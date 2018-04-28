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2017-2018
Стадион: Ион Облеменко
3:3
Конец матча
0:1
15' ГолКикэлдэу Александру
1:1
24' ГолМитрицэ Александру
31' Желтая карточкаBradley de Nooijer
2:1
45' ГолБалута Александр
2:2
46' ГолГаня Кристиан
53' Желтая карточкаМитрицэ Александру
2:3
55' ГолГаня Кристиан
3:3
57' ГолБалута Александр
62' Желтая карточкаХодорогя Роберт
|
15'
0:1
24'
1:1
45'
2:1
46'
2:2
55'
2:3
57'
3:3
62'
Состав команд
Университатя Крайова
- Основной состав
- 1 Каланча Николай Вратарь
- 2 Феррейра Тьягу Защитник
- 24 Гардош Флорин Защитник
- 30 Димитров Радослав Защитник
- 8 Матею Александру Полузащитник
- 10 Балута Александр Полузащитник
- 28 Митрицэ Александру Полузащитник
- 5 Скречу Владимир Полузащитник
- 23 Златински Христо Полузащитник
- 11 Банку Никусор Полузащитник
- 7 Густаво Важенин Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Попов Апостол Защитник
- 3 Бричаг Марьюс Защитник
- 6 Келич Ренато Защитник
- 77 Бэрбуц Кристиан Полузащитник
- 26 Сантуш Андре Полузащитник
- 36 Andrei Burlacu
- 49 Iulian Laurentiu Popescu
- Главный тренер: Манджа Дэвис
Вииторул Констанца
- Основной состав
- 12 Кожокару Валентин Вратарь
- 19 Ходорогя Роберт Защитник
- 22 Ганя Кристиан Защитник
- 6 Bradley de Nooijer Защитник
- 11 Вынэ Йонуц Полузащитник
- 10 Хаджи Янис Полузащитник
- 5 Младен Себастьян Полузащитник
- 23 Кикэлдэу Александру Нападающий
- 2 Virgil Ghita
- 93 Cristian Gavra
- 99 Cristian Baluta
- Запасные игроки
- 31 Бузбуки Александру Вратарь
- 8 Касап Карлос Полузащитник
- 17 Чобану Андрей Нападающий
- 24 Denis Dragus
- 9 Mihai Vodut
- 30 Mailson Duarte
- 33 Tiberio Capusa
- Главный тренер: Георге Хаджи
Предыдущие игры
Университатя Крайова (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 23.04.2018 Астра 1:0 Университатя Крайова Л1
- 19.04.2018 Университатя Крайова 5:1 Ботошани К
- 14.04.2018 Университатя Крайова 4:1 КСМ Студенцеск Л1
- 09.04.2018 Стяуа 2:0 Университатя Крайова Л1
- 31.03.2018 Университатя Крайова 0:0 ЧФР Клуж Л1
- 16.03.2018 Вииторул Констанца 0:0 Университатя Крайова Л1
- 10.03.2018 Университатя Крайова 1:0 Астра Л1
- 06.03.2018 Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест К
- 23.02.2018 Университатя Крайова 1:1 Поли Тимишоара Л1
- 16.02.2018 Волунтари 0:1 Университатя Крайова Л1
- 11.02.2018 Университатя Крайова 1:0 Сепси Оск Л1
- 04.02.2018 Динамо Бухарест 2:2 Университатя Крайова Л1
- 16.12.2017 Университатя Крайова 2:1 ЧФР Клуж Л1
- 10.12.2017 Газ Метан Mедиаш 0:0 Университатя Крайова Л1
- 02.12.2017 Университатя Крайова 3:1 Вииторул Констанца Л1
- 24.11.2017 Ботошани 1:0 Университатя Крайова Л1
- 18.11.2017 Университатя Крайова 3:1 Ювентус Бухарест Л1
- 03.11.2017 Астра 2:2 Университатя Крайова Л1
- 29.10.2017 Университатя Крайова 2:5 Стяуа Л1
- 20.10.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Университатя Крайова Л1
Вииторул Констанца (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 21.04.2018 Вииторул Констанца 2:2 Стяуа Л1
- 15.04.2018 Вииторул Констанца 1:2 ЧФР Клуж Л1
- 06.04.2018 КСМ Студенцеск 0:2 Вииторул Констанца Л1
- 01.04.2018 Астра 0:2 Вииторул Констанца Л1
- 16.03.2018 Вииторул Констанца 0:0 Университатя Крайова Л1
- 11.03.2018 Стяуа 2:1 Вииторул Констанца Л1
- 24.02.2018 КСМ Студенцеск 0:1 Вииторул Констанца Л1
- 19.02.2018 Вииторул Констанца 2:1 Ботошани Л1
- 10.02.2018 Ювентус Бухарест 0:1 Вииторул Констанца Л1
- 02.02.2018 Вииторул Констанца 1:1 Астра Л1
- 22.01.2018 Вииторул Констанца 1:1 Ростов ТМК
- 18.01.2018 Грасcхоппер 1:1 Вииторул Констанца ТМК
- 14.01.2018 Галатасарай 2:0 Вииторул Констанца ТМК
- 17.12.2017 Стяуа 2:0 Вииторул Констанца Л1
- 09.12.2017 Вииторул Констанца 3:0 Конкордия Кьяжна Л1
- 02.12.2017 Университатя Крайова 3:1 Вииторул Констанца Л1
- 25.11.2017 Вииторул Констанца 1:1 Поли Тимишоара Л1
- 20.11.2017 Волунтари 0:0 Вииторул Констанца Л1
- 04.11.2017 Вииторул Констанца 3:0 Сепси Оск Л1
- 30.10.2017 Динамо Бухарест 0:4 Вииторул Констанца Л1
Последние игры между собой
Университатя Крайова: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Вииторул Констанца: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
- 16.03.2018 Вииторул Констанца 0:0 Университатя Крайова Лига 1
- 02.12.2017 Университатя Крайова 3:1 Вииторул Констанца Лига 1
- 20.08.2017 Вииторул Констанца 0:2 Университатя Крайова Лига 1
- 07.05.2017 Университатя Крайова 0:1 Вииторул Констанца Лига 1. Группа А
- 06.04.2017 Вииторул Констанца 0:1 Университатя Крайова Лига 1. Группа А
- 03.12.2016 Вииторул Констанца 2:0 Университатя Крайова Первая лига
- 28.08.2016 Университатя Крайова 2:1 Вииторул Констанца Первая лига
- 28.11.2015 Вииторул Констанца 4:0 Университатя Крайова Первая лига
- 10.09.2015 Вииторул Констанца 0:0 Университатя Крайова Кубок лиги
- 12.08.2015 Университатя Крайова 1:2 Вииторул Констанца Первая лига
- 08.03.2015 Вииторул Констанца 1:1 Университатя Крайова Первая лига
- 29.10.2014 Университатя Крайова 2:1 Вииторул Констанца Кубок
- 08.08.2014 Университатя Крайова 2:2 Вииторул Констанца Первая лига
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стяуа
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|42
|2.
|ЧФР Клуж
|6
|2
|4
|0
|7 - 5
|40
|3.
|Университатя Крайова
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|35
|4.
|Вииторул Констанца
|7
|2
|3
|2
|11 - 9
|31
|5.
|Астра
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|29
|6.
|КСМ Студенцеск
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|21
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Бухарест
|6
|5
|0
|1
|13 - 5
|35
|2.
|Ботошани
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|29
|3.
|Волунтари
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|21
|4.
|Сепси Оск
|6
|2
|4
|0
|11 - 8
|20
|5.
|Поли Тимишоара
|7
|1
|2
|4
|4 - 7
|19
|6.
|Конкордия Кьяжна
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|19
|7.
|Газ Метан Mедиаш
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|18
|8.
|Ювентус Бухарест
|7
|3
|1
|3
|5 - 8
|16
Второй тайм
80'
Университатя Крайова делает замену. Vladimir Screciu уходит с поля, а Попов Апостол выходит на его замену.
63'
Вииторул Констанца делает замену. Bradley de Nooijer уходит с поля, а Mailson Duarte выходит на его замену.
62'
Ходорогя Роберт получил желтую карточку от судьи
61'
Университатя Крайова делает замену. Густаво Важенин уходит с поля, а Andrei Burlacu выходит на его замену.
57'
Г О О О О Л - Балута Александр бьет в цель!
55'
Г О О О О Л - Ганя Кристиан бьет в цель!
53'
Митрицэ Александру получил желтую карточку от судьи
46'
Г О О О О Л - Ганя Кристиан бьет в цель!
46'
Вииторул Констанца делает замену. Cristian Gavra уходит с поля, а Denis Dragus выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Балута Александр бьет в цель!
31'
Bradley de Nooijer получил желтую карточку от судьи
30'
Университатя Крайова делает замену. Гардош Флорин уходит с поля, а Келич Ренато выходит на его замену.
24'
Г О О О О Л - Митрицэ Александру бьет в цель!
21'
Вииторул Констанца делает замену. Cristian Baluta уходит с поля, а Tiberio Capusa выходит на его замену.
15'
Г О О О О Л - Кикэлдэу Александру бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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