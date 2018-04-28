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2017-2018
Стадион:
Поли Тимишоара
1:0
Конец матча
Конкордия Кьяжна
0'
17' Желтая карточка
Патаке Андрей
35' Желтая карточка
Stjepan Babic
49' Желтая карточка
Чюкур Алексанжру
84' Желтая карточка
Alexandru Popovici II
84' Желтая карточка
Капарко Алессандро
88' Желтая карточка
Васвари Габриэл
1:0
90' Гол
Alexandru Muntean
90'+4
Второй тайм
67'
Поли Тимишоара делает замену. Чюкур Алексанжру уходит с поля, а Цигэнашу Александр выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Конкордия Кьяжна делает замену. Препелицэ Андрей уходит с поля, а Ronaldo Deaconu выходит на его замену.
Желтая карточка
35'
Степан Бабич получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
17'
Патаке Андрей получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dan Paltinisanu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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