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Стадион: Жемплин
9' Желтая карточкаГаррийо Хосе
0:1
17' ГолПражновски Оливер
0:2
26' ГолFrank Castaneda
1:2
39' ГолSadam Sulley
51' Желтая карточкаJakub Brasen
61' Желтая карточкаMartin Regali
67' Желтая карточкаAlan Kovac
73' Желтая карточкаКитамбала Линель
84' Желтая карточкаЖофчак Игор
85' Желтая карточкаMartin Bednar II
85' Желтая карточкаJurij Medvedev
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9'
17'
0:1
26'
0:2
39'
1:2
51'
61'
67'
73'
84'
85'
85'
Состав команд
Земплин
- Основной состав
- 27 Бещад Герард Вратарь
- 21 Гаррийо Хосе Защитник
- 10 Жофчак Игор Защитник
- 17 Антонов Антон Полузащитник
- 70 Tsubasa Nishi Полузащитник
- 29 Янкаускас Элигиюс Полузащитник
- 12 Jozef Simon Turik Полузащитник
- 16 Коваль Роберт Полузащитник
- 20 Sadam Sulley
- 6 Martin Bednar II
- 9 Peter Kolesar
- Запасные игроки
- 22 Matus Kira Вратарь
- 5 Арутюнян Оганес Полузащитник
- 15 Stanislav Danko Полузащитник
- 14 Martin Regali Полузащитник
- 99 Брагин Владислав Нападающий
- 42 David Spak
- 79 Dawid Kurminowski
- Главный тренер: Anton Soltis
Сеница
- Основной состав
- 18 Голец Доминик Вратарь
- 4 Ricardo Marchena Защитник
- 25 Пражновски Оливер Защитник
- 21 Michael Ranko Защитник
- 23 Jakub Brasen Полузащитник
- 13 Рихтарех Давид Полузащитник
- 14 Joan Jaramillo Полузащитник
- 7 Зезинью Полузащитник
- 27 Китамбала Линель Нападающий
- 28 Diego Cuadros Нападающий
- 19 Frank Castaneda
- Запасные игроки
- 8 Alan Kovac Защитник
- 9 Lukas Luptak Защитник
- 5 Крч Якуб Полузащитник
- 20 Oliver Podhorin Полузащитник
- 11 Jurij Medvedev Полузащитник
- 10 Чакон Роналдо Нападающий
- 29 Vojtech Milosovic
- Главный тренер: Канен Тон
Предыдущие игры
Земплин (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 21.04.2018 Злате Моравце 2:2 Земплин С
- 14.04.2018 Земплин 2:0 Злате Моравце С
- 07.04.2018 Сеница 0:2 Земплин С
- 31.03.2018 Земплин 4:0 Нитра С
- 17.03.2018 Подбрезова 2:1 Земплин С
- 10.03.2018 Земплин 0:0 Татран Прешов С
- 03.03.2018 Земплин 1:0 Жилина С
- 24.02.2018 ДАК 2:0 Земплин С
- 18.02.2018 Земплин 1:1 Слован Братислава С
- 09.12.2017 Сеница 1:1 Земплин С
- 02.12.2017 Земплин 1:1 Ружомберок С
- 28.11.2017 Земплин 1:1 Тренчин С
- 25.11.2017 Злате Моравце 0:1 Земплин С
- 03.11.2017 Татран Прешов 1:0 Земплин С
- 28.10.2017 Земплин 2:1 Подбрезова С
- 21.10.2017 Земплин 0:0 Нитра С
- 18.10.2017 Искра Борчице 2:0 Земплин К
- 14.10.2017 Земплин 0:3 Спартак Трнава С
- 30.09.2017 Жилина 2:1 Земплин С
- 24.09.2017 Земплин 1:2 ДАК С
Сеница (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 21.04.2018 Сеница 1:0 Подбрезова С
- 14.04.2018 Подбрезова 3:1 Сеница С
- 07.04.2018 Сеница 0:2 Земплин С
- 31.03.2018 Злате Моравце 2:2 Сеница С
- 16.03.2018 Татран Прешов 1:1 Сеница С
- 10.03.2018 Сеница 0:1 Нитра С
- 03.03.2018 Сеница 1:0 Подбрезова С
- 24.02.2018 Спартак Трнава 1:0 Сеница С
- 18.02.2018 Сеница 0:2 ДАК С
- 09.12.2017 Сеница 1:1 Земплин С
- 02.12.2017 Злате Моравце 3:0 Сеница С
- 25.11.2017 Сеница 1:0 Татран Прешов С
- 18.11.2017 Нитра 0:0 Сеница С
- 05.11.2017 Сеница 4:1 Жилина С
- 28.10.2017 Слован Братислава 2:2 Сеница С
- 21.10.2017 Сеница 0:3 Ружомберок С
- 14.10.2017 Тренчин 4:1 Сеница С
- 30.09.2017 Подбрезова 1:0 Сеница С
- 23.09.2017 Сеница 1:3 Спартак Трнава С
- 20.09.2017 ДАК 1:0 Сеница С
Последние игры между собой
Земплин: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Сеница: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
- 07.04.2018 Сеница 0:2 Земплин Суперлига
- 09.12.2017 Сеница 1:1 Земплин Суперлига
- 16.09.2017 Земплин 2:1 Сеница Суперлига
- 01.04.2017 Сеница 1:0 Земплин Суперлига
- 29.10.2016 Земплин 0:0 Сеница Суперлига
- 30.07.2016 Сеница 2:0 Земплин Суперлига
- 30.04.2016 Земплин 2:1 Сеница Суперлига
- 05.12.2015 Сеница 1:1 Земплин Суперлига
- 12.09.2015 Земплин 1:3 Сеница Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|1:2
|29
|19
|4
|6
|39 - 20
|61
|2.
|ДАК
|29
|15
|9
|5
|42 - 29
|54
|3.
|Слован Братислава
|2:1
|29
|15
|8
|6
|54 - 34
|53
|4.
|Жилина
|29
|15
|2
|12
|53 - 47
|47
|5.
|Тренчин
|29
|13
|6
|10
|69 - 44
|45
|6.
|Нитра
|29
|10
|11
|8
|25 - 22
|41
|7.
|Ружомберок
|29
|9
|10
|10
|34 - 32
|37
|8.
|Земплин
|29
|9
|8
|12
|30 - 31
|35
|9.
|Подбрезова
|29
|10
|4
|15
|27 - 41
|34
|10.
|Злате Моравце
|29
|8
|6
|15
|36 - 46
|30
|11.
|Сеница
|29
|5
|7
|17
|24 - 52
|22
|12.
|Татран Прешов
|29
|4
|9
|16
|19 - 54
|21
Второй тайм
79'
Сеница делает замену. Joan Jaramillo уходит с поля, а Jurij Medvedev выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Г О О О О Л - Sadam Sulley бьет в цель!
26'
Г О О О О Л - Frank Castaneda бьет в цель!
17'
Г О О О О Л - Пражновски Оливер бьет в цель!
9'
Гаррийо Хосе получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zemplin Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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