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2017-2018
Стадион:
Стяуа
1:1
Конец матча
ЧФР Клуж
0'
15' Желтая карточка
Винисиус Пауло
35' Желтая карточка
Пинтилий Михай
70' Желтая карточка
Бензар Ромарио
70' Желтая карточка
Омрани Билель
0:1
76' Гол
Джокович Дамьян
1:1
90' Гол
Планич Богдан
90' Желтая карточка
Cristian Manea II
90' Желтая карточка
Планич Богдан
90' Желтая карточка
Момчилович Марко
90'+7
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Момчилович Марко получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Планич Богдан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Cristian Manea получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Планич Богдан бьет в цель!
89'
ЧФР Клуж делает замену. Дяк Чиприан уходит с поля, а Костаке Йонуц выходит на его замену.

85'
ЧФР Клуж делает замену. Хобан Овидиу уходит с поля, а Мурешан Андрей выходит на его замену.
83'
Стяуа делает замену. Филип Лучан уходит с поля, а Коман Флоринел выходит на его замену.
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Джокович Дамьян бьет в цель!
73'
ЧФР Клуж делает замену. Цукудян Георге уходит с поля, а Sebastian Mailat выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Омрани Билель получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
70'
Бензар Ромарио получил желтую карточку от судьи
68'
Стяуа делает замену. Будеску Константин уходит с поля, а Тейшейра Андраде выходит на его замену.
58'
Стяуа делает замену. Harlem-Eddy Gnohere уходит с поля, а Алибек Денис выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
35'
Пинтилий Михай получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
15'
Винисиус Пауло получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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