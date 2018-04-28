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Стадион:
Жилина
3:0
Конец матча
Ружомберок
0'
1:0
30' Гол
Мраз Самуэл
51' Желтая карточка
Купец Шимон
2:0
64' Гол
Мигалик Ярослав
68' Желтая карточка
Ivan Santiago Diaz
3:0
90' Гол
Мраз Самуэл
90'+5
Второй тайм
77'
Жилина делает замену. Шкварка Михал уходит с поля, а Бичахчян Ваан выходит на его замену.
72'
Жилина делает замену. Ivan Santiago Diaz уходит с поля, а Печовски Виктор выходит на его замену.
69'
Ружомберок делает замену. Масло Ян уходит с поля, а Michal Jonec выходит на его замену.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Мигалик Ярослав бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Мраз Самуэл бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pod Dubnom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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