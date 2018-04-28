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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Би-Си Плэйс
2:0
Конец матча
72' Желтая карточкаCristian Techera
1:0
75' ПенальтиCristian Techera
76' Вторая желтая карточкаCristian Techera
2:0
79' ГолБлондель Энтони
90' Желтая карточкаМаринович Стефан
90' Желтая карточкаУостон Кендаль
|
72'
75'
1:0
76'
79'
2:0
90'
90'
Состав команд
18
Jose
Aja
46
Brett
Levis
66
Хазаль
Али
77
Матч
Джордон
20
Шеа
Брек
18
Римандо
Ник
12
Леннон
Брукс
15
Глэд
Джастин
13
Nick
Besler
31
Руиз
27
Corey
Baird
10
Плата
Жоао
Ванкувер Уайткэпс 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Маринович Стефан Вратарь
- 3 Sean Franklin Защитник
- 4 Уостон Кендаль Защитник
- 18 Jose Aja Защитник
- 46 Brett Levis Защитник
- 66 Хазаль Али Полузащитник
- 31 Russell Teibert Полузащитник
- 13 Cristian Techera Полузащитник
- 77 Матч Джордон Полузащитник
- 20 Шеа Брек Полузащитник
- 9 Блондель Энтони Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Brian Rowe Вратарь
- 22 Маунд Аарон Защитник
- 7 Bernie Ibini-Isei Полузащитник
- 11 Nicolas Mezquida Полузащитник
- 8 Felipe Martins Полузащитник
- 67 Дэвис Альфонсо Полузащитник
- 28 Jakob Nerwinski
- Главный тренер: Carl Robinson
Реал Солт-Лейк 4-3-3
- Основной состав
- 18 Римандо Ник Вратарь
- 12 Леннон Брукс Защитник
- 15 Глэд Джастин Защитник
- 13 Nick Besler Защитник
- 31 Руиз Защитник
- 5 Бекерман Кайл Полузащитник
- 11 Руснак Альберт Полузащитник
- 6 Крейлах Дамир Полузащитник
- 7 Саварино Джефферсон Нападающий
- 27 Corey Baird Нападающий
- 10 Плата Жоао Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Сауседо Себастьян Защитник
- 25 Акоста Данило Защитник
- 3 Хенли Адам Защитник
- 19 Малхолланд Люк Полузащитник
- 8 Сандей Стивен Полузащитник
- 28 Ricky Lopez-Espin
- 24 Сперроу Коннор
- Главный тренер: Петке Майк
Предыдущие игры
Ванкувер Уайткэпс (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 21.04.2018 Спортинг Канзас-Сити 6:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 14.04.2018 Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес М
- 08.04.2018 Реал Солт-Лейк 2:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 31.03.2018 Коламбус Крю 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 25.03.2018 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 18.03.2018 Атланта Юнайтед 4:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 11.03.2018 Хьюстон Динамо 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 05.03.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Монреаль Импакт М
- 03.11.2017 Сиэтл Саундерс 2:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 30.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 26.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 22.10.2017 Портленд Тимберс 2:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 16.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 08.10.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 01.10.2017 Спортинг Канзас-Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 28.09.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 24.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 17.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Коламбус Крю М
- 14.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 10.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:2 Реал Солт-Лейк М
Реал Солт-Лейк (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 22.04.2018 Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 12.04.2018 Нью-Йорк Сити 4:0 Реал Солт-Лейк М
- 08.04.2018 Реал Солт-Лейк 2:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 31.03.2018 Торонто 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 18.03.2018 Реал Солт-Лейк 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 10.03.2018 Реал Солт-Лейк 1:5 Лос-Анджелес М
- 04.03.2018 Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 22.10.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 16.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк М
- 01.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 24.09.2017 Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 17.09.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс М
- 10.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:2 Реал Солт-Лейк М
- 27.08.2017 Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.08.2017 Реал Солт-Лейк 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 20.08.2017 Монреаль Импакт 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 14.08.2017 Ди Си Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк М
- 06.08.2017 Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо М
- 30.07.2017 Реал Солт-Лейк 2:2 Коламбус Крю М
- 23.07.2017 Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
Последние игры между собой
Ванкувер Уайткэпс: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 7
Реал Солт-Лейк: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 8
- 08.04.2018 Реал Солт-Лейк 2:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 10.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:2 Реал Солт-Лейк МЛС
- 09.04.2017 Реал Солт-Лейк 3:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 14.07.2016 Ванкувер Уайткэпс 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 17.04.2016 Реал Солт-Лейк 1:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 09.08.2015 Ванкувер Уайткэпс 4:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 31.05.2015 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 19.04.2015 Реал Солт-Лейк 0:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 28.09.2014 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 20.07.2014 Реал Солт-Лейк 1:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 27.04.2014 Реал Солт-Лейк 2:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 29.09.2013 Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 05.05.2013 Реал Солт-Лейк 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 14.04.2013 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 28.10.2012 Реал Солт-Лейк 0:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 12.08.2012 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 28.07.2012 Реал Солт-Лейк 2:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 07.10.2011 Ванкувер Уайткэпс 3:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 05.06.2011 Реал Солт-Лейк 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|2.
|Атланта Юнайтед
|7
|5
|1
|1
|17 - 8
|16
|3.
|Орландо Сити
|7
|4
|1
|2
|14 - 12
|13
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|5.
|Коламбус Крю
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|3
|0
|3
|14 - 8
|9
|7.
|Чикаго Файр
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|8.
|Монреаль Импакт
|7
|2
|0
|5
|9 - 17
|6
|9.
|Ди Си Юнайтед
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|10.
|Филадельфия Юнион
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|11.
|Торонто
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|5
|2
|1
|20 - 11
|17
|2.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|4
|1
|4
|10 - 17
|13
|3.
|Лос-Анджелес
|6
|4
|0
|2
|16 - 13
|12
|4.
|Даллас
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|6.
|Реал Солт-Лейк
|8
|3
|1
|4
|9 - 16
|10
|7.
|Хьюстон Динамо
|6
|2
|2
|2
|14 - 9
|8
|8.
|Колорадо Рэпидс
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|9.
|Портленд Тимберс
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|10.
|Миннесота Юнайтед
|7
|2
|0
|5
|9 - 15
|6
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|6
|1
|2
|3
|11 - 13
|5
|12.
|Сиэтл Саундерс
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
Второй тайм
90'
Уостон Кендаль получил желтую карточку от судьи
90'
Реал Солт-Лейк делает замену. Nick Besler уходит с поля, а Сауседо Себастьян выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Маринович Стефан получил желтую карточку от судьи
86'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Блондель Энтони уходит с поля, а Берни Ибини-Исей выходит на его замену.
79'
Г О О О О Л - Блондель Энтони бьет в цель!
76'
Cristian Techera получает вторую желтую карточку. Удаление.
75'
Г О О О О Л - Cristian Techera из команды Ванкувер Уайткэпс забивает с точки!
72'
Cristian Techera получил желтую карточку от судьи
68'
Реал Солт-Лейк делает замену. Corey Baird уходит с поля, а Ricky Lopez-Espin выходит на его замену.
62'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Brett Levis уходит с поля, а Дэвис Альфонсо выходит на его замену.
56'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Матч Джордон уходит с поля, а Nicolas Mezquida выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BC Place. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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