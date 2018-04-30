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Стадион:
Астра
1:0
Перерыв
КСМ Студенцеск
0'
1:0
10' Гол
Абанг Анатоле
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Абанг Анатоле бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul M. Anastasovici. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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