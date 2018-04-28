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Стадион:
Бэйцзин Женьхэ
1:0
Конец матча
Тяньцзинь Тэда
0'
1:0
27' Гол
Муканджо Бенжамин
51' Желтая карточка
Jian Liu
67' Желтая карточка
Оби Микель Джон
87' Желтая карточка
Houliang Wan
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
92'
Тактическая замена. Hao Guo уходит с поля и его заменяет Wanshun Yang
92'
Тактическая замена. Жу Баожие уходит с поля и его заменяет Hantian Xiang
90'
Тактическая замена. Оливио да Роса Иво уходит с поля и его заменяет Weizhe Sun
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Желтая карточка
87'
Ван Хоулианг получил желтую карточку от судьи

Угловой
86'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
86'
Лю Цзянь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
74'
Тактическая замена. Юфенг Бай уходит с поля и его заменяет Fan Yang
Угловой
73'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
Угловой
72'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
71'
Ван Хоулианг нанес удар головой, но Jia Du перевел мяч на угловой!
71'
Головой пробил Лю Цзянь, но голкипер отбил его в поле!
Угловой
71'
Оливио да Роса Иво из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой слева.
70'
Бастианс Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
70'
Тактическая замена. Yongjing Cao уходит с поля и его заменяет Nizamdin Ependi
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Weihui Rao
Желтая карточка
67'
Оби Микель Джон получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
67'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда опасно и грубо сыграл. Liang Shi пострадал.
67'
Тактическая замена. Jiarun Gao уходит с поля и его заменяет Yuanyi Li
66'
ШАНС! Юфенг Бай нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Фол, нарушение
64'
Аугусто Фернандес наказан за толчок Жао Хонглуе
64'
Бастианс Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
64'
Муканджо Бенжамин нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Оливио да Роса Иво из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
64'
Чао Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
63'
Чао Янг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Оливио да Роса Иво из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Лю Цзянь из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Ачеампонг Франк
61'
Бастианс Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Оливио да Роса Иво из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой слева.
61'
Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ идет с мячом вперед на обострение...
59'
Игроки ФК "Бэйцзин Женьхэ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
59'
Liang Shi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
58'
Ван Ган предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
57'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Weihui Rao
53'
Жао Хонглуе нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
Травма, повреждение
53'
Юфенг Бай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Желтая карточка
51'
Лю Цзянь получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Лю Цзянь из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Юфенг Бай
50'
Игрок клуба "Бэйцзин Женьхэ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
50'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
49'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
49'
ШАНС! Jiarun Gao нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Ачеампонг Франк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Жао Хонглуе
47'
Лю Цзянь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
47'
Хуэй Жиакан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
46'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
48'
Jiarun Gao не смог попасть в створ ударом издали
46'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
45'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Безумный фол. Jiarun Gao грубо играет против соперника. Пострадал Жу Баожие
43'
После дальнего удара, который нанес Жао Хонглуе мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
42'
Жао Хонглуе коснулся мяча рукой.
42'
Лю Цзянь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
42'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Игрок клуба "Бэйцзин Женьхэ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
41'
Муканджо Бенжамин возвращается на поле, всё в порядке.
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
39'
Ох, нехорошо это выглядит. Муканджо Бенжамин получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
39'
Муканджо Бенжамин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
38'
Hao Guo наказан за толчок Lie Zhang
Угловой
38'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
37'
Ван Ган выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Ачеампонг Франк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Ачеампонг Франк
37'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
Травма, повреждение
34'
Жао Хонглуе возвращается на поле, всё в порядке.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
33'
Ох, нехорошо это выглядит. Жао Хонглуе получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
32'
Жао Хонглуе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
31'
Лю Цзянь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
31'
Безумный фол. Жао Хонглуе грубо играет против соперника. Пострадал Лю Цзянь
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Jia Du выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Жу Баожие
27'
Оливио да Роса Иво сделал результативную передачу.
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Муканджо Бенжамин изменил счет на табло!
27'
Оливио да Роса Иво из команды Бэйцзин Женьхэ забрасывает мяч в штрафную.
26'
Ачеампонг Франк пробил головой, вратарь справился с ударом.
26'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
26'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
25'
Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
24'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Отличные скиллы показывает Ачеампонг Франк, обводя своих соперников
22'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
19'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
19'
Аугусто Фернандес не смог попасть в створ ударом издали
19'
Оби Микель Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой слева.
18'
Чао Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой слева.
13'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
11'
Шанс! Jiarun Gao из команды Тяньцзинь Тэда пробил головой, но мимо
11'
Muzepper Mirahmetjan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Оливио да Роса Иво из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Хуэй Жиакан
9'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
8'
Оливио да Роса Иво из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Muzepper Mirahmetjan
1'
Бастианс Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
1'
Оливио да Роса Иво из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Beijing Fengtai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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