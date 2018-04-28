Стадион: Beijing Fengtai Stadium
1:0
Конец матча
1:0
27' ГолМуканджо Бенжамин
51' Желтая карточкаJian Liu
67' Желтая карточкаОби Микель Джон
87' Желтая карточкаHouliang Wan
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
92'
Тактическая замена. Hao Guo уходит с поля и его заменяет Wanshun Yang
92'
Тактическая замена. Жу Баожие уходит с поля и его заменяет Hantian Xiang
90'
Тактическая замена. Оливио да Роса Иво уходит с поля и его заменяет Weizhe Sun
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
87'
Ван Хоулианг получил желтую карточку от судьи
86'
86'
86'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
74'
Тактическая замена. Юфенг Бай уходит с поля и его заменяет Fan Yang
73'
72'
71'
Ван Хоулианг нанес удар головой, но Jia Du перевел мяч на угловой!
71'
Головой пробил Лю Цзянь, но голкипер отбил его в поле!
71'
Оливио да Роса Иво из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой слева.
70'
70'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
70'
Тактическая замена. Yongjing Cao уходит с поля и его заменяет Nizamdin Ependi
69'
Судья сигнализирует, что Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Weihui Rao
67'
Оби Микель Джон получил желтую карточку от судьи
67'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда опасно и грубо сыграл. Liang Shi пострадал.
67'
Тактическая замена. Jiarun Gao уходит с поля и его заменяет Yuanyi Li
66'
ШАНС! Юфенг Бай нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
64'
Аугусто Фернандес наказан за толчок Жао Хонглуе
64'
64'
64'
Муканджо Бенжамин нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Оливио да Роса Иво из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
64'
Чао Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
63'
Чао Янг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Оливио да Роса Иво из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
61'
Судья сигнализирует, что Лю Цзянь из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Ачеампонг Франк
61'
61'
Оливио да Роса Иво из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой слева.
61'
Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ идет с мячом вперед на обострение...
59'
Игроки ФК "Бэйцзин Женьхэ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
59'
Liang Shi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
58'
Ван Ган предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
57'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
57'
Судья сигнализирует, что Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Weihui Rao
53'
Жао Хонглуе нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
53'
Юфенг Бай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Лю Цзянь получил желтую карточку от судьи
51'
Судья сигнализирует, что Лю Цзянь из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Юфенг Бай
50'
Игрок клуба "Бэйцзин Женьхэ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
49'
49'
ШАНС! Jiarun Gao нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Ачеампонг Франк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Судья сигнализирует, что Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Жао Хонглуе
47'
47'
47'
Хуэй Жиакан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
48'
Jiarun Gao не смог попасть в створ ударом издали
46'
45'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
Безумный фол. Jiarun Gao грубо играет против соперника. Пострадал Жу Баожие
43'
После дальнего удара, который нанес Жао Хонглуе мяч отбит вратарем
42'
Жао Хонглуе коснулся мяча рукой.
42'
42'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
42'
41'
Игрок клуба "Бэйцзин Женьхэ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Муканджо Бенжамин возвращается на поле, всё в порядке.
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Ох, нехорошо это выглядит. Муканджо Бенжамин получил травму и медбригада забирает его с поля.
39'
Муканджо Бенжамин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
37'
Ван Ган выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Ачеампонг Франк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Судья сигнализирует, что Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Ачеампонг Франк
37'
34'
Жао Хонглуе возвращается на поле, всё в порядке.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
33'
Ох, нехорошо это выглядит. Жао Хонглуе получил травму и медбригада забирает его с поля.
32'
Жао Хонглуе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Лю Цзянь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Безумный фол. Жао Хонглуе грубо играет против соперника. Пострадал Лю Цзянь
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Jia Du выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
29'
Судья сигнализирует, что Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Жу Баожие
27'
Оливио да Роса Иво сделал результативную передачу.
27'
Г О О О О Л - Муканджо Бенжамин изменил счет на табло!
27'
Оливио да Роса Иво из команды Бэйцзин Женьхэ забрасывает мяч в штрафную.
26'
Ачеампонг Франк пробил головой, вратарь справился с ударом.
26'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
26'
25'
Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
24'
24'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Отличные скиллы показывает Ачеампонг Франк, обводя своих соперников
22'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
19'
19'
Аугусто Фернандес не смог попасть в створ ударом издали
19'
Оби Микель Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой слева.
18'
Чао Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой слева.
13'
11'
11'
Шанс! Jiarun Gao из команды Тяньцзинь Тэда пробил головой, но мимо
11'
Muzepper Mirahmetjan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Судья сигнализирует, что Оливио да Роса Иво из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Хуэй Жиакан
9'
8'
Оливио да Роса Иво из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
3'
Судья сигнализирует, что Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Muzepper Mirahmetjan
1'
1'
Оливио да Роса Иво из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Beijing Fengtai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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