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Стадион:
Ванкувер Уайткэпс
2:0
Конец матча
Реал Солт-Лейк
0'
72' Желтая карточка
Cristian Techera
1:0
75' Пенальти
Cristian Techera
76' Вторая желтая карточка
Cristian Techera
2:0
79' Гол
Блондель Энтони
90' Желтая карточка
Маринович Стефан
90' Желтая карточка
Уостон Кендаль
90'+8
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Уостон Кендаль получил желтую карточку от судьи
90'
Реал Солт-Лейк делает замену. Nick Besler уходит с поля, а Сауседо Себастьян выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Маринович Стефан получил желтую карточку от судьи
86'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Блондель Энтони уходит с поля, а Берни Ибини-Исей выходит на его замену.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Блондель Энтони бьет в цель!

76'
Cristian Techera получает вторую желтую карточку. Удаление.
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Cristian Techera из команды Ванкувер Уайткэпс забивает с точки!
Желтая карточка
72'
Cristian Techera получил желтую карточку от судьи
68'
Реал Солт-Лейк делает замену. Corey Baird уходит с поля, а Ricky Lopez-Espin выходит на его замену.
62'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Brett Levis уходит с поля, а Дэвис Альфонсо выходит на его замену.
56'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Матч Джордон уходит с поля, а Nicolas Mezquida выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BC Place. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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