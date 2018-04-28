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2017-2018
Стадион:
Университатя Крайова
3:3
Конец матча
Вииторул Констанца
0'
0:1
15' Гол
Кикэлдэу Александру
1:1
24' Гол
Митрицэ Александру
31' Желтая карточка
Bradley de Nooijer
2:1
45' Гол
Балута Александр
2:2
46' Гол
Ганя Кристиан
53' Желтая карточка
Митрицэ Александру
2:3
55' Гол
Ганя Кристиан
3:3
57' Гол
Балута Александр
62' Желтая карточка
Ходорогя Роберт
90'+4
Второй тайм
80'
Университатя Крайова делает замену. Vladimir Screciu уходит с поля, а Попов Апостол выходит на его замену.
63'
Вииторул Констанца делает замену. Bradley de Nooijer уходит с поля, а Mailson Duarte выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Ходорогя Роберт получил желтую карточку от судьи
61'
Университатя Крайова делает замену. Густаво Важенин уходит с поля, а Andrei Burlacu выходит на его замену.
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Балута Александр бьет в цель!
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Ганя Кристиан бьет в цель!

Желтая карточка
53'
Митрицэ Александру получил желтую карточку от судьи
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Ганя Кристиан бьет в цель!
46'
Вииторул Констанца делает замену. Cristian Gavra уходит с поля, а Denis Dragus выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Балута Александр бьет в цель!
Желтая карточка
31'
Bradley de Nooijer получил желтую карточку от судьи
30'
Университатя Крайова делает замену. Гардош Флорин уходит с поля, а Келич Ренато выходит на его замену.
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Митрицэ Александру бьет в цель!
21'
Вииторул Констанца делает замену. Cristian Baluta уходит с поля, а Tiberio Capusa выходит на его замену.
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Кикэлдэу Александру бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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