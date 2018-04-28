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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: ДАК
0:1
27' ГолПаур Якуб
29' Желтая карточкаTomas Huk
0:2
32' ГолМанце Антонио
50' Желтая карточкаШулек Мартин
59' Желтая карточкаУббинк Корнелис
60' Желтая карточкаПаур Якуб
|
27'
0:1
29'
32'
0:2
50'
59'
60'
Состав команд
ДАК
- Основной состав
- 16 Patrik Macej Вратарь
- 44 Загуменски Тимотей Защитник
- 5 Tomas Huk Защитник
- 20 Yves Simon Pambou Полузащитник
- 4 Любичич Марин Полузащитник
- 13 Кальмар Жолт Полузащитник
- 10 Вида Кристофер Нападающий
- 31 Дэвис Эрик Нападающий
- 37 Шатка Любомир Нападающий
- 15 Vakoun Issouf Bayo
- 28 Marko Zivkovic II
- Запасные игроки
- 30 Едличка Мартин Вратарь
- 24 Christian Herc Защитник
- 80 Zoltan Kontar Защитник
- 26 Kristian Kostrna Защитник
- 29 Marko Divkovic
- 7 Bence Mervo
- 6 Souleymane Kone
- Главный тренер: Marco Rossi
Тренчин
- Основной состав
- 24 Шемринец Игор Вратарь
- 17 Чоглей Петер Защитник
- 25 Эль-Махдиуи Ашраф Защитник
- 77 Манце Антонио Полузащитник
- 2 Сковайса Лукаш Полузащитник
- 9 Паур Якуб Полузащитник
- 37 Клешчик Петер Полузащитник
- 10 Уббинк Корнелис Нападающий
- 6 Шулек Мартин Нападающий
- 26 Гонг Хиллари
- 69 Philip Azango
- Запасные игроки
- 30 Хован Адриан Вратарь
- 20 Imran Omar Полузащитник
- 3 Джульен Кестон Полузащитник
- 18 Philippe Van Arnhem Полузащитник
- 7 Беридзе Георгий Нападающий
- 49 Квоцера Милан Нападающий
- 19 Чатакович Хамза
- Главный тренер: Vladimir Cifranic
Предыдущие игры
ДАК (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 22.04.2018 Жилина 2:3 ДАК С
- 14.04.2018 ДАК 3:1 Жилина С
- 08.04.2018 Тренчин 1:3 ДАК С
- 01.04.2018 ДАК 1:0 Спартак Трнава С
- 18.03.2018 Слован Братислава 2:0 ДАК С
- 13.03.2018 Спартак Трнава 2:0 ДАК К
- 10.03.2018 ДАК 3:0 Ружомберок С
- 03.03.2018 ДАК 0:0 Спартак Трнава С
- 24.02.2018 ДАК 2:0 Земплин С
- 18.02.2018 Сеница 0:2 ДАК С
- 29.01.2018 ДАК 1:1 Хельсингёр ТМК
- 09.12.2017 ДАК 3:3 Злате Моравце С
- 02.12.2017 Татран Прешов 0:0 ДАК С
- 26.11.2017 ДАК 0:0 Нитра С
- 18.11.2017 Жилина 0:0 ДАК С
- 03.11.2017 ДАК 2:1 Слован Братислава С
- 28.10.2017 Ружомберок 1:1 ДАК С
- 21.10.2017 ДАК 1:2 Тренчин С
- 18.10.2017 Спартак Медзев 1:5 ДАК К
- 14.10.2017 Подбрезова 0:2 ДАК С
Тренчин (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 22.04.2018 Тренчин 1:3 Слован Братислава С
- 14.04.2018 Слован Братислава 1:3 Тренчин С
- 08.04.2018 Тренчин 1:3 ДАК С
- 31.03.2018 Жилина 1:5 Тренчин С
- 17.03.2018 Ружомберок 2:1 Тренчин С
- 10.03.2018 Тренчин 1:2 Спартак Трнава С
- 03.03.2018 Злате Моравце 1:4 Тренчин С
- 24.02.2018 Тренчин 2:0 Татран Прешов С
- 18.02.2018 Нитра 1:1 Тренчин С
- 30.01.2018 Тренчин 1:3 Динамо Москва ТМК
- 09.12.2017 Тренчин 5:2 Жилина С
- 02.12.2017 Слован Братислава 1:1 Тренчин С
- 28.11.2017 Земплин 1:1 Тренчин С
- 25.11.2017 Тренчин 1:2 Ружомберок С
- 09.11.2017 Маттерсбург 5:2 Тренчин ТМК
- 03.11.2017 Подбрезова 1:8 Тренчин С
- 29.10.2017 Тренчин 1:2 Спартак Трнава С
- 21.10.2017 ДАК 1:2 Тренчин С
- 14.10.2017 Тренчин 4:1 Сеница С
- 30.09.2017 Тренчин 3:0 Злате Моравце С
Последние игры между собой
ДАК: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 9
Тренчин: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 7
- 08.04.2018 Тренчин 1:3 ДАК Суперлига
- 21.10.2017 ДАК 1:2 Тренчин Суперлига
- 29.07.2017 Тренчин 1:2 ДАК Суперлига
- 15.04.2017 Тренчин 0:1 ДАК Суперлига
- 19.11.2016 ДАК 2:0 Тренчин Суперлига
- 13.08.2016 ДАК 2:3 Тренчин Суперлига
- 16.04.2016 ДАК 1:0 Тренчин Суперлига
- 08.11.2015 Тренчин 4:1 ДАК Суперлига
- 15.08.2015 ДАК 0:2 Тренчин Суперлига
- 21.03.2015 Тренчин 3:0 ДАК Суперлига
- 21.03.2015 Тренчин 3:0 ДАК Суперлига
- 27.09.2014 ДАК 3:2 Тренчин Суперлига
- 12.07.2014 Тренчин 2:1 ДАК Суперлига
- 19.04.2014 Тренчин 3:0 ДАК Суперлига
- 02.11.2013 ДАК 1:0 Тренчин Суперлига
- 11.08.2013 Тренчин 6:0 ДАК Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|28
|19
|4
|5
|38 - 18
|61
|2.
|ДАК
|0:2
|29
|15
|9
|5
|42 - 28
|54
|3.
|Слован Братислава
|28
|14
|8
|6
|52 - 33
|50
|4.
|Тренчин
|2:0
|29
|13
|6
|10
|68 - 44
|45
|5.
|Жилина
|28
|14
|2
|12
|50 - 47
|44
|6.
|Нитра
|28
|10
|11
|7
|25 - 21
|41
|7.
|Ружомберок
|28
|9
|10
|9
|34 - 29
|37
|8.
|Земплин
|28
|9
|8
|11
|29 - 29
|35
|9.
|Подбрезова
|28
|9
|4
|15
|26 - 41
|31
|10.
|Злате Моравце
|28
|7
|6
|15
|32 - 46
|27
|11.
|Татран Прешов
|28
|4
|9
|15
|19 - 50
|21
|12.
|Сеница
|28
|4
|7
|17
|22 - 51
|19
Второй тайм
60'
Паур Якуб получил желтую карточку от судьи
59'
Д.Стреда делает замену. Вида Кристофер уходит с поля, а Marko Divkovic выходит на его замену.
59'
Уббинк Корнелис получил желтую карточку от судьи
50'
Шулек Мартин получил желтую карточку от судьи
46'
Д.Стреда делает замену. Загуменски Тимотей уходит с поля, а Christian Herc выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
[player1] получил желтую карточку от судьи
32'
Г О О О О Л - Манце Антонио бьет в цель!
29'
Tomas Huk получил желтую карточку от судьи
27'
Г О О О О Л - Паур Якуб бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mestsky Stadion DAC. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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