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2017-2018
Стадион: Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe
1:0
Второй тайм: 86'
9' Желтая карточкаSebastian Ghinga
12' Желтая карточкаХанка Серджу
1:0
30' ГолТандия Ибраима
40' Желтая карточкаСимоновски Марко
|
12'
30'
1:0
40'
Состав команд
Сепси Оск
- Основной состав
- 33 Roland Niczuly Вратарь
- 11 Сато Дайсуке Защитник
- 90 Виера Усман Защитник
- 20 Дальмау Альберт Защитник
- 5 Обшивач Юре Полузащитник
- 77 Петрович Милован Полузащитник
- 70 Симоновски Марко Нападающий
- 10 Тандия Ибраима Нападающий
- 24 Istvan Fulop Нападающий
- 21 Yasin Hamed
- 13 Sebastian Ghinga
- Запасные игроки
- 26 Филипе Оливейра Полузащитник
- 80 Ходнодь Оттило Нападающий
- 9 Benjamin Kuku
- 95 Csongor Fejer
- 23 Alex Gorrin
- 16 Ionut Ursu
- 3 Constantin Dima
- Главный тренер: Eugen Neagoe
Динамо Бухарест
- Основной состав
- 26 Пенедо Хайме Вратарь
- 28 Марич Лука Защитник
- 18 Малангу Мэй Полузащитник
- 4 Ханка Серджу Полузащитник
- 10 Нистор Дан Полузащитник
- 9 Пешич Иван III Нападающий
- 15 Vlad Olteanu
- 31 Robert Moldoveanu
- 33 Laurentiu Corbu
- 19 Daniel Popa III
- 27 Ricardo Grigore
- Запасные игроки
- 24 Alin Dudea Защитник
- 20 Саломау Диогу Полузащитник
- 17 Немец Адам Нападающий
- 30 Ion Gheorghe
- 6 Mihai Popescu
- 23 Ionut Serban I
- 12 Vlad Mutiu
- Главный тренер: Florin Bratu
Предыдущие игры
Сепси Оск (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 23.04.2018 Ботошани 2:2 Сепси Оск Л1
- 14.04.2018 Сепси Оск 2:1 Газ Метан Mедиаш Л1
- 09.04.2018 Ювентус Бухарест 0:2 Сепси Оск Л1
- 02.04.2018 Поли Тимишоара 2:2 Сепси Оск Л1
- 19.03.2018 Сепси Оск 2:2 Волунтари Л1
- 10.03.2018 Конкордия Кьяжна 1:1 Сепси Оск Л1
- 25.02.2018 Стяуа 2:0 Сепси Оск Л1
- 17.02.2018 Сепси Оск 1:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 11.02.2018 Университатя Крайова 1:0 Сепси Оск Л1
- 02.02.2018 Сепси Оск 1:0 Поли Тимишоара Л1
- 18.12.2017 Волунтари 3:0 Сепси Оск Л1
- 11.12.2017 Сепси Оск 2:1 КСМ Студенцеск Л1
- 04.12.2017 Сепси Оск 0:3 Динамо Бухарест Л1
- 27.11.2017 ЧФР Клуж 2:0 Сепси Оск Л1
- 18.11.2017 Сепси Оск 0:0 Газ Метан Mедиаш Л1
- 04.11.2017 Вииторул Констанца 3:0 Сепси Оск Л1
- 30.10.2017 Сепси Оск 0:2 Ботошани Л1
- 21.10.2017 Ювентус Бухарест 2:1 Сепси Оск Л1
- 15.10.2017 Сепси Оск 0:0 Астра Л1
- 01.10.2017 Сепси Оск 0:4 Стяуа Л1
Динамо Бухарест (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 20.04.2018 Динамо Бухарест 1:0 Поли Тимишоара Л1
- 13.04.2018 Волунтари 2:4 Динамо Бухарест Л1
- 07.04.2018 Динамо Бухарест 3:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 03.04.2018 Ботошани 0:1 Динамо Бухарест Л1
- 30.03.2018 Динамо Бухарест 1:2 Ювентус Бухарест Л1
- 12.03.2018 Динамо Бухарест 3:0 Газ Метан Mедиаш Л1
- 06.03.2018 Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест К
- 24.02.2018 Астра 2:0 Динамо Бухарест Л1
- 18.02.2018 Динамо Бухарест 2:2 Стяуа Л1
- 12.02.2018 Конкордия Кьяжна 3:4 Динамо Бухарест Л1
- 04.02.2018 Динамо Бухарест 2:2 Университатя Крайова Л1
- 22.01.2018 Динамо Бухарест 3:2 Аустрия Вена ТМК
- 18.12.2017 Поли Тимишоара 0:0 Динамо Бухарест Л1
- 11.12.2017 Динамо Бухарест 2:0 Волунтари Л1
- 04.12.2017 Сепси Оск 0:3 Динамо Бухарест Л1
- 25.11.2017 Динамо Бухарест 2:1 КСМ Студенцеск Л1
- 19.11.2017 Динамо Бухарест 0:2 ЧФР Клуж Л1
- 04.11.2017 Газ Метан Mедиаш 0:3 Динамо Бухарест Л1
- 30.10.2017 Динамо Бухарест 0:4 Вииторул Констанца Л1
- 23.10.2017 Ботошани 0:0 Динамо Бухарест Л1
Последние игры между собой
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стяуа
|7
|4
|3
|0
|12 - 5
|43
|2.
|ЧФР Клуж
|7
|2
|5
|0
|8 - 6
|41
|3.
|Университатя Крайова
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|35
|4.
|Вииторул Констанца
|7
|2
|3
|2
|11 - 9
|31
|5.
|Астра
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|29
|6.
|КСМ Студенцеск
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|21
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Бухарест
|0:1
|7
|5
|0
|2
|13 - 6
|35
|2.
|Ботошани
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|29
|3.
|Сепси Оск
|1:0
|7
|3
|4
|0
|12 - 8
|23
|4.
|Газ Метан Mедиаш
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|21
|5.
|Волунтари
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|21
|6.
|Поли Тимишоара
|7
|1
|2
|4
|4 - 7
|19
|7.
|Конкордия Кьяжна
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|19
|8.
|Ювентус Бухарест
|7
|3
|1
|3
|5 - 8
|16
Второй тайм
81'
Динамо Бухарест делает замену. Ханка Серджу уходит с поля, а Ion Gheorghe выходит на его замену.
79'
Сепси делает замену. Yasin Hamed уходит с поля, а Constantin Dima выходит на его замену.
71'
Сепси делает замену. Sebastian Ghinga уходит с поля, а Alex Rodriguez выходит на его замену.
64'
Динамо Бухарест делает замену. Daniel Popa уходит с поля, а Немец Адам выходит на его замену.
55'
Сепси делает замену. Симоновски Марко уходит с поля, а Benjamin Kuku выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Динамо Бухарест делает замену. Пешич Иван III уходит с поля, а Саломау Диогу выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Симоновски Марко получил желтую карточку от судьи
30'
Г О О О О Л - Тандия Ибраима бьет в цель!
12'
Ханка Серджу получил желтую карточку от судьи
9'
Sebastian Ghinga получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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