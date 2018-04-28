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Стадион: Веритас
45' Желтая карточкаMiro Tenho
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45'
Состав команд
ТПС
- Основной состав
- 1 Jon Viscosi Вратарь
- 25 Ben McKendry Полузащитник
- 11 Эритало Мика Нападающий
- 22 Niklas Blomqvist
- 19 Oskari Jakonen
- 20 Riku Sjoeroos
- 15 Miro Tenho
- 2 Niklas Friberg
- 3 Juri Kinnunen
- 7 Sami Raehmoenen
- 17 Onni Valakari
- Запасные игроки
- 30 Муюнен Мийкка Вратарь
- 18 Ахде Элиас Нападающий
- 32 Милович Драго Нападающий
- 10 Виртанен Яни Тапани Нападающий
- 9 Ристола Алекси Нападающий
- 6 Jonni Peraeaho
- 16 Antto Tapaninen
- Главный тренер: Mika Laurikainen
РоПС
- Основной состав
- 25 Регеро Антонио Вратарь
- 15 Вяйсянен Лео Защитник
- 3 Тайво Тайе Защитник
- 14 Муйнонен Эту Полузащитник
- 8 Wato Kuate Полузащитник
- 4 Окконен Анти Полузащитник
- 24 Лаппалайнен Ласси Нападающий
- 9 Ивановски Филип Нападающий
- 13 Lassi Jarvenpaa
- 6 Juho Hyvaerinen
- 5 Jens Geffrard
- Запасные игроки
- 21 Хейккиля Аапо Нападающий
- 26 Fugo Segawa
- 20 Simo Roiha
- 18 Veka Pyyny
- 12 Jarkko Ojaniemi
- Главный тренер: Toni Koskela
Предыдущие игры
ТПС (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 21.04.2018 Интер Турку 1:2 ТПС В
- 15.04.2018 ТПС 0:2 СИК В
- 08.04.2018 Лахти 3:2 ТПС В
- 10.03.2018 ТПС 0:0 Экенес ИФ К
- 03.03.2018 Хонка (мол.) 0:1 ТПС К
- 09.02.2018 Интер Турку 0:0 ТПС К
- 02.02.2018 ТПС 1:1 Мариехамн К
- 20.01.2018 ТПС 1:1 Клуби-04 К
- 21.10.2017 Хонка 1:1 ТПС И
- 14.10.2017 ТПС 3:1 Гнистан И
- 30.09.2017 ОПС 1:2 ТПС И
- 22.09.2017 ТПС 3:0 Яро И
- 14.09.2017 Хака 0:2 ТПС И
- 10.09.2017 ГрИФК 1:3 ТПС И
- 01.09.2017 ТПС 2:0 Оулу И
- 26.08.2017 КПВ 2:2 ТПС И
- 18.08.2017 ТПС 4:0 Экенес ИФ И
- 11.08.2017 ТПС 1:0 Хонка И
- 04.08.2017 Гнистан 1:0 ТПС И
- 30.07.2017 ТПС 2:1 ОПС И
РоПС (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 25.04.2018 РоПС 2:0 Лахти В
- 22.04.2018 РоПС 3:0 Кеми Кингс В
- 18.04.2018 КуПС 0:1 РоПС В
- 14.04.2018 ВПС 0:1 РоПС В
- 08.04.2018 РоПС 2:0 Мариехамн В
- 10.03.2018 КуПС 2:0 РоПС К
- 17.02.2018 РоПС 4:2 Каяани К
- 09.02.2018 РоПС 1:1 Оулу К
- 02.02.2018 РоПС 1:2 Кеми Кингс К
- 27.01.2018 МуСа 0:6 РоПС К
- 28.10.2017 ХИК 2:3 РоПС В
- 20.10.2017 РоПС 0:3 Мариехамн В
- 15.10.2017 РоПС 3:0 ВПС В
- 12.10.2017 КуПС 1:1 РоПС В
- 30.09.2017 РоПС 2:0 Ювяскюля В
- 24.09.2017 Лахти 1:1 РоПС В
- 16.09.2017 РоПС 0:3 СИК В
- 10.09.2017 Ильвес 3:2 РоПС В
- 07.09.2017 РоПС 0:1 Кеми Кингс В
- 26.08.2017 РоПС 4:2 Интер Турку В
Последние игры между собой
ТПС: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
РоПС: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
- 31.08.2014 ТПС 4:2 РоПС Вейккауслига
- 12.07.2014 РоПС 3:0 ТПС Вейккауслига
- 03.05.2014 ТПС 0:2 РоПС Вейккауслига
- 25.08.2013 РоПС 1:1 ТПС Вейккауслига
- 19.06.2013 ТПС 2:1 РоПС Вейккауслига
- 28.04.2013 РоПС 1:0 ТПС Вейккауслига
- 16.10.2011 РоПС 3:1 ТПС Вейккауслига
- 12.08.2011 ТПС 2:1 РоПС Вейккауслига
- 09.06.2011 РоПС 1:1 ТПС Вейккауслига
- 27.09.2009 РоПС 0:4 ТПС Вейккауслига
- 24.06.2009 ТПС 3:2 РоПС Вейккауслига
- 13.03.2009 ТПС 3:0 РоПС Кубок лиги
- 14.09.2008 ТПС 2:2 РоПС Вейккауслига
- 22.05.2008 РоПС 1:0 ТПС Вейккауслига
- 12.03.2008 РоПС 0:1 ТПС Кубок лиги
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РоПС
|6
|5
|1
|0
|9 - 0
|16
|2.
|ХИК
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|3.
|Лахти
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|4.
|КуПС
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|5.
|СИК
|4
|2
|0
|2
|4 - 2
|6
|6.
|ВПС
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|7.
|Интер Турку
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|8.
|ТПС
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|Ильвес
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|Кеми Кингс
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|11.
|Хонка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Мариехамн
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
РоПС делает замену. Wato Kuate уходит с поля, а Хейккиля Аапо выходит на его замену.
73'
ТПС делает замену. Riku Sjoeroos уходит с поля, а Ристола Алекси выходит на его замену.
69'
ТПС делает замену. Onni Valakari уходит с поля, а Виртанен Яни Тапани выходит на его замену.
62'
РоПС делает замену. Lassi Jarvenpaa уходит с поля, а Simo Roiha выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Miro Tenho получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Veritas Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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