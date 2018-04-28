- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Стадион под Дубном
3:0
Конец матча
1:0
30' ГолМраз Самуэл
51' Желтая карточкаКупец Шимон
2:0
64' ГолМигалик Ярослав
68' Желтая карточкаIvan Santiago Diaz
3:0
90' ГолМраз Самуэл
|
30'
1:0
51'
64'
2:0
69'
90'
3:0
Состав команд
Жилина
- Основной состав
- 1 Волешак Милош Вратарь
- 16 David Hancko Защитник
- 24 Кралик Мартин Защитник
- 15 Kristian Vallo Защитник
- 20 Шкварка Михал Полузащитник
- 9 Ivan Santiago Diaz Полузащитник
- 66 Качер Мирослав Полузащитник
- 27 Мигалик Ярослав Нападающий
- 11 Мраз Самуэл Нападающий
- 8 Lukas Janosik Нападающий
- 7 Кубик Франтишек Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Мандоус Алеш Вратарь
- 14 Голубек Якуб Защитник
- 39 Чватал Юрай Защитник
- 2 Ниняй Бранислав Защитник
- 18 Бичахчян Ваан Полузащитник
- 12 Печовски Виктор Полузащитник
- 10 Filip Balaj Нападающий
- Главный тренер: Гуля Адриан
Ружомберок
- Основной состав
- 33 Мацик Матуш Вратарь
- 31 David Capek Защитник
- 22 Мених Йозеф Защитник
- 3 Масло Ян Защитник
- 19 Чурма Матей Защитник
- 6 Кесе Кристи Полузащитник
- 14 Купец Шимон Полузащитник
- 9 Кунца Доминик Нападающий
- 23 Даниэл Эрик Нападающий
- 20 Костадинов Тихомир Нападающий
- 8 Такач Далибор
- Запасные игроки
- 25 Пикк Артур Защитник
- 17 Масло Петер Защитник
- 16 Michal Jonec Защитник
- 32 Robert Gesnabel Полузащитник
- 26 Branislav Luptak Полузащитник
- 15 Герец Штефан Нападающий
- 34 Lukas Urminsky
- Главный тренер: Грнчар Норберт
Предыдущие игры
Жилина (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 22.04.2018 Жилина 2:3 ДАК С
- 18.04.2018 Жилина 0:0 Ружомберок К
- 14.04.2018 ДАК 3:1 Жилина С
- 07.04.2018 Ружомберок 1:2 Жилина С
- 03.04.2018 Ружомберок 2:1 Жилина К
- 31.03.2018 Жилина 1:5 Тренчин С
- 17.03.2018 Спартак Трнава 0:0 Жилина С
- 14.03.2018 Искра Борчице 0:2 Жилина К
- 11.03.2018 Жилина 2:0 Слован Братислава С
- 03.03.2018 Земплин 1:0 Жилина С
- 24.02.2018 Слован Братислава 6:0 Жилина С
- 18.02.2018 Жилина 2:0 Ружомберок С
- 09.12.2017 Тренчин 5:2 Жилина С
- 02.12.2017 Жилина 1:0 Подбрезова С
- 25.11.2017 Спартак Трнава 0:3 Жилина С
- 18.11.2017 Жилина 0:0 ДАК С
- 05.11.2017 Сеница 4:1 Жилина С
- 28.10.2017 Жилина 2:0 Злате Моравце С
- 22.10.2017 Татран Прешов 0:1 Жилина С
- 18.10.2017 Жилина 3:0 Подбрезова К
Ружомберок (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 21.04.2018 Ружомберок 0:0 Спартак Трнава С
- 18.04.2018 Жилина 0:0 Ружомберок К
- 15.04.2018 Спартак Трнава 1:0 Ружомберок С
- 07.04.2018 Ружомберок 1:2 Жилина С
- 03.04.2018 Ружомберок 2:1 Жилина К
- 31.03.2018 Слован Братислава 1:0 Ружомберок С
- 17.03.2018 Ружомберок 2:1 Тренчин С
- 13.03.2018 Попрад 0:2 Ружомберок К
- 10.03.2018 ДАК 3:0 Ружомберок С
- 03.03.2018 Татран Прешов 0:0 Ружомберок С
- 26.02.2018 Ружомберок 0:0 Нитра С
- 18.02.2018 Жилина 2:0 Ружомберок С
- 10.12.2017 Ружомберок 0:1 Слован Братислава С
- 02.12.2017 Земплин 1:1 Ружомберок С
- 25.11.2017 Тренчин 1:2 Ружомберок С
- 18.11.2017 Ружомберок 3:0 Подбрезова С
- 05.11.2017 Спартак Трнава 1:1 Ружомберок С
- 28.10.2017 Ружомберок 1:1 ДАК С
- 21.10.2017 Сеница 0:3 Ружомберок С
- 18.10.2017 Скалица 0:1 Ружомберок К
Последние игры между собой
Жилина: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Ружомберок: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
- 18.04.2018 Жилина 0:0 Ружомберок Кубок
- 07.04.2018 Ружомберок 1:2 Жилина Суперлига
- 03.04.2018 Ружомберок 2:1 Жилина Кубок
- 18.02.2018 Жилина 2:0 Ружомберок Суперлига
- 19.09.2017 Ружомберок 1:0 Жилина Суперлига
- 18.03.2017 Жилина 3:1 Ружомберок Суперлига
- 22.10.2016 Ружомберок 0:2 Жилина Суперлига
- 23.07.2016 Жилина 3:2 Ружомберок Суперлига
- 16.04.2016 Ружомберок 0:2 Жилина Суперлига
- 07.11.2015 Жилина 2:0 Ружомберок Суперлига
- 16.08.2015 Ружомберок 2:2 Жилина Суперлига
- 22.03.2015 Ружомберок 1:1 Жилина Суперлига
- 28.09.2014 Жилина 5:1 Ружомберок Суперлига
- 12.07.2014 Ружомберок 0:1 Жилина Суперлига
- 22.03.2014 Ружомберок 3:2 Жилина Суперлига
- 28.09.2013 Жилина 2:3 Ружомберок Суперлига
- 14.07.2013 Ружомберок 2:2 Жилина Суперлига
- 27.04.2013 Жилина 3:0 Ружомберок Суперлига
- 17.11.2012 Ружомберок 1:0 Жилина Суперлига
- 18.08.2012 Жилина 0:0 Ружомберок Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|1:2
|29
|19
|4
|6
|39 - 20
|61
|2.
|ДАК
|29
|15
|9
|5
|42 - 29
|54
|3.
|Слован Братислава
|2:1
|29
|15
|8
|6
|54 - 34
|53
|4.
|Жилина
|29
|15
|2
|12
|53 - 47
|47
|5.
|Тренчин
|29
|13
|6
|10
|69 - 44
|45
|6.
|Нитра
|29
|10
|11
|8
|25 - 22
|41
|7.
|Ружомберок
|29
|9
|10
|10
|34 - 32
|37
|8.
|Земплин
|29
|9
|8
|12
|30 - 31
|35
|9.
|Подбрезова
|29
|10
|4
|15
|27 - 41
|34
|10.
|Злате Моравце
|29
|8
|6
|15
|36 - 46
|30
|11.
|Сеница
|29
|5
|7
|17
|24 - 52
|22
|12.
|Татран Прешов
|29
|4
|9
|16
|19 - 54
|21
Второй тайм
77'
Жилина делает замену. Шкварка Михал уходит с поля, а Бичахчян Ваан выходит на его замену.
72'
Жилина делает замену. Ivan Santiago Diaz уходит с поля, а Печовски Виктор выходит на его замену.
69'
Ружомберок делает замену. Масло Ян уходит с поля, а Michal Jonec выходит на его замену.
64'
Г О О О О Л - Мигалик Ярослав бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
30'
Г О О О О Л - Мраз Самуэл бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pod Dubnom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
|© 2001- 2018 LiveResult.Ru - прямые спортивные трансляции и результаты матчей онлайн. Электронное СМИ № ФС77-69866.
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация