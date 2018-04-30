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2017-2018
Стадион:
Сепси Оск
1:0
Второй тайм: 86'
Динамо Бухарест
0'
9' Желтая карточка
Sebastian Ghinga
12' Желтая карточка
Ханка Серджу
1:0
30' Гол
Тандия Ибраима
40' Желтая карточка
Симоновски Марко
86'
Второй тайм
81'
Динамо Бухарест делает замену. Ханка Серджу уходит с поля, а Ion Gheorghe выходит на его замену.
79'
Сепси делает замену. Yasin Hamed уходит с поля, а Constantin Dima выходит на его замену.
71'
Сепси делает замену. Sebastian Ghinga уходит с поля, а Alex Rodriguez выходит на его замену.
64'
Динамо Бухарест делает замену. Daniel Popa уходит с поля, а Немец Адам выходит на его замену.
55'
Сепси делает замену. Симоновски Марко уходит с поля, а Benjamin Kuku выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Динамо Бухарест делает замену. Пешич Иван III уходит с поля, а Саломау Диогу выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Симоновски Марко получил желтую карточку от судьи
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Тандия Ибраима бьет в цель!
Желтая карточка
12'
Ханка Серджу получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
9'
Sebastian Ghinga получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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