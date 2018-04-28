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2017-2018
Стадион: Дан Палтинишану
1:0
Конец матча
17' Желтая карточкаПатаке Андрей
35' Желтая карточкаStjepan Babic
49' Желтая карточкаЧюкур Алексанжру
84' Желтая карточкаAlexandru Popovici II
84' Желтая карточкаКапарко Алессандро
88' Желтая карточкаВасвари Габриэл
1:0
90' ГолAlexandru Muntean
|
17'
35'
49'
88'
90'
1:0
Состав команд
Поли Тимишоара
- Основной состав
- 25 Стратон Кэтэлин Вратарь
- 17 Мелинте Кристиан Защитник
- 3 Рац Рэзван Защитник
- 7 Чюкур Алексанжру Защитник
- 18 Andrei Artean Полузащитник
- 22 Alexandru Muntean Полузащитник
- 13 Васвари Габриэл Полузащитник
- 10 Роман Михай V Нападающий
- 85 Octavian Draghici Нападающий
- 23 Габриель Кану
- 2 Denis Harut
- Запасные игроки
- 30 Alin Seroni Защитник
- 32 Bogdan Straut Защитник
- 20 Цигэнашу Александр Полузащитник
- 5 Cosmin Birnoi Полузащитник
- 9 Alexandru Popovici II
- 14 Cristian Padurariu
- 33 Василе Мариус Курильяц
- Главный тренер: Leontin Grozavu
Конкордия Кьяжна
- Основной состав
- 16 Капарко Алессандро Вратарь
- 19 Патаке Андрей Защитник
- 6 Препелицэ Андрей Защитник
- 28 Энза-Ямисси Манассе Защитник
- 7 Бумба Клаудиу Полузащитник
- 18 Кристеску Мариан Полузащитник
- 29 Батин Паул Нападающий
- 26 Буд Кристиан Нападающий
- 14 Nicusor Fota
- 13 Stjepan Babic
- 3 Cristian Albu
- Запасные игроки
- 1 Виткаускас Армантас Вратарь
- 30 Пена Мариус Нападающий
- 20 Бэрбояну Штефан
- 97 Ronaldo Deaconu
- 11 Thaer Fayed Bawab
- 22 Nivaldo III
- 5 Dan Bucsa
- Главный тренер: Ion Moldovan
Предыдущие игры
Поли Тимишоара (последние 20 матчей: +1 =8 -11)
- 20.04.2018 Динамо Бухарест 1:0 Поли Тимишоара Л1
- 16.04.2018 Поли Тимишоара 0:1 Ботошани Л1
- 09.04.2018 Газ Метан Mедиаш 1:1 Поли Тимишоара Л1
- 02.04.2018 Поли Тимишоара 2:2 Сепси Оск Л1
- 16.03.2018 Ювентус Бухарест 1:0 Поли Тимишоара Л1
- 11.03.2018 Волунтари 1:0 Поли Тимишоара Л1
- 23.02.2018 Университатя Крайова 1:1 Поли Тимишоара Л1
- 18.02.2018 Поли Тимишоара 1:2 КСМ Студенцеск Л1
- 09.02.2018 Поли Тимишоара 2:3 Волунтари Л1
- 02.02.2018 Сепси Оск 1:0 Поли Тимишоара Л1
- 18.12.2017 Поли Тимишоара 0:0 Динамо Бухарест Л1
- 09.12.2017 ЧФР Клуж 1:0 Поли Тимишоара Л1
- 04.12.2017 Поли Тимишоара 1:1 Газ Метан Mедиаш Л1
- 25.11.2017 Вииторул Констанца 1:1 Поли Тимишоара Л1
- 17.11.2017 Поли Тимишоара 1:1 Ботошани Л1
- 06.11.2017 Ювентус Бухарест 1:1 Поли Тимишоара Л1
- 28.10.2017 Поли Тимишоара 2:1 Астра Л1
- 22.10.2017 Стяуа 7:0 Поли Тимишоара Л1
- 16.10.2017 Поли Тимишоара 0:3 Конкордия Кьяжна Л1
- 29.09.2017 Поли Тимишоара 0:2 Университатя Крайова Л1
Конкордия Кьяжна (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 21.04.2018 Конкордия Кьяжна 0:1 Волунтари Л1
- 15.04.2018 Конкордия Кьяжна 2:1 Ювентус Бухарест Л1
- 07.04.2018 Динамо Бухарест 3:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 30.03.2018 Конкордия Кьяжна 0:0 Ботошани Л1
- 17.03.2018 Газ Метан Mедиаш 2:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 10.03.2018 Конкордия Кьяжна 1:1 Сепси Оск Л1
- 27.02.2018 Конкордия Кьяжна 3:1 Волунтари Л1
