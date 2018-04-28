Стадион: Тианхе
1:0
Конец матча
84' Желтая карточкаXiang Ji
86' Желтая карточкаYinong Tian
1:0
90' ГолХанчао Ю
Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Гуанчжоу Эвергранд вырывает победу
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
94'
94'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти подал угловой слева.
94'
Тейшейра Алекс мяч отрикошетил от ворот
93'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Тактическая замена. Yinong Tian уходит с поля и его заменяет Tianyi Gao
92'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Жанг Вехжао сделал результативную передачу.
91'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ханчао Ю из клуба "Гуанчжоу Эвергранд" отправил мяч головой в ворота.
91'
Жанг Вехжао из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
91'
Yinong Tian выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Boxuan Feng делает скидку назад вдоль ворот
91'
Boxuan Feng из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
90'
Боакье Ричмонд коснулся мяча рукой.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
89'
Судья свистит. Сяотин Фэн атаковал сзади соперника. Это Тейшейра Алекс заработал своей команде штрафной
89'
89'
89'
Ляо Лишэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
88'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Тактическая замена. Pengfei Xie уходит с поля и его заменяет Lingfeng Zhang
86'
Yinong Tian получил желтую карточку от судьи
86'
Судья свистит. Yinong Tian атаковал сзади соперника. Это Лин Гао заработал своей команде штрафной
86'
Боакье Ричмонд нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Боакье Ричмонд и Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти.
86'
Плохо сыграл Boxuan Feng - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
86'
86'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
85'
85'
Boxuan Feng из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
85'
Yinong Tian выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Жанг Вехжао из команды Гуанчжоу Эвергранд навешивает в штрафную с рикошетом.
84'
84'
Xiang Ji получил желтую карточку от судьи
84'
84'
Yun Zhou выбил мяч подальше от ворот.
83'
Судья сигнализирует, что Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Сян Цзи
82'
Гудель Неманья не смог попасть в створ ударом издали
81'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
80'
Тактическая замена. Бовэнь Хуан уходит с поля и его заменяет Liyu Yang
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
80'
Боакье Ричмонд наказан за толчок Ён Гвон Ким
80'
Ён Гвон Ким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
79'
Боакье Ричмонд нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти делает навес прямо в штрафную.
79'
Игроки ФК "Цзянсу Сайнти" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
79'
Бовэнь Хуан нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Сян Цзи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Ляо Лишэн из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
78'
Палетта Габриэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
Boxuan Feng из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
78'
Судья сигнализирует, что Сян Цзи из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Boxuan Feng
77'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
77'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает неудачный навес.
77'
77'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
75'
Chao Gu взял и забрал мяч на выходе
75'
Жанг Вехжао из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
74'
Тактическая замена. Zichang Huang уходит с поля и его заменяет Сян Цзи
74'
Боакье Ричмонд наказан за толчок Сяотин Фэн
74'
74'
Сюэпэн Ли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
73'
Соперник делает почти голевой пас, но Чэн Цзэн из команды Гуанчжоу Эвергранд начеку и спасает ситуацию.
73'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти направляет мяч в штрафную площадку, но Чэн Цзэн выбегает и ловит мяч
73'
Отличные скиллы показывает Тейшейра Алекс, обводя своих соперников
73'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти идет с мячом вперед на обострение...
71'
Жанг Вехжао из команды Гуанчжоу Эвергранд играет слишком грубо. Ли Ан оказался на газоне.
71'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
70'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
70'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
70'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Жанг Вехжао из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
68'
Штрафной исполнил Гудель Неманья, после его удара Chao Gu сделал классный сейв. Угловой
67'
Палетта Габриэль наказан за толчок Лин Гао
66'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
66'
ШАНС! Жанг Вехжао нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
65'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
64'
Zichang Huang коснулся мяча рукой.
64'
Ён Гвон Ким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
63'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти разыграл угловой с правого угла.
63'
Боакье Ричмонд из команды Цзянсу Сайнти делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
63'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти опасно и грубо сыграл. Ён Гвон Ким пострадал.
