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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: ЗП Спорт-Колкарен
1:0
Конец матча
77' Желтая карточкаMartin Macho
83' Желтая карточкаКоня Томаш
1:0
87' ГолStijepo Njire
|
77'
83'
87'
1:0
Состав команд
Подбрезова
- Основной состав
- 28 Martin Kuciak Вратарь
- 14 Lazar Djordevic Защитник
- 2 Вязанко Мирослав Защитник
- 20 Jan Krivak Защитник
- 17 David Lesko Полузащитник
- 5 Illya Tereshchenko Полузащитник
- 22 Endy Opoku Bernadina Полузащитник
- 3 Matus Turna Полузащитник
- 26 Баэс Альдо Полузащитник
- 25 Jakub Wiezik Нападающий
- 33 Jakub Sedlacek
- Запасные игроки
- 23 Копичар Адриан Защитник
- 13 Daniel Magda Защитник
- 18 Единак Виктор Полузащитник
- 10 Stijepo Njire Полузащитник
- 6 Брежнаник Михал Полузащитник
- 32 Filip Lepies
- 1 Marko Drobnjak
- Главный тренер: Marek Fabula
Нитра
- Основной состав
- 31 Грошшо Лукаш Вратарь
- 21 Vahagn Militosyan Полузащитник
- 6 Коня Томаш Полузащитник
- 24 Вестеницки Томаш Нападающий
- 3 Niba MacDonald
- 22 Matus Kunik
- 10 Andrej Fabry
- 2 Lukas Fabis
- 5 Richard Krizan
- 19 Martin Macho
- 13 Rene Kotrik
- Запасные игроки
- 26 Фаркаш Павол Защитник
- 23 Ondrej Vencl Защитник
- 66 Marius Charizopoulos Полузащитник
- 17 Маховец Ярослав Полузащитник
- 9 Robert Valenta Нападающий
- 20 Marek Fabry
- 1 David Sipos
- Главный тренер: Ivan Galad
Предыдущие игры
Подбрезова (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 21.04.2018 Сеница 1:0 Подбрезова С
- 14.04.2018 Подбрезова 3:1 Сеница С
- 07.04.2018 Нитра 0:0 Подбрезова С
- 31.03.2018 Подбрезова 1:1 Татран Прешов С
- 17.03.2018 Подбрезова 2:1 Земплин С
- 10.03.2018 Злате Моравце 0:1 Подбрезова С
- 03.03.2018 Сеница 1:0 Подбрезова С
- 24.02.2018 Подбрезова 3:0 Злате Моравце С
- 18.02.2018 Татран Прешов 0:2 Подбрезова С
- 09.12.2017 Подбрезова 1:0 Нитра С
- 02.12.2017 Жилина 1:0 Подбрезова С
- 25.11.2017 Подбрезова 1:1 Слован Братислава С
- 18.11.2017 Ружомберок 3:0 Подбрезова С
- 03.11.2017 Подбрезова 1:8 Тренчин С
- 28.10.2017 Земплин 2:1 Подбрезова С
- 21.10.2017 Спартак Трнава 2:0 Подбрезова С
- 18.10.2017 Жилина 3:0 Подбрезова К
- 14.10.2017 Подбрезова 0:2 ДАК С
- 30.09.2017 Подбрезова 1:0 Сеница С
- 23.09.2017 Злате Моравце 1:0 Подбрезова С
Нитра (последние 20 матчей: +4 =10 -6)
- 20.04.2018 Татран Прешов 1:1 Нитра С
- 14.04.2018 Нитра 3:2 Татран Прешов С
- 07.04.2018 Нитра 0:0 Подбрезова С
- 31.03.2018 Земплин 4:0 Нитра С
- 17.03.2018 Нитра 1:0 Злате Моравце С
- 10.03.2018 Сеница 0:1 Нитра С
- 03.03.2018 Нитра 0:1 Слован Братислава С
- 26.02.2018 Ружомберок 0:0 Нитра С
- 18.02.2018 Нитра 1:1 Тренчин С
- 06.02.2018 Уфа 0:0 Нитра ТМК
- 09.12.2017 Подбрезова 1:0 Нитра С
- 05.12.2017 Нитра 0:1 Спартак Трнава С
- 26.11.2017 ДАК 0:0 Нитра С
- 18.11.2017 Нитра 0:0 Сеница С
- 05.11.2017 Злате Моравце 2:2 Нитра С
- 28.10.2017 Нитра 2:0 Татран Прешов С
- 21.10.2017 Земплин 0:0 Нитра С
- 18.10.2017 Слован Братислава 3:1 Нитра К
- 15.10.2017 Жилина 2:0 Нитра С
- 30.09.2017 Слован Братислава 1:1 Нитра С
Последние игры между собой
Подбрезова: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Нитра: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
- 07.04.2018 Нитра 0:0 Подбрезова Суперлига
- 09.12.2017 Подбрезова 1:0 Нитра Суперлига
- 16.09.2017 Нитра 1:0 Подбрезова Суперлига
- 19.10.2010 Подбрезова 0:1 Нитра Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|1:2
|29
|19
|4
|6
|39 - 20
|61
|2.
|ДАК
|29
|15
|9
|5
|42 - 29
|54
|3.
|Слован Братислава
|2:1
|29
|15
|8
|6
|54 - 34
|53
|4.
|Жилина
|29
|15
|2
|12
|53 - 47
|47
|5.
|Тренчин
|29
|13
|6
|10
|69 - 44
|45
|6.
|Нитра
|29
|10
|11
|8
|25 - 22
|41
|7.
|Ружомберок
|29
|9
|10
|10
|34 - 32
|37
|8.
|Земплин
|29
|9
|8
|12
|30 - 31
|35
|9.
|Подбрезова
|29
|10
|4
|15
|27 - 41
|34
|10.
|Злате Моравце
|29
|8
|6
|15
|36 - 46
|30
|11.
|Сеница
|29
|5
|7
|17
|24 - 52
|22
|12.
|Татран Прешов
|29
|4
|9
|16
|19 - 54
|21
Второй тайм
74'
Нитра делает замену. Rene Kotrik уходит с поля, а Marek Fabry выходит на его замену.
72'
Подбрезова делает замену. Jakub Wiezik уходит с поля, а Filip Lepies выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium ZP SPORT/Kolkaren. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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