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Стадион: Haihe Stadium
0:3
Конец матча
5' Желтая карточкаХан Жэнь
29' Желтая карточкаМинцзянь Чжао
0:1
58' ГолЛавесси Эсекиэль
62' Желтая карточкаВон Гвон Ген
0:2
63' ГолYangyang Jin
74' Желтая карточкаHaolun Mi
0:3
77' ГолЛавесси Эсекиэль
89' Желтая карточкаЖервиньо Куасси
90' Желтая карточкаJie Wang
90' Желтая карточкаПато Алешандре
90' Желтая карточкаQiuming Wang
|
5'
29'
58'
0:1
62'
63'
0:2
74'
77'
0:3
82'
82'
86'
89'
90'
90'
90'
Состав команд
18
Cheng
Zhang
3
Jie
Wang
21
Вон
Гвон
Ген
25
Haolun
Mi
39
Юнпо
Ван
38
Кэ
Сунь
17
Yuanjie
Su
19
Cheng
Yang
23
Хан
Жэнь
21
Чжипэн
Цзян
31
Tianyuan
Xu
15
Qiuming
Wang
28
Чендун
Чжан
Тяньцзинь Цюаньцзянь 4-3-3
- Основной состав
- 1 Lu Zhang II Вратарь
- 18 Cheng Zhang Защитник
- 3 Jie Wang Защитник
- 21 Вон Гвон Ген Защитник
- 25 Haolun Mi Защитник
- 39 Юнпо Ван Полузащитник
- 6 Shuai Pei Полузащитник
- 28 Витсель Аксель Полузащитник
- 38 Кэ Сунь Нападающий
- 10 Пато Алешандре Нападающий
- 17 Yuanjie Su Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Xiaolong Wang Нападающий
- 2 Wei Wu III
- 33 Jinzhao Chu
- 26 Yi Liu
- 32 Qibin Sun
- 15 Yue Liu
- 9 Xu Yang I
- Главный тренер: Соуза Паулу
Хэбей Форчун 4-2-3-1
- Основной состав
- 19 Cheng Yang Вратарь
- 2 Минцзянь Чжао Защитник
- 4 Yangyang Jin Защитник
- 23 Хан Жэнь Защитник
- 21 Чжипэн Цзян Защитник
- 31 Tianyuan Xu Полузащитник
- 14 Маскерано Хавьер Полузащитник
- 15 Qiuming Wang Полузащитник
- 28 Чендун Чжан Полузащитник
- 27 Жервиньо Куасси Полузащитник
- 22 Лавесси Эсекиэль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ya Ou Вратарь
- 7 Нин Цзян Полузащитник
- 3 Yuhao Zhao Полузащитник
- 17 Wenjie Song Нападающий
- 37 Huaze Gao
- 13 Lin Cui
- 6 Луо Сенвен
- Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
Предыдущие игры
Тяньцзинь Цюаньцзянь (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 24.04.2018 Далянь Боян 0:3 Тяньцзинь Цюаньцзянь К
- 22.04.2018 Далянь Эйрбин 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 18.04.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 3:2 Касива Рейсол ЛЧА
- 13.04.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 1:1 Цзянсу Сунин С
- 08.04.2018 Гуйчжоу Чжичэн 0:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 04.04.2018 Китчи 0:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ЛЧА
- 30.03.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 0:1 Гуанчжоу Эвергранд С
- 18.03.2018 Тяньцзинь Тэда 3:2 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 14.03.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 4:2 Чонбук Моторс ЛЧА
- 10.03.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 1:2 Бэйцзин Женьхэ С
- 06.03.2018 Чонбук Моторс 6:3 Тяньцзинь Цюаньцзянь ЛЧА
- 02.03.2018 Хэнань Цзянье 0:4 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 20.02.2018 Касива Рейсол 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ЛЧА
- 13.02.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 3:0 Китчи ЛЧА
- 30.01.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:0 Серес ЛЧА(
- 23.01.2018 Локомотив Москва 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ТМК
- 14.01.2018 Базель 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ТМК
- 04.11.2017 Гуанчжоу Эвергранд 1:2 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 29.10.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 4:1 Ляонин Хувин С
- 21.10.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:1 Хэбей Форчун С
Хэбей Форчун (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 24.04.2018 Сучжоу Донву 0:4 Хэбей Форчун К
- 21.04.2018 Хэбей Форчун 0:0 Бэйцзин Женьхэ С
- 13.04.2018 Шанхай СИПГ 2:0 Хэбей Форчун С
- 07.04.2018 Хэбей Форчун 2:1 Чанчунь Ятай С
- 31.03.2018 Шанхай Шэньхуа 4:2 Хэбей Форчун С
- 17.03.2018 Хэбей Форчун 1:2 Шаньдун Лунэн С
- 11.03.2018 Гуйчжоу Чжичэн 2:3 Хэбей Форчун С
- 03.03.2018 Тяньцзинь Тэда 1:1 Хэбей Форчун С
- 10.02.2018 Краснодар 7:1 Хэбей Форчун ТМК
- 03.02.2018 Спартак Москва 1:2 Хэбей Форчун ТМК
- 04.11.2017 Шаньдун Лунэн 5:4 Хэбей Форчун С
- 29.10.2017 Хэбей Форчун 3:0 Гуанчжоу Эвергранд С
- 21.10.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:1 Хэбей Форчун С
- 14.10.2017 Хэбей Форчун 3:2 Цзянсу Сунин С
- 24.09.2017 Чанчунь Ятай 0:0 Хэбей Форчун С
- 16.09.2017 Ляонин Хувин 1:2 Хэбей Форчун С
- 10.09.2017 Хэбей Форчун 2:1 Гуанчжоу Фули С
- 19.08.2017 Хэбей Форчун 2:0 Бэйцзин Гоань С
- 14.08.2017 Тяньцзинь Тэда 0:2 Хэбей Форчун С
- 10.08.2017 Хэбей Форчун 2:2 Шанхай СИПГ С
Последние игры между собой
Тяньцзинь Цюаньцзянь
Хэбей Форчун
-
0 Голы 3
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
1 Дистанция, км 0
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай СИПГ
|7
|6
|1
|0
|22 - 5
|19
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|3.
|Шаньдун Лунэн
|7
|5
|0
|2
|13 - 6
|15
|4.
|Цзянсу Сунин
|8
|4
|1
|3
|15 - 11
|13
|5.
|Бэйцзин Гоань
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|6.
|Чуньцинь Лифан
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|7.
|Шанхай Шэньхуа
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|8.
|Хэбей Форчун
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|9.
|Бэйцзин Женьхэ
|8
|3
|2
|3
|6 - 10
|11
|10.
|Гуанчжоу Фули
|7
|3
|0
|4
|14 - 18
|9
|11.
|Тяньцзинь Тэда
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|12.
|Чанчунь Ятай
|7
|2
|2
|3
|12 - 13
|8
|13.
|Тяньцзинь Цюаньцзянь
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|14.
|Хэнань Цзянье
|7
|1
|1
|5
|3 - 13
|4
|15.
|Гуйчжоу Чжичэн
|7
|1
|0
|6
|8 - 15
|3
|16.
|Далянь Эйрбин
|7
|0
|3
|4
|4 - 19
|3
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Qiuming Wang получил желтую карточку от судьи
95'
Пато Алешандре получил желтую карточку от судьи
91'
Jie Wang получил желтую карточку от судьи
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
89'
Хэбэй Илиньшаньчжуан делает замену. Жервиньо Куасси уходит с поля, а Huaze Gao выходит на его замену.
89'
Жервиньо Куасси получил желтую карточку от судьи
86'
Хэбэй Илиньшаньчжуан делает замену. Tianyuan Xu уходит с поля, а Lin Cui выходит на его замену.
82'
Тяньцзинь Цюаньцзянь делает замену. Yuanjie Su уходит с поля, а Yi Liu выходит на его замену.
82'
Тяньцзинь Цюаньцзянь делает замену. Юнпо Ван уходит с поля, а Wei Wu выходит на его замену.
77'
Чжипэн Цзян сделал результативную передачу.
77'
Г О О О О Л - Лавесси Эсекиэль изменил счет на табло!
74'
Haolun Mi получил желтую карточку от судьи
67'
65'
Тяньцзинь Цюаньцзянь делает замену. Shuai Pei уходит с поля, а Янг Ксу выходит на его замену.
63'
Лавесси Эсекиэль сделал результативную передачу.
63'
ГО-О-О-О-ОЛ! Yangyang Jin из клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" отправил мяч головой в ворота.
62'
Вон Гвон Ген получил желтую карточку от судьи
58'
Г О О О О Л - Лавесси Эсекиэль забивает!
57'
Хэбэй Илиньшаньчжуан подает корнер.
47'
Хэбэй Илиньшаньчжуан делает замену. Минцзянь Чжао уходит с поля, а Луо Сенвен выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
37'
Хэбэй Илиньшаньчжуан подает корнер.
35'
Хэбэй Илиньшаньчжуан подает корнер.
29'
Минцзянь Чжао получил желтую карточку от судьи
25'
7'
7'
6'
5'
Хан Жэнь получил желтую карточку от судьи
3'
Тяньцзинь Цюаньцзянь произведет угловой с левой стороны.
2'
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haihe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
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