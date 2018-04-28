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Стадион:
ТПС
0:0
Конец матча
РоПС
0'
45' Желтая карточка
Miro Tenho
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
РоПС делает замену. Wato Kuate уходит с поля, а Хейккиля Аапо выходит на его замену.
73'
ТПС делает замену. Riku Sjoeroos уходит с поля, а Ристола Алекси выходит на его замену.
69'
ТПС делает замену. Onni Valakari уходит с поля, а Виртанен Яни Тапани выходит на его замену.
62'
РоПС делает замену. Lassi Jarvenpaa уходит с поля, а Simo Roiha выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!

Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Miro Tenho получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Veritas Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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