- 17.02.2018 Сепси Оск 1:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 12.02.2018 Конкордия Кьяжна 3:4 Динамо Бухарест Л1
- 05.02.2018 ЧФР Клуж 2:0 Конкордия Кьяжна Л1
- 16.12.2017 Конкордия Кьяжна 1:1 Газ Метан Mедиаш Л1
- 09.12.2017 Вииторул Констанца 3:0 Конкордия Кьяжна Л1
- 02.12.2017 Конкордия Кьяжна 3:0 Ботошани Л1
- 24.11.2017 Ювентус Бухарест 0:5 Конкордия Кьяжна Л1
- 19.11.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Астра Л1
- 05.11.2017 Стяуа 2:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 27.10.2017 КСМ Студенцеск 3:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 20.10.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Университатя Крайова Л1
- 16.10.2017 Поли Тимишоара 0:3 Конкордия Кьяжна Л1
- 02.10.2017 Волунтари 0:1 Конкордия Кьяжна Л1
Последние игры между собой
Поли Тимишоара: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
Конкордия Кьяжна: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
- 16.10.2017 Поли Тимишоара 0:3 Конкордия Кьяжна Лига 1
- 15.07.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 Поли Тимишоара Лига 1
- 10.05.2017 Конкордия Кьяжна 3:1 Поли Тимишоара Лига 1. Группа Б
- 04.04.2017 Поли Тимишоара 0:0 Конкордия Кьяжна Лига 1. Группа Б
- 04.03.2017 Поли Тимишоара 1:1 Конкордия Кьяжна Первая лига
- 21.10.2016 Конкордия Кьяжна 0:2 Поли Тимишоара Первая лига
- 07.09.2016 Поли Тимишоара 2:1 Конкордия Кьяжна Кубок лиги
- 23.04.2016 Поли Тимишоара 1:3 Конкордия Кьяжна Лига 1. Группа Б
- 07.03.2016 Конкордия Кьяжна 0:0 Поли Тимишоара Лига 1. Группа Б
- 11.12.2015 Конкордия Кьяжна 2:2 Поли Тимишоара Первая лига
- 29.08.2015 Поли Тимишоара 1:0 Конкордия Кьяжна Первая лига
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стяуа
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|42
|2.
|ЧФР Клуж
|6
|2
|4
|0
|7 - 5
|40
|3.
|Университатя Крайова
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|35
|4.
|Вииторул Констанца
|7
|2
|3
|2
|11 - 9
|31
|5.
|Астра
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|29
|6.
|КСМ Студенцеск
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|21
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Бухарест
|6
|5
|0
|1
|13 - 5
|35
|2.
|Ботошани
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|29
|3.
|Волунтари
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|21
|4.
|Сепси Оск
|6
|2
|4
|0
|11 - 8
|20
|5.
|Поли Тимишоара
|7
|1
|2
|4
|4 - 7
|19
|6.
|Конкордия Кьяжна
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|19
|7.
|Газ Метан Mедиаш
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|18
|8.
|Ювентус Бухарест
|7
|3
|1
|3
|5 - 8
|16
Второй тайм
67'
Поли Тимишоара делает замену. Чюкур Алексанжру уходит с поля, а Цигэнашу Александр выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Конкордия Кьяжна делает замену. Препелицэ Андрей уходит с поля, а Ronaldo Deaconu выходит на его замену.
35'
Степан Бабич получил желтую карточку от судьи
17'
Патаке Андрей получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dan Paltinisanu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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