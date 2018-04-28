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  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 12852
Гётеборг
2:1
Конец матча
Хеккен
0'
1:0
15' Гол
Омарссон Элиас
2:0
60' Гол
Омарссон Элиас
88' Желтая карточка
Эль-Кабир Мустафа
2:1
90' Гол
Паулиньо II
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Паулиньо II бьет в цель!
Желтая карточка
88'
Эль-Кабир Мустафа получил желтую карточку от судьи
85'
Гетеборг делает замену. Дискеруд Миккел уходит с поля, а Vajeba Sakor выходит на его замену.
76'
Хаккен делает замену. Андерссон Йоэль уходит с поля, а Камара Альхассан выходит на его замену.
73'
Хаккен делает замену. Люндберг Виктор уходит с поля, а Селик Мерван выходит на его замену.

72'
Гетеборг делает замену. Энгвалль Густав уходит с поля, а Хюсен Тобиас выходит на его замену.
61'
Гетеборг делает замену. Омарссон Элиас уходит с поля, а Хараишвили Георгий выходит на его замену.
61'
Хаккен делает замену. Мохаммед Насиру уходит с поля, а Daleho Irandust выходит на его замену.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Омарссон Элиас бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Омарссон Элиас бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gamla Ullevi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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