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Стадион:
Подбрезова
1:0
Конец матча
Нитра
0'
77' Желтая карточка
Martin Macho
83' Желтая карточка
Коня Томаш
1:0
87' Гол
Stijepo Njire
90'+3
Второй тайм
74'
Нитра делает замену. Rene Kotrik уходит с поля, а Marek Fabry выходит на его замену.
72'
Подбрезова делает замену. Jakub Wiezik уходит с поля, а Filip Lepies выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium ZP SPORT/Kolkaren. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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