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Стадион: Гамла Уллеви Зрители: 12852
1:0
15' ГолОмарссон Элиас
2:0
60' ГолОмарссон Элиас
88' Желтая карточкаЭль-Кабир Мустафа
2:1
90' ГолПаулиньо II
|
15'
1:0
60'
2:0
90'
2:1
Состав команд
25
Erik
Dahlin
Гётеборг 3-4-3
- Основной состав
- 25 Erik Dahlin Вратарь
- 4 Carl Starfelt Защитник
- 26 Andre Calisir Защитник
- 6 Эрикссон Себастьян I Защитник
- 2 Саломонссон Эмиль Полузащитник
- 19 August Erlingmark Полузащитник
- 42 Дискеруд Миккел Полузащитник
- 20 Victor Wernersson Полузащитник
- 9 Омарссон Элиас Нападающий
- 16 Энгвалль Густав Нападающий
- 24 Sebastian Ohlsson I Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Викландер Давид Защитник
- 22 Хараишвили Георгий Полузащитник
- 11 Аффан Амин Полузащитник
- 8 Vajeba Sakor Полузащитник
- 3 Нордстрём Билли Полузащитник
- 7 Хюсен Тобиас Нападающий
- 31 Tom Amos
- Главный тренер: Poya Asbaghi
Хеккен 4-3-3
- Основной состав
- 26 Абрахамссон Петер Вратарь
- 27 Андерссон Йоэль Защитник
- 5 Вальстрем Эмиль Защитник
- 21 Линдгрен Расмус Защитник
- 15 Аркивуо Кари Защитник
- 8 Фрайберг Эрик Полузащитник
- 23 Люндберг Виктор Полузащитник
- 6 Alexander Faltsetas Полузащитник
- 11 Мохаммед Насиру Нападающий
- 88 Эль-Кабир Мустафа Нападающий
- 10 Паулиньо II Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Хаммар Юхан Защитник
- 28 Adam Andersson II Полузащитник
- 17 Берггрен Густав Полузащитник
- 9 Камара Альхассан Нападающий
- 7 Селик Мерван Нападающий
- 19 Daleho Irandust
- 29 Jonathan Rasheed
- Главный тренер: Andreas Alm
Предыдущие игры
Гётеборг (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 22.04.2018 АИК 2:0 Гётеборг А
- 19.04.2018 Гётеборг 1:0 Далкурд А
- 15.04.2018 Эстерсунд 2:1 Гётеборг А
- 10.04.2018 Гётеборг 1:2 Хаммарбю А
- 01.04.2018 Треллеборг 1:3 Гётеборг А
- 24.03.2018 Гётеборг 1:0 Эргрюте ТМК
- 16.03.2018 Гётеборг 3:0 Броммапойкарна ТМК
- 10.03.2018 Мальмё 1:0 Гётеборг К
- 04.03.2018 Сириус 2:2 Гётеборг К
- 24.02.2018 Гётеборг 1:1 Эстер К
- 17.02.2018 Гётеборг 1:0 Варбергс Боис К
- 09.02.2018 Гётеборг 3:1 Мэйчжу Мэйсянь ТМК
- 03.02.2018 Гётеборг 2:1 Оденсе ТМК
- 27.01.2018 Гётеборг 3:2 Стабек ТМК
- 20.01.2018 Гётеборг 1:3 Ольборг ТМК
- 05.11.2017 Гётеборг 0:3 Сундсвалль А
- 30.10.2017 АИК 2:1 Гётеборг А
- 22.10.2017 Гётеборг 0:1 Эстерсунд А
- 14.10.2017 Хальмстад 1:2 Гётеборг А
- 29.09.2017 Гётеборг 4:0 Сириус А
Хеккен (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 22.04.2018 Хеккен 2:2 Хаммарбю А
- 18.04.2018 Сириус 0:0 Хеккен А
- 14.04.2018 Хеккен 3:0 Далкурд А
- 09.04.2018 Броммапойкарна 2:0 Хеккен А
- 01.04.2018 Хеккен 1:0 Кальмар А
- 24.03.2018 Хеккен 4:1 Фалькенберг ТМК
- 17.03.2018 Хеккен 1:1 Сириус ТМК
- 12.03.2018 Юргорден 1:0 Хеккен К
- 03.03.2018 Хеккен 1:1 Сундсвалль К
- 25.02.2018 Норрбю 0:4 Хеккен К
- 18.02.2018 Хеккен 2:0 Вернаму К
- 10.02.2018 Хеккен 3:0 Шаньдун Лунэн ТМК
- 04.02.2018 Хеккен 2:0 Астана ТМК
- 27.01.2018 Хеккен 3:0 Сарпсборг-08 ТМК
- 23.01.2018 Хеккен 5:0 Утсиктенс ТМК
- 05.11.2017 Мальмё 1:2 Хеккен А
- 29.10.2017 Хеккен 2:0 Кальмар А
- 22.10.2017 Юргорден 1:1 Хеккен А
- 14.10.2017 Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна А
