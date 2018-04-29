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2017-2018
Стадион: Националь
15' Желтая карточкаВинисиус Пауло
35' Желтая карточкаПинтилий Михай
70' Желтая карточкаБензар Ромарио
70' Желтая карточкаОмрани Билель
0:1
76' ГолДжокович Дамьян
1:1
90' ГолПланич Богдан
90' Желтая карточкаCristian Manea II
90' Желтая карточкаПланич Богдан
90' Желтая карточкаМомчилович Марко
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15'
35'
70'
70'
76'
0:1
90'
1:1
90'
90'
Состав команд
Стяуа
- Основной состав
- 34 Бэлгрэдян Кристиан Вратарь
- 15 Момчилович Марко Защитник
- 16 Планич Богдан Защитник
- 25 Гэман Валерикэ Защитник
- 2 Бензар Ромарио Защитник
- 5 Пинтилий Михай Полузащитник
- 11 Будеску Константин Полузащитник
- 98 Ман Деннис Полузащитник
- 8 Филип Лучан Полузащитник
- 10 Тэнасе Флорин Полузащитник
- 9 Ньоэр Харлем-Эдди Нападающий
- Запасные игроки
- 99 Влад Даниэл Вратарь
- 12 Жуниор Мораис Защитник
- 80 Тейшейра Андраде Полузащитник
- 23 Попеску Овидиу Полузащитник
- 6 Неделку Драгош Полузащитник
- 7 Алибек Денис Нападающий
- 17 Коман Флоринел Нападающий
- Главный тренер: Дикэ Николае
ЧФР Клуж
- Основной состав
- 87 Арлаускис Гедрюс Вратарь
- 55 Винисиус Пауло Защитник
- 45 Камора Мауру Защитник
- 21 Боли Кевин Защитник
- 28 Хобан Овидиу Полузащитник
- 8 Джокович Дамьян Полузащитник
- 10 Дяк Чиприан Полузащитник
- 19 Кулио Хуан Полузащитник
- 20 Цукудян Георге Нападающий
- 9 Омрани Билель Нападающий
- 6 Cristian Manea II
- Запасные игроки
- 12 Cosmin Andrei Vatca Вратарь
- 30 Мурешан Андрей Защитник
- 11 Ионицэ Александру II Нападающий
- 18 Костаке Йонуц Нападающий
- 37 Mihai Bordeianu
- 24 Srdjan Luchin
- 27 Sebastian Mailat
- Главный тренер: Петреску Дан
Предыдущие игры
Стяуа (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 21.04.2018 Вииторул Констанца 2:2 Стяуа Л1
- 16.04.2018 Астра 0:3 Стяуа Л1
- 09.04.2018 Стяуа 2:0 Университатя Крайова Л1
- 01.04.2018 Стяуа 1:0 КСМ Студенцеск Л1
- 18.03.2018 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа Л1
- 11.03.2018 Стяуа 2:1 Вииторул Констанца Л1
- 01.03.2018 Германнштадт 3:0 Стяуа К
- 25.02.2018 Стяуа 2:0 Сепси Оск Л1
- 22.02.2018 Лацио 5:1 Стяуа ЛЕ
- 18.02.2018 Динамо Бухарест 2:2 Стяуа Л1
- 15.02.2018 Стяуа 1:0 Лацио ЛЕ
- 10.02.2018 Стяуа 1:1 ЧФР Клуж Л1
- 03.02.2018 Газ Метан Mедиаш 1:2 Стяуа Л1
- 25.01.2018 Адмира 3:2 Стяуа ТМК
- 17.12.2017 Стяуа 2:0 Вииторул Констанца Л1
- 10.12.2017 Ботошани 0:3 Стяуа Л1
- 07.12.2017 Стяуа 1:2 Лугано ЛЕ
- 03.12.2017 Стяуа 4:0 Ювентус Бухарест Л1
- 26.11.2017 Астра 2:0 Стяуа Л1
- 23.11.2017 Виктория Пльзень 2:0 Стяуа ЛЕ
ЧФР Клуж (последние 20 матчей: +11 =7 -2)
- 22.04.2018 КСМ Студенцеск 1:1 ЧФР Клуж Л1
- 15.04.2018 Вииторул Констанца 1:2 ЧФР Клуж Л1
- 08.04.2018 ЧФР Клуж 1:1 Астра Л1
- 31.03.2018 Университатя Крайова 0:0 ЧФР Клуж Л1
- 18.03.2018 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа Л1
- 09.03.2018 ЧФР Клуж 2:1 КСМ Студенцеск Л1
- 25.02.2018 Ювентус Бухарест 0:2 ЧФР Клуж Л1
- 17.02.2018 ЧФР Клуж 2:0 Астра Л1
- 10.02.2018 Стяуа 1:1 ЧФР Клуж Л1
- 05.02.2018 ЧФР Клуж 2:0 Конкордия Кьяжна Л1
- 22.01.2018 Рапид Вена 1:3 ЧФР Клуж ТМК
- 16.12.2017 Университатя Крайова 2:1 ЧФР Клуж Л1
- 09.12.2017 ЧФР Клуж 1:0 Поли Тимишоара Л1
- 01.12.2017 Волунтари 0:3 ЧФР Клуж Л1
- 27.11.2017 ЧФР Клуж 2:0 Сепси Оск Л1
- 19.11.2017 Динамо Бухарест 0:2 ЧФР Клуж Л1
- 05.11.2017 ЧФР Клуж 1:0 КСМ Студенцеск Л1
- 29.10.2017 ЧФР Клуж 0:0 Газ Метан Mедиаш Л1
- 21.10.2017 Вииторул Констанца 1:0 ЧФР Клуж Л1
- 15.10.2017 ЧФР Клуж 0:0 Ботошани Л1
Последние игры между собой
Стяуа: победы: 7, ничьи: 11, поражения: 2
ЧФР Клуж: победы: 2, ничьи: 11, поражения: 7
- 18.03.2018 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа Лига 1
- 10.02.2018 Стяуа 1:1 ЧФР Клуж Лига 1
- 21.09.2017 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа Лига 1
- 17.04.2017 ЧФР Клуж 0:0 Стяуа Лига 1. Группа А
- 12.03.2017 Стяуа 2:0 ЧФР Клуж Лига 1. Группа А
- 05.02.2017 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа Первая лига
- 22.09.2016 Стяуа 1:2 ЧФР Клуж Первая лига
- 01.11.2015 ЧФР Клуж 2:0 Стяуа Первая лига
- 25.07.2015 Стяуа 1:1 ЧФР Клуж Первая лига
- 08.03.2015 Стяуа 1:0 ЧФР Клуж Первая лига
- 10.08.2014 ЧФР Клуж 0:1 Стяуа Первая лига
- 08.03.2014 ЧФР Клуж 0:1 Стяуа Первая лига
- 17.08.2013 Стяуа 3:0 ЧФР Клуж Первая лига
- 28.04.2013 ЧФР Клуж 0:0 Стяуа Первая лига
- 07.10.2012 Стяуа 1:0 ЧФР Клуж Первая лига
- 20.05.2012 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа Первая лига
- 10.12.2011 Стяуа 1:1 ЧФР Клуж Дивизион А
- 21.05.2011 ЧФР Клуж 1:3 Стяуа Дивизион А
- 28.11.2010 Стяуа 2:2 ЧФР Клуж Дивизион А
- 28.02.2010 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа Дивизион А
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стяуа
|7
|4
|3
|0
|12 - 5
|43
|2.
|ЧФР Клуж
|7
|2
|5
|0
|8 - 6
|41
|3.
|Университатя Крайова
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|35
|4.
|Вииторул Констанца
|7
|2
|3
|2
|11 - 9
|31
|5.
|Астра
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|29
|6.
|КСМ Студенцеск
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|21
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Бухарест
|6
|5
|0
|1
|13 - 5
|35
|2.
|Ботошани
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|29
|3.
|Газ Метан Mедиаш
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|21
|4.
|Волунтари
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|21
|5.
|Сепси Оск
|6
|2
|4
|0
|11 - 8
|20
|6.
|Поли Тимишоара
|7
|1
|2
|4
|4 - 7
|19
|7.
|Конкордия Кьяжна
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|19
|8.
|Ювентус Бухарест
|7
|3
|1
|3
|5 - 8
|16
Второй тайм
90'
Момчилович Марко получил желтую карточку от судьи
90'
Планич Богдан получил желтую карточку от судьи
90'
Cristian Manea получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Планич Богдан бьет в цель!
89'
ЧФР Клуж делает замену. Дяк Чиприан уходит с поля, а Костаке Йонуц выходит на его замену.
85'
ЧФР Клуж делает замену. Хобан Овидиу уходит с поля, а Мурешан Андрей выходит на его замену.
83'
Стяуа делает замену. Филип Лучан уходит с поля, а Коман Флоринел выходит на его замену.
76'
Г О О О О Л - Джокович Дамьян бьет в цель!
73'
ЧФР Клуж делает замену. Цукудян Георге уходит с поля, а Sebastian Mailat выходит на его замену.
70'
Омрани Билель получил желтую карточку от судьи
70'
Бензар Ромарио получил желтую карточку от судьи
68'
Стяуа делает замену. Будеску Константин уходит с поля, а Тейшейра Андраде выходит на его замену.
58'
Стяуа делает замену. Harlem-Eddy Gnohere уходит с поля, а Алибек Денис выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Пинтилий Михай получил желтую карточку от судьи
15'
Винисиус Пауло получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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