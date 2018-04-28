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Стадион: Гьемселунд
0:1
Первый тайм: 43'
0:1
20' ГолТрандарсон Арон-Элис
|
20'
0:1
Состав команд
11
Эбю
Олав
15
Marlinho
Конгсвингер 4-4-2
- Основной состав
- 25 Simon Thomas I Вратарь
- 2 Fredrik Mani Paalerud Защитник
- 3 Скагестад Эдвард Защитник
- 14 Markus Skjellum Nyambwogi Защитник
- 5 Christian Roeer Защитник
- 7 Niklas Fernando Nygaard Castro Полузащитник
- 11 Эбю Олав Полузащитник
- 23 Fredrik Sjoelstad Полузащитник
- 13 Markus Aanesland Полузащитник
- 9 Adem Gueven Нападающий
- 15 Marlinho Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Tobias Trautner Вратарь
- 19 Люндал Мартин Защитник
- 20 Even Bydal Полузащитник
- 17 Кольстад Йёрген Полузащитник
- 12 Martin Tangen Vinjor Полузащитник
- 26 Ибрагим Шуайбу Нападающий
- 18 Iman Mafi
- Главный тренер: Hans Erik Eriksen
Олесунн 3-5-2
- Основной состав
- 1 Ли Андреас Вратарь
- 5 Oddbjoern Lie Защитник
- 4 Наттестад Рагнар Защитник
- 3 Гретарссон Даниэль Защитник
- 16 Joergen Hatlehol Полузащитник
- 17 Фет Сондре Полузащитник
- 8 Карлсен Фредрик Полузащитник
- 7 Erikson Lima Полузащитник
- 20 Санднес Роберт Полузащитник
- 11 Трандарсон Арон-Элис Нападающий
- 10 Фридьонссон Хольмберт Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Tarjei Aase Omenaas Вратарь
- 6 Рамстейн Кай Защитник
- 22 Adam Oern Arnarson Полузащитник
- 36 Emil Solnoerdal
- 33 Anders Waagan
- Главный тренер: Lars Bohinen
Предыдущие игры
Конгсвингер (последние 20 матчей: +7 =1 -12)
- 22.04.2018 Согндаль 4:1 Конгсвингер ПД
- 15.04.2018 Конгсвингер 2:0 Ерв ПД
- 08.04.2018 Флурё 1:0 Конгсвингер ПД
- 02.04.2018 Конгсвингер 0:2 Викинг ПД
- 26.03.2018 Сарпсборг-08 3:1 Конгсвингер ТМК
- 06.02.2018 Волеренга 4:0 Конгсвингер ТМК
- 19.01.2018 Стабек 7:1 Конгсвингер ТМК
- 05.11.2017 Конгсвингер 0:1 Тромсдален ПД
- 29.10.2017 Саннес Ульф 0:3 Конгсвингер ПД
- 22.10.2017 Конгсвингер 3:2 Мьёндален ПД
- 15.10.2017 Эльверум 1:2 Конгсвингер ПД
- 01.10.2017 Арендал 3:0 Конгсвингер ПД
- 24.09.2017 Конгсвингер 3:2 Фредрикстад ПД
- 17.09.2017 Левангер 2:1 Конгсвингер ПД
- 10.09.2017 Конгсвингер 0:0 Стрёммен ПД
- 03.09.2017 Ранхейм 1:0 Конгсвингер ПД
- 22.08.2017 Конгсвингер 0:1 Будё-Глимт ПД
- 16.08.2017 Осане 2:3 Конгсвингер ПД
- 13.08.2017 Конгсвингер 6:1 Ерв ПД
- 06.08.2017 Флурё 1:0 Конгсвингер ПД
Олесунн (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 22.04.2018 Олесунн 4:0 Тромсдален ПД
- 15.04.2018 Олесунн 4:0 Флурё ПД
- 08.04.2018 Левангер 1:2 Олесунн ПД
- 03.04.2018 Олесунн 0:0 Согндаль ПД
- 23.03.2018 Будё-Глимт 3:0 Олесунн ТМК
- 03.03.2018 Мольде 1:0 Олесунн ТМК
- 21.02.2018 Олесунн 0:0 Старт ТМК
- 17.02.2018 Ростов 2:1 Олесунн ТМК
- 09.02.2018 Кристиансунд 1:1 Олесунн ТМК
- 26.11.2017 Олесунн 4:3 Стрёмсгодсет Т
- 19.11.2017 Сарпсборг-08 1:0 Олесунн Т
- 05.11.2017 Олесунн 2:1 Русенборг Т
- 30.10.2017 Лиллестрём 4:0 Олесунн Т
- 21.10.2017 Олесунн 1:1 Кристиансунд Т
- 15.10.2017 Волеренга 5:1 Олесунн Т
- 01.10.2017 Саннефьёрд 2:0 Олесунн Т
- 24.09.2017 Олесунн 0:1 Согндаль Т
- 18.09.2017 Одд 3:2 Олесунн Т
- 10.09.2017 Олесунн 1:1 Стабек Т
- 20.08.2017 Тромсё 3:2 Олесунн Т
Последние игры между собой
Конгсвингер: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Олесунн: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
- 26.02.2012 Олесунн 3:2 Конгсвингер Товарищеские матчи. Сборные
- 19.09.2010 Олесунн 2:0 Конгсвингер Типпелиген
- 29.06.2010 Олесунн 3:3 Конгсвингер Товарищеские матчи. Сборные
- 05.04.2010 Конгсвингер 1:2 Олесунн Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|1:0
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|2.
|Нутодден
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Саннес Ульф
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|4.
|Викинг
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|5.
|Улленсакер/Киса
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|6.
|Стрёммен
|4
|2
|0
|2
|8 - 4
|6
|7.
|Согндаль
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|8.
|Мьёндален
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|9.
|Осане
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|10.
|Флурё
|4
|1
|1
|2
|3 - 9
|4
|11.
|Хам-Кам
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Конгсвингер
|0:1
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|13.
|Ерв
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|14.
|Тромсдален
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|15.
|Левангер
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|16.
|Нест-Сотра
|4
|0
|0
|4
|4 - 11
|0
Первый тайм
20'
Г О О О О Л - Трандарсон Арон-Элис бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gjemselund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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