- 01.10.2017 Эстерсунд 0:0 Хеккен А
Последние игры между собой
Гётеборг: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Хеккен: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
- 20.08.2017 Гётеборг 1:1 Хеккен Аллсвенскан
- 02.05.2017 Хеккен 4:0 Гётеборг Аллсвенскан
- 19.09.2016 Хеккен 2:2 Гётеборг Аллсвенскан
- 06.04.2016 Гётеборг 1:0 Хеккен Аллсвенскан
- 16.08.2015 Гётеборг 4:0 Хеккен Аллсвенскан
- 19.04.2015 Хеккен 1:2 Гётеборг Аллсвенскан
- 21.03.2015 Гётеборг 3:1 Хеккен Кубок Швеции
- 21.03.2015 Гётеборг 3:1 Хеккен Кубок
- 19.10.2014 Гётеборг 3:2 Хеккен Аллсвенскан
- 02.06.2014 Хеккен 1:1 Гётеборг Аллсвенскан
- 04.08.2013 Гётеборг 3:1 Хеккен Аллсвенскан
- 31.03.2013 Хеккен 0:3 Гётеборг Аллсвенскан
- 01.10.2012 Гётеборг 1:1 Хеккен Аллсвенскан
- 23.04.2012 Хеккен 1:2 Гётеборг Аллсвенскан
- 22.09.2011 Гётеборг 2:2 Хеккен Аллсвенскан
- 10.04.2011 Хеккен 3:1 Гётеборг Аллсвенскан
- 08.08.2010 Хеккен 1:5 Гётеборг Аллсвенскан
- 22.03.2010 Гётеборг 0:1 Хеккен Аллсвенскан
- 02.08.2009 Гётеборг 2:2 Хеккен Аллсвенскан
- 15.04.2009 Хеккен 4:1 Гётеборг Аллсвенскан
Гётеборг
Хеккен
-
1 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|2.
|Хаммарбю
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|3.
|Норрчёпинг
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|4.
|Эребру
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|5.
|Гётеборг
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|6.
|Юргорден
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Мальмё
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|8.
|Хеккен
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|9.
|Кальмар
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|10.
|Сундсвалль
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|11.
|Эльфсборг
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|4
|12.
|Далкурд
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|13.
|Сириус
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|14.
|Эстерсунд
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|15.
|Броммапойкарна
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|16.
|Треллеборг
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Паулиньо II бьет в цель!
88'
Эль-Кабир Мустафа получил желтую карточку от судьи
85'
Гетеборг делает замену. Дискеруд Миккел уходит с поля, а Vajeba Sakor выходит на его замену.
76'
Хаккен делает замену. Андерссон Йоэль уходит с поля, а Камара Альхассан выходит на его замену.
73'
Хаккен делает замену. Люндберг Виктор уходит с поля, а Селик Мерван выходит на его замену.
72'
Гетеборг делает замену. Энгвалль Густав уходит с поля, а Хюсен Тобиас выходит на его замену.
61'
Гетеборг делает замену. Омарссон Элиас уходит с поля, а Хараишвили Георгий выходит на его замену.
61'
Хаккен делает замену. Мохаммед Насиру уходит с поля, а Daleho Irandust выходит на его замену.
60'
Г О О О О Л - Омарссон Элиас бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
15'
Г О О О О Л - Омарссон Элиас бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gamla Ullevi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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