Контролируют мяч хозяева, выглядят они явно поживее оппонентов из "Баварии".

5' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! КЮЙТ! После навеса Майкла Оуэна голландец головой поразил ворота Бутта!

4' Оуэн отметился прицельным ударом по воротам Бутта, но мяч угодил в Тарната!

4' Сержио нашел передачей в центре поля Зе Роберто, но бразилец сплоховал с пасом на Макаая.

3' Циклер врывался с мячом в штрафную "Ливерпуля", но пал под натиском Каррагера!

3' Снова Кюйт активен на бровке в отборе, передал он мяч Риисе, у которого получилась неудачная подача.

2' Дирк Кюйт, дебютант легенд "Ливерпуля" бросился в прессинг, отобрал мяч на правой бровке и навесил в штрафную - Демикелис выбил мяч из штрафной!