61'
Игрок из команды Цзянсу Сайнти делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
61'
Ён Гвон Ким из команды Гуанчжоу Эвергранд хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
61'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
Судья сигнализирует, что Ён Гвон Ким из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Боакье Ричмонд
60'
60'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
58'
Тактическая замена. Ши Тан уходит с поля и его заменяет Жанг Вехжао
58'
57'
Boxuan Feng наказан за толчок Pengfei Xie
56'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
56'
Гудель Неманья нанес удар, но промахнулся очень сильно.
56'
55'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
55'
Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
55'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
54'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает неудачный навес.
53'
53'
Боакье Ричмонд из команды Цзянсу Сайнти наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
52'
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
50'
50'
50'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
49'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Сюэпэн Ли нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
49'
Ляо Лишэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Судья сигнализирует, что Палетта Габриэль из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Лин Гао
48'
48'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
47'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
46'
Тактическая замена. Жанг Ченг Лин уходит с поля и его заменяет Boxuan Feng
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
45'
45'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти делает неудачный навес.
45'
45'
Лин Гао нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Ляо Лишэн из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
43'
Гудель Неманья мяч отрикошетил от ворот
43'
Бовэнь Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти подал угловой справа.
43'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
41'
Yun Zhou из команды Цзянсу Сайнти в офсайде
41'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Судья сигнализирует, что Жанг Ченг Лин из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Yun Zhou
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
40'
Опасность предотвращена - Сяотин Фэн из команды Гуанчжоу Эвергранд вступил в отбор удачно
40'
Отличные скиллы показывает Тейшейра Алекс, обводя своих соперников
40'
Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
40'
Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
39'
Ши Тан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
38'
38'
[player1] нанес удар, но промахнулся очень сильно.
37'
37'
Боакье Ричмонд из команды Цзянсу Сайнти наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
36'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти подал угловой справа.
36'
Чэн Цзэн из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал отличный сейв!
36'
Палетта Габриэль нанес удар головой, но Чэн Цзэн перевел мяч на угловой!
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
34'
Судья свистит. Жанг Ченг Лин атаковал сзади соперника. Это Тейшейра Алекс заработал своей команде штрафной
34'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Гудель Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
32'
Жанг Ченг Лин из команды Гуанчжоу Эвергранд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
32'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
31'
30'
Pengfei Xie пробует нанести удар издали, но Чэн Цзэн держит все под контролем
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
29'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти в офсайде
27'
27'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
27'
Игрок из команды Гуанчжоу Эвергранд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
26'
Палетта Габриэль наказан за толчок Лин Гао
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
25'
Гудель Неманья наказан за толчок Тейшейра Алекс
23'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
23'
Бовэнь Хуан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
23'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес прямо в штрафную.
22'
21'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд опасно и грубо сыграл. Боакье Ричмонд пострадал.
21'
21'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
21'
Игрок из команды Гуанчжоу Эвергранд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
20'
Судья свистит. Zichang Huang атаковал сзади соперника. Это Ханчао Ю заработал своей команде штрафной
19'
19'
18'
Судья сигнализирует, что Гудель Неманья из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Zichang Huang
17'
17'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
17'
Жанг Ченг Лин не смог попасть в створ ударом издали
16'
Ши Тан нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
15'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти в офсайде
15'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
15'
Судья сигнализирует, что Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Xiang Ji
14'
14'
Сюэпэн Ли выбил мяч подальше от ворот.
14'
Судья сигнализирует, что Палетта Габриэль из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Ханчао Ю
13'
Лин Гао наказан за толчок Палетта Габриэль
11'
Тейшейра Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Ши Тан из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
10'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
10'
Сяотин Фэн выбил мяч подальше от ворот.
9'
Yinong Tian наказан за толчок Гудель Неманья
9'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти идет с мячом вперед на обострение...
8'
Бовэнь Хуан нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Боакье Ричмонд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Ши Тан из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
7'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Чэн Цзэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти подал угловой слева.
6'
Сяотин Фэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Тейшейра Алекс нанес удар, мяч был парирован, но Чэн Цзэн не удержал его в руках.
6'
Боакье Ричмонд из команды Цзянсу Сайнти сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
6'
Гудель Неманья из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
5'
5'
Си У не смог попасть в створ ударом издали
4'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
3'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
3'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
3'
2'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти пробил со штрафного, но очень мимо цели.
2'
Судья сигнализирует, что Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Pengfei Xie
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Цзянсу Сайнти". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianhe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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