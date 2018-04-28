  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Норвегия
  5. Первый дивизион
Стадион:
Конгсвингер
0:1
Первый тайм: 43'
Олесунн
Первый тайм
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Трандарсон Арон-Элис бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gjemselund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация