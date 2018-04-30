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Стадион: Марин Анастасовичи
1:0
Перерыв
1:0
10' ГолАбанг Анатоле
|
10'
1:0
Состав команд
Астра
- Основной состав
- 23 Илиев Пламен Вратарь
- 6 Бейян Флориан Защитник
- 21 Эрико Да Силва Защитник
- 18 Радунович Ристо Защитник
- 77 Стан Александру Защитник
- 25 Польчак Пётр Защитник
- 30 Дандя Александру Защитник
- 10 Матей Флорентин Полузащитник
- 96 Балауре Сильвиу Полузащитник
- 8 Сэто Такаюки Полузащитник
- 99 Абанг Анатоле Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Лазар Давид Вратарь
- 19 Бутян Михай Защитник
- 7 Белу Клаудиу Защитник
- 17 Буш Лауренциу Полузащитник
- 95 Мойсе Ромарио Полузащитник
- 15 Ciprian Biceanu
- 34 Sebastian Culda
- Главный тренер: Gheorghe Multescu
КСМ Студенцеск
- Основной состав
- 1 Келава Иван Вратарь
- 2 Ягодинский Виталий Защитник
- 4 Михалаке Мариус Защитник
- 7 Платини Суареш Полузащитник
- 21 Кизито Лувагга Полузащитник
- 11 Жоалиссон Сантос Нападающий
- 15 Alexandru Zaharia
- 3 Ionut Pantiru
- 14 Ionut Adrian Cioinac
- 19 Andrei Sin
- 6 Madalin Mihaescu
- Запасные игроки
- 28 Кошелев Алексей Вратарь
- 8 Gabriel Bosoi Защитник
- 97 Marius Chelaru Полузащитник
- 18 Vlad Danale
- 88 Catalin Stefanescu
- 26 Vasilica Vladeanu
- 13 Rusu Stefan Ionut
- Главный тренер: Flavius Stoican
Предыдущие игры
Астра (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 26.04.2018 КСМ Студенцеск 0:3 Астра Л1
- 23.04.2018 Астра 1:0 Университатя Крайова Л1
- 16.04.2018 Астра 0:3 Стяуа Л1
- 08.04.2018 ЧФР Клуж 1:1 Астра Л1
- 01.04.2018 Астра 0:2 Вииторул Констанца Л1
- 10.03.2018 Университатя Крайова 1:0 Астра Л1
- 27.02.2018 Газ Метан Mедиаш 1:0 Астра К
- 24.02.2018 Астра 2:0 Динамо Бухарест Л1
- 17.02.2018 ЧФР Клуж 2:0 Астра Л1
- 09.02.2018 Астра 4:3 Газ Метан Mедиаш Л1
- 02.02.2018 Вииторул Констанца 1:1 Астра Л1
- 25.01.2018 Астра 0:1 Урал ТМК
- 15.12.2017 Астра 2:1 Ботошани Л1
- 08.12.2017 Ювентус Бухарест 0:1 Астра Л1
- 03.12.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Астра Л1
- 26.11.2017 Астра 2:0 Стяуа Л1
- 19.11.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Астра Л1
- 11.11.2017 Бешикташ 1:1 Астра ТМК
- 03.11.2017 Астра 2:2 Университатя Крайова Л1
- 28.10.2017 Поли Тимишоара 2:1 Астра Л1
КСМ Студенцеск (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 26.04.2018 КСМ Студенцеск 0:3 Астра Л1
- 22.04.2018 КСМ Студенцеск 1:1 ЧФР Клуж Л1
- 14.04.2018 Университатя Крайова 4:1 КСМ Студенцеск Л1
- 06.04.2018 КСМ Студенцеск 0:2 Вииторул Констанца Л1
- 01.04.2018 Стяуа 1:0 КСМ Студенцеск Л1
- 13.03.2018 Ботошани 3:2 КСМ Студенцеск К
- 09.03.2018 ЧФР Клуж 2:1 КСМ Студенцеск Л1
- 24.02.2018 КСМ Студенцеск 0:1 Вииторул Констанца Л1
- 18.02.2018 Поли Тимишоара 1:2 КСМ Студенцеск Л1
- 12.02.2018 КСМ Студенцеск 1:0 Ботошани Л1
- 03.02.2018 Волунтари 0:4 КСМ Студенцеск Л1
- 18.01.2018 КСМ Студенцеск 1:1 Ростов ТМК
- 17.12.2017 КСМ Студенцеск 3:1 Ювентус Бухарест Л1
- 11.12.2017 Сепси Оск 2:1 КСМ Студенцеск Л1
- 03.12.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Астра Л1
- 25.11.2017 Динамо Бухарест 2:1 КСМ Студенцеск Л1
- 17.11.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Стяуа Л1
- 05.11.2017 ЧФР Клуж 1:0 КСМ Студенцеск Л1
- 27.10.2017 КСМ Студенцеск 3:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 20.10.2017 Газ Метан Mедиаш 0:2 КСМ Студенцеск Л1
Последние игры между собой
Астра: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
КСМ Студенцеск: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
- 26.04.2018 КСМ Студенцеск 0:3 Астра Лига 1
- 03.12.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Астра Лига 1
- 18.08.2017 Астра 0:0 КСМ Студенцеск Лига 1
- 02.03.2017 КСМ Студенцеск 2:3 Астра Первая лига
- 26.09.2016 Астра 1:0 КСМ Студенцеск Первая лига
- 06.12.2015 КСМ Студенцеск 1:1 Астра Первая лига
- 23.08.2015 Астра 4:1 КСМ Студенцеск Первая лига
- 15.03.2015 КСМ Студенцеск 1:0 Астра Первая лига
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стяуа
|7
|4
|3
|0
|12 - 5
|43
|2.
|ЧФР Клуж
|7
|2
|5
|0
|8 - 6
|41
|3.
|Университатя Крайова
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|35
|4.
|Астра
|1:0
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|32
|5.
|Вииторул Констанца
|7
|2
|3
|2
|11 - 9
|31
|6.
|КСМ Студенцеск
|0:1
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|21
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Бухарест
|7
|5
|0
|2
|13 - 7
|35
|2.
|Ботошани
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|29
|3.
|Сепси Оск
|7
|3
|4
|0
|13 - 8
|23
|4.
|Газ Метан Mедиаш
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|21
|5.
|Волунтари
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|21
|6.
|Поли Тимишоара
|7
|1
|2
|4
|4 - 7
|19
|7.
|Конкордия Кьяжна
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|19
|8.
|Ювентус Бухарест
|7
|3
|1
|3
|5 - 8
|16
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
10'
Г О О О О Л - Абанг Анатоле бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul M. Anastasovici. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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