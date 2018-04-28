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Стадион:
ДАК
0:2
Второй тайм: 70'
Тренчин
0'
0:1
27' Гол
Паур Якуб
29' Желтая карточка
Tomas Huk
0:2
32' Гол
Манце Антонио
50' Желтая карточка
Шулек Мартин
59' Желтая карточка
Уббинк Корнелис
60' Желтая карточка
Паур Якуб
70'
Второй тайм
Желтая карточка
60'
Паур Якуб получил желтую карточку от судьи
59'
Д.Стреда делает замену. Вида Кристофер уходит с поля, а Marko Divkovic выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
Уббинк Корнелис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
50'
Шулек Мартин получил желтую карточку от судьи
46'
Д.Стреда делает замену. Загуменски Тимотей уходит с поля, а Christian Herc выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
38'
[player1] получил желтую карточку от судьи
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Манце Антонио бьет в цель!
Желтая карточка
29'
Tomas Huk получил желтую карточку от судьи
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Паур Якуб бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mestsky Stadion DAC. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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