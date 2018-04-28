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Стадион:
Тяньцзинь Цюаньцзянь
0:3
Конец матча
Хэбей Форчун
0'
5' Желтая карточка
Хан Жэнь
29' Желтая карточка
Минцзянь Чжао
0:1
58' Гол
Лавесси Эсекиэль
62' Желтая карточка
Вон Гвон Ген
0:2
63' Гол
Yangyang Jin
74' Желтая карточка
Haolun Mi
0:3
77' Гол
Лавесси Эсекиэль
89' Желтая карточка
Жервиньо Куасси
90' Желтая карточка
Jie Wang
90' Желтая карточка
Пато Алешандре
90' Желтая карточка
Qiuming Wang
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
95'
Qiuming Wang получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
95'
Пато Алешандре получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
91'
Jie Wang получил желтую карточку от судьи
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
89'
Хэбэй Илиньшаньчжуан делает замену. Жервиньо Куасси уходит с поля, а Huaze Gao выходит на его замену.

Желтая карточка
89'
Жервиньо Куасси получил желтую карточку от судьи
86'
Хэбэй Илиньшаньчжуан делает замену. Tianyuan Xu уходит с поля, а Lin Cui выходит на его замену.
82'
Тяньцзинь Цюаньцзянь делает замену. Yuanjie Su уходит с поля, а Yi Liu выходит на его замену.
82'
Тяньцзинь Цюаньцзянь делает замену. Юнпо Ван уходит с поля, а Wei Wu выходит на его замену.
77'
Чжипэн Цзян сделал результативную передачу.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Лавесси Эсекиэль изменил счет на табло!
Желтая карточка
74'
Haolun Mi получил желтую карточку от судьи
Угловой
67'
Тяньцзинь Цюаньцзянь подает корнер.
65'
Тяньцзинь Цюаньцзянь делает замену. Shuai Pei уходит с поля, а Янг Ксу выходит на его замену.
63'
Лавесси Эсекиэль сделал результативную передачу.
Описание гола
63'
ГО-О-О-О-ОЛ! Yangyang Jin из клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" отправил мяч головой в ворота.
Желтая карточка
62'
Вон Гвон Ген получил желтую карточку от судьи
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Лавесси Эсекиэль забивает!
Угловой
57'
Хэбэй Илиньшаньчжуан подает корнер.
47'
Хэбэй Илиньшаньчжуан делает замену. Минцзянь Чжао уходит с поля, а Луо Сенвен выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Угловой
37'
Хэбэй Илиньшаньчжуан подает корнер.
Угловой
35'
Хэбэй Илиньшаньчжуан подает корнер.
Желтая карточка
29'
Минцзянь Чжао получил желтую карточку от судьи
Угловой
25'
Тяньцзинь Цюаньцзянь подает корнер.
Угловой
7'
Тяньцзинь Цюаньцзянь подает корнер.
Угловой
7'
Тяньцзинь Цюаньцзянь подает корнер.
Угловой
6'
Тяньцзинь Цюаньцзянь подает корнер.
Желтая карточка
5'
Хан Жэнь получил желтую карточку от судьи
Угловой
3'
Тяньцзинь Цюаньцзянь произведет угловой с левой стороны.
Угловой
2'
Тяньцзинь Цюаньцзянь подает корнер.
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haihe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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