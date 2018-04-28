  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Словакия
  5. Суперлига
Стадион:
Земплин
1:2
Конец матча
Сеница
0'
9' Желтая карточка
Гаррийо Хосе
0:1
17' Гол
Пражновски Оливер
0:2
26' Гол
Frank Castaneda
1:2
39' Гол
Sadam Sulley
51' Желтая карточка
Jakub Brasen
61' Желтая карточка
Martin Regali
67' Желтая карточка
Alan Kovac
73' Желтая карточка
Китамбала Линель
84' Желтая карточка
Жофчак Игор
85' Желтая карточка
Martin Bednar II
85' Желтая карточка
Jurij Medvedev
90'+4
Второй тайм
79'
Сеница делает замену. Joan Jaramillo уходит с поля, а Jurij Medvedev выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Sadam Sulley бьет в цель!
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Frank Castaneda бьет в цель!
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Пражновски Оливер бьет в цель!
Желтая карточка
9'
Гаррийо Хосе получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zemplin